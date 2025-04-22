کے لیے STUDIO 47، جو جرمنی کا ایک نمایاں علاقائی نیوز براڈکاسٹر ہے، نارتھ رائن ویسٹ فیلیا ریجن، جو ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے، کے لیے مسلسل خبریں فراہم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بریکنگ نیوز، تحقیقی صحافت اور جدید نوعیت کی کہانیوں پر ہمیشہ آگے رہنے کے لیے، STUDIO 47 کو اپنے نیوز روم سے تیز رفتار اور زیادہ پیداوار درکار ہوتی ہے، جبکہ کہانیاں تیار کرتے وقت معیار اور درستگی کے اعلیٰ معیار کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ HeyGen کے AI اواتارز کو ویڈیو پروڈکشن کو آسان بنانے کے لیے شامل کرنے کے بعد، STUDIO 47 اب صرف خطے میں ہونے والی جدت پر رپورٹنگ ہی نہیں کر رہا—وہ خود سرخیاں بنا رہا ہے۔
“ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم AI کو ایک ‘صحافتی ڈِش واشر’ کے طور پر استعمال کرکے صحافیوں کو زیادہ قدر والے کاموں کے لیے فارغ کریں—یعنی معمول کے کام AI سنبھالے تاکہ ایڈیٹرز تحقیقی اور گہرائی والی رپورٹنگ پر توجہ دے سکیں،” ساشا ڈیویگنے، ایڈیٹر اِن چیف، STUDIO 47 نے کہا۔
نیوز روم میں محدود وسائل کا سامنا
650,000 سے زائد ناظرین اور 24/7 چلنے والے نیوز چینل کے ساتھ، محدود عملہ اور تکنیکی وسائل نے اس مواد کی مقدار کو محدود کر دیا جو ایڈیٹرز اور نیوز اینکرز STUDIO 47 میں تیار کر سکتے تھے۔ مقامی صحافت کی وسیع تر انڈسٹری میں، STUDIO 47 کو بھی وہی چیلنجز درپیش ہیں جو دیگر میڈیا کمپنیوں کو ہیں: سکڑتے ہوئے بجٹ، بدلتی ہوئی ناظرین کی ترجیحات، اور بڑھتی ہوئی پروڈکشن لاگت۔ اس کے باوجود، مقامی نیوز اسٹیشنز کی اہمیت اور اپنے ناظرین تک متعلقہ مواد پہنچانے میں ان کا کردار بدستور نہایت اہم ہے۔ ساشا پر دباؤ ہے کہ وہ اپنی کمپنی اور جرمنی کی دیگر میڈیا کمپنیوں کو ان چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے۔
ایک حالیہ بلاگ پوسٹمیں، وہ شیئر کرتے ہیں: “معاشی صورتحال بہت سے علاقائی اور مقامی میڈیا اداروں کو متاثر کر رہی ہے جو لاگت میں کمی کے حل تلاش کر رہے ہیں۔ اور چونکہ AI اور آٹومیشن معیار کھوئے بغیر اخراجات کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انہیں اپنانا چاہیے اور اپنی اداریہ جاتی کام میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔”
اعلیٰ معیار کے مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کے لیے HeyGen کی AI ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا
جب STUDIO 47 نے اپنے ورک فلو کو جدید بنانے کے لیے AI کو اپنانا شروع کیا تو اس نے اپنے نیوز روم پلیٹ فارم NewsHub کو پاور دینے کے لیے HeyGen کا انتخاب کیا۔ HeyGen کی خصوصیات کے ساتھ، ٹیم AI کی مدد سے اسکرپٹس بنا سکتی ہے، وائس اوور پروڈکشن کو خودکار بنا سکتی ہے، اپنے نیوز پریزنٹرز کے لیے AI اواتار تخلیق کر سکتی ہے، اور مواد کو ٹیلی ویژن، ویب اور سوشل میڈیا سمیت متعدد چینلز پر تقسیم کے لیے ڈھال سکتی ہے۔ HeyGen بغیر رکاوٹ بیانیہ، AI سے چلنے والی لوکلائزیشن کے ذریعے زیادہ رسائی، تیز تر نیوز ڈیلیوری اور نمایاں لاگت میں بچت کو ممکن بناتا ہے۔ مزید یہ کہ HeyGen کی API انٹیگریشن، STUDIO 47 کے موجودہ نیوز روم AI ٹولز کے سوٹ، جن میں NewsHub، BotCast اور ClipSense شامل ہیں، کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتی ہے۔
چونکہ اس کی انڈسٹری خبروں کے اینکرز اور رپورٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، اس لیے STUDIO 47 کے لیے سب سے زیادہ پرکشش فیچر HeyGen کے اسکیل ایبل اور اعلیٰ معیار کے AI اواتار ہیں۔
HeyGen سے پہلے روزانہ اور بریکنگ نیوز تیار کرنا وسائل اور لاگت دونوں کے لحاظ سے بہت بھاری تھا: اس کے لیے مخصوص اسٹوڈیو وقت درکار ہوتا تھا، جو محدود پریزنٹر دستیابی پر منحصر تھا، اور مہنگے پوسٹ پروڈکشن کام کو شامل کرتا تھا۔ HeyGen کے ساتھ، ٹیم نے مقبول ٹی وی پریزنٹرز کے ڈیجیٹل اواتار بنائے جو اس کے بے شمار ناظرین کے لیے مانوس چہرہ تھے۔
HeyGen کے اعلیٰ معیار کے AI اواتارز نے STUDIO 47 کے ورک فلو کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگز اور رپورٹرز کی شیڈولنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ ان AI اواتارز نے 24/7 مواد کی تیاری ممکن بنائی، کثیر لسانی پیشکشوں کو وسعت دی، اور پروڈکشن لاگت میں 60% تک کمی کی — جس کے نتیجے میں STUDIO 47 اپنی نیوز آؤٹ پٹ کو بآسانی بڑھا سکا۔
“HeyGen نے بنیادی طور پر یہ بدل دیا ہے کہ STUDIO 47 خبریں کیسے تیار کرتا ہے۔ AI اواتارز کو ہمارے نیوز روم میں شامل کرکے، ہم نے علاقائی صحافت کو ازسرِنو متعین کیا، اسے قابلِ توسیع، کم لاگت اور مستقبل کے لیے محفوظ بنا دیا،” ساشا نے کہا۔
وسیع تر صنعت کے لیے براڈکاسٹنگ حل
جرمنی کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کو علاقائی خبریں فراہم کرنے کے علاوہ، STUDIO 47 پورے جرمنی، آسٹریا اور نیدرلینڈز میں موجود صارفین کو میڈیا پروڈکشن سروسز فراہم کرتا ہے، جن میں علاقائی اور مقامی میڈیا ادارے، آن لائن میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل نیوز رومز شامل ہیں۔ یہ میڈیا پروڈکشن سروسز اُن AI سے چلنے والی حلوں پر مشتمل ہیں جو انہوں نے دیگر نیوز رومز اور میڈیا کمپنیوں کو بااختیار بنانے کے لیے تیار کیے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، STUDIO 47 نے خبروں کی پروڈکشن کو 80% تک تیز اور اسٹوڈیو اور پوسٹ پروڈکشن کے اخراجات میں 60% تک کمی حاصل کی ہے۔
اسی شراکت داری کے ذریعے STUDIO 47 صحافت کے اصول و ضوابط کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتا ہے — جس کے نتیجے میں لاگت میں بچت پیدا کر کے اور مسلسل مواد تخلیق کرنے کا ایک مستقل انجن بنا کر اس صنعت کو مستقبل کے لیے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