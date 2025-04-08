Tomorrow.io، دنیا کا سرِفہرست Resilience Platform™، سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ موسم کے اثرات کو اپنی کارروائیوں پر کم سے کم کر سکیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی سیٹلائٹ کنسٹیلیشن کے ساتھ، یہ جدید ڈیٹا کو اپنے خصوصی ماڈلز میں ضم کرتا ہے تاکہ اپنے Resilience Platform™ کے ذریعے بے مثال پیش گوئی پر مبنی بصیرت فراہم کر سکے۔ اس سے اداروں کو موسم سے جڑی رکاوٹوں کا پیشگی اندازہ لگانے اور انہیں مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں مدد ملتی ہے، تاکہ ہر طرح کے حالات میں لچک اور تسلسل برقرار رہے۔ مثال کے طور پر، ایک آٹو انشورنس کمپنی اپنے پالیسی ہولڈرز کو خبردار کر سکتی ہے کہ اگر اولے پڑنے والے ہوں تو وہ اپنی گاڑیاں ہٹا لیں۔
چونکہ Tomorrow.io مختلف صنعتوں اور استعمال کے بے شمار کیسز کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کمپنی کو ذاتی نوعیت اور اثر انگیز ویڈیو مواد کو اس پیمانے پر بڑھانے میں چیلنجز کا سامنا تھا جو اس کے متنوع ناظرین کی ضروریات پوری کرے، کارکردگی میں بہتری لائے، ایگزیکٹو موجودگی کو مضبوط کرے، اور کنٹینٹ اسٹریٹجی کو آگے بڑھائے۔
مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کے لیے AI اسٹیک پر انحصار
Tomorrow.io کی مارکیٹنگ ٹیم وسیع دائرہ کار اور مختصر ساخت کے ساتھ کام کرتی ہے، جس میں صرف 5 ارکان شامل ہیں۔ بڑی تنظیموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، جن کے پاس لامحدود مارکیٹنگ وسائل ہیں، ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ کیلی پیٹرز AI پر مبنی حکمتِ عملیاں اور ٹیک اسٹیکس استعمال کرتی ہیں۔
“ہم مختلف قسم کی بہت سی بزنس یونٹس کو سروس دیتے ہیں۔ ہمیں بھی بالکل اسی طرح نمایاں ہونا ہے جیسے کوئی بھی مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چھوٹے سائز کو دیکھتے ہوئے ہمیں خاص طور پر بہت چُست اور وسائل بچانے والے انداز میں کام کرنا پڑتا ہے،” پیٹرز نے کہا۔ “اسی لیے ہم نے محض ردِعمل دینے کے بجائے بھرپور انداز میں AI کو اپنایا اور اس پر انحصار کیا۔”
Tomorrow.io کی مارکیٹنگ ٹیم ویڈیو پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ ان کی مارکیٹنگ حکمتِ عملی کا نہایت اہم حصہ ہے، چاہے وہ SEO کے نقطۂ نظر سے ہو یا انگیجمنٹ کے لحاظ سے۔ تاہم، روایتی ویڈیو پروڈکشن وقت طلب ہوتی ہے، جس کے لیے ایگزیکٹوز، ویڈیوگرافرز اور وسیع پوسٹ پروڈکشن کے ساتھ ہم آہنگی درکار ہوتی ہے۔
“ہم جانتے ہیں کہ ویڈیو لوگوں کو بہتر طور پر متوجہ کرے گی اور برانڈ کے نقطۂ نظر سے زیادہ بڑا اثر ڈالے گی،” پیٹرز نے کہا۔ “ہم اسے مارکیٹنگ کے مستقبل کے لیے نہایت اہم سمجھتے ہیں۔”
