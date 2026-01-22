Dolsten & Co. ایک AI فرسٹ تخلیقی ایجنسی ہے جس کی بنیاد Simon Dolsten نے رکھی، جو ایک تجربہ کار کریئیٹو ڈائریکٹر ہیں اور ہائی اینڈ برانڈ کہانیوں کی تخلیق میں گہرا پس منظر رکھتے ہیں۔ Michelob Ultra اور Volkswagen جیسے عالمی برانڈز کے لیے تخلیقی کام کی قیادت کرنے اور Emmy جیتنے والی اور Super Bowl سطح کی مہمات تیار کرنے کے بعد، Simon نے ایک ایسی ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو تخلیقی صلاحیت کے ایک نئے دور کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو، جہاں ٹیکنالوجی تخیل کو محدود کرنے کے بجائے اسے تیز تر بناتی ہے۔
Dolsten & Co. مختلف قسم کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے، جن میں شخصیت پر مبنی برانڈز سے لے کر بڑی انٹرپرائز تنظیمیں تک شامل ہیں، اور انہیں ایسی کہانیاں سنانے میں مدد دیتی ہے جو جذباتی طور پر اثر انداز ہوں اور جدید رفتار کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ اگرچہ کہانی سنانے میں Simon کی بنیاد مرکزی رہی، لیکن روایتی پروڈکشن ماڈلز کی وجہ سے تیزی سے تجربہ کرنا، پروٹو ٹائپ بنانا، اور بلند ہمت تخلیقی آئیڈیاز کو جلدی حقیقت میں بدلنا مشکل تھا۔
HeyGen نے Dolsten & Co. کو یہ صلاحیت دی کہ وہ چند دنوں میں، مہینوں کے بجائے، اعلیٰ معیار کا تخلیقی کام تیار کریں، اس پر تیزی سے نظرِ ثانی کریں اور اسے ڈیلیور کریں، اور یوں وہ خیالات بھی ممکن ہو گئے جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔
روایتی پروڈکشن کی وجہ سے بڑی آئیڈیاز کی رفتار سست پڑ جاتی ہے
HeyGen استعمال کرنے سے پہلے، Dolsten & Co. کو زیادہ تر کریئیٹو ایجنسیوں کی طرح ہی ایک بڑا چیلنج درپیش تھا: تیزی کی ضرورت۔ کسی آئیڈیا کو اس شکل میں لانا کہ کلائنٹس اسے واقعی دیکھ سکیں اور اس پر ردِعمل دے سکیں، اس کے لیے شروع میں ہی بہت زیادہ محنت اور تیاری درکار ہوتی تھی۔
“آپ واقعی تیزی سے کوئی پروٹو ٹائپ یا پروف آف کانسیپٹ نہیں بنا سکتے تھے،” سائمن نے وضاحت کی۔ “آپ کو کلائنٹس کے لیے ایک لمبا اسکرپٹ یا 100 صفحات کی ڈیک لے کر جانا پڑتا تھا۔”
روایتی اشتہاری ماحول میں صرف 30 سیکنڈ کا اشتہار تیار کرنے میں بھی کئی مہینے لگ سکتے تھے اور اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہو سکتے تھے۔ جب ایک بار پروڈکشن مکمل ہو جاتی، تو تخلیقی ٹیمیں عموماً اسی مواد تک محدود رہ جاتی تھیں جو سیٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہوتا، اور اس میں تبدیلی یا بہتری لانے کی گنجائش بہت کم ہوتی تھی۔
سائمن نے کہا، "تخلیقی لوگوں کے لیے یہ بہت محدود کرنے والی بات ہے۔ آپ مسلسل بناتے رہنا، ٹیسٹ کرنا اور بہتری لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پورا عمل اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔"
اس سے تعاون کی رفتار کم ہوئی، خطرہ بڑھ گیا، اور جرات مندانہ آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا مشکل ہو گیا، خاص طور پر وہ تصورات جو نئے فارمیٹس جیسے انٹرایکٹو اواتارز یا AI سے چلنے والی کہانیوں پر مبنی ہوں۔
HeyGen کے ساتھ تیزی سے پروٹو ٹائپ بنائیں، بار بار بہتر کریں، اور تخلیق کریں
HeyGen نے بنیادی طور پر یہ بدل دیا کہ Dolsten & Co. خیالات کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے۔ اسکرپٹس یا جامد پریزنٹیشنز کے ذریعے صرف تصورات پیش کرنے کے بجائے، اب ٹیم چند دنوں میں کلائنٹس کے لیے کوئی ایسی چیز لا سکتی تھی جو عملی، قابلِ استعمال اور مکمل طور پر تیار شدہ ہو۔
سائمن نے کہا، “HeyGen کے ساتھ آپ ایسی چیز پیش کر سکتے ہیں جس میں پہلے ہی معیار اور صلاحیت موجود ہو۔ مل کر کوئی مؤثر چیز تخلیق کرنا بہت زیادہ تیز اور آسان ہو جاتا ہے۔”
یہ پلیٹ فارم ٹیم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ فوراً آئیڈیاز کے پروٹو ٹائپ بنائے، فیڈبیک کی بنیاد پر انہیں بار بار بہتر کرے اور وقت کے ساتھ ساتھ تصورات کو آگے بڑھائے۔ روایتی پروڈکشن کے برعکس، جہاں فوٹیج ایک بار بننے کے بعد تبدیل نہیں ہوتی، HeyGen مسلسل بہتری اور نفاست کو ممکن بناتا ہے۔
سائمن نے کہا، "آپ پہلا ورژن بنا سکتے ہیں، اسے کلائنٹ کے پاس لے جا سکتے ہیں، اور پھر اسی پر مزید کام کرتے رہ سکتے ہیں۔ تخلیقی لوگوں کے لیے یہ ارتقا کی صلاحیت بے حد طاقتور ہے۔"
HeyGen نے کہانی سنانے اور ٹیکنالوجی کو نئے انداز میں یکجا کرنا بھی ممکن بنا دیا۔ Dolsten & Co. نے ڈیجیٹل ٹوئنز اور اواتارز کے ساتھ تجربات شروع کیے جو حقیقت پسندی اور جذباتی باریکی کے ساتھ تعلیم دے سکتے تھے، تفریح فراہم کر سکتے تھے یا کارپوریٹ پیغامات پہنچا سکتے تھے۔
“What surprised me most was the functionality,” Simon said. “You can build knowledge into them, make them educational, entertaining, or branded. They can fill so many roles.”
