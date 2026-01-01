HeyGen x FlowShare
FlowShare آپ کے ہر عمل کے ہر مرحلے کو اسی وقت ریکارڈ کرتا ہے جب آپ اسے انجام دیتے ہیں۔ HeyGen اسی ریکارڈ کی گئی گائیڈ کو مکمل طور پر بیان شدہ AI اواتار ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ مل کر یہ دونوں آپ کی پوری ٹیم کو بغیر اسکرپٹس، ریکارڈنگ سافٹ ویئر یا دستی ایڈیٹنگ کے تربیت دیتے ہیں۔
کسی عمل کو دستاویزی شکل دیں، اور ایک بیان کردہ ویڈیو حاصل کریں
HeyGen کا انٹیگریشن براہِ راست FlowShare کے Export مینو کے اندر موجود ہے؛ وہی جگہ جہاں آپ PDF یا Word دستاویز ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی API کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی الگ ٹول کھولنا ہے، اور نہ ہی پہلے سے کوئی مواد تیار کرنا ہے۔ آپ کا فلو پہلے ہی وہاں موجود ہے۔
جب آپ FlowShare میں کوئی گائیڈ ریکارڈ کر لیں، تو Export پینل کھولیں، HeyGen منتخب کریں، اپنا اواتار، آواز اور زبان چنیں، اور “generate” پر کلک کریں۔ FlowShare مرحلہ وار مواد HeyGen کو بھیجتا ہے، جو ہر مرحلے کی ترتیب کے ساتھ بیان شدہ اواتار ویڈیو بناتا ہے۔ تیار شدہ ویڈیو واپس FlowShare میں آ جاتی ہے، شیئر کرنے کے لیے بالکل تیار۔
FlowShare کی سیٹنگز کھولیں اور Integrations پر جائیں
FlowShare میں Settings کھولیں اور Integrations ٹیب پر جائیں۔ آپ کو HeyGen وہاں نظر آئے گا۔ سیٹ اپ شروع کرنے کے لیے HeyGen آئیکن پر کلک کریں۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
اپنی HeyGen API key — جو heygen.com/settings/api پر دستیاب ہے — کو FlowShare کے HeyGen کنفیگریشن پینل میں درج کریں۔ FlowShare کنکشن کی تصدیق کرے گا اور آپ کے دستیاب اواتارز اور آوازیں لوڈ کرے گا۔ آپ کی انٹیگریشن سیٹنگز کو .fss سیٹنگز فائل میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور تمام ٹیم انسٹینسز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
جیسے آپ عام طور پر کرتے ہیں ویسے ہی ایک فلو ریکارڈ کریں
کسی بھی Windows ایپلیکیشن میں اپنا ورک فلو چلا کر FlowShare میں آسانی سے کوئی بھی پروسیس ریکارڈ کریں۔ جب آپ مکمل کر لیں، تو خودکار طور پر بننے والی اسٹیپ کی وضاحتوں کا جائزہ لیں، جہاں ضرورت ہو ترمیم کریں، اور حساس ڈیٹا کو ایک ساتھ بلر کر دیں۔ یہی اسٹیپ کی وضاحتیں HeyGen کے نیریشن اسکرپٹ بن جائیں گی — اس لیے انہیں واضح اور مکمل لکھیں۔
HeyGen پر ایکسپورٹ کریں اور اپنی ویڈیو حاصل کریں
ایکسپورٹ پینل کھولیں، HeyGen منتخب کریں، اپنا اواتار، آواز اور زبان چنیں، اور "Generate" پر کلک کریں۔ FlowShare مرحلہ وار مواد HeyGen کو بھیجتا ہے، جو بیان کے ساتھ اواتار ویڈیو بناتا ہے اور اسے واپس FlowShare کو بھیج دیتا ہے۔ اب یہ ویڈیو آپ کی دوسری ایکسپورٹس کے ساتھ دستیاب ہے — شیئر کرنے، پورٹل پر شائع کرنے یا اپنے LMS پر بھیجنے کے لیے تیار۔
HeyGen نوڈ کے ان پٹس اور آؤٹ پٹس
