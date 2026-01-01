Indegene ایک عالمی لائف سائنسز سروسز آرگنائزیشن ہے جو دواسازی اور ہیلتھ کیئر کمپنیوں کو پیچیدہ سائنسی اور طبی معلومات کو واضح، دل چسپ اور ضابطوں کے مطابق کمیونی کیشن میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا کام پروڈکٹ کے پورے لائف سائیکل پر محیط ہے، جس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور مریضوں سے لے کر اندرونی میڈیکل اور ریگولیٹری ٹیموں تک تمام اسٹیک ہولڈرز کی معاونت شامل ہے۔
Indegene کے کاروبار کے مرکز میں ایک نہایت اہم چیلنج ہے: انتہائی تکنیکی سائنسی معلومات کو سادہ بنانا، جبکہ درستگی اور ریگولیٹری سالمیت کو برقرار رکھنا۔
روایتی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ سخت میڈیکل، قانونی، اور ریگولیٹری (MLR) معیارات کے مطابق اعلیٰ معیار کی تحریری مواد، پریزنٹیشنز، اور پیشہ ورانہ طور پر تیار کردہ ویڈیوز بنائی جائیں۔ لیکن جیسے جیسے ذاتی نوعیت، کثیر لسانی، اور بڑے پیمانے پر قابل توسیع مواد کی طلب بڑھی، روایتی ویڈیو پروڈکشن کی حدود واضح ہوتی گئیں۔
جب Indegene نے اپنے مواد اور ویڈیو ورک فلو میں HeyGen کو شامل کرنا شروع کیا تو سب کچھ بدل گیا۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کی پیچیدگی پر قابو پانا
HeyGen اپنانے سے پہلے، ہر ویڈیو پروجیکٹ کے لیے متعدد ٹیموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی تھی، جن میں کنٹینٹ رائٹرز، میڈیکل ریویورز، وائس اوور آرٹسٹس، ویڈیو ایڈیٹرز اور پروڈکشن کریو شامل تھے۔
اس ورک فلو میں اسکرپٹنگ، میڈیکل، قانونی اور ریگولیٹری (MLR) ریویوز، اسٹوری بورڈنگ، ویڈیو شوٹس، وائس اوور ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اور فیڈبیک کے متعدد راؤنڈز شامل تھے۔ حتیٰ کہ چھوٹی موٹی اپ ڈیٹس بھی بڑے پیمانے پر دوبارہ کام کی وجہ بن سکتی تھیں۔
“کسی بھی اپ ڈیٹس یا لوکلائزیشن کی کوششوں کا مطلب عموماً دوبارہ ریکارڈنگ اور دوبارہ ایڈیٹنگ ہوتا تھا، جس سے وقت، لاگت اور وسائل پر انحصار مزید بڑھ جاتا تھا،” Indegene نے کہا۔
اس سے کئی چیلنجز پیدا ہوئے۔
- متعدد ٹیموں میں زیادہ افرادی قوت کی ضرورت
- ہم آہنگی اور نظرثانی کے مراحل کی وجہ سے طویل پروڈکشن ٹائم لائنز
- اسٹوڈیو شوٹس اور ٹیلنٹ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی لاگت
- متعدد ورژنز یا اپ ڈیٹس تیار کرنے کے لیے محدود اسکیل ایبلٹی
- پیچیدہ لوکلائزیشن ورک فلو جن کے لیے نئی ریکارڈنگز درکار ہوتی ہیں
یہ عمل مؤثر تھا لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے، عالمی ماحول میں اسے بڑے پیمانے پر اپنانا مشکل تھا۔
ویڈیو بنانے کے ورک فلو کو بدلنے کے لیے AI اپنانا
ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، Indegene نے اپنے پروڈکشن پائپ لائن میں HeyGen کو شامل کیا، جس سے بنیادی طور پر یہ بدل گیا کہ ویڈیوز کس طرح بنائی اور فراہم کی جاتی ہیں۔
نیا ورک فلو مکمل طور پر ڈیجیٹل، خودکار اور قابل توسیع ہے۔
اب فزیکل شوٹس کو کوآرڈی نیٹ کرنے کے بجائے، ٹیمیں اپنے اسکرپٹس یا پریزنٹیشنز براہِ راست HeyGen میں اپ لوڈ کرتی ہیں۔ AI سے بنے اواتار انسانی پریزنٹرز کی جگہ لے لیتے ہیں، جس سے اسٹوڈیوز، شیڈولنگ اور آن سائٹ پروڈکشن کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
یہ پلیٹ فارم تیزی سے ویڈیو بنانے کی سہولت دیتا ہے، جس سے ٹیمیں چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کی اواتار پر مبنی ویڈیوز تیار کر سکتی ہیں۔ اپ ڈیٹس بھی اتنی ہی آسانی اور روانی سے ہو جاتی ہیں۔
لوکلائزیشن، جو پہلے پروڈکشن کے سب سے زیادہ وقت لینے والے مراحل میں سے ایک تھی، اب نمایاں طور پر تیز ہو گئی ہے۔
