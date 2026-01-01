کچھ کہانیاں فلمانا ناممکن ہوتا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ سنانے کے قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ روایتی پروڈکشن کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔
سوچیں کہ آپ ایک اسپورٹس کمنٹیٹر کو لاس اینجلس کے اوپر نظر ڈالتی ہوئی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ یا کک آف سے چند منٹ پہلے ٹائمز اسکوائر کے عین درمیان سے براہِ راست نشریات کر رہے ہیں۔ یا کسی نجی ساحل پر ریت کے محل سے پری گیم تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔
Telemundo کی World Cup کوریج کے لیے یہ سب محض تخیلاتی مشقیں نہیں تھیں بلکہ اصل تخلیقی بریف تھا۔
نیٹ ورک چاہتا تھا کہ ناظرین کو ایسے سنیما جیسے لمحات سے حیران کرے جو روایتی پروڈکشن کے ذریعے ممکن ہی نہیں تھے۔ چیلنج یہ تھا کہ ان خیالات کو کھیلوں کے سب سے تیز رفتار ایونٹس میں حقیقت بنایا جائے، جہاں میچ اپ روز بدلتے ہیں، پروڈکشن ٹائم لائنز چند گھنٹوں تک سکڑ جاتی ہیں، اور ہر براڈکاسٹ کو ٹیلی ویژن کے معیار پر پورا اترنا ہوتا ہے۔
سرکردہ انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹس ایجنسی Creative Artists Agency (CAA) اور Telemundo کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، HeyGen نے اس وژن کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کی، اور چار AI سے چلنے والے براڈکاسٹ سیگمنٹس تخلیق کیے جو Telemundo کی ورلڈ کپ ناک آؤٹ کوریج کے دوران نشر ہوئے۔
اس پروجیکٹ نے HeyGen کی پہلی بڑی لائیو براڈکاسٹ شراکت داری کو نشان زد کیا اور یہ ثابت کیا کہ AI ویڈیو تجرباتی ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کر ایک ایسا پروڈکشن ٹول بن چکی ہے جو پرائم ٹائم کے لیے تیار ہے۔
یہ اس بارے میں نہیں تھا کہ Telemundo کے پہلے سے طے شدہ کسی منصوبے کو بدل دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ویسے بھی نشر ہونے والی اس براڈکاسٹ میں کچھ اضافی اور تخلیقی چیز شامل کی جائے، اور مصنوعی ذہانت کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے تاکہ ناظرین کی دلچسپی مزید بڑھے اور کوریج کی صلاحیتوں میں توسیع ہو سکے۔
پروڈکشن کی حدود سے آگے بڑھ کر کہانیاں سنانا
تخلیقی چیلنج دلچسپ مقامات ڈھونڈنا نہیں تھا، بلکہ ناممکن جگہوں کو اتنا قابلِ یقین بنانا تھا کہ وہ کہانی کو سہارا دے سکیں۔
روایتی پروڈکشن کے لیے متعدد ٹیموں، بین الاقوامی سفر، لوکیشن پرمٹس، ویژول ایفیکٹس اور پوسٹ پروڈکشن کے کئی ہفتوں کی ضرورت پڑتی۔ ان میں سے کوئی بھی ٹائم لائن ایسے ٹورنامنٹ کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی جہاں اگلا حریف براہِ راست نشریات سے صرف چند دن پہلے ہی فائنل ہوتا۔
یہ سوچنے کے بجائے کہ کیمرے کہاں تک جا سکتے ہیں، ٹیم نے ایک نیا سوال پوچھنا شروع کیا: اگر پروڈکشن پر کوئی پابندیاں نہ ہوں تو کہانی کو کہاں پیش ہونا چاہیے؟
اس تبدیلی نے ایک بالکل نیا تخلیقی انداز کھول دیا۔
لمحوں کو فلمانے کے بجائے انہیں ڈیزائن کرنا
