Zarin TV کی بنیاد ایک سادہ مگر بلند ہمت مقصد کے ساتھ رکھی گئی تھی: ایسا پلیٹ فارم بنانا جہاں افغان کہانیاں خلوص کے ساتھ، آزادی سے اور بے خوف ہو کر سنائی جا سکیں۔
یہ تنظیم کمیونٹی خبروں، تعلیم، تفریح اور خواتین کے مسائل پر توجہ دیتی ہے، اور ساتھ ہی ان نقطۂ نظر کو اجاگر کرتی ہے جنہیں مرکزی دھارے کی میڈیا عموماً نظر انداز کر دیتی ہے۔ ٹیم مختلف ممالک میں موجود صحافیوں اور معاونین کے ساتھ مل کر ایسی رپورٹنگ اور کہانی گوئی پر کام کرتی ہے جو افغانستان کی زندگی کی حقیقی صورتِ حال کو نمایاں کرتی ہے۔
“ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم کمیونٹی کی خبریں اور تفریح فراہم کریں، بالخصوص تعلیم، اور ایسے راستے کھولیں جن کے ذریعے خواتین کے مسائل پر روشنی ڈالی جا سکے،” مریم ہیریس، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پارٹنرشپس، زارین TV نے کہا۔
لیکن جب طالبان نے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تو آزاد صحافت انتہائی خطرناک ہوتی گئی۔ صحافی صرف اپنا کام کرتے ہوئے خود کو اور اپنے خاندانوں کو خطرے میں ڈالنے کا خدشہ مول لے رہے تھے۔
اسی چیلنج نے Zarin TV کو HeyGen اپنانے پر مجبور کیا۔ AI اواتارز استعمال کرتے ہوئے، اس ادارے نے صحافیوں کی شناخت کو محفوظ رکھنے کا ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا، جس کے ساتھ وہ ایسی کہانیاں بھی شیئر کرتے رہ سکے جو شاید کبھی عوام تک نہ پہنچ پاتیں۔
آزاد صحافیوں کے لیے حفاظتی خطرات پر قابو پانا
Zarin TV کے لیے چیلنج صرف مواد تیار کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے محفوظ طریقے سے تیار کرنا تھا۔ جب صحافی ایسی خبریں رپورٹ کرتے ہیں جو حکومت پر تنقید کرتی ہیں یا حساس معاملات کو اجاگر کرتی ہیں، تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔
مریم نے وضاحت کی کہ "اگر ہم اپنے اصل صحافیوں اور وہ حقیقی لوگوں کو استعمال کریں جو یہ کام کرتے ہیں، تو ان کے گھر والوں کو واپس اپنے ملک میں ہراساں کیا جاتا ہے۔"
کچھ صورتوں میں صحافی کی رپورٹنگ کی وجہ سے خاندانوں کو دھمکیوں، ہراسانی یا گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سی کہانیاں کبھی سامنے نہ آ سکیں۔ صحافیوں کو معلومات شیئر کرنے کی اہمیت کو اپنے اور اپنے پیاروں کے ممکنہ خطرات کے مقابلے میں تولنا پڑتا تھا۔
“ہمیں واقعی، واقعی شناخت کو چھپانا پڑا،” مریم نے کہا۔
اسی دوران، Zarin TV یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان موضوعات کی کوریج بڑھائے جن پر عوامی سطح پر بہت کم بات ہوتی تھی، جن میں خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، تعلیم، اور افغانستان کے اندر روزمرہ زندگی شامل ہیں۔
ٹیم کو ایسا طریقہ درکار تھا جس سے صحافیوں کی حفاظت بھی یقینی بنائی جا سکے اور ویڈیو اسٹوری ٹیلنگ سے پیدا ہونے والے اعتماد اور تعلق کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔
شناختوں کے تحفظ اور مزید کہانیاں سنانے کے لیے AI اواتارز کو اپنانا
Mariam نے پہلی بار HeyGen کے بارے میں اپنی پروڈکشن ٹیم کے ارکان کے ذریعے جانا، جنہوں نے فوراً ہی اس کی صلاحیت کو پہچان لیا۔
ٹیم نے HeyGen کے اسٹاک اواتار استعمال کرنا شروع کیے تاکہ کثیر لسانی نیوز براڈکاسٹس بنائے جا سکیں، جن میں رپورٹرز کی شناخت کو حقیقت سے قریب AI پریزنٹرز کے پیچھے پوشیدہ رکھا جاتا تھا۔
مریم نے کہا، "ہم نے یہ ایجنٹس بنائے اور ان کی شخصیت کی بنیاد پر کردار تخلیق کیے۔"