Indegene نے کہا، "کثیر لسانی ویڈیوز کو اضافی شوٹس یا وائس اوور ریکارڈنگز کے بغیر تیزی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔"
اس تبدیلی نے Indegene کو یہ قابل بنایا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ویڈیو پروڈکشن کو وسعت دے سکے، جبکہ یکسانیت، تعمیل اور معیار کو برقرار رکھے۔
وسیع پیمانے پر قابل توسیع، ضابطوں کے مطابق اور دل چسپ طبی مواد فراہم کرنا
HeyGen کے ساتھ، Indegene اب مختلف قسم کے کنٹینٹ فارمیٹس تیار کرتا ہے، جن میں اواتار پر مبنی ویڈیوز، مقامی زبانوں میں تربیتی مواد، پوڈکاسٹس، اور PPT-to-video کنورژنز شامل ہیں۔
ایک اہم استعمال یہ ہے کہ دواساز کلائنٹس کے لیے کلینیکل ایکسپلینر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیوز کسی دوا کے کام کرنے کے طریقۂ کار، کلینیکل فوائد، اور مریض کے لیے قدر کو واضح اور دل چسپ انداز میں بیان کرتی ہیں۔
ماضی میں، اس طرح کا مواد تیار کرنے کے لیے متعدد ٹیموں کے ساتھ کئی ہفتوں تک کام کرنا پڑتا تھا۔ HeyGen کے ساتھ یہ عمل انتہائی حد تک آسان بنا دیا گیا ہے۔
AI اواتار پریزنٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، جو مختلف سامعین کے لیے موزوں لہجے میں مواد پیش کرتے ہیں۔ تکنیکی وضاحتیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، جبکہ سادہ اور آسان ورژن مریضوں اور ان کے نگہداشت کرنے والوں کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں۔
اسی دوران، متحرک بصری مواد اور برانڈنگ کے عناصر کو ریگولیٹری معیارات کے ساتھ اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ وضاحت، دلچسپی اور تعمیل یقینی بنائی جا سکے۔
اس کا نتیجہ ایک ایسا قابل توسیع سسٹم ہے جو مختلف خطوں اور سامعین میں یکساں، اعلیٰ معیار کی طبی معلومات پہنچانے کے قابل بناتا ہے۔
رفتار، لاگت اور اسکیل ایبلٹی میں قابلِ پیمائش بہتری حاصل کرنا
HeyGen کو اپنے سسٹمز میں شامل کرنے کا اثر Indegene کی پوری آپریشنز پر نمایاں رہا ہے۔
- وقت کی بچت: روایتی ویڈیو پروڈکشن میں فی ویڈیو 6–8 ہفتے لگتے تھے۔ HeyGen کے ساتھ، اسی معیار کی ویڈیو 5–10 دن میں تیار کی جا سکتی ہے، جس میں لوکلائزیشن بھی شامل ہے۔
- تیز تر اپ ڈیٹس: وہ تبدیلیاں جو پہلے دوبارہ کام کرنے میں کئی دن لیتی تھیں، اب چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں میں مکمل کی جا سکتی ہیں۔
- کم عملہ: پروڈکشن ٹیموں کو 5–8 افراد سے کم کرکے صرف 1–2 آپریٹرز تک محدود کر دیا گیا ہے، جس سے وسائل کو زیادہ قدر والے کام کے لیے آزاد کیا جا سکا ہے۔
- لاگت کی بچت: پروڈکشن کی لاگت میں 50–60 فیصد کمی آئی ہے، جس سے اسٹوڈیوز، ٹیلنٹ اور وسیع پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔
- اسکیل ایبلٹی اور لوکلائزیشن: کثیر لسانی ویڈیو پروڈکشن اب 5–10 گنا تیز ہے، جس سے تیز رفتار عالمی تقسیم ممکن ہوتی ہے۔
ان بہتریوں نے Indegene کو یہ قابل بنایا ہے کہ وہ سخت تعمیلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے کم وسائل کے ساتھ زیادہ مواد تیزی سے تیار کرے۔
Indegene کے لیے، HeyGen کو اپنانا صرف ورک فلو میں بہتری نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے؛ یہ اس بات میں ایک بنیادی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے کہ سائنسی معلومات کس طرح پہنچائی جاتی ہیں۔
مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ویڈیو جنریشن کو لائف سائنسز میں اپنی گہری مہارت کے ساتھ ملا کر، Indegene نے ایک ایسا قابل توسیع ماڈل تیار کیا ہے جو عالمی ناظرین تک درست، دلکش اور ضابطوں کے مطابق مواد پہنچانے کے قابل ہے۔
اس کا نتیجہ ایک تیز تر، زیادہ مؤثر اور زیادہ لچکدار مواصلاتی طریقہ ہے جو سائنس اور فہم کے درمیان فاصلے کو کم کرتا ہے اور بہتر ہیلتھ کیئر نتائج کے حصول میں مدد دیتا ہے۔