حتمی مہم میں چار Telemundo کمنٹیٹرز شامل تھے جنہیں ٹورنامنٹ سے متاثر سنیما جیسے ماحول میں رکھا گیا تھا:
- ادریانا مونسالوی لاس اینجلس کے اوپر نظر آنے والے منظر میں دکھائی دیں۔
- Pablo Mariño ٹائمز اسکوائر کے بیچ میں "El Gran DT" بن گیا۔
- خوصے لوئیس لوپیز سالیدو نے میامی کے ایک نجی ساحل پر ریت کے محل سے تجزیہ پیش کیا۔
- Luis Omar Tapia اکیلے ڈلاس اسٹیڈیم کے اندر میدان کے وسط میں کھڑے تھے۔
ہر سیگمنٹ 20 سے 30 سیکنڈ تک جاری رہتا تھا اور کوارٹر فائنل سے لے کر ورلڈ کپ فائنل تک Telemundo کی پری گیم کوریج کے دوران نشر ہوتا تھا۔
مقصد یہ نہیں تھا کہ ناظرین کو یقین دلایا جائے کہ یہ لمحات واقعی پیش آ چکے ہیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ AI کو ایک تخلیقی میڈیم کے طور پر اپنایا جائے جو ٹیلنٹ کو وہاں لے جا سکے جہاں کیمرے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔
ٹیکنالوجی کو چھپانے کے بجائے، پروڈکشن نے اسے نمایاں طور پر سراہا۔
براڈکاسٹ کے لیے تیاری، سوشل میڈیا کے لیے نہیں
سنیما کے معیار کی ٹیلی ویژن بنانا سوشل ویڈیو بنانے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔
ہر سیگمنٹ کو براڈکاسٹ ڈیلیوری کی ضروریات پوری کرنی تھیں، ساتھ ہی ہسپانوی بولنے والے ناظرین کے لیے بالکل فطری لگنا تھا اور اسکرپٹ میں ہونے والی اُن تبدیلیوں کو بھی سمو نا تھا جو اکثر پروڈکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے موصول ہوتی تھیں۔
اس ورک فلو میں HeyGen کی دو خصوصی ٹیموں کو یکجا کیا گیا تھا۔
اواتار ٹیم نے Telemundo کی آن سیٹ ریکارڈنگز کو Avatar V، Voice N، اور Video TTS کی مدد سے جذبات سے بھرپور ڈیجیٹل پرفارمنس میں بدل دیا، جس سے ہر مبصر کی انفرادی شناخت برقرار رہی جبکہ بالکل نئے ماحول میں متحرک پرفارمنس کو ممکن بنایا گیا۔
وہاں سے آگے، HeyGen کی پروڈکشن ٹیم نے ہر پرفارمنس کے گرد سنیما جیسے خیالی عوالم تخلیق کیے، مناظر کو کمپوزٹ کیا، موشن کو بہتر بنایا، فوٹیج کو اَپ اسکیل کیا، اور ہر ڈیلیوریبل کو ٹیلی وژن براڈکاسٹ کے لیے تیار کیا۔
رفتار خود ٹورنامنٹ کے مطابق تھی۔
ہر انفرادی جنریشن میں صرف پانچ سے دس منٹ لگتے تھے، جس سے ہر گھنٹے میں تقریباً بیس امیدوار پرفارمنسز بنانا ممکن تھا۔ ڈائیلاگ میں تبدیلیاں اکثر پندرہ منٹ کے اندر مکمل ہو جاتی تھیں، جس سے پروڈیوسرز کو یہ لچک ملتی تھی کہ بدلتی ہوئی میچ اپ صورتِ حال کے مطابق ردِ عمل دے سکیں، بغیر اس کے کہ پوری سیکوئنسز دوبارہ بنانی پڑیں۔
جب تک اثاثے Telemundo تک پہنچے، وہ تقریباً براہِ راست نشر کے لیے تیار تھے، جن میں پس منظر کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ نیٹ ورک کی پوسٹ پروڈکشن ٹیم نے لائسنس یافتہ موسیقی شامل کی اور نشر ہونے سے پہلے حتمی مکس مکمل کیا۔
ہر قدم پر بہترین صلاحیتوں کے ساتھ تیار کیا گیا
یہ سب کچھ خود مبصرین کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چاروں Telemundo ٹیلنٹس نے مکمل رضامندی کے ساتھ حصہ لیا اور اس بات پر اپنا اختیار برقرار رکھا کہ وہ کیسے نظر آئیں اور کیا کہیں۔
