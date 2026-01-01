Fameplay ایک Emmy ایوارڈ یافتہ پروڈکشن اسٹوڈیو ہے جو پراگ میں واقع ہے اور فلم، ٹیلی ویژن، اینیمیشن اور آڈیو ویژول اسٹوری ٹیلنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ 2018 سے، کمپنی نے لائیو ایکشن شوز اور اینیمیٹڈ سیریز سے لے کر ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارمز اور برانڈڈ کنٹینٹ تک ہر طرح کے پروجیکٹس تیار کیے ہیں۔ 2023 میں، کمپنی نے ایک بڑی تبدیلی آتی ہوئی دیکھی۔
“جب ChatGPT آیا تو ہم نے آڈیو ویژول ٹولز اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ جنریٹیو AI آڈیو ویژول انڈسٹری میں کس طرح مدد کر سکتی ہے،” لوکاش زاہورش، چیف پروڈیوسر اور شریک بانی، Fameplay نے کہا۔
چیک ریپبلک میں قائم ایک پروڈکشن کمپنی کے لیے عالمی سطح پر توسیع ہمیشہ مشکل رہی ہے۔ چیک زبان صرف تقریباً 10 ملین لوگ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی طور پر تیار کردہ مواد کی پہنچ محدود رہتی ہے۔ “آپ یہاں ہمیشہ ایک مقامی پروڈیوسر ہی بن کر رہ جاتے ہیں،” لوکاش نے وضاحت کی۔
یہ سب اس وقت بدل گیا جب Fameplay نے HeyGen دریافت کیا۔ AI اواتارز کو ویڈیو ترجمہ اور ڈبنگ ورک فلو کے ساتھ ملا کر، Fameplay نے ایک مقامی پروڈکشن اسٹوڈیو سے کثیر لسانی عالمی مواد کے پروڈیوسر کی شکل اختیار کر لی۔
لُکاش نے کہا، "میرے لیے یہ عالمی مواد کا پروڈیوسر بننے کا دروازہ تھا۔"
روایتی پروڈکشن اور لوکلائزیشن کی حدود سے آگے بڑھنا
HeyGen اپنانے سے پہلے، Fameplay کے کلائنٹس مکمل طور پر روایتی پروڈکشن ورک فلو پر انحصار کرتے تھے۔
“ویڈیو بنوانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا وقت نکال کر اسٹوڈیو جائیں، شوٹنگ کی تیاری کریں، شوٹنگ کریں، پھر ایڈیٹ ہونے کا انتظار کریں اور اس ایڈیٹ کا جائزہ لیں،” لوکاش نے کہا۔
یہ عمل مہنگا، وقت طلب اور بڑے پیمانے پر بڑھانا مشکل تھا۔ کثیر لسانی مواد تیار کرنا اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ ترجمہ ایجنسیاں سب ٹائٹلز یا کیپشنز تو فراہم کر سکتی تھیں، لیکن مکمل بین الاقوامی ویڈیو لوکلائزیشن لاگت اور پروڈکشن کی پیچیدگی کے باعث زیادہ تر کلائنٹس کے لیے تقریباً ناقابلِ رسائی تھی۔
لُکاش نے وضاحت کی، “ہم نے اس وقت تک بین الاقوامی مواد تیار نہیں کیا جب تک ہم نے لوکلائزیشن کے لیے یہ تمام مراحل آپس میں جوڑ نہیں دیے۔”
کچھ پروجیکٹس کو اس سے بھی بڑا چیلنج درپیش تھا: خود پریزنٹرز کا وجود ہی نہیں تھا۔ Fameplay کے اہم موجودہ پروجیکٹس میں سے ایک میں Flashscore کے لیے مصنوعی اسپورٹس نیوز اینکرز بنانا شامل ہے، جو ایک عالمی اسپورٹس رزلٹس پلیٹ فارم ہے جسے دنیا بھر میں لاکھوں شائقین استعمال کرتے ہیں۔
“وہ چاہتے تھے کہ جن تمام ممالک میں وہ موجود ہیں، ہر ایک کے لیے ایک چہرہ ہو،” لوکاش نے کہا۔
ہر مارکیٹ میں پریزنٹرز کو ملازمت پر رکھنے کے بجائے، Fameplay نے مقامی نوعیت کا مواد عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے AI اواتار تخلیق کیے۔
انہوں نے کہا، "اس سے انہیں بین الاقوامی مواد رکھنے کے قابل بنایا گیا۔"
اواتار کے معیار اور مقامیانے کے لیے HeyGen کا انتخاب
جب Fameplay نے مارکیٹ میں آنے والے AI ویڈیو ٹولز کی بڑھتی ہوئی تعداد کا جائزہ لیا، تو ٹیم نے Synthesia جیسے متعدد اواتار اور ڈبنگ پلیٹ فارمز کا ساتھ ساتھ موازنہ اور ٹیسٹ کیا۔
“ہم نے ہر دن اور ہر رات مختلف ٹولز کو ٹیسٹ کیا،” لوکاش نے کہا۔
آخرکار کمپنی نے حقیقت سے قریب تر ہونے کی وجہ سے HeyGen کا انتخاب کیا۔
لُکاش نے وضاحت کی کہ “ہم نے دیکھا کہ lip-sync کا معیار، حتیٰ کہ ابتدائی ورژنز میں بھی، بس کہیں بہتر تھا۔”
یہ معیار اس لیے اہم تھا کیونکہ Fameplay مصنوعی ذہانت کے ساتھ محض تجرباتی طور پر کام نہیں کر رہا تھا۔ کمپنی ادائیگی کرنے والے کلائنٹس کے لیے پروفیشنل پروڈکشن کا کام فراہم کر رہی تھی اور اسے مستقل، قابلِ یقین نتائج درکار تھے۔