حقیقی صحافیوں کو اسکرین پر دکھانے کے بجائے، Zarin TV اب کہانیاں ایسے AI سے بنے اینکرز کے ذریعے پیش کر سکتا تھا جو ہر نشریات کی زبان، ناظرین اور انداز کے مطابق ہوں۔
تنظیم نے سات زبانوں میں مواد تیار کرنے کا تجربہ کیا تاکہ ٹیم ہر ناظرین کے لیے ایسے اواتار احتیاط سے منتخب کر سکے جو ثقافتی طور پر موزوں محسوس ہوں۔
اواتار کی حقیقت پسندی نے بھی ناظرین کو مواد کے ساتھ فطری انداز میں مشغول ہونے میں مدد دی۔
"بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ یہ AI ہے،" اُس نے کہا۔
صحافیوں کے تیار کردہ اسکرپٹس کو AI پریزینٹرز کے ساتھ ملا کر، Zarin TV کو حساس کہانیاں شائع کرنے کا ایک ایسا قابل توسیع طریقہ ملا جس میں معاونین کو غیر ضروری خطرے سے دوچار کیے بغیر کام کیا جا سکتا ہے۔
زبانوں اور سرحدوں سے آگے خبروں تک رسائی کو وسیع کرنا
AI اواتار اپنانے سے پہلے، کثیر لسانی مواد تیار کرنا کہیں زیادہ مشکل اور وقت طلب تھا۔ اب Zarin TV مختلف ناظرین کے لیے کہانیوں کو ڈھال سکتی ہے، جبکہ تمام نشریات میں یکسانیت بھی برقرار رکھتی ہے۔
ٹیم کے صحافی رپورٹنگ اور اسکرپٹس تیار کرتے ہیں، جبکہ پروڈیوسرز ہر خبر کے لیے سب سے موزوں اواتار اور زبان کا انتخاب کرتے ہیں۔
اس طریقہ کار سے Zarin TV کو افغانستان سے کہیں آگے تک ناظرین تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ عالمی ناظرین کو ملک کے اندر کی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
یہ پلیٹ فارم اس وقت ہر ماہ اپنی ویب سائٹ پر تقریباً دو ملین وزیٹرز کو متوجہ کرتا ہے، اور سوشل چینلز پر بھی اپنی آڈینس کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ تنظیم کو روایتی نیوز پروگرامنگ سے آگے بڑھ کر مستقبل میں توسیع کے مزید مواقع بھی نظر آتے ہیں۔
AI اواتارز ان امکانات کو قابلِ حصول بناتے ہیں جبکہ اس گمنامی کو برقرار رکھتے ہیں جو اب بھی بہت سے معاونین کے لیے ضروری ہے۔
صحافیوں کو کہانیاں محفوظ طریقے سے شیئر کرنے کی آزادی دینا
Zarin TV کے لیے HeyGen کی سب سے بڑی اہمیت کارکردگی یا ویڈیو بنانے کی رفتار نہیں، بلکہ تحفظ ہے۔
یہ پلیٹ فارم صحافیوں کو حساس موضوعات پر رپورٹنگ کرنے، مشکل حقائق پر بات کرنے اور کم نمائندگی پانے والی آوازوں کو مؤثر انداز میں آگے لانے کی سہولت دیتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ خود یا ان کے اہلِ خانہ غیر ضروری خطرے سے دوچار نہ ہوں۔
“HeyGen نے ہمیں زیادہ آزادی دی ہے،” مریم نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس پلیٹ فارم کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ “گمنامی جو ہم اپنے صحافیوں کو فراہم کر سکتے ہیں۔”
اگر AI اواتار دستیاب نہ رہیں تو Zarin TV کو غالباً صرف آڈیو پر مبنی رپورٹنگ، چھپی ہوئی شناختوں یا ویڈیو پروڈکشن میں نمایاں کمی پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس، تنظیم دل چسپ، انسان مرکز مواد بنانا جاری رکھ سکتی ہے جس سے ناظرین جڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔
ایک مشن پر مبنی میڈیا تنظیم کے لیے جو غیر معمولی طور پر مشکل حالات میں کام کر رہی ہے، یہ صلاحیت انقلابی ثابت ہوتی ہے۔
آزاد صحافت کو AI اواتارز کے ساتھ ملا کر، Zarin TV کہانیاں سنانے، رپورٹرز کو محفوظ رکھنے اور یہ یقینی بنانے کا ایک زیادہ محفوظ طریقہ بنا رہا ہے کہ افغانستان کی آوازیں دنیا بھر میں سنی جاتی رہیں۔