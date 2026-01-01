HeyGen x n8n
HeyGen اور n8n ویڈیو پروڈکشن کو کسی بھی ورک فلو کا ایک آسان مرحلہ بنا دیتے ہیں، جو CRM ایونٹ، فارم سبمیشن، شیڈول یا کسی AI ایجنٹ سے ٹرگر ہو سکتا ہے، بغیر کوئی کسٹم انٹیگریشن لکھے یا ویڈیو ایڈیٹر کھولے۔
آپ کے ورک فلو، اب ویڈیو بنا رہے ہیں
ویڈیو پروڈکشن عموماً آپ کے آٹومیشن اسٹیک سے بالکل الگ رہتی ہے۔ ڈیٹا n8n کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی شخص دستی طور پر اس آؤٹ پٹ کو لے کر اسے ویڈیو میں تبدیل کرتا ہے۔ یہی ہینڈ آف اصل رکاوٹ بنتا ہے۔
HeyGen نوڈ کے ساتھ وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے n8n ورک فلو میں کہیں بھی HeyGen نوڈ شامل کریں۔ اسے ایک اسکرپٹ دیں جو آپ براہِ راست ٹائپ کریں، کسی پچھلے نوڈ سے حاصل کریں، یا کسی AI نوڈ کے ذریعے تیار کریں، اور اس کے ساتھ اپنا اواتار اور آواز کی سیٹنگز بھی دیں۔ یہ نوڈ HeyGen API کو کال کرتا ہے، تکمیل تک پول کرتا ہے، اور رینڈر کی گئی ویڈیو کا URL اگلے مرحلے کو بھیج دیتا ہے: چاہے وہ Slack میسج ہو، Google Drive پر اپ لوڈ ہو، یا جہاں بھی اسے جانا ہو۔
Nodes پینل کھولیں اور HeyGen تلاش کریں
اپنے n8n انسٹینس میں سائن ان کریں، ایڈیٹر میں کوئی بھی ورک فلو کھولیں، اور اوپر دائیں جانب + پر کلک کر کے Nodes پینل کھولیں۔ HeyGen تلاش کریں اور تصدیق شدہ HeyGen نوڈ کو منتخب کر کے اپنے کینوس میں شامل کریں۔
انسٹینس اونر کی اسناد کی سیٹ اپ مکمل کریں
ویریفائیڈ نوڈز کے لیے n8n انسٹینس کے اونر کی طرف سے ایک بار سیٹ اپ درکار ہوتا ہے۔ اونر آپ کی HeyGen API key — جو heygen.com/settings/api پر ملتی ہے — انسٹینس کے کریڈینشل اسٹور میں شامل کرتا ہے۔ ایک بار محفوظ ہونے کے بعد، یہ نوڈ بغیر کسی اضافی کنفیگریشن کے تمام یوزرز کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے۔
نوڈ کو اپنے اواتار، اسکرپٹ اور آواز کے ساتھ کنفیگر کریں
HeyGen نوڈ کی سیٹنگز میں، اپنے HeyGen اکاؤنٹ لائبریری سے اپنا اواتار ID اور آواز منتخب کریں، زبان چنیں، اور اسکرپٹ ان پٹ کو جوڑیں — یا تو براہِ راست ٹائپ کر کے یا کسی پچھلے نوڈ کے آؤٹ پٹ سے میپ کر کے، جیسے OpenAI یا Google Sheets نوڈ۔
ایک Wait نوڈ شامل کریں، پھر ویڈیو آؤٹ پٹ کو روٹ کریں
HeyGen ویڈیوز کو رینڈر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تکمیل کی اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے HeyGen کے بعد ایک Wait نوڈ شامل کریں، پھر video_url آؤٹ پٹ کو آگے n8n کی 1,000+ کنیکٹڈ ایپس میں سے کسی بھی ایپ کی طرف بھیج دیں۔
HeyGen نوڈ کے ان پٹس اور آؤٹ پٹس
HeyGen نوڈ کے ہر ان پٹ کو آپ براہِ راست ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی اپ اسٹریم نوڈ سے ڈائنامک طور پر میپ کر سکتے ہیں؛ چاہے وہ اسپریڈشیٹ کی کوئی قطار ہو، AI کا جواب ہو، فارم کا کوئی فیلڈ ہو یا ویب ہُک کا پی لوڈ۔
