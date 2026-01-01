Canva x HeyGen
آپ کے ڈیزائن پہلے ہی شاندار ہیں، اب انہیں آواز دیں۔ کسی بھی Canva ڈیزائن میں حقیقت سے قریب AI اواتار شامل کریں اور بغیر کینوس چھوڑے مکمل، بیان کردہ ویڈیو تیار کریں۔
آپ ڈیزائن کریں، HeyGen پریزنٹر شامل کرے گا
جامد ڈیزائن لوگوں کو پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ویڈیو لوگوں کو دیکھنے پر مائل کرتی ہے۔ HeyGen × Canva کا انٹیگریشن ان دونوں کے درمیان پل بناتا ہے۔ آپ کا Canva ویژول سلائیڈ بن جاتا ہے، اور HeyGen کا AI اواتار اسے بیان کرنے والا پریزنٹر بن جاتا ہے۔
Canva کے اندر HeyGen AI Avatars ایپ کھولیں، اپنا اواتار منتخب کریں، اسکرپٹ شامل کریں، اور ویڈیو بنائیں۔ تیار شدہ ویڈیو براہِ راست Canva سے MP4 کے طور پر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ برانڈ کے مطابق، آواز کے مطابق، اور شائع کرنے کے لیے تیار۔ کوئی الگ ویڈیو ٹول نہیں۔ اثاثوں کو دوبارہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ شروع کرنے کی جھنجھٹ نہیں۔
“ٹِپ: اپنے ڈیزائن کو HeyGen کے ایڈیٹر میں بصری بیک گراؤنڈ کے طور پر امپورٹ کریں۔”
Canva Apps مارکیٹ پلیس میں HeyGen تلاش کریں
کسی بھی Canva ڈیزائن میں، بائیں سائیڈ بار میں Apps پینل کھولیں۔ HeyGen AI Avatars تلاش کریں اور اسے کھولنے کے لیے کلک کریں۔ آپ اسے canva.com/apps پر بھی تلاش کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے ورک اسپیس میں شامل کر سکتے ہیں۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
جب آپ کو کہا جائے تو "Connect" پر کلک کریں۔ ایک سائن اِن ونڈو ظاہر ہوگی۔ انٹیگریشن کو اجازت دینے کے لیے اپنے HeyGen اکاؤنٹ سے لاگ اِن کریں۔ لنک ہونے کے بعد، آپ کے کسٹم اواتارز، آوازیں اور کریڈٹس سب براہِ راست Canva کے اندر دستیاب ہوں گے۔
اپنا اواتار اور اسکرپٹ شامل کریں
Canva سائیڈبار میں HeyGen کھلا ہونے کی صورت میں، اپنے اکاؤنٹ سے کوئی AI پریزنٹر منتخب کریں، اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں یا پیسٹ کریں، اور آواز اور زبان چنیں۔ اواتار آپ کے ڈیزائن میں ایک فعال ویڈیو عنصر کے طور پر شامل ہو جائے گا۔
اپنی ویڈیو بنائیں اور ایکسپورٹ کریں
جب آپ کا ڈیزائن اور اسکرپٹ تیار ہو جائے، تو HeyGen پینل میں "Generate Video" پر کلک کریں۔ رینڈرنگ مکمل ہونے کے بعد، Canva کی اوپر والی بار میں "Share" → "Download" پر کلک کریں اور اپنی تیار شدہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے MP4 منتخب کریں۔
کریئیٹو اور مارکیٹنگ ٹیمیں کیا بناتی ہیں
ڈیزائن ٹیمیں پہلے ہی Canva میں کام کرتی ہیں۔ اس انٹیگریشن کی بدولت اب وہ بغیر کوئی نیا ٹول سیکھے، ویڈیو کنٹینٹ بھی اتنی ہی تیزی سے تیار اور شائع کر سکتی ہیں جتنی تیزی سے وہ اسٹَیٹِک ایسٹس بناتی ہیں۔
سوشل میڈیا ویڈیو اشتہارات
اپنا سوشل ایڈ Canva میں ڈیزائن کریں — جو Instagram، TikTok یا LinkedIn کے لیے بالکل درست سائز میں ہو — پھر اس میں اواتار پریزنٹر اور آواز شامل کریں تاکہ چند منٹوں میں اسے شائع کرنے کے لیے تیار ویڈیو ایڈ میں بدل سکیں۔
بیان کردہ پریزنٹیشنز
اپنی Canva سلائیڈ ڈیک کو آواز کے ساتھ ویڈیو پریزنٹیشن میں بدلیں۔ ہر سلائیڈ ایک الگ سین بن جاتی ہے، آپ کا اواتار ناظرین کو مواد کے ذریعے لے کر چلتا ہے، اور تیار شدہ ویڈیو ایک سنگل شیئرایبل MP4 کے طور پر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔
پروڈکٹ شوکیس ویڈیوز
Canva میں اپنے برانڈ اثاثوں کے ساتھ ایک پروڈکٹ ویژول بنائیں، پھر اہم فیچرز بیان کرنے کے لیے ایک HeyGen اواتار شامل کریں، اور بغیر اسٹوڈیو، کیمرا یا ایڈیٹر کے ایک پروفیشنل پروڈکٹ ویڈیو تیار کریں۔
ٹریننگ اور آن بورڈنگ مواد
Canva میں ٹریننگ سلائیڈز ڈیزائن کریں، HeyGen میں اواتار نریٹر شامل کریں، اور ہر سبق میں بصری شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، بڑے پیمانے پر ایک جیسے اور برانڈ کے مطابق ٹریننگ ویڈیوز تیار کریں۔
مہم لانچ ویڈیوز
اپنی مہم کے کریئیٹو کو حقیقت بنائیں۔ اپنی ٹیم کے پہلے سے منظور شدہ Canva ڈیزائن کردہ لانچ اثاثوں کو لیں اور انہیں اواتار پر مبنی اعلان کی ویڈیو میں تبدیل کریں۔ وہی ویژولز، اب آواز کے ساتھ۔