زیادہ ABM طرز کے انداز اختیار کرنے کے لیے، ٹیم کو ایسے طریقے کی ضرورت تھی جس سے وہ اکاؤنٹ اور فرد کی سطح پر ذاتی نوعیت کا مواد بڑے پیمانے پر تیار کر سکے اور بڑھتی ہوئی آؤٹ پٹس کی رینج میں یکسانیت برقرار رکھ سکے۔ یہی چیز انہیں HeyGen تک لے آئی۔
اپنی کنٹینٹ مشین کے لیے درست پلیٹ فارم تلاش کرنا
Synthesia استعمال کرنے کے بعد، ٹیم کو احساس ہوا کہ اواتار کے معیار کے لحاظ سے یہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہا تھا۔ Tomorrow.io نے HeyGen کو اس کے حقیقی نظر آنے والے AI اواتارز اور ایگزیکٹوز کی ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنانے اور بھیجنے کی صلاحیت کی وجہ سے منتخب کیا۔
“HeyGen استعمال کرنے سے پہلے ہمیں جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان میں سب سے بڑا چیلنج یقیناً وقت تھا۔ ایک واقعی خوبصورت، پروفیشنل نظر آنے والا اشتہار یا ویڈیو بنانے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں، اور ہم اسی وقت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے،” میڈیسن سوفیلڈ، AI Content Strategy اور Video Creation، Tomorrow.io میں، نے کہا۔
اب HeyGen، Tomorrow.io کی روزمرہ کنٹینٹ مشین کو طاقت دیتا ہے اور اس کے کنٹینٹ ورک فلو میں بغیر کسی رکاوٹ کے ضم ہو جاتا ہے۔ ٹیم اس پلیٹ فارم کو ایسی ویڈیو کنٹینٹ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے جسے مختلف فارمیٹس میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، پروڈکٹ ایکسپلینرز اور ایگزیکٹو ویڈیوز سے لے کر سوشل میڈیا پوسٹس اور ای میل مہمات تک۔
“زیادہ تر مارکیٹنگ ٹیمیں پہلے اپنے تحریری مواد کی منصوبہ بندی کرتی ہیں اور پھر اس سے ویڈیوز بناتی ہیں، جبکہ ہم ویڈیو مواد کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اسے تحریری مواد میں بدل دیتے ہیں،” روتھ فیویلا، AI مارکیٹنگ مینیجر نے کہا۔ “ہم نے سوچا، کیوں نہ ایسی ویڈیو سے ہی آغاز کریں جسے مواد کے متعدد حصوں میں بدلا جا سکے؟”
مثال کے طور پر، Tomorrow.io اپنے ایگزیکٹوز کے AI اواتار بنانے کے لیے HeyGen استعمال کرتا ہے، جن میں اس کا CMO بھی شامل ہے، اور ہائی ویلیو پروسپیکٹس کے لیے ذاتی نوعیت کا ویڈیو کنٹینٹ تیار کرتا ہے۔ ٹیم کو بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی اسٹیک ہولڈر سے مل کر اہداف طے کرے، ChatGPT یا Claude سے اسکرپٹ لکھوائے، اسے HeyGen میں ڈال کر اواتار ویڈیو بنائے، اور پھر اسے پوسٹ پروڈکشن کے لیے ایکسپورٹ کر دے—یہ سب AI کے ساتھ۔ آخر میں تیار شدہ ویڈیوز کو ڈسٹری بیوشن چینلز میں ضم کر دیا جاتا ہے۔
“جب میں نے اپنی پہلی HeyGen ویڈیو دیکھی تو ایک طرف وہ بہت زبردست لگی لیکن ساتھ ہی بہت عجیب بھی، کیونکہ میں نے بنیادی طور پر اپنے باس کی ویڈیو بنا دی تھی۔ ایسا لگا جیسے میرے پاس بہت زیادہ اختیار آ گیا ہو، لیکن ساتھ ہی بہت اچھا بھی لگا کیونکہ میں فوراً ہی ہمارے اشتہارات کے لیے کچھ بنا سکی،” میڈیسن نے کہا۔
