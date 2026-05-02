ادارے HeyGen کے ساتھ کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں
Avatar Video · Marketing
جانیے کہ Dolsten & Co. کس طرح HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے چند دنوں میں، مہینوں کے بجائے، ہائی فِڈیلیٹی تخلیقی کام کا پروٹو ٹائپ بناتے، اس پر تیزی سے نظرِ ثانی کرتے اور ڈیلیور کرتے ہیں، جس سے تیز تر تعاون، زیادہ جرات مندانہ آئیڈیاز اور بڑے پیمانے پر AI سے چلنے والی کہانی گوئی ممکن ہوتی ہے۔
Avatar Video · Localization
دیکھیے کہ Emmy Award جیتنے والا اسٹوڈیو Fameplay کس طرح HeyGen کا استعمال کر کے AI سے چلنے والی کثیر لسانی ویڈیوز بناتا ہے، مختلف مارکیٹس میں مواد کو مقامی بناتا ہے، اور چیک ناظرین سے آگے بڑھ کر عالمی سطح تک اپنی پہنچ کو وسعت دیتا ہے۔
Avatar Video · Marketing
دریافت کریں کہ Bryan Fikes کس طرح HeyGen کے ذریعے چھوٹے کاروباروں کو مزید ویڈیوز بنانے، 700 سے زیادہ گھنٹے بچانے، کنورژنز بڑھانے اور اپنی مارکیٹنگ ایجنسی کو وسعت دینے میں مدد کرتے ہیں۔
Avatar Video · Broadcast
جانیے کہ Telemundo نے HeyGen کے ساتھ مل کر کس طرح AI سے چلنے والے ورلڈ کپ براڈکاسٹ سیگمنٹس تیار کیے جنہوں نے کمنٹیٹرز کو ایسے شاندار سنیما جیسے مقامات پر پہنچا دیا جو حقیقت میں ممکن نہیں تھے، اور ساتھ ہی لائیو ٹیلی ویژن کی رفتار اور معیار کی تمام ضروریات بھی پوری کیں۔
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV، HeyGen کے AI اواتار استعمال کرتا ہے تاکہ صحافیوں کی حفاظت کی جا سکے، گمنامی برقرار رکھی جا سکے، اور افغانستان کی کہانیاں دنیا بھر کے ناظرین تک محفوظ طریقے سے پہنچائی جا سکیں۔
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene نے HeyGen کے AI ویڈیو پلیٹ فارم کی مدد سے کمپلائنٹ میڈیکل ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھایا، جس سے ڈیلیوری تیز ہوئی، لاگت میں کمی آئی، اور عالمی سطح پر کثیر لسانی مواد ممکن ہوا۔
Avatar Video · Broadcast
STUDIO 47، جو جرمنی میں ایک سرکردہ علاقائی نیوز براڈکاسٹر ہے، نے HeyGen کے ذریعے اپنے نیوز روم کو تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں پروڈکشن 80% تیز اور لاگت میں 60% کمی ہوئی، جبکہ مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھایا گیا۔
Avatar Video · Marketing
دیکھیے کہ Tomorrow.io نے موسم کے ڈیٹا کی بصری پیشکش کے لیے HeyGen کی AI ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا، جس سے ان کی صارف انگیجمنٹ اور پیش گوئی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔
Video Translation · Marketing
جانیے کہ trivago نے HeyGen AI translator کا استعمال کرتے ہوئے پوسٹ پروڈکشن کا وقت آدھا کر کے 3-4 ماہ بچائے اور 30 مارکیٹس میں اشتہارات کو مؤثر انداز میں مقامی بنایا۔
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HeyGen کی مصنوعی ذہانت سے متعلق کیس اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ کمپنیاں کس طرح پروڈکشن کا وقت کم کرتی ہیں، عالمی سطح پر مواد کو وسعت دیتی ہیں اور تخلیقی صلاحیت بڑھاتی ہیں۔ ٹیمیں چند گھنٹوں میں ویڈیوز مکمل کرتی ہیں، ایجنسیاں متعدد زبانوں میں مواد فراہم کرتی ہیں، اور برانڈز اواتارز کے ذریعے اپنی مہمات کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، جس سے لاگت کم ہوتی ہے اور مختلف مارکیٹس میں بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار کی کہانی سنانا ممکن ہوتا ہے۔
HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتی نوعیت کی، بڑے پیمانے پر بنائی جانے والی ویڈیوز کس طرح انگیجمنٹ اور ROI میں اضافہ کرتی ہیں۔ برانڈز نے آن بورڈنگ ویڈیوز کے ذریعے کنورژن اور صارفین کو برقرار رکھنے کی شرح دوگنی کی، مخصوص ضروریات کے مطابق تیار کردہ مہمات سے انگیجمنٹ تین گنا بڑھائی، اور کثیر لسانی مواد کے ذریعے عالمی رسائی میں اضافہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ HeyGen مارکیٹرز کو بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کا مواد بنانے، اخراجات کم کرنے اور اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔
HeyGen کی مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیمی کیس اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ ادارے اور کمپنیاں سیکھنے کے نتائج کو کیسے بہتر بناتی ہیں۔ اواتار مہارتوں کی مشق کے لیے کردار ادا کرنے کی سرگرمیوں کو تقویت دیتے ہیں، کاروباری ادارے ضوابط کی تعمیل سے متعلق تربیت کو جدید بناتے ہیں، صحت کی دیکھ بھال کی ٹیمیں طبی مواد کی تیاری تیز کرتی ہیں، اور اساتذہ کئی زبانوں میں اسباق پیش کرتے ہیں، جس سے اسکولوں، کاروباری اداروں اور پیشہ ورانہ ترقی کے شعبوں میں تربیت زیادہ پُرکشش، قابلِ توسیع اور مؤثر بن جاتی ہے۔
HeyGen کی مصنوعی ذہانت پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کی کیس اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ فراہم کنندگان کس طرح رابطہ بہتر بناتے، اخراجات کم کرتے اور رسائی بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر وضاحتی ویڈیوز کے ذریعے طبی معلومات فراہم کرتے ہیں، ٹیمیں تربیتی مواد کی تیاری کا وقت 50% تک کم کرتی ہیں، اور فراہم کنندگان متعدد زبانوں میں سرٹیفکیشن کے مواد کو بڑے پیمانے پر پیش کرتے ہیں، جس سے مریضوں، پیشہ ور افراد اور عالمی ناظرین کو درست اور کم لاگت تعلیم فراہم ہوتی ہے۔
Würth نے HeyGen کے ذریعے کثیر لسانی، اواتار پر مبنی ویڈیوز بنا کر تحریری ابلاغ سے ویڈیو کو ترجیح دینے والے ابلاغ کی طرف رخ کیا۔ اس طرح ترجمے کے اخراجات میں 80% کمی ہوئی، پروڈکشن کا وقت نصف رہ گیا، اور ملازمین نے صرف 45 منٹ میں پلیٹ فارم پر مہارت حاصل کر لی، جس سے عالمی سطح پر پُرکشش تربیت اور پیغام رسانی زیادہ مؤثر اور کم خرچ ہو گئی۔
Komatsu کی AI کیس اسٹڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار تربیت اور رابطے کو بہتر بنانے کے لیے AI اواتار کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ متعدد زبانوں میں یکساں اور دل چسپ ویڈیوز بنا کر Komatsu نے تربیت مکمل کرنے کی شرح تقریباً 90% تک پہنچا دی، معلومات یاد رکھنے کی صلاحیت بہتر بنائی اور پروڈکشن کے اخراجات کم کیے۔ ان کی کامیابی واضح کرتی ہے کہ AI سے متعلق صارفین کی کامیابی کی کہانیاں کس طرح بڑے پیمانے پر قابلِ عمل اور برانڈ سے ہم آہنگ تعلیمی حل پیش کرتی ہیں، جنہیں تربیت سے آگے مارکیٹنگ اور عالمی رابطے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
HeyGen کے ساتھ trivago کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ AI مارکیٹنگ کی کیس اسٹڈیز ویڈیو لوکلائزیشن کے عمل کو نمایاں طور پر ہموار بنا سکتی ہیں۔ HeyGen کے AI مترجمین اور اواتارز سے فائدہ اٹھا کر trivago نے پوسٹ پروڈکشن کا وقت نصف کر دیا، جس سے 3–4 ماہ کی بچت ہوئی، 30 مارکیٹس کے لیے ٹی وی اشتہارات کو تیزی سے مقامی بنایا، اور قابلِ توسیع، مؤثر اور اعلیٰ معیار کے مارکیٹنگ نتائج فراہم کرنے کے لیے برانڈ کی شناخت میں یکسانیت برقرار رکھی۔
Ogilvy نے HeyGen کے ساتھ شراکت کر کے جذباتی طور پر مؤثر، اواتار پر مبنی مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں، مثلاً Gen Z کو مدِنظر رکھتے ہوئے ایک ایسی مہم جس میں ایک گلوکار کی شخصیت پیش کی گئی۔ HeyGen کے اواتار استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے بڑے پیمانے پر انتہائی ذاتی نوعیت کا اور مقامی تقاضوں سے ہم آہنگ مواد تیار کیا، جس سے سامعین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، جذباتی انداز برقرار رہا اور مختلف مارکیٹس میں انگیجمنٹ میں اضافہ ہوا۔