Unlocking ideas that once felt impossible
جیسے جیسے ٹیم نے پلیٹ فارم کو مزید آگے بڑھایا، HeyGen نے ایسے پروجیکٹس ممکن بنائے جو صرف تیز تر اشتہارات یا پروٹو ٹائپس سے کہیں آگے تھے۔
Dolsten & Co. نے ایک گھنٹے پر مشتمل AI سے تیار کردہ فیچر فلم بنائی جس میں حقیقت کے قریب مکالمے اور ہونٹوں کی حرکت تھی، جسے Simon پہلے ناقابلِ تصور قرار دیتے تھے۔ جو چیز کبھی ایک دور کا تصور لگتی تھی، وہ چند ہی ہفتوں میں تیار ہو کر مارکیٹ میں پیش کر دی گئی۔
“HeyGen نے ہمیں وہ کام کرنے کے قابل بنایا جو ہماری wildest توقعات سے بھی بڑھ کر تھے،” سائمن نے کہا۔
The team also explored immersive, one-on-one interactive experiences using realistic avatars. These experiences helped build trust with consumers, clients, and even the press by pairing advanced technology with a human face and voice.
“The goal isn’t to replace human interaction,” Simon explained. “It’s to amplify it.”
HeyGen نے لوکلائزیشن اور بڑے پیمانے پر کام کرنا بے حد آسان بنا دیا۔ ایک ہی کہانی کو متعدد زبانوں میں زندہ کیا جا سکتا ہے، جس سے برانڈز کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بغیر شروع سے نیا مواد بنائے عالمی ناظرین تک پہنچ سکیں۔
تیز تر ڈیلیوری، مضبوط رفتار، اور قابلِ پیمائش اثر
رفتار اور کارکردگی پر اثر فوراً نظر آیا۔ جو کام پہلے تیار کرنے میں چھ ماہ لگتے تھے، اب وہ صرف چھ دن میں مکمل ہو سکتے تھے۔
“یہ رفتار سب کچھ بدل دیتی ہے،” سائمن نے کہا۔ “ہم زیادہ کام فروخت کر سکتے ہیں، کلائنٹس کو نتائج تیزی سے ملتے ہیں، اور معیار بلند رہتا ہے۔”
اعداد و شمار سے ہٹ کر، HeyGen نے ایک نیا جوش اور رفتار پیدا کی۔ خیالات کو تیزی سے حقیقت بنتے دیکھ کر اندرونی ٹیموں اور کلائنٹس، دونوں میں نئی توانائی آگئی۔
سائمن نے کہا، "جب میں نے پہلی ویڈیو دیکھی جو ہم نے HeyGen کے ساتھ بنائی تھی، تو وہ جادو جیسی لگی۔ آپ آخرکار اسی رفتار سے تخلیق کر سکتے تھے جس رفتار کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔"
اسی رفتار نے تعاون کو آسان بنایا، فیڈبیک کو زیادہ قابلِ عمل بنا دیا، اور تخلیقی عمل کو زیادہ مرحلہ وار اور دہرایا جانے والا کر دیا۔ نتائج دیکھنے کے لیے مہینوں انتظار کرنے کے بجائے، کلائنٹس تقریباً فوراً تیار شدہ کام پر ردِعمل دے سکتے تھے۔
سائمن کے لیے HeyGen کی اصل قدر اس میں ہے کہ یہ انسانی کہانی سنانے کے انداز کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، "آپ کو اب بھی کوئی بامعنی بات کہنا ضروری ہے۔ آپ کو اب بھی کہانی کو تراشنا پڑتا ہے۔ HeyGen بس اسے حقیقت میں ڈھالنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔"
پروڈکشن کے عمل سے رکاوٹیں دور کر کے، HeyGen Dolsten & Co. کو اس چیز پر توجہ دینے کی سہولت دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے: جذبات، مکالمہ، تعامل اور اثر۔
“HeyGen نے ہمارے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا،” سائمن نے کہا۔ “اس نے وہ خیالات حقیقت بنا دیے جن کے بارے میں ہم پہلے صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔”