Trupeer x HeyGen
ایک سادہ اسکرین ریکارڈنگ صرف یہ دکھاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ Trupeer اس کی شکل و صورت نکھارتا ہے۔ HeyGen اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی اواتار پریزنٹر رکھتا ہے۔ مل کر یہ سب ایک کھردرے walkthrough کو بغیر کیمرہ استعمال کیے اسٹوڈیو معیار کی پروڈکٹ ویڈیو میں بدل دیتے ہیں۔
ایک بار ریکارڈ کریں، اسے بہتر بنائیں، اور اس پر چہرہ لگائیں
زیادہ تر پروڈکٹ ویڈیو ورک فلو دو اہم مرحلوں میں ناکام ہو جاتے ہیں: یا تو جب ریکارڈنگ اتنی کچی لگتی ہے کہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، یا جب ایک پالشڈ لیکن بغیر آواز والا walkthrough پھر بھی سرد اور غیر ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ Trupeer اور HeyGen ان دونوں لمحوں کو ایک کے بعد ایک حل کرتے ہیں۔
اپنی اسکرین walkthrough کو Trupeer کے Chrome ایکسٹینشن میں ریکارڈ کریں۔ قدرتی انداز میں بولیں اور غلطیوں کی فکر نہ کریں۔ Trupeer اسکرپٹ کو صاف کرتا ہے، ویژول ایفیکٹس لگاتا ہے، اور آپ کے مواد کو منظم کرتا ہے۔ پھر HeyGen کو کنیکٹ کریں: ایک اواتار منتخب کریں، زبان چنیں، اور Trupeer کی پروسیس کی ہوئی ویڈیو ایک اواتار کے ذریعے بیان کی گئی، اسٹوڈیو کوالٹی پروڈکٹ ویڈیو بن جاتی ہے جو شیئر، ایمبیڈ یا مقامی زبانوں میں ڈھالنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
دونوں پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس بنائیں
trupeer.ai اور heygen.com پر سائن اپ کریں۔ اواتار ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو HeyGen کا پیڈ پلان درکار ہوگا۔ Trupeer کے پاس اسکرین ریکارڈنگ اور ویڈیو پولشنگ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے فری ٹئیر موجود ہے۔
Trupeer میں اپنا HeyGen API key شامل کریں
Trupeer میں Integrations → Avatar Integration پر جائیں اور Settings → API کے تحت اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے HeyGen API key یہاں پیسٹ کریں۔ آپ کے HeyGen اواتار فوراً Trupeer کے ایڈیٹر کے اندر دستیاب ہوں گے۔
Trupeer میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں اور نکھاریں
Trupeer کا Chrome ایکسٹینشن انسٹال کریں، اپنی اسکرین کا walkthrough ریکارڈ کریں، اور Trupeer کو اسے پروسیس کرنے دیں جو خودکار طور پر اسکرپٹ صاف کرے، زومز، ہائی لائٹس اور کیپشنز شامل کرے۔ پھر جائزہ لیں اور جو بھی تبدیلیاں درکار ہوں وہ کر لیں۔
ایک HeyGen اواتار منتخب کریں اور تخلیق کریں
Trupeer کی اواتار سیٹنگز کے اندر، اپنا HeyGen اواتار اور پسندیدہ زبان منتخب کریں۔ Trupeer تیار شدہ اسکرپٹ اور ریکارڈنگ کو HeyGen کو بھیجتا ہے، جو حتمی اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیو رینڈر کرتا ہے۔
پروڈکٹ اور ٹریننگ ٹیمیں کیا بناتی ہیں
جب بھی کسی اسکرین ریکارڈنگ کو انسانی انداز دینا ہو (مثال کے طور پر ڈیمو، ٹیوٹوریل یا آن بورڈنگ واک تھرو)، Trupeer اور HeyGen مل کر مکمل تیار نتیجہ پیش کرتے ہیں۔
بڑے پیمانے پر پروڈکٹ ڈیموز
Trupeer میں ایک بار پروڈکٹ walkthrough ریکارڈ کریں، HeyGen اواتار پریزنٹر شامل کریں، اور بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے مختلف آڈیئنس یا ریجنز کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تیار کریں۔
سافٹ ویئر ٹریننگ اور آن بورڈنگ
کسی بھی اندرونی پروسیس یا ٹول کے walkthrough کو اواتار نریٹر کے ساتھ ایک پروفیشنل ٹریننگ ویڈیو میں بدلیں۔ ہر بار یکساں اور معیاری ڈلیوری حاصل کریں، بغیر اس کے کہ ہر نئے بیچ کے لیے subject matter expert کا شیڈول بنانا پڑے۔
کثیر لسانی پروڈکٹ مواد
ایک بار انگریزی میں ریکارڈ کریں۔ Trupeer خودکار طور پر کیپشنز اور اسٹرکچر سنبھالتا ہے۔ HeyGen 175+ زبانوں اور لہجوں میں اواتار کے ساتھ ویڈیو کو دوبارہ بیان کرتا ہے، جس سے عالمی مواد کی لوکلائزیشن ایک ورک فلو بن جاتی ہے، کوئی الگ پروڈکشن پروجیکٹ نہیں۔
کسٹمر کامیابی اور سپورٹ
عام سپورٹ سوالات کے لیے اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ہاؤ ٹو ویڈیوز بنائیں جو اتنی پروفیشنل ہوں کہ ٹکٹس کم کر سکیں، اتنی ذاتی محسوس ہوں کہ جیسے حقیقی جواب مل رہا ہو، اور بغیر کسی لائیو ٹیم کے 24/7 دستیاب ہوں۔
سیلز پروسپیکٹنگ اور آؤٹ ریچ
Trupeer میں کسی ممکنہ کلائنٹ کے مخصوص استعمال کے کیس کے مطابق ایک پروڈکٹ walkthrough ریکارڈ کریں، پھر اس کی HeyGen اواتار ورژن بنائیں جو آپ کی پوری pipeline کے پیمانے پر ایک ذاتی نوعیت کے demo جیسا محسوس ہو۔
AI کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