CAA Vault کے ساتھ شراکت میں کام کرتے ہوئے، جو CAA کا مکمل سروس حل ہے جو ڈیجیٹل شباہتوں، آواز اور دانشورانہ ملکیت کو محفوظ کرنے، اسٹور کرنے اور لائسنس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پروجیکٹ نے ٹیلنٹ کو ایسے ماحول میں پہنچایا جہاں کیمروں کی رسائی ممکن نہیں تھی، اور ساتھ ہی انہیں ہر وقت اپنے نام، تصویر اور شباہت پر مکمل کنٹرول میں رہنے کے قابل بنایا۔
ایسی باریکیاں حل کرنا جو ناظرین کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں
ٹیکنالوجی نے اس پروجیکٹ کو ممکن بنایا۔ تفصیلات نے اسے قابلِ یقین بنا دیا۔
ہسپانوی تلفظ، رفتار اور علاقائی لہجوں کو ہسپانوی بولنے والے مقامی پروڈیوسرز کے ساتھ متعدد ریویو سائیکلز کے ذریعے بہتر بنایا گیا۔ ہر پرفارمنس کو کلائنٹ کے ریویو سے پہلے آہنگ، جذبات اور اصلیت کے معیار پر جانچا گیا۔
پروڈکشن ٹیم نے بے شمار باریک کارکردگی کے چیلنجز بھی حل کیے، ہاتھوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات سے لے کر آواز کے معیار اور ہم آہنگی تک۔
یہ بہتریاں اس دوران کی گئیں جب اسکرپٹس ٹورنامنٹ کے نتائج کے مطابق مسلسل بدلتی رہیں، جس سے پروڈکشن شیڈولز سمٹ کر راتوں رات ہونے والے iteration سائیکلز میں تبدیل ہو گئے۔
یہ منصوبہ صرف AI ویڈیو بنانے کی مشق نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر AI کے گرد ترتیب دی گئی براڈکاسٹ پروڈکشن تھی۔
براڈکاسٹ کے مستقبل کے لیے ایک خاکہ
کئی دہائیوں سے ٹیلی ویژن پروڈکشن لاجسٹکس کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اگر ٹیلنٹ سفر نہ کر سکے، اگر پرمٹس حاصل نہ ہو سکیں، یا اگر ڈیڈ لائنز بہت جلدی آ جائیں، تو بہت سے تخلیقی آئیڈیاز کبھی آن ایئر ہی نہیں ہو پاتے۔
اس شراکت نے ایک مختلف مستقبل کی طرف اشارہ کیا۔ کیمروں، ٹیموں یا روایتی پروڈکشن کو بدلنے کے بجائے، AI نے اس دائرۂ خیال کو وسیع کر دیا جو پروڈکشن ٹیمیں ابتدا میں سوچ بھی سکتی تھیں۔
Telemundo نے AI اس لیے استعمال نہیں کی کہ یہ کوئی نئی چیز تھی۔
نیٹ ورک نے اسے اس لیے استعمال کیا کہ اس نے روایتی پروڈکشن کی حدود اور لائیو اسپورٹس براڈکاسٹنگ کی حقیقی صورتحال میں لاجسٹک اعتبار سے مشکل کہانیوں کو حل کرنے کا ایک نیا، جدید طریقہ فراہم کیا تھا۔
HeyGen کے لیے یہ پروجیکٹ صرف ایک کامیاب مہم سے بڑھ کر تھا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے براڈکاسٹرز میں سے ایک دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹس ایونٹ کے دوران، سخت لائیو ڈیڈ لائنز کے تحت، ایسے براڈکاسٹ ماحول میں جہاں معیار کوئی آپشن نہیں بلکہ لازمی ہو، AI سے تیار کردہ ٹیلنٹ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھا۔
یہ سنگِ میل کھیلوں سے کہیں آگے تک پھیلتا ہے۔
یہی پروڈکشن ورک فلو براڈکاسٹرز کو بریکنگ نیوز پر فوراً ردِعمل دینے میں مدد دے سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ اسٹوڈیوز کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو ناممکن ماحول میں بھی پیش کر سکیں، اور کریئیٹرز کو کہانیاں سنانے کے بالکل نئے طریقے فراہم کرتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ وقت، جغرافیہ یا فزیکل پروڈکشن کی پابندیوں میں بندھیں۔
اب سوال یہ نہیں رہا کہ براڈکاسٹ میں AI کی جگہ ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگلی نسل کے کہانی سنانے والے اس کے ساتھ کیا تخلیق کرے گی۔