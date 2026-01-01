HeyGen x Granola
Granola آپ کی میٹنگز میں کہی گئی ہر بات کو ریکارڈ کرتی ہے۔ HeyGen اسے اواتار اور آواز کے ساتھ ایک جیتی جاگتی ویڈیو میں بدل دیتی ہے۔ Claude کے ذریعے MCP سے جڑی ہوئی، صرف ایک پرامپٹ کافی ہے کہ کال نوٹس سے براہِ راست مکمل، بیان کردہ ویڈیو تیار ہو جائے۔
Granola صورتحال کو سمجھتا ہے، HeyGen ویڈیو بناتا ہے
جب آپ ایک ہی جملے میں Granola میٹنگ اور HeyGen ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی پرامپٹ ٹائپ کرتے ہیں، تو Claude خود بخود وہ ٹولز پہچانتا ہے جن کی اسے ضرورت ہے اور انہیں ترتیب وار چلاتا ہے؛ پہلے Granola سے آپ کی میٹنگ ہسٹری پڑھتا ہے، پھر HeyGen کے ذریعے ویڈیو بناتا ہے۔
Claude پہلے list_meetings کو کال کرتا ہے تاکہ نام، تاریخ یا شرکاء کے ذریعے درست کال تلاش کی جا سکے، پھر مکمل نوٹس حاصل کرنے کے لیے get_meetings استعمال کرتا ہے۔ یہ اسی مواد سے ویڈیو کی لمبائی کے مطابق اسکرپٹ لکھتا ہے، پھر اسے create_video_agent کو بھیج دیتا ہے۔ ایجنٹ باقی سب خود سنبھالتا ہے اور رینڈرنگ مکمل ہونے پر آپ کو اپنی HeyGen لائبریری میں ویڈیو مل جاتی ہے۔
“میری تازہ ترین Granola میٹنگ نکالیں اور اسے 60 سیکنڈ کی HeyGen ویڈیو میں بدل دیں جو میں Slack میں اُن لوگوں کے لیے شیئر کر سکوں جو میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔”
Claude Connectors میں Granola کو کنیکٹ کریں
Claude میں، اوپر بائیں مینو میں جائیں → Customize → Connectors۔ + پر کلک کریں، پھر Browse connectors پر جائیں، Granola تلاش کریں اور + پر کلک کریں۔ سائن اِن کا صفحہ کھلے گا — Claude کو اجازت دینے کے لیے اپنے Granola اکاؤنٹ میں لاگ اِن کریں۔ Claude Code کے لیے یہ کمانڈ چلائیں: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen کو ایک کسٹم کنیکٹر کے طور پر شامل کریں
developers.heygen.com/mcp/overview پر جائیں اور MCP endpoint URL کو کاپی کریں۔ واپس Claude Connectors میں جائیں، + → Add custom connector پر کلک کریں، اس کا نام HeyGen رکھیں، اور یہ endpoint پیسٹ کریں: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
یقینی بنائیں کہ دونوں کنیکٹر آن کیے ہوئے ہوں
گفتگو شروع کرنے سے پہلے، تصدیق کریں کہ آپ کے فعال Claude سیشن میں Granola اور HeyGen دونوں کنیکٹرز آن (toggled on) ہوں۔ دونوں کو ایک ہی وقت میں فعال ہونا ضروری ہے تاکہ Claude انہیں ایک ہی ورک فلو میں استعمال کر سکے۔ آپ Claude سے یہ پوچھ کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹولز دستیاب ہیں: What MCP tools do you have access to?
اپنا پہلا پرامپٹ چلائیں اور سیشن URL حاصل کریں
اوپر دی گئی action-item پرامپٹ آزمائیں، یا اس سے شروع کریں: میری تازہ ترین Granola میٹنگ نکالیں اور اسے 60 سیکنڈ کی HeyGen ویڈیو میں بدل دیں جو میں Slack میں شیئر کر سکوں۔
ایک ہی پرامپٹ میں تین سسٹمز کیسے جڑتے ہیں
Claude ایک آرکیسٹریٹر کے طور پر کام کرتا ہے، جو Granola سے ڈیٹا پڑھتا ہے، مواد کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور HeyGen میں لکھتا ہے۔ دونوں ٹولز میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ دوسرا موجود ہے۔ Claude ہی ان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔
Granola نوٹس فراہم کرتا ہے
میٹنگ کی ہسٹری کو قابلِ تلاش ٹولز کے طور پر فراہم کرتا ہے۔ Claude یہاں سے نوٹس، ٹرانسکرپٹس اور شرکاء کی فہرست پڑھتا ہے۔
Claude سیاق و سباق کو پڑھتا ہے
دونوں MCPs کو منظم کرتا ہے، نوٹس کو خلاصہ کر کے اسکرپٹ بناتا ہے اور ویڈیو بنانے کے لیے HeyGen کو کال کرتا ہے۔
HeyGen ویڈیو بناتا ہے
پرامپٹ وصول کرتا ہے اور ویڈیو رینڈر کرتا ہے۔ مکمل ہونے پر اسٹیٹس اور ویڈیو ID واپس کرتا ہے۔
وہ ٹولز جو Claude واقعی استعمال کرتا ہے
یہاں درج ہر ٹول واقعی موجود ہے، جو Granola اور HeyGen دونوں کی شائع شدہ MCP دستاویزات سے لیا گیا ہے۔ Claude آپ کے پرامپٹ کی ہدایات کے مطابق ان ٹولز کا انتخاب اور ترتیب طے کرتا ہے۔
میٹنگز_کی_فہرست