مارکیٹنگ سے آگے بڑھ کر، HeyGen کے AI اواتارز نے مختلف ڈیپارٹمنٹس میں استعمال کی صورتیں پیدا کیں، جیسے ٹریننگ ماڈیولز یا کسٹمر سپورٹ ویڈیوز۔ “ہماری مارکیٹنگ ٹیم اب اندرونِ ادارہ اور بیرونی طور پر AI مارکیٹنگ کے میدان میں قیادت کی ایک مثال بن گئی ہے،” پیٹرز نے کہا۔
AI ویڈیو کو اعلیٰ سطح کی مارکیٹنگ میں تبدیل کرنا
HeyGen اب Tomorrow.io کی کنٹینٹ اسٹریٹیجی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے، جو ٹیم کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی آؤٹ پٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکے اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر انگیجمنٹ میں اضافہ کر سکے۔ ویڈیو پروڈکشن کو آسان بنا کر اور ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ کو ممکن بنا کر، HeyGen نے Tomorrow.io کو ان کی مارکیٹنگ کی کوششوں میں ویڈیو کی صلاحیت کو نئے سرے سے سوچنے میں مدد دی ہے۔
HeyGen کو اپنانے سے ویڈیو پروڈکشن کے اوقات میں ڈرامائی کمی آئی، اور ٹیم کے ارکان اب ہفتوں کے بجائے چند گھنٹوں میں پروفیشنل معیار کی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، ٹیم اب پورے ہفتے کے بجائے صرف دو دن میں ویڈیوز بناتی ہے، جس سے مہمات کی رفتار تیز ہوئی اور بڑھتی ہوئی کنٹینٹ کی طلب کو پورا کرنا ممکن ہوا۔ HeyGen کے ذریعے حاصل کی گئی اسکیل ایبلٹی اور پرسنلائزیشن نے Tomorrow.io کی اپنی آڈینس کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کرنے اور خریدار کے سفر کو بہتر بنانے کی صلاحیت کو بدل کر رکھ دیا، وہ بھی اندرونی وسائل کو تھکائے بغیر۔
“میں تو روایتی ویڈیو سیٹ اپ کے ساتھ یہ سب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی،” میڈیسن نے کہا۔ “ہمیں ایک ویڈیوگرافر بلانا پڑتا، ایگزیکٹو سے ایک منٹ کی اسکرپٹ پڑھوانی پڑتی، اور پھر فوٹیج کا انتظار کرنا پڑتا۔”
Tomorrow.io یہ دکھاتا ہے کہ جدید AI ٹولز کس طرح چھوٹی ٹیموں کو انڈسٹری کے بڑے اداروں کے ساتھ مؤثر مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں، جدت اور آپریشنل بہترین کارکردگی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو بھی بدل دیتے ہیں کہ تنظیمیں اپنے ناظرین سے کیسے جڑتی ہیں۔
صرف 3–5 مارکیٹرز کی ٹیم کے ساتھ، جو انٹرپرائز سطح کا مواد تیار کر رہی ہے، Tomorrow.io یہ ثابت کرتا ہے کہ AI کس طرح کم وسائل والی، مگر اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی ٹیموں کے لیے غیر معمولی اثر پیدا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ٹیم روایتی شوٹ کی منصوبہ بندی، بار بار کی ایڈیٹنگ، اور کنٹریکٹر کے وقت کو ختم کر کے ہر سال ویڈیو پروڈکشن پر اندازاً 2–3 ماہ بچاتی ہے۔
“یہ صرف وقت کی بچت کا معاملہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مجھے اس اشتہار پر اتنا وقت نہیں لگانا پڑتا، تو میں بڑے پروجیکٹس کے بارے میں زیادہ سوچ سکتا ہوں، جیسے ڈاکیومنٹریز یا ایسی مہمات جن کے بارے میں میں نے اس ٹول کے بغیر کبھی سوچا بھی نہ ہوتا،” پیٹرز نے کہا۔