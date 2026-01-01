HeyGen x Claude
Claude اسکرپٹ لکھتا ہے، HeyGen ویڈیو تیار کرتا ہے۔ چاہے آپ Claude.ai، Claude Desktop یا Claude Code میں ہوں، آپ صرف ایک پرامپٹ کی دُوری پر ہیں ایک مکمل، اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیو سے۔
Claude کے اندر پرامپٹ سے ویڈیو تک
اس انٹیگریشن سے پہلے ورک فلو کچھ یوں تھا: Claude میں اسکرپٹ لکھیں، اسے کاپی کریں، HeyGen کھولیں، پیسٹ کریں، اپنا اواتار کنفیگر کریں، ویڈیو بنائیں، انتظار کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، شیئر کریں۔ ہر قدم دستی تھا۔ ہر قدم ایک نیا کانٹیکسٹ سوئچ تھا۔ اب Claude پورا لوپ خود سنبھالتا ہے۔
اب Claude پورا عمل خود سنبھالتا ہے۔ آپ صرف بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ Claude اسکرپٹ لکھتا ہے، MCP کے ذریعے HeyGen کے ویڈیو ٹولز کو کال کرتا ہے، رینڈرنگ پر نظر رکھتا ہے، اور ایک ہی گفتگو کے اندر آپ کو شیئر کرنے کے قابل لنک واپس دیتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ Claude سے باہر جائیں۔
“ہمارے نئے آن بورڈنگ ورک فلو کے بارے میں انٹرپرائز کسٹمرز کے لیے 45 سیکنڈ کی وضاحتی ویڈیو لکھیں۔ exec اواتار استعمال کریں۔”
اپنا HeyGen اکاؤنٹ تیار رکھیں
heygen.com پر سائن ان کریں یا مفت اکاؤنٹ بنائیں۔ تمام پلانز MCP اور Skills کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے موجودہ پریمیئم کریڈٹ بیلنس کا استعمال ہوتا ہے۔ خود انٹیگریشن کے لیے کوئی اضافی لاگت نہیں۔
اپنا Claude انٹرفیس منتخب کریں
Claude.ai: Connectors میں جائیں اور HeyGen شامل کریں۔ Claude Desktop: اپنے ڈیسک ٹاپ config میں HeyGen کا MCP سرور شامل کریں۔ Claude Code: اپنے terminal میں npx skills add heygen-com/skills چلائیں۔
اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کریں
Claude.ai اور Claude Desktop کے لیے، OAuth consent اسکرین کے ذریعے HeyGen کو اجازت دیں۔ کسی API key کی ضرورت نہیں۔ Claude Code کے لیے، اپنی HEYGEN_API_KEY کو environment variable کے طور پر سیٹ کریں۔
اپنی پہلی ویڈیو بنائیں
Claude.ai یا Desktop میں، بس چیٹ میں وہ ویڈیو بیان کریں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ Claude Code میں، اپنا پہلا پرامپٹ پیسٹ کریں اور دیکھیں کہ Claude کیسے تحقیق کرتا ہے، اسکرپٹ لکھتا ہے، اور ایک مکمل تیار ویڈیو بنا دیتا ہے۔
اپنی Claude سرفیس منتخب کریں
HeyGen ہر Claude ماحول میں کام کرتا ہے۔ ہر انٹیگریشن کا راستہ مختلف قسم کے صارف کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔
Claude.ai اور ڈیسک ٹاپ
Claude.ai یا Claude Desktop کے اندر براہِ راست HeyGen کو کنیکٹر کے طور پر شامل کریں۔ OAuth کے ذریعے ایک بار تصدیق کریں — نہ API keys، نہ کوئی سیٹ اپ — اور کسی بھی گفتگو سے ویڈیوز بنانا شروع کریں۔
Claude ڈیسک ٹاپ (ایڈوانسڈ)
HeyGen کا MCP سرور مقامی طور پر چلائیں اور اسے Claude Desktop کے ساتھ جوڑیں تاکہ گہری انٹیگریشن حاصل ہو سکے۔ یہ اُن ٹیموں کے لیے بہترین ہے جو اپنے سیٹ اپ یا آن-پریمس ورک فلو پر مکمل کنٹرول چاہتی ہیں۔
کلاؤڈ کوڈ
Claude Code میں HeyGen Skills انسٹال کریں اور اپنے ٹرمینل کو مکمل ویڈیو پروڈکشن پائپ لائن میں بدل دیں۔ تحقیق کریں، لکھیں، ویڈیو بنائیں اور ترجمہ کریں — یہ سب کچھ ایک ہی پرامپٹ سے۔
آپ کیا بنا سکتے ہیں
Claude کی تحقیق، استدلال اور تحریر کی صلاحیت — جب HeyGen کی ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ ملتی ہے — تو ایسے ورک فلو کو ممکن بناتی ہے جو اس وقت ممکن نہیں تھے جب یہ دونوں ٹولز الگ الگ ٹیبز میں استعمال ہوتے تھے۔
ریسرچ سے ویڈیو
Claude سے کہیں کہ وہ کسی موضوع پر تحقیق کرے، اسکرپٹ تیار کرے اور ویڈیو بنائے۔ Claude Code with HeyGen Skills آپ کی ایک ہی ہدایت لے کر متعدد تیار شدہ ویڈیوز واپس دے سکتا ہے۔
فوری کثیر لسانی ورژنز
ویڈیو بنانے کے بعد، Claude سے کہیں کہ وہ اسے 175+ زبانوں میں ترجمہ کر کے دوبارہ رینڈر کرے، HeyGen کی lip-sync ترجمہ فیچر کے ساتھ — یہ سب صرف ایک فالو اپ میسج سے کریں۔
خودکار کورس پروڈکشن
ایک سلیبس فراہم کریں۔ Claude Code with HeyGen Skills ہر ماڈیول پر تحقیق کرتا ہے، اس کے اسکرپٹس لکھتا ہے، اور اواتار کے ذریعے پیش کی گئی سبق کی ویڈیوز تیار کرتا ہے۔
ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیوز
Claude ہر ممکنہ کسٹمر کے لیے ذاتی نوعیت کا اسکرپٹ لکھتا ہے۔ HeyGen ہر رابطے کے لیے ایک منفرد اواتار ویڈیو بناتا ہے۔ Claude Code اس کو سینکڑوں لیڈز کے لیے چلا سکتا ہے۔
پروڈکٹ کی نئی اپ ڈیٹس
Claude کو اپنی ریلیز نوٹس دیں۔ یہ اسکرپٹ لکھتا ہے، HeyGen کو کال کر کے ایک ایگزیکٹو اواتار ویڈیو بنواتا ہے، اور Slack یا ای میل کے لیے تیار لنک واپس دیتا ہے۔
