تقریباً دو دہائیوں سے، trivago دنیا بھر کے مسافروں کو ہوٹلوں اور رہائش کی قیمتوں کا موازنہ کرنے میں مدد دے رہا ہے تاکہ وہ بہترین ڈیلز حاصل کر سکیں۔ 190 سے زائد ممالک میں موجودگی، اور 31 زبانوں میں دستیاب 53 مقامی ویب سائٹس اور ایپس کے ساتھ، یہ پلیٹ فارم وسیع اقسام کی رہائش تک رسائی فراہم کرتا ہے، جس سے وہ مسافروں کے لیے مسابقتی رہائشی آپشنز کی تلاش میں ایک نمایاں اور پسندیدہ انتخاب بن چکا ہے۔
ایک عالمی ٹریول پلیٹ فارم کے طور پر، trivago کا برانڈ واقعی دنیا بھر کے ناظرین سے براہِ راست بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ Creative Director جواؤ لوریانو اور Motion Designer ژاں پیئر مارسیلا نے بتایا کہ اپنی اشتہارات کو بیک وقت 30 مارکیٹس کے لیے مقامی بنانے کے لیے انہیں پیداوار اور ڈیلیوری میں کئی مہینے لگ جاتے، صرف اس لیے کہ ایک ایسا شخص مل سکے جو متعدد مارکیٹس کی زبان بولتا ہو۔
پھر انہوں نے HeyGen دریافت کیا، جس نے انہیں ویڈیو پروڈکشن میں کئی مہینوں کی بچت کرنے میں مدد دی اور ان کے اشتہارات کو بیک وقت مختلف زبانوں میں مقامی بنانے کی سہولت دی۔ HeyGen کے ساتھ، وہ زیادہ مؤثر ہو گئے اور اپنی عالمی تشہیری مہم کے ذریعے ہوٹل تلاش کرنے والے مسافروں کے لیے واضح اور پہلی پسند بننے کے کمپنی کے مشن کو تیزی سے مضبوط بنا سکے، Mr. trivago۔
چیلنج
trivago کی مارکیٹنگ حکمتِ عملی کا ایک بڑا حصہ ہدف پر مبنی TV اشتہارات بنانے کے لیے وقف ہے۔
Jean اور João کی ٹیمیں ان پروجیکٹس پر شروع سے لے کر پروڈکشن اور فائنل کٹ تک بہت قریب سے مل کر کام کرتی ہیں۔ اگرچہ وہ ماضی میں پروڈکشن کمپنیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن اب ان کے زیادہ تر کام ان ہاؤس ہی کیے جاتے ہیں۔
ان کی ٹیموں کو یہ بڑا چیلنج درپیش تھا کہ وہ 30 مختلف مارکیٹس میں، جہاں ہر جگہ الگ زبانیں اور لہجے بولے جاتے ہیں، اشتہارات کو مقامی بنانے کے لیے وقت اور لاگت کے لحاظ سے مؤثر طریقہ کیسے تلاش کریں۔
ایسا کرنے کے لیے، انہیں ایک ایسی شخصیت تلاش کرنا پڑی جو متعدد زبانیں بول سکے اور ہر ایک مارکیٹ کو بیک وقت اپیل کرے۔ اس عمل میں مہنگی اور وقت طلب ریسرچ شامل تھی، اور پوسٹ پروڈکشن میں ان کے لہجوں کی باریک تفصیلات کو ایڈٹ کرنے پر خاصا وقت صرف ہوتا، جس سے مجموعی لاگت بڑھ گئی۔ وائس اوور ایفیکٹس استعمال کرنے کے باوجود، حتمی ویڈیو وہ پیغام مؤثر انداز میں نہیں پہنچا سکی جو trivago نے سوچا تھا۔
وہ چاہتے تھے کہ تمام زبانوں میں trivago کے برانڈ چہرے کے طور پر ایک ہی شخص کو برقرار رکھیں اور انہیں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو اس طویل عمل کو آسان بنا سکے۔
متعدد جنریٹو AI پلیٹ فارمز کو آزمانے کے بعد، trivago کو HeyGen ملا۔
حل
HeyGen کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے، trivago کی ٹیم نے ایک مہنگا منصوبہ ترک کر دیا جس کے تحت انہیں ایسا واحد اداکار ڈھونڈنا تھا جو ان کی تمام مخصوص اور غیر روایتی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے بجائے، trivago کو ایک ایسی ون اسٹاپ شاپ سافٹ ویئر سلوشن مل گئی جس میں وہ سب کچھ موجود تھا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور اس سے بھی زیادہ۔
شروع میں، ٹیموں کو کمرشل کی ڈیلیوری کے لیے ایک طے شدہ ڈیڈ لائن کا سامنا تھا جسے اضافی وقت اور مالی لاگت کے بغیر آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ HeyGen کی پروڈکشن سنبھالنے کی صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے، trivago نے پہلی بار اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔
HeyGen کی ٹیم نے خود کو نہایت جواب دہ ثابت کیا اور تمام ضروری تبدیلیوں کو مہارت سے ترجیح دی، مختلف ٹائم زونز میں مؤثر انداز سے کام کرتے ہوئے بروقت سبمیشنز کو ممکن بنایا۔
پیداوار کے دوران بے شمار تبدیلیوں اور انتہائی محدود ٹائم لائن کے باوجود، trivago کی ٹیم نے HeyGen پر اعتماد کیا، اور نتیجہ کامیاب رہا۔
نتائج
“ہم نے دوسری کمپنیوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیے اور HeyGen ہمیشہ کوالٹی کے لحاظ سے سب سے آگے رہا۔ ہم شروع سے ہی ان کی ٹیم کے ساتھ بہت شفاف تھے کیونکہ ہم ایک ہائی رسک، ہائی ریوارڈ صورتحال میں تھے جہاں ہم یہ کام پہلی بار کر رہے تھے اور ان پر واقعی بھروسا کر رہے تھے، اور اس کا ہمیں مکمل طور پر فائدہ ملا،" João نے کہا۔
HeyGen کو ایک سال سے کم عرصے تک استعمال کرنے کے بعد، لاگت اور وقت دونوں پر اس کے اثرات نمایاں رہے ہیں۔
- اس ٹیکنالوجی نے پوسٹ پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا ہے، جس سے ٹیموں کو اوسطاً 3-4 ماہ کی شاندار بچت ہوتی ہے۔
- اشتہارات کو کامیابی کے ساتھ 15 مقامات کے لیے صرف تین مہینوں میں مقامی بنایا گیا — یہ کامیابی HeyGen کے بغیر ممکن نہیں تھی۔
HeyGen کی text-to-speech فیچر استعمال کرتے ہوئے
- ٹیکسٹ ٹو اسپیچ trivago کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنے ہدف مارکیٹس کے لیے مواد کو تیزی سے مقامی بنائے۔
- HeyGen کو استعمال کرتے ہوئے ایک سال سے بھی کم عرصے میں، trivago نے 30 خطوں میں ٹی وی اشتہارات تیار کر لیے ہیں۔
“HeyGen نے ہماری ٹیم کو حسبِ ضرورت حل فراہم کیے، ہمارے سوالات کے جوابات تیزی سے دیے، اور مختصر وقت میں وہ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار رہے جن کی ہمیں ضرورت تھی اور جن کی ہم نے درخواست کی تھی۔” -ژاں پیئر مارسالا، موشن ڈیزائنر، trivago