“ہم اس پر کھلونے کی طرح انحصار نہیں کرتے، یہ ایک پروفیشنل ٹول ہے،” لوکاش نے کہا۔
Fameplay، HeyGen کے ابتدائی ایجنسی پارٹنرز میں سے ایک بن گیا، جس نے تقریباً 50 اواتار اسٹوڈیو سلاٹس خریدے اور پلیٹ فارم کے گرد ایک پروڈکشن ورک فلو تیار کیا۔ کمپنی نے HeyGen کی ٹیم کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا، ایسا فیڈبیک فراہم کیا جس نے subspaces جیسی ایجنسی پر مبنی فیچرز کی تشکیل میں مدد دی۔
آج، Fameplay نہ صرف کلائنٹس کے لیے اواتار کنٹینٹ بناتا ہے بلکہ اندرونی کلائنٹ ٹیموں کو بھی HeyGen کے اندر خود اپنی ویڈیوز بنانے کی تربیت دیتا ہے۔
وسیع پیمانے پر قابل توسیع، کثیر لسانی AI پروڈکشنز کی تیاری
HeyGen کو اپنی پروڈکشن پائپ لائن میں ضم کرکے، Fameplay نے ایک ایسا ورک فلو تیار کیا جو بڑے پیمانے پر AI سے چلنے والی مواد کی تخلیق کے لیے موزوں بنایا گیا ہے۔
ہر پروجیکٹ اسکرپٹنگ اور وائس جنریشن سے شروع ہوتا ہے۔ ٹیم HeyGen اواتارز کو پروفیشنل وائس کلوننگ ورک فلو کے ساتھ ملا کر حقیقت کے قریب، کثیر لسانی پرفارمنسز تخلیق کرتی ہے۔
“ہم ہمیشہ اسکرپٹ سے شروع کرتے ہیں، ہم کبھی فی البدیہہ کام نہیں کرتے،” لوکاش نے کہا۔
اس کا نتیجہ ایسا سسٹم ہے جو بڑے پیمانے پر کثیر لسانی مواد تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ کردار کی یکسانیت اور بصری حقیقت پسندی کو برقرار رکھتا ہے۔
کمپنی کے نمایاں پروجیکٹس میں سے ایک ہے International Volleyball Academy، جو ایک YouTube سیریز ہے جو پچھلے تین سال سے English، Spanish، اور German میں چل رہی ہے۔ اس شو میں ایک حقیقی والی بال کوچ کا AI اواتار استعمال ہوتا ہے جو اپنی ٹریننگ کی مہارت کو عالمی سطح پر محفوظ اور شیئر کرنا چاہتے تھے۔
“وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کی مہارت اور علم محفوظ رہیں،” لوکاش نے کہا۔
چونکہ کوچ اب بھی باقاعدگی سے سفر کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ایتھلیٹس کو ٹرین کرتے ہیں، اس لیے روایتی پروڈکشن کو جاری رکھنا مشکل ہوتا۔ اس کے بجائے، Fameplay نے HeyGen اواتارز کو اصل فوٹیج کے ساتھ ملا کر ایک مسلسل AI سے چلنے والی تعلیمی سیریز تیار کی۔
ایک اور بڑی کامیابی کثیر لسانی لوکلائزیشن کے ذریعے حاصل ہوئی۔ Fameplay کی تیار کردہ ایک شو چیک زبان سے بڑھ کر مزید سات زبانوں میں توسیع پا گئی۔
لُکاش نے کہا، "یہ تو حیرت انگیز ہے، نئی ناظرین تک رسائی میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔"
عالمی مواد کا پروڈیوسر بننا
Fameplay کے لیے، HeyGen صرف پروڈکشن کی کارکردگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس نے بنیادی طور پر کمپنی کے بزنس ماڈل اور تخلیقی دائرہ کار کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
“حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہماری طرح کی ایک کمپنی، جو یہاں سنٹرل یورپ میں AI آڈیو ویژول پروڈکشن پر فوکس کر رہی ہے، اور HeyGen، جو LA اور سان فرانسسکو میں ایک اسٹارٹ اپ ہے، دونوں نے درست بزنس ماڈل تلاش کرنے کے لیے ایک ہی مراحل سے گزر کر ترقی کی،” لوکاش نے کہا۔
آج، Fameplay ایک پروڈکشن اسٹوڈیو اور برانڈز، کریئیٹرز اور میڈیا کمپنیوں کے لیے AI enablement پارٹنر، دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ کلائنٹس یا تو Fameplay کی مکمل مینیجڈ پروڈکشن سروسز کے ذریعے کام کر سکتے ہیں یا پھر subspaces استعمال کر کے ایجنسی کی سپورٹ کے ساتھ خود مختار طور پر کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔
اس ورک فلو کے مرکز میں HeyGen ہے۔
میرے لیے HeyGen کردار کی مستقل مزاجی اور لب کی ہم آہنگی کے لیے اینکر ہے،" لوکاش نے کہا۔
AI اواتارز، کثیر لسانی ویڈیو ترجمہ، اور اسکیل ایبل پروڈکشن ورک فلو کو یکجا کر کے، Fameplay نے خود کو ایک مقامی چیک پروڈکشن کمپنی سے حقیقی معنوں میں عالمی مواد بنانے والے ادارے میں تبدیل کر لیا۔