HeyGen کا انٹیگریشن FlowShare کی موجودہ ایکسپورٹ لائبریری میں اواتار ویڈیو شامل کرتا ہے۔ آپ کی گائیڈ FlowShare میں ہی رہتی ہے، اور جب بھی ضرورت ہو آپ اسے ایسی فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو صورتحال کے مطابق ہوں، چاہیں تو ایک ہی وقت میں متعدد فارمیٹس میں بھی۔
کسی بھی عمل کے لیے برانڈڈ، پرنٹ کے قابل گائیڈز
پاورپوائنٹ
سلائیڈ کے لیے تیار ٹریننگ ڈیکس اسکرین شاٹس کے ساتھ
لفظ
DOCX فارمیٹ میں قابلِ تدوین مینولز
HTML
ویب ایمبیڈنگ کے لیے انٹرایکٹو ڈیموز
PNG
ہر مرحلے کے لیے الگ اسکرین شاٹ
MP4
سادہ اسکرین کیپچر ویڈیو ایکسپورٹ
SCORM / xAPI
LMS کے ساتھ مطابقت رکھنے والے ای-لرننگ پیکجز
HeyGen
آپ کے ورک فلو سے AI اواتار کے ذریعے بیان کردہ ویڈیو
FlowShare اور HeyGen کے ساتھ کون کیا بناتا ہے
جہاں کہیں بھی کسی پروسیس گائیڈ کو پریزنٹر سے فائدہ ہو سکتا ہے (ERP ٹریننگ، سافٹ ویئر رول آؤٹس، آن بورڈنگ میٹیریلز)، HeyGen خودکار طور پر تحریری گائیڈ کو بیان کردہ ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔
ERP اور SAP ٹریننگ ویڈیوز
FlowShare کو خاص طور پر SAP جیسے پیچیدہ سافٹ ویئر کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی ERP ورک فلو — جیسے invoice posting، purchase orders، goods receipts — ریکارڈ کریں اور اس سے ایک بیان کردہ HeyGen ویڈیو بنائیں جو عملے کو ہر مرحلے پر رہنمائی دے، بغیر اس کے کہ کمرے میں کسی ٹرینر کی ضرورت ہو۔
سافٹ ویئر اور تبدیلی کے انتظام
جب کوئی نیا سسٹم لائیو ہو، تو ہر اہم پروسیس کو FlowShare میں دستاویزی شکل دیں اور چند گھنٹوں میں، ہفتوں کے بجائے، HeyGen میں ویڈیو لائبریری بنائیں۔ ہر ڈیپارٹمنٹ کو اُن پروسیسز کی تفصیلی، آواز کے ساتھ ویڈیو گائیڈ دیں جو اُن پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بھی پہلے ہی دن سے پہلے۔
بڑی تعداد میں ملازمین کی آن بورڈنگ
HR اور L&D کی ٹیمیں ہر آن بورڈنگ ٹاسک کو دستاویزی شکل دے سکتی ہیں — پے رول سیٹ اپ سے لے کر اخراجات جمع کرانے تک — اور ہر مرحلے کے لیے آواز کے ساتھ ویڈیو گائیڈز بنا سکتی ہیں۔ نئے ملازمین کو ہمیشہ ایک جیسا، اعلیٰ معیار کا مرحلہ وار رہنمائی ملتی ہے، چاہے انہیں ٹرین کرنے کے لیے کون دستیاب ہو۔
کثیر لسانی پروسیس دستاویزات
FlowShare اپنے AutoTranslation ایڈ آن کے ذریعے متعدد زبانوں میں ترجمہ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اسے HeyGen کی 175+ زبانوں میں دستیاب آوازوں کے ساتھ ملا کر آپ ایک ہی اصل فلو کیپچر سے کسی بھی زبان میں اسی پروسیس گائیڈ کو بیانیہ ویڈیو کی صورت میں بنا سکتے ہیں۔
کسٹمر اور پارٹنر کی صلاحیت میں اضافہ
سافٹ ویئر وینڈرز اور کنسلٹنسیز FlowShare میں کلائنٹ کے سامنے آنے والے پروسیسز کو دستاویزی شکل دے سکتے ہیں اور تحریری گائیڈز کے ساتھ ساتھ HeyGen میں بنے آواز کے ساتھ ویڈیو ٹیوٹوریلز فراہم کر سکتے ہیں — جس سے صارفین کو زیادہ بھرپور آن بورڈنگ تجربہ ملتا ہے، بغیر اس کے کہ پروڈکشن کا وقت کئی گنا بڑھ جائے۔
