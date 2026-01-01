HeyGen x Slack
آپ کی ٹیم پہلے ہی Slack میں کام کرتی ہے، اب HeyGen بھی وہیں موجود ہے۔ کسی بھی چینل، DM یا slash command سے، اپنے ورک اسپیس سے باہر گئے بغیر اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیوز بنائیں۔
Slack سے باہر جائے بغیر ویڈیوز بنائیں
زیادہ تر ویڈیو ٹولز آپ کی ٹیم کے اصل استعمال والے ٹولز سے الگ ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی انہیں کھولتا ہے، موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ HeyGen اب ایک نیٹو Slack ایپ ہے جو ایک بار انسٹال کریں اور یہ آپ کے پورے ورک اسپیس میں ہر جگہ دستیاب ہے۔
@mention کے ساتھ کسی بھی چینل یا DM میں HeyGen کو ایک پرامپٹ بھیجیں، اور تیار شدہ ویڈیو براہِ راست اسی تھریڈ میں پوسٹ ہو جائے گی۔ مکمل کنٹرول کے لیے slash کمانڈ استعمال کریں۔ خودکار ویڈیو نوٹیفیکیشنز سیٹ کریں تاکہ مکمل ہونے والی HeyGen ویڈیوز جیسے ہی تیار ہوں، فوراً درست چینل میں نظر آئیں۔ نہ کوئی دستی شیئرنگ، نہ فارورڈنگ لنکس۔
“@HeyGen نئے ملازمین کے لیے خوش آمدیدی ویڈیو بنائیں”
اپنے Slack ورک اسپیس میں HeyGen شامل کریں
اوپر موجود Add to Slack پر کلک کریں اور اپنے ورک اسپیس میں HeyGen کو اجازت دیں۔ اس کے لیے آپ کو Slack ایڈمن کی اجازت درکار ہوگی۔ ایپ چند سیکنڈز میں انسٹال ہو جاتی ہے اور فوراً آپ کی پوری ٹیم کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
انسٹال کرنے کے بعد، تصدیق کے لیے اپنا HeyGen اکاؤنٹ لنک کریں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ heygen.com پر مفت سائن اپ کر سکتے ہیں۔ ایک پیڈ پلان مکمل ویڈیو جنریشن اور آپ کے ڈیجیٹل ٹوئن کو ان لاک کرتا ہے۔
اپنی پہلی ویڈیو بنائیں
کسی بھی چینل یا DM میں جائیں اور @HeyGen لکھ کر اس کے بعد اپنی ضرورت لکھیں۔ HeyGen آپ کے لیے اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیو بنائے گا اور اسے براہِ راست اسی تھریڈ میں پوسٹ کرے گا۔ عام طور پر اس میں 2-5 منٹ لگتے ہیں۔
چینل نوٹیفیکیشنز سیٹ اپ کریں
اختیاری طور پر HeyGen کو اس طرح کنفیگر کریں کہ وہ مخصوص چینلز پر ویڈیو تیار ہونے کی نوٹیفیکیشنز بھیجے، تاکہ آپ کی کنٹینٹ ٹیم، سیلز فلور یا L&D لیڈز کو ہمیشہ معلوم رہے کہ نئی ویڈیوز کب دستیاب ہیں۔
Slack میں ویڈیوز بنانے کے تین طریقے
جب HeyGen آپ کے ورک اسپیس میں انسٹال ہو جائے، تو آپ کی پوری ٹیم کے پاس ویڈیوز بنانے اور حاصل کرنے کے تین نیٹو طریقے ہوں گے۔ نہ ایپس کے درمیان سوئچ کرنے کی ضرورت، نہ ہی کوئی دستی مراحل۔
@mention کسی بھی چینل میں
کسی بھی چینل میں @HeyGen کو ٹیگ کریں یا سادہ زبان میں پرامپٹ کے ساتھ DM بھیجیں۔ چند منٹوں میں تیار شدہ ویڈیو بن کر براہِ راست اسی تھریڈ میں پوسٹ ہو جاتی ہے۔
/heygen کمانڈ
مکمل کنٹرول کے لیے /heygen استعمال کریں۔ اواتار، زبان، لہجہ اور اسکرپٹ واضح طور پر بتائیں۔ ٹیم کی باقاعدگی سے استعمال ہونے والی ٹیمپلیٹڈ یا بار بار بننے والی ویڈیو اقسام کے لیے بہترین۔
خودکار نوٹیفیکیشنز
HeyGen ویڈیو ایونٹس کو Slack چینلز سے جوڑیں تاکہ آپ کی ٹیم کو جیسے ہی کوئی ویڈیو رینڈر ہونا مکمل ہو فوراً اطلاع مل جائے، براہِ راست لنک کے ساتھ جو شیئر یا ریویو کرنے کے لیے تیار ہو۔
کون سی ٹیمیں اسے کس لیے استعمال کرتی ہیں
لیڈرشپ اپ ڈیٹس جو واقعی دیکھی جائیں سے لے کر آن بورڈنگ ویڈیوز تک جو نئے ملازمین کو نام لے کر خوش آمدید کہیں۔
ایگزیکٹو اعلانات
ایک Slack میسج کو CEO یا ہیڈ آف پروڈکٹ کی ویڈیو اعلان میں بدلیں جو #announcements میں شیئر ہو۔ نظر انداز کرنا ناممکن اور لمبی تحریر کی دیوار سے کہیں زیادہ دل چسپ۔
نئے ملازمین کا خیرمقدم
جب کوئی شخص کسی چینل میں شامل ہو، تو خودکار طور پر ان کے نام کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کی خوش آمدیدی ویڈیو بنائیں اور پوسٹ کریں، تاکہ ہر نیا ٹیم ممبر پہلے ہی دن سے خود کو اہم اور توجہ کا مرکز محسوس کرے۔
سیلز جیت کی خوشیاں
جب آپ کے CRM میں کوئی ڈیل کلوز ہو جائے، تو #sales-wins میں ایک ذاتی نوعیت کی اواتار ویڈیو بھیجیں جو نمائندے کو نام لے کر سراہتے ہوئے اس کی کامیابی کا جشن منائے۔
آن ڈیمانڈ ٹریننگ کلپس
اپنی ٹیم کے ارکان کو یہ سہولت دیں کہ وہ کسی بھی موضوع کے ساتھ HeyGen کو @mention کریں اور فوراً ایک مختصر ٹریننگ یا وضاحتی ویڈیو حاصل کریں جو فوراً پوسٹ ہو جائے۔ گفتگو کے انداز میں تیار کی گئی ایک خودکار نالج بیس۔
اعلیٰ ترجیحی الرٹ کا خلاصہ
ضروری Slack میسجز کو اواتار کے ذریعے بیان کردہ ویڈیو بریفز میں تبدیل کریں تاکہ #incidents یا #security-alerts جیسے ہائی پرائیوریٹی چینلز میں شیئر کیے جا سکیں، اور اہم معلومات پر لازمی توجہ دی جا سکے۔