avatar_id
استعمال ہونے والے اواتار کی ID۔ اواتار IDs اپنے HeyGen اکاؤنٹ لائبریری میں یا Get Avatars نوڈ آپریشن کے ذریعے تلاش کریں۔
اسکرپٹ
وہ متن جو اواتار بولے گا۔ اسے آپ براہِ راست یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں یا کسی اپ اسٹریم نوڈ سے میپ کر سکتے ہیں (مثلاً OpenAI کا آؤٹ پٹ، Sheets کی کوئی سیل، یا webhook کے باڈی فیلڈ سے)۔
voice_id
وہ آواز جو اواتار استعمال کرتا ہے۔ دستیاب voice IDs حاصل کرنے کے لیے Get Voices آپریشن استعمال کریں، یا اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ شدہ آواز کو ریفرنس کریں۔
زبان
بیان کے لیے زبان کا کوڈ (مثلاً en، es، ja)۔ ڈیفالٹ انگریزی ہے۔ 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں کی سپورٹ موجود ہے
dimension
آؤٹ پٹ ایسپیکٹ ریشو۔ منزل پلیٹ فارم کے مطابق landscape، portrait یا square استعمال کریں۔
پس منظر
ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوئی hex رنگ یا امیج URL دیں۔ اسے کسی برانڈنگ نوڈ یا Sheets سیل سے میپ کریں تاکہ ہر ویڈیو کے لیے بیک گراؤنڈ مختلف رکھا جا سکے۔
n8n میں ٹیمیں HeyGen کے ساتھ کیا خودکار بناتی ہیں
اب کوئی بھی ورک فلو جو CRM ٹرگر، فارم، شیڈول یا کسی AI ایجنٹ سے اسکرپٹ بناتا ہے، اس کے آخر میں ویڈیو بھی بنا سکتا ہے۔
خودکار خبریں اور مواد
کسی RSS فیڈ یا نیوز لیٹر سے مواد لیں، اس مواد کو اسکرپٹ لکھوانے کے لیے OpenAI نوڈ کو بھیجیں، HeyGen اواتار ویڈیو بنائیں، اور اسے TikTok، Instagram Reels یا YouTube Shorts پر مکمل طور پر خودکار طریقے سے، شیڈول کے مطابق پوسٹ کریں۔
بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیوز
کسی CRM ایونٹ یا نئے لیڈ سے ورک فلو ٹرگر کریں، ہر پروسپیکٹ کے لیے ذاتی نوعیت کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے AI نوڈ استعمال کریں، HeyGen اواتار ویڈیو بنائیں، اور بغیر کسی دستی ریکارڈنگ کے اسے ای میل یا LinkedIn کے ذریعے بھیجیں۔
خودکار بریفنگز اور رپورٹس
Google Sheets، کسی ڈیٹا بیس یا اینالیٹکس ٹول سے میٹرکس نکالیں، AI نوڈ کے ساتھ ایک خلاصہ ڈرافٹ کریں، HeyGen میں ایک بریفنگ ویڈیو رینڈر کریں، اور ہر ہفتے وہ ویڈیو Slack یا ای میل کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز کو بھیجیں، وہ بھی بغیر کیمرہ چھوئے۔
ٹریننگ اور آن بورڈنگ کا مواد
جب کوئی نیا صارف سائن اپ کرے یا کوئی ٹیم ممبر شامل ہو تو خودکار طور پر ورک فلو ٹرگر کریں، HeyGen کے ساتھ ان کے لیے ذاتی نوعیت کی آن بورڈنگ ویڈیو بنائیں اور اسے ان کے ان باکس میں بھیج دیں، تاکہ L&D ٹیم کی اضافی محنت کے بغیر L&D آؤٹ پٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھایا جا سکے۔
کثیر لسانی مواد کے پائپ لائنز
ایک لینگویج نوڈ کے ذریعے اسکرپٹ کا ترجمہ کریں، ہر ویریئنٹ کو میچنگ آواز والے HeyGen نوڈ میں بھیجیں، اور اسی ورک فلو رن میں ہر مارکیٹ کے لیے مقامی اواتار ویڈیوز بنائیں، بغیر کچھ دوبارہ ریکارڈ کیے۔
