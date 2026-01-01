HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent، Superhuman Go کو ایک مکمل تخلیقی اسٹوڈیو میں بدل دیتا ہے، تاکہ آپ براہِ راست اپنے براؤزر میں، بغیر اپنا جاری کام چھوڑے، پروفیشنل معیار کی ویڈیوز اور آڈیو فائلز بنا سکیں۔
آپ کا براؤزر، اب ایک تخلیقی اسٹوڈیو
HeyGen Agent، Superhuman Go پینل کے اندر رہتا ہے، وہی سائیڈ بار جسے آپ پہلے ہی ویب پر AI مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی نیا ٹول کھولنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی فائل ایکسپورٹ کرنی ہے، اور نہ ہی کسی الگ ایپ میں دوبارہ کانٹیکسٹ بنانے کی ضرورت ہے۔
Chrome یا Edge میں کسی بھی پیج سے Go کھولیں، Agent Store میں HeyGen Agent پر جائیں، اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں یا جو آپ چاہتے ہیں اسے بیان کریں، اور ویڈیو یا آڈیو آؤٹ پٹ منتخب کریں۔ ایجنٹ آپ کے HeyGen اکاؤنٹ کے ذریعے رینڈر کرتا ہے، جس میں آپ کا اواتار، آپ کی آواز، آپ کے کریڈٹس شامل ہوتے ہیں، اور تیار فائل فراہم کرتا ہے جو شیئر، ایمبیڈ یا بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی براؤزر میں ہوتا ہے جس میں آپ پہلے سے موجود ہیں۔
Chrome یا Edge ایکسٹینشن اسٹور سے Go انسٹال کریں
Chrome Web Store یا Microsoft Edge Add-ons سے Superhuman Go ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ اپنے Superhuman اکاؤنٹ سے سائن ان کریں۔ Go آپ کے براؤزر میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور کسی بھی ویب پیج پر ایکسٹینشن ٹول بار سے قابلِ رسائی ہوگا۔
Agent Store کھولیں اور HeyGen Agent شامل کریں
اپنے براؤزر ٹول بار میں Superhuman Go آئیکن پر کلک کریں تاکہ پینل کھل جائے۔ Agent Store پر جائیں، HeyGen Agent تلاش کریں اور Add پر کلک کریں۔ ایجنٹ فوراً آپ کے Go پینل میں نظر آئے گا اور آئندہ ہر پیج پر دستیاب رہے گا۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
HeyGen Agent کو پہلی بار استعمال کرتے وقت، آپ کو اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں سائن ان کرنے کا پرامپٹ ملے گا۔ OAuth کے ذریعے تصدیق کریں۔ آپ کے کسٹم اواتار، آواز کی کاپیاں، اور پلان کریڈٹس فوراً Go پینل کے اندر دستیاب ہوں گے۔ کوئی الگ ایپ نہیں، کوئی API key نہیں، کوئی اضافی بلنگ نہیں۔
اپنا پہلا ویڈیو یا آڈیو پیغام بنائیں
کسی بھی پیج سے Go کھولیں، HeyGen Agent منتخب کریں، Video یا Audio چنیں، اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں اور Generate پر کلک کریں۔ تیار فائل اسی پیج سے نکلے بغیر ڈاؤن لوڈ یا شیئر کرنے کے لیے دستیاب ہوگی۔ بہترین نتائج کے لیے پہلے heygen.com/avatar پر جا کر اپنا کسٹم اواتار اور آواز کی کاپی (voice clone) سیٹ اپ کریں۔
لمبی ای میل لکھنے کے بجائے آپ کیا بنا سکتے ہیں
جب بھی کوئی ایسا موقع ہو جہاں ویڈیو یا آڈیو پیغام، ٹیکسٹ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہو (مثلاً پروجیکٹ اپ ڈیٹ، کلائنٹ ریکَیپ، یا وضاحتی ویڈیو)، HeyGen Agent پہلے ہی آپ کے براؤزر میں موجود ہے اور اسے بنانے کے لیے تیار ہے۔
ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیوز
جب آپ اپنے CRM یا ای میل میں ہوں، تو Go کھولیں اور 30 سیکنڈ کی HeyGen اواتار ویڈیو بنائیں جو پراسپیکٹ کے لیے ذاتی نوعیت کی ہو، جس میں ان کا نام، کمپنی اور مسئلہ شامل ہو۔ ٹیب بند کرنے سے پہلے اسے بھیج دیں۔
اسٹیک ہولڈر اپ ڈیٹس
لمبی پروجیکٹ اسٹیٹس ای میل لکھنے کے بجائے، جس بھی ٹول میں آپ کام کر رہے ہوں جیسے Notion، Linear، Google Docs وغیرہ، وہاں سے HeyGen Agent کھولیں اور جن لوگوں کو آگاہ ہونا ہے ان کے لیے ایک بیان کردہ ویڈیو اپ ڈیٹ بنائیں۔
غیر ہم وقت (async) ٹیموں کے لیے پیغامات
جب ویڈیو زیادہ لگے، تو HeyGen Agent کے آڈیو آؤٹ پٹ کا استعمال کریں اور اسکرپٹ سے آپ کی کلون کی گئی آواز میں تیار کردہ وائس میسج بھیجیں۔ یہ ایک تیز بریف، کسی فیصلے کی وضاحت، یا کلائنٹ اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔
کلائنٹ ریکَیپس اور فالو اَپس
کال کے فوراً بعد، جب آپ اب بھی اسی ٹول میں ہوں جہاں آپ نے نوٹس لیے تھے، Go کھولیں اور کلائنٹ کے لیے ایک بیان کردہ ریکَیپ ویڈیو بنائیں جو فیصلوں، اگلے اقدامات، اور آپ کو ان سے کیا درکار ہے، اس کا خلاصہ پیش کرے۔
کثیر لسانی مواصلات
بین الاقوامی کلائنٹس یا ٹیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ویڈیو یا آڈیو میسج ایک بار بنائیں، پھر اسی Go سیشن کے اندر سے HeyGen کی 175+ زبانوں اور لہجوں کی مدد سے اسے ان کی زبان میں تیار کریں۔
