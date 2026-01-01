HeyGen x Clay
Clay آپ کے ممکنہ کسٹمر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ HeyGen اس معلومات کو ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ مل کر، یہ دونوں عام، بے اثر کولڈ آؤٹ ریچ کی جگہ ایسی کمیونی کیشن لے آتے ہیں جس کا پروسپیکٹس واقعی جواب دیتے ہیں۔
ڈیٹا سے چلنے والی ذاتی ویڈیو، بڑے پیمانے پر
پرانا آؤٹ ریچ پلے بک — لسٹ بنائیں، ایک ٹیمپلیٹ لکھیں، سب کو ایک ساتھ بھیج دیں — اب کام نہیں کرتا۔ خریدار دور سے ہی عام سا، ایک جیسا میسج پہچان لیتے ہیں۔ HeyGen × Clay کا انٹیگریشن اس مسئلے کو جڑ سے حل کرتا ہے۔
Clay ہر پروسپیکٹ کے بارے میں وہ سیاق و سباق والا ڈیٹا فراہم کرتا ہے جو اصل پرسنلائزیشن کو ممکن بناتا ہے: ان کی کمپنی کی حالیہ فنڈنگ، وہ ٹیک اسٹیک جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ رول جس کے لیے انہوں نے ابھی جاب پوسٹ کی ہے، اور وہ درد کا نقطہ جو ان کی انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ HeyGen اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ہر پروسپیکٹ کے لیے ایک منفرد اواتار ویڈیو بناتا ہے جس میں ان کا نام واضح طور پر لیا جاتا ہے، ان کی کمپنی کو سیاق و سباق کے ساتھ ریفرنس کیا جاتا ہے، اور ایسا پیغام دیا جاتا ہے جو اثر اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ واقعی انہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہر ویڈیو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے خاص طور پر انہی کے لیے ریکارڈ کی گئی ہو۔ حقیقت میں کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی۔
“Clay کے کسی بھی فیلڈ کی سطح آپ کی HeyGen اسکرپٹ میں ایک ویری ایبل بن سکتی ہے۔”
Clay میں اپنے ممکنہ گاہکوں کی ٹیبل بنائیں اور اسے مزید بہتر کریں
اپنے لیڈز امپورٹ کریں یا Clay کے ICP فلٹرز اور 150+ ڈیٹا سورسز استعمال کرکے ایک فہرست بنائیں۔ فنڈنگ سگنلز، ٹیک اسٹیکس، اور ہائرنگ انٹینٹ حاصل کرنے کے لیے واٹر فال اینرچمنٹ چلائیں۔
HeyGen کو ایک enrichment action کے طور پر شامل کریں
اپنی Clay ٹیبل میں "Add enrichment" پر کلک کریں اور HeyGen تلاش کریں۔ اپنی API key استعمال کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کنیکٹ کریں۔ پھر "Create Avatar Video" یا "Generate Video from Template" میں سے کوئی ایک آپشن منتخب کریں۔
اپنا ذاتی اسکرپٹ ٹیمپلیٹ بنائیں
اپنی ٹیبل میں اسکرپٹ کے لیے ایک ٹیکسٹ فیلڈ بنائیں۔ Clay کے enriched کالمز کو ڈائنامک ویری ایبلز کے طور پر استعمال کریں — جن میں first name، company news، funding round یا کوئی اور فیلڈ ریفرنس کی جا سکتی ہے۔
چلائیں، لنکس جمع کریں، اور آؤٹ ریچ کے لیے ڈپلائے کریں
اپنی ٹیبل پر HeyGen انرشمنٹ چلائیں۔ ویڈیو لنکس خودکار طور پر واپس لکھ دیے جائیں گے۔ ان لنکس کو اپنی ای میل سیکوینسز، CRM، یا آؤٹ ریچ پلیٹ فارم میں ایکسپورٹ کریں۔
فہرست سے تیار شدہ ویڈیو تک
Clay ڈیٹا انٹیلیجنس سنبھالتا ہے، HeyGen ویڈیو پروڈکشن سنبھالتا ہے۔ آپ ایک بار ورک فلو کنفیگر کرتے ہیں اور یہ ہر پروسپیکٹ کے لیے خود بخود چلتا رہتا ہے۔
اپنی فہرست بنائیں
لیڈز امپورٹ کریں یا شروع سے خود بنائیں، 150+ سورسز پر مشتمل ICP فلٹرز استعمال کرتے ہوئے۔
سگنلز کے ساتھ مزید بہتر بنائیں
واٹر فال اینرچمنٹ فنڈنگ ڈیٹا، ٹیک اسٹیک اور انٹینٹ سگنلز خودکار طور پر کھینچ لیتی ہے۔
اسکرپٹ تیار کریں
امیر کردہ فیلڈز استعمال کریں تاکہ ایک ذاتی نوعیت کا ویڈیو اسکرپٹ ٹیمپلیٹ بنائیں۔
ویڈیو بنائیں
HeyGen ہر قطار کے لیے اسکرپٹ اور آپ کے اواتار کی مدد سے ایک منفرد اواتار ویڈیو تیار کرتا ہے۔
لنک فراہم کریں
ایک شیئر کرنے کے قابل ویڈیو لنک آپ کی Clay ٹیبل میں واپس لکھ دیا جاتا ہے، جو آؤٹ ریچ کے لیے تیار ہوتا ہے۔
GTM ٹیمیں کیا بناتی ہیں
سرد آؤٹ باؤنڈ سے جو زیادہ میٹنگز بک کرے، لے کر ABM مہمات تک جو انٹرپرائز کلائنٹس جیتیں۔
ذاتی نوعیت کی کولڈ آؤٹ ریچ
عام سیلڈ ای میل کی جگہ 30 سیکنڈ کی ایسی ویڈیو بھیجیں جو پراسپیکٹ کی حالیہ فنڈنگ، ہائرنگ ایکٹیویٹی یا ٹیک اسٹیک کا حوالہ دے۔
بڑے پیمانے پر ABM مہمات
ٹارگٹ اکاؤنٹس کی فہرست بنائیں، اسے فرموگرافک سگنلز سے اِنرِچ کریں، اور ہر فیصلہ ساز کے لیے حسبِ ضرورت HeyGen ویڈیوز تخلیق کریں۔
ایونٹ اور ویبینار فالو اپس
جب کوئی ممکنہ کسٹمر کسی ایونٹ میں شریک ہو، تو Clay کے ایونٹ اٹینڈنس ڈیٹا کی مدد سے ایک ذاتی نوعیت کی شکریہ ویڈیو کے ساتھ آؤٹ ریچ کو ٹرگر کریں۔
ڈیمو کے بعد دوبارہ انگیجمنٹ
رکی ہوئی ڈیلز کو نئے intent signals سے بہتر بنائیں، پھر ایک ذاتی نوعیت کی HeyGen ویڈیو بھیجیں جو ڈیمو کا خلاصہ کرے اور ایک متعلقہ case study نمایاں کرے۔
کثیر لسانی عالمی رسائی
Clay کا استعمال کریں تاکہ آپ خطے اور زبان کے لحاظ سے سیگمنٹ بنا سکیں، پھر HeyGen کی مدد سے 175+ زبانوں میں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنائیں اور ان کا ترجمہ کریں۔