اپنی میٹنگ لسٹ کو عنوان، تاریخ یا شرکاء کے مطابق اسکین کریں۔ میٹنگ ID، عنوان، تاریخ اور شرکاء واپس ملتے ہیں۔ پیڈ پلانز میں، آپ کے ساتھ شیئر کی گئی نوٹس بھی شامل ہوتی ہیں اور فولڈر کے مطابق فلٹر کی جا سکتی ہیں۔
میٹنگز_حاصل_کریں
میٹنگ کا مکمل مواد ID کے ذریعے حاصل کریں — نجی نوٹس، AI سے بہتر بنائے گئے نوٹس، شرکاء کی فہرست۔ یہ وہ ٹول ہے جو اصل میٹنگ کا مواد نکالتا ہے جسے Claude ویڈیو اسکرپٹ لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
query_granola_meetings
اپنی Granola نوٹس کے ساتھ براہِ راست چیٹ کریں۔ کھلے سوالات کے لیے مفید، جیسے: "پچھلے مہینے میری تمام کالز میں ہم نے قیمتوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟"
get_meeting_transcript
اسپیکر کی شناخت کے ساتھ خام ٹرانسکرپٹ میں گہرائی تک جائیں۔ یہ اس وقت مفید ہے جب آپ اپنی ویڈیو اسکرپٹ میں AI کے خلاصہ کردہ نوٹس کے بجائے بالکل درست اقتباسات شامل کرنا چاہتے ہوں۔
create_video_agent
صرف ایک پرامپٹ سے ویڈیو بنائیں۔ ایجنٹ خودکار طور پر اسکرپٹ تیار کرتا ہے، اواتار منتخب کرتا ہے، سین کی ترتیب بناتا ہے اور رینڈرنگ مکمل کرتا ہے۔
get_video_agent_session
کسی فعال ایجنٹ سیشن کے status، progress اور video_id کو پول کریں۔ Claude اس کو create_video_agent کے بعد اس لیے کال کرتا ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ ویڈیو کب تیار ہے اور download URL حاصل کر سکے۔
اواتار_سے_ویڈیو_بنائیں
کسی مخصوص اواتار ID، وائس ID، اور ٹیکسٹ اسکرپٹ کے ساتھ واضح طور پر ویڈیو بنائیں۔ جب آپ اواتار کی شکل اور آواز کے انتخاب پر براہِ راست کنٹرول چاہتے ہوں تو create_video_agent کے بجائے اس کا استعمال کریں۔
design_voice
قدرتی زبان میں دی گئی وضاحت کے مطابق آوازیں تلاش کریں۔ زیادہ سے زیادہ 3 میچز واپس ملتے ہیں۔ ان پرامپٹس کے لیے مفید ہے جو کسی مخصوص آواز کا حوالہ نہیں دیتے۔
ویڈیو_ترجمہ_بنائیں
بنائی گئی ویڈیو کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ ہدف زبانوں میں ترجمہ کریں۔ اسے create_video_agent کے بعد استعمال کریں تاکہ کثیر لسانی ریکَیپ ویڈیوز تیار کی جا سکیں۔
میٹنگز کو عملی پیش رفت میں بدلیں
مقصد صرف خلاصہ ویڈیو بنانا نہیں، بلکہ ایسی ویڈیو بنانا ہے جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو بروقت متحرک کرے اور آگے بڑھنے پر آمادہ کرے، حتیٰ کہ اُن لوگوں کو بھی جو کال پر موجود نہیں تھے۔
میٹنگ کے ایکشن آئٹمز
بنیادی ورک فلو: تازہ ترین میٹنگ نکالیں، 60 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں جو نتیجے سے شروع ہو، ہر فیصلے کو مرحلہ وار بیان کرے، ہر ذمہ دار شخص کو اس کے نام، ٹاسک اور ڈیڈ لائن کے ساتھ واضح طور پر بتائے، اور آخر میں ایک بالکل واضح درخواست کے ساتھ ختم ہو۔ پھر اسے Slack میں شیئر کریں۔
اسٹیک ہولڈر بریفنگز
اسٹریٹیجی، لانچ یا ایگزیکٹو میٹنگ کے نوٹس لیں اور ان لوگوں کے لیے ایک بیان کردہ ویڈیو بنائیں جنہیں ایکشن لینا ہے لیکن وہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ یہ کوئی عام سا خلاصہ نہیں، بلکہ براہِ راست اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہیں کیا جاننا ہے اور کیا کرنا ہے۔
لانچ اور پروجیکٹ کے فیصلے
جب لانچ کی حکمتِ عملی، پروجیکٹ کی سمت یا کوئی اہم فیصلہ کسی میٹنگ میں طے ہو جائے، تو ایک ویڈیو بنائیں جو اس فیصلے کو سب تک واضح طور پر پہنچائے۔ اس میں بتائیں کہ لانچ کے کس حصے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے، کیا چیز حتمی ہو چکی ہے، اور کس چیز کے لیے کب تک مزید رائے درکار ہے۔
میٹنگز کے درمیان جوابدہی
query_granola_meetings استعمال کریں تاکہ متعدد کالز میں اب تک کھلے رہنے والے ایکشن آئٹمز سامنے آئیں، پھر ایک ایسی ویڈیو بنائیں جو ہر زیرِ التوا ذمہ دار شخص اور ہر زیرِ التوا ٹاسک کا نام لے۔
کثیر لسانی میٹنگ کا خلاصہ
انگریزی میں Granola نوٹس سے ایکشن آئٹم ویڈیو بنائیں، پھر بین الاقوامی ٹیموں کے لیے create_video_translation کو چین میں چلائیں — وہی کال آؤٹس، ان کی اپنی زبان میں، lip-synced — سب کچھ ایک ہی Claude پرامپٹ سے۔
