ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیوز جو واقعی جواب دلائیں
پروسپیکٹنگ آؤٹ ریچ، ڈیمو فالو اپس، ڈیل روم کنٹینٹ — ہر پروسپیکٹ کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو بنائیں، بغیر یہ کہ ہر ویڈیو الگ سے ریکارڈ کرنی پڑے۔ اپنی پوری سیلز ٹیم کو اپنے بہترین سیلز پرسن جیسی انگیجمنٹ ریٹس دیں۔
سیلز آؤٹ ریچ کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آپ کا کنٹینٹ کیلنڈر کبھی نہیں رکتا۔ پروڈکٹ لانچز کے لیے ویڈیوز چاہئیں۔ سوشل چینلز کو روزانہ نیا کنٹینٹ درکار ہے۔ مہمات کے لیے ہر مارکیٹ کے مطابق لوکلائزڈ کریئیٹو چاہیے۔ لیکن روایتی ویڈیو پروڈکشن کا مطلب ہے اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیلنٹ کوآرڈینیٹ کرنا، ایڈیٹس کے لیے ہفتوں انتظار کرنا — اور ایک ہی شوٹ پر پورا بجٹ اڑا دینا۔ جب تک کنٹینٹ تیار ہوتا ہے، موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے حریف روزانہ ویڈیو جاری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ ابھی بھی پری پروڈکشن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور لیڈرشپ سے کیمرے پر آ کر بات کرنے کی درخواست کریں؟ اس شیڈولنگ کے عذاب کے ساتھ تو آپ کو واقعی بہت قسمت چاہیے۔
HeyGen کا حل
HeyGen ہر سیلز ریپ کو آپ کا سب سے بہترین پرفارمر بنا دیتا ہے۔ ایک ویڈیو ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تیار کریں—ہر ایک میں پراسپیکٹ کا نام، کمپنی اور ان کے مخصوص مسائل شامل ہوں—بغیر کوئی اضافی ویڈیو ریکارڈ کیے۔ آٹومیشن کی اسکیل پر ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ، 1:1 کنکشن جیسی انگیجمنٹ کے ساتھ۔ بنائیں سیلز اینیبلمنٹ لائبریریاں جو پروڈکٹس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ نئے ریپس کو ایک جیسے، مستقل میسیجنگ کے ساتھ ٹرین کریں۔ دنیا بھر کے پراسپیکٹس تک ان کی اپنی زبان میں پہنچیں۔ اپنی پوری ٹیم کو وہ ٹولز دیں جن سے وہ آپ کے بہترین سیلز ریپ کی طرح فروخت کر سکیں۔
سیلز ٹیموں کے لیے زیادہ ڈیلز بند کرنے کی ہر چیز
بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی ویڈیو
ایک ہی ریکارڈنگ کو ہزاروں ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیوز میں بدلیں۔ ڈائنامک ویری ایبلز خودکار طور پر پراسپیکٹ کے نام، کمپنی کے نام، انڈسٹری کے مسائل اور کسٹم تفصیلات شامل کرتے ہیں۔ ہر ویڈیو الگ سے ریکارڈ کی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ پرسنلائزیشن واقعی ہوتی ہے، لیکن آپ صرف ایک بار بناتے ہیں اور اسے اپنی پوری پائپ لائن میں استعمال کرتے ہیں۔
• ڈائنامک پرسنلائزیشن فیلڈز
• مہمات کے لیے بیچ جنریشن
• انفرادی پراسپیکٹ کو ہدف بنانا
CRM انٹیگریشن
ویڈیو آپ کے سیلز ورک فلو میں وہیں شامل ہو جاتی ہے جہاں وہ پہلے سے موجود ہے۔ HubSpot انٹیگریشن خودکار طور پر پرسنلائزڈ ویڈیوز ٹرگر کرتی ہے—نیا لیڈ آتے ہی ویلکم ویڈیو بنتی ہے، میٹنگ بک ہوتے ہی پری کال انٹرو جنریٹ ہوتا ہے، اور ڈیل اسٹیج بدلتے ہی متعلقہ کیس اسٹڈی پہنچ جاتی ہے۔ Zapier، Make اور n8n کی مدد سے HeyGen تقریباً ہر CRM سے جڑ جاتا ہے۔
• HubSpot کی نیٹو انٹیگریشن
• Zapier/Make آٹومیشن
• ڈیل اسٹیجز سے ویڈیوز ٹرِگر کریں
سیلز انیبلمنٹ لائبریری
ہر سیلز نمائندے کو وہ مواد دیں جس کی انہیں ڈیل بند کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ پروڈکٹ ڈیموز، مسابقتی پوزیشننگ، اعتراضات کا جواب دینا، کسٹمر اسٹوریز — سیلز اثاثوں کی ایسی لائبریری جو آپ کی پروڈکٹ اور میسجنگ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تازہ رہے۔
