برائن فیکس بانی ہیں Bonsai Marketing کے، جہاں وہ کاروباروں کو زیادہ اسمارٹ مارکیٹنگ سسٹمز، آٹومیشن، اور AI ویڈیو کے ذریعے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔
گزشتہ 25 سالوں میں، برائن نے متعدد مارکیٹنگ ایجنسیاں قائم کی ہیں اور کمپنیوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آنے والی ہر بڑی تبدیلی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے میں مدد دی ہے۔
جیسے جیسے ویڈیو آن لائن اعتماد بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک بنتی گئی، انہوں نے بار بار ایک ہی چیلنج دیکھا: کاروبار جانتے تھے کہ انہیں ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن وہ اسے مستقل طور پر تیار کرنے میں مشکل محسوس کرتے تھے۔
آج، برائن HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کلائنٹس کو ہر چیز بنانے میں مدد دیتے ہیں، پروموشنل ویڈیوز اور لینڈنگ پیجز سے لے کر سیلز کنٹینٹ اور ٹریننگ میٹیریلز تک۔ اس دوران، وہ 300 سے زیادہ ویڈیوز بنا چکے ہیں، 700 سے زیادہ گھنٹے کی پروڈکشن ٹائم بچا چکے ہیں، اور ایسا ورک فلو تیار کیا ہے جو ہر سائز کے کاروبار کے لیے اعلیٰ معیار کی ویڈیو کو قابلِ رسائی بناتا ہے۔
ہر کاروبار کے لیے پروفیشنل ویڈیو کو عملی اور قابلِ عمل بنانا
برائن کے لیے ہر کامیاب مارکیٹنگ حکمتِ عملی ایک کہانی سے شروع ہوتی ہے۔
"ہر چیز ایک کہانی ہے،" برائن نے کہا۔ "مجھے پروا نہیں آپ کیا بیچ رہے ہیں۔ مجھے پروا نہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو فطری کہانی سنانے والی ہے۔"
چیلنج یہ نہیں تھا کہ کلائنٹس کو یہ یقین دلایا جائے کہ ویڈیو مؤثر ہے، بلکہ یہ تھا کہ پروڈکشن کو اتنا سستا بنایا جائے کہ اسے مستقل طور پر استعمال کیا جا سکے۔
“یہ مہنگا تھا۔ سامان مہنگا تھا۔ وقت مہنگا تھا۔ آپ کو یہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی،” برائن نے کہا۔
بہت سے چھوٹے کاروباروں کے لیے ہر ویڈیو پر ہزاروں ڈالر خرچ کرنا حقیقت پسندانہ نہیں تھا۔
اس نے کہا، "جب آپ پٹرول کی قیمتیں سنبھال رہے ہوں اور دوسری طرف ویڈیو پر $2,000 خرچ کرنے کا فیصلہ ہو، تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جواب کیا ہونے والا ہے۔"
برائن چاہتے تھے کہ کلائنٹس ویڈیو اتنی ہی باقاعدگی سے شائع کریں جتنی باقاعدگی سے وہ بلاگز، ای میلز یا سوشل پوسٹس شائع کرتے ہیں، نہ کہ اسے سال میں چند مہمات تک محدود رکھیں۔
یہی وہ جگہ تھی جہاں HeyGen نے اس کا ورک فلو بدل دیا۔
"HeyGen بالکل فطری انتخاب رہا ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے کام مکمل کرتا ہے، میسجنگ بہترین ہے، اور اتنی اینیمیشن دیتا ہے کہ ویڈیو میں سنیما جیسا تاثر آ جائے، لیکن حد سے زیادہ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر یہ لاگت کے لحاظ سے بھی بہت مؤثر ہے۔"
ہر مارکیٹنگ حکمتِ عملی میں ویڈیو کو شامل کرنا
ویڈیو کو ایک الگ پروجیکٹ سمجھنے کے بجائے، اب برائن اسے تقریباً ہر کلائنٹ انگیجمنٹ کا حصہ بنا دیتا ہے۔
ان کی ٹیم ویب سائٹس، لینڈنگ پیجز، سوشل میڈیا، ای میل مہمات، ٹریننگ اور سیلز اینیبلمنٹ کے لیے ویڈیوز بناتی ہے، جس سے ویڈیو کاروباروں کے رابطے کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔
"HeyGen واقعی وہ حصہ ہے جو تخلیق کو مکمل کرتا ہے،" برائن نے کہا۔ "ہر کوئی اسپگیٹی کا پیالہ بنا سکتا ہے، لیکن اصل فرق وہ میٹ بالز اور وہ اضافی ساس ہے۔ جب آپ ایک اچھی ویب سائٹ مکمل کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس سارا کنٹینٹ درست طریقے سے تیار ہوتا ہے، آپ نے وہ تمام سروسز شامل کی ہوتی ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں درست ویڈیو اسٹرکچر شامل کرتے ہیں۔"
اس کا اثر صرف مزید مواد بنانے سے کہیں آگے جاتا ہے۔
"ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنورژن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کنورژن کا مطلب بزنس اونر کے لیے زیادہ ڈالرز ہیں،" اس نے کہا۔
چونکہ نئی ویڈیوز بنانا اب کوئی بڑا پروڈکشن کام نہیں رہا، اس لیے برائن اب وہاں بھی ویڈیو تجویز کر سکتا ہے جہاں کلائنٹس پہلے صرف ٹیکسٹ یا سٹیٹک تصاویر پر انحصار کرتے تھے۔
کاروبار کی رفتار کم کیے بغیر ویڈیو کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں
HeyGen اپنانے سے پہلے، ایک واحد مارکیٹنگ ویڈیو بنانا عموماً کئی ہفتوں کی منصوبہ بندی، متعدد میٹنگز اور پروڈکشن کی ہم آہنگی کا تقاضا کرتا تھا۔
"اس سے پہلے ہمیں پانچ میٹنگز کرنی پڑتی تھیں۔ کم از کم دو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ کم از کم دو ہفتے، اگر تین نہیں تو، لگ جاتے تھے اس مقام تک پہنچنے میں کہ 'یہ ہے جو میں شوٹ کرنے والا ہوں'۔ یہ تقریباً 25 یا 30 گھنٹے بنتے ہیں۔"
آج، یہ عمل ڈرامائی طور پر مختلف ہے۔
“اگر میرے پاس کوئی آئیڈیا آئے تو میں اسے اپنے ورک فلو میں ڈال دیتا ہوں۔ پندرہ منٹ،” برائن نے کہا۔ “مجھے لگتا ہے میں نے اسے اس سطح تک لے آیا ہوں کہ کچھ چیزیں میں دس منٹ سے بھی کم وقت میں بنا سکتا ہوں۔”
اس تبدیلی نے اس بات کو بدل دیا ہے کہ برائن مواد بنانے کے عمل کو کیسے دیکھتا ہے۔ اب یہ طے کرنے میں بہت احتیاط سے نہیں جتنا پڑتا کہ کون سی ویڈیوز محنت کے قابل ہیں، بلکہ اس کی ٹیم جب بھی مارکیٹنگ مہمات کے لیے ضرورت ہو ویڈیوز بنا سکتی ہے۔
"HeyGen اوپر والی وہ تہہ بن گیا ہے جو مجھے ہر الگ حصے کو انجام دینے میں مدد دیتا ہے،" برائن نے کہا۔ "یہ مجھے یہ سہولت دیتا ہے کہ میں اپنا تھوڑا سا ذاتی وقت اور سکون واپس لے سکوں، جبکہ ایک نہایت پروفیشنل، اعلیٰ معیار کی پروڈکٹ بھی ڈیلیور کر سکوں۔"
HeyGen کو اپنانے کے بعد، برائن نے 300 سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، اندازہ ہے کہ وہ 700 سے زائد گھنٹے بچا چکا ہے، اور اس کا منصوبہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے وہ ہر روز 10 سے 15 ویڈیوز شائع کرے گا۔
چھوٹے کاروباروں کو بڑی برانڈز کی طرح مارکیٹنگ کرنے میں مدد دینا
برائن کنٹریکٹرز، وکلا، ٹریننگ آرگنائزیشنز، ہوم سروس بزنسز اور دیگر مقامی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے پاس اپنی علیحدہ ویڈیو ٹیمیں نہیں ہوتیں۔
بہت سے لوگ ویڈیو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پہنچ سے باہر ہے۔
مہنگی پروڈکشن ٹیموں پر انحصار کرنے کے بجائے، برائن اپنے کلائنٹس کو HeyGen استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ ضرورت کے مطابق پروفیشنل ویڈیو بنا سکیں۔
"HeyGen ایک ایسا ٹول بن گیا ہے جس کے بارے میں میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 'جا کر اسے دیکھیں'، کیونکہ یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ چاہے صارف کسی بھی لیول پر ہو،" برائن نے کہا۔ "HeyGen ویڈیو پلیٹ فارم میں ہر ایک کے لیے ایسی جگہ موجود ہے جو انہیں مسائل حل کرنے اور اپنی کہانیاں سنانے میں مدد دیتی ہے۔"
برائن کے لیے سب سے بڑا فائدہ صرف زیادہ ویڈیوز بنانا نہیں ہے۔ یہ کاروباروں کی مدد کرنا ہے کہ وہ زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ بات چیت کریں اور زیادہ گاہکوں کو تبدیل کر سکیں۔
"ہر وہ کلائنٹ جس کے لیے میں نے اسے درست طریقے سے استعمال کیا ہے، بہتر کنورژن دیکھ رہا ہے،" برائن نے کہا۔ "میں بلا شک و شبہ یہ کہوں گا کہ HeyGen نے کم از کم دگنا، اگر نہیں تو تین گنا، وہ کامیابی بڑھا دی ہے جو میرے کلائنٹس کو کنورژن کے ساتھ مل رہی ہے۔"
"HeyGen نے مجھے اپنی ایجنسی کو صرف ایک سال میں سات ہندسوں تک بڑھانے کے قابل بنایا ہے۔ اس نے مجھے ایسے اسکیل کرنے میں مدد دی ہے جیسے میرے لیے 12 سے 15 لوگ فل ٹائم کام کر رہے ہوں،" برائن نے کہا۔