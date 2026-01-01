HeyGen x Zapier
زیادہ تر ٹیمیں ویڈیو کو ایک وقتی کام سمجھتی ہیں۔ Zapier کے ساتھ، HeyGen آپ کے اسٹیک کا ایک متحرک حصہ بن جاتا ہے، جو آپ کی دوسری ایپس میں کچھ بھی ہوتے ہی خودکار طور پر ذاتی نوعیت کی، اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیوز بناتا ہے۔
HeyGen کو اپنے اسٹیک کا لائیو حصہ بنائیں
ویڈیو بنانے کا عمل ہمیشہ سے ایک دستی، ایک بار کا کام رہا ہے۔ HeyGen × Zapier انٹیگریشن اس کو بدل دیتی ہے۔ HeyGen کو Zapier ایکو سسٹم میں موجود کسی بھی ایپ سے جوڑیں اور ویڈیو جنریشن آپ کے بزنس میں پہلے سے ہونے والے کاموں کی بنیاد پر خودکار طور پر ٹرگر ہونے والی ایونٹ ڈرِون ایکشن بن جاتی ہے۔
جب کوئی نیا لیڈ آپ کے CRM میں آتا ہے تو HeyGen خودکار طور پر ایک ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیو بھیجتا ہے۔ جب کوئی فارم سبمٹ ہوتا ہے تو HeyGen چند سیکنڈز میں شکریہ کی ویڈیو چلا دیتا ہے۔ جب کسی اسپریڈشیٹ میں نئی قطار شامل کی جاتی ہے تو HeyGen ایک حسبِ ضرورت ٹریننگ کلپ قطار میں لگا دیتا ہے۔ نہ کوئی دستی کام، نہ تاخیر، نہ رکاوٹ۔
“جب App A میں یہ ہوتا ہے → HeyGen ایک ویڈیو بناتا ہے”
Zapier میں لاگ ان کریں اور ایک Zap بنائیں
zapier.com پر جائیں، "Create a Zap" پر کلک کریں، اور HeyGen تلاش کریں۔ آپ کو یہ تمام دستیاب ٹرگرز اور ایکشنز کے ساتھ نظر آئے گا جو کنفیگر کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔
اپنا ٹرِگر سیٹ کریں
وہ ایپ اور ایونٹ منتخب کریں جو ویڈیو بنانے کا عمل شروع کرے — مثلاً نیا CRM لیڈ، فارم سبمیشن، اسپریڈشیٹ میں نئی قطار یا کیلنڈر ایونٹ۔ Zapier کی 7,000+ ایپس کی لائبریری میں سے کچھ بھی استعمال کریں۔
اپنی HeyGen ایکشن کو کنفیگر کریں
Select HeyGen as your action app and connect your account. Choose Create Video from Template, pick your saved template, and map your trigger data (names, companies, custom fields) into the script.
ڈیلیوری کا ایک مرحلہ شامل کریں اور لائیو ہو جائیں
جب HeyGen رینڈرنگ مکمل کر لے تو شیئر کرنے کے قابل ویڈیو لنک حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرا ایکشن شامل کریں، پھر اسے جہاں بھی بھیجنا ہو وہاں بھیج دیں (ای میل، Slack، آپ کا CRM، یا Google Sheet لاگ)۔ اپنا Zap ایکٹیویٹ کریں اور اس کے بعد یہ خودکار طور پر چلتا رہے گا۔
HeyGen، Zapier کے اندر آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے
HeyGen، Zapier میں بطور trigger اور action دونوں کام کرتا ہے، جس سے آپ کو مکمل کنٹرول ملتا ہے کہ ویڈیو بنانا کب شروع ہو اور مکمل ہونے کے بعد کیا ہو۔
اواتار ویڈیو کی کامیابی
جب کوئی HeyGen ویڈیو پروسیسنگ مکمل کر کے شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ ٹرگر فائر ہوتا ہے۔
نیا ویڈیو ایونٹ
کسی بھی ویڈیو کی اسٹیٹس میں تبدیلی پر ٹرگر ہوتا ہے۔ آپ کے ورک فلو کی ضروریات کے مطابق حسبِ ضرورت ترتیب دیا جا سکتا ہے۔
ویڈیو ترجمہ کامیاب رہا
جب ترجمہ شدہ ویڈیو تیار ہو جائے تو یہ ایونٹ فائر ہوتا ہے، جس سے کثیر لسانی ڈسٹری بیوشن کے ورک فلو ممکن ہوتے ہیں۔
ٹیمپلیٹ سے ویڈیو بنائیں
محفوظ شدہ HeyGen ٹیمپلیٹ اور ڈائنامک فیلڈز استعمال کرتے ہوئے ایک ذاتی نوعیت کی اواتار ویڈیو بنائیں۔
ویڈیو کا ترجمہ کریں
کسی بھی HeyGen ویڈیو کو ترجمے کے ذریعے 175+ زبانوں اور لہجوں میں بھیجیں، خودکار lip-sync کے ساتھ۔
شیئر کرنے کے قابل لنک حاصل کریں
ویڈیو کا ایک پبلک لنک حاصل کریں تاکہ اسے ای میل، CRM، Slack یا کسی بھی ڈاؤن اسٹریم ایپ میں بھیج سکیں۔
WebM اواتار ویڈیو بنائیں
شفاف بیک گراؤنڈ کے ساتھ اواتار کلپ بنائیں تاکہ اسے ویژولز یا ویب ایمبیڈز پر اوورلے کیا جا سکے۔
ایک اثاثہ اپ لوڈ کریں
کسی تصویر، ویڈیو یا آڈیو فائل کو HeyGen میں بھیجیں تاکہ اسے آگے چل کر ویڈیو بنانے کے عمل میں استعمال کیا جا سکے۔
کون سی ٹیمیں خودکار بنا رہی ہیں
سیلز آؤٹ ریچ سے لے کر عالمی سطح پر مواد کی لوکلائزیشن تک، HeyGen اور Zapier دستی ویڈیو پروڈکشن کے عمل کو ایونٹ پر مبنی ورک فلو سے بدل دیتے ہیں جو خود بخود چلتے ہیں۔
ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ
جب بھی HubSpot میں کوئی نیا لیڈ شامل ہو یا Google Sheet میں نئی قطار بنے، خودکار طور پر ایک ذاتی نوعیت کی اواتار ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے پراسپیکٹ کے ان باکس میں بھیج دیں، اس سے پہلے کہ آپ کا حریف ایسا کرے۔
ایونٹ سے شروع ہونے والا آن بورڈنگ
جب کوئی نیا کسٹمر سائن اپ کرتا ہے یا کوئی Typeform جمع ہوتا ہے تو Zapier فوراً HeyGen کو ٹرگر کرتا ہے تاکہ چند سیکنڈز میں ایک حسبِ ضرورت ویلکم یا آن بورڈنگ ویڈیو بن جائے، وہ بھی بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔
خودکار ویڈیو لوکلائزیشن
جوں ہی نئی HeyGen ویڈیو مکمل ہو، خودکار طور پر ملٹی لنگول ویڈیو ترجمہ شروع کریں، 175+ زبانوں اور لہجوں میں ورژنز بنائیں اور انہیں متعلقہ علاقائی چینلز تک پہنچائیں۔
کنٹینٹ ڈسٹری بیوشن پائپ لائنز
جب کوئی HeyGen ویڈیو رینڈر ہونا مکمل کر لے، تو اسے خودکار طور پر Google Drive پر اپ لوڈ کریں، اسے ٹریکنگ شیٹ میں لاگ کریں، اور شیئر کرنے کے قابل لنک Slack پر پوسٹ کریں — یہ سب کچھ بغیر کسی دستی ہینڈ آف کے۔
اسکیل ایبل ٹریننگ ڈیلیوری
Zapier Tables میں موجود FAQ ریکارڈز یا کورس کنٹینٹ ڈیٹا سے اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، اور ویڈیو لنکس کو خودکار طور پر آپ کے LMS یا ای میل پلیٹ فارم پر بھیج کر لرنرز کو خود بخود انرول کریں۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