• مرکزی کنٹینٹ لائبریری
• پیغام رسانی فوراً اپ ڈیٹ کریں
• تمام سیلز ریپس میں یکساں اور مستقل
سیلز نمائندوں کی آن بورڈنگ اور تربیت
نئے ملازمین کے تربیتی وقت کو کم کریں ٹریننگ ویڈیوز کے ساتھ جو آپ کی میتھڈولوجی، پروڈکٹ اور ٹاک ٹریکس سکھاتی ہیں۔ ہر سیلز ریپ کو ایک جیسی معیاری آن بورڈنگ ملتی ہے، چاہے انہیں کوئی بھی ٹرین کرے یا وہ کسی بھی وقت شامل ہوں۔
• میتھڈولوجی اور پروسیس ٹریننگ
• پروڈکٹ نالج ویڈیوز
• مستقل سیلز نمائندوں کی آن بورڈنگ
کثیر لسانی آؤٹ ریچ
آپ کے ممکنہ گاہک مختلف زبانیں بولتے ہیں، آپ کی آؤٹ ریچ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ AI ویڈیو ترجمہ آپ کی سیلز ویڈیوز کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ 175+ زبانوں میں مقامی بناتا ہے۔ EMEA، APAC، اور LATAM کے ممکنہ گاہکوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچیں۔
• وائس کلوننگ آپ کی اصل آواز کی پہچان برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ٹیمپلیٹ، عالمی پائپ لائن
ویڈیو اینالیٹکس
یہ جانیں کہ کون سی ویڈیوز انگیجمنٹ بڑھاتی ہیں اور کون سے ممکنہ خریدار خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ فالو اپ کو ترجیح دینے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کون سا پیغام زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ویوز، واچ ٹائم اور انگیجمنٹ کو ٹریک کریں۔
• ویوز اور انگیجمنٹ ٹریکنگ
• ممکنہ گاہک کے ارادے کے سگنلز
• ڈیٹا کی بنیاد پر بہتر بنائیں
ٹیمپلیٹ سے ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ تک صرف 3 مراحل میں
اپنا ٹیمپلیٹ بنائیں
ایک بار ریکارڈ کریں یا اسکرپٹ لکھیں۔ اپنے آؤٹ ریچ میسج میں ممکنہ کسٹمر کے نام، کمپنی، انڈسٹری اور کسٹم فیلڈز کے لیے پلیس ہولڈر ویری ایبلز استعمال کریں۔ ایک ٹیمپلیٹ سے لامحدود پرسنلائزڈ ویڈیوز بنائیں۔
اپنی تخلیقی صلاحیت منتخب کریں
200+ سے زائد متنوع AI اواتارز میں سے انتخاب کریں جو آپ کے برانڈ اور آڈینس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ آوازیں، بیک گراؤنڈز اور ویژول اسٹائلز منتخب کریں، یا ایک ایسا ترجمان اواتار کلون بنائیں جو آپ کے تمام کنٹینٹ میں مستقل برانڈ موجودگی برقرار رکھے۔
بھیجیں اور ٹریک کریں
ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بیچ میں یا آن ڈیمانڈ بنائیں۔ انہیں ای میل سیکوینسز میں ایمبیڈ کریں، لنک کے ذریعے شیئر کریں یا براہِ راست اپنے CRM میں بھیجیں۔ انگیجمنٹ ٹریک کریں اور اُن ممکنہ گاہکوں کو ترجیح دیں جو خریداری میں دلچسپی کے واضح اشارے دکھا رہے ہوں۔
ہر قسم کے سیلز موشن کے لیے تیار کیا گیا
SDR پروسپیکٹنگ
بھیڑ بھاڑ والے ان باکس میں نمایاں رہیں۔ ذاتی نوعیت کی پروسپیکٹنگ ویڈیوز جو پروسپیکٹ کی کمپنی، عہدے اور مخصوص چیلنجز کا ذکر کریں — بڑے پیمانے پر۔ ہر SDR کو وہی ریسپانس ریٹس دیں جو آپ کے بہترین پرفارمرز کو دستی ویڈیو سے ملتے ہیں۔
استعمال کی مثال: ABM مہم کے لیے 500 ذاتی نوعیت کی پروسپیکٹنگ ویڈیوز اتنے ہی وقت میں بنائیں جتنا وقت 5 ویڈیوز کو دستی طور پر ریکارڈ کرنے میں لگتا ہے۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Videoimagem نے پرسنلائزڈ ویڈیو کے ذریعے انگیجمنٹ میں 3 گنا اضافہ حاصل کیا، اور انٹرپرائز کلائنٹس کے لیے 50,000 سے زائد پرسنلائزڈ ویڈیوز تیار کیں۔
ڈیمو کے بعد کی فالو اپس
اپنے ڈیمو کو ذاتی نوعیت کی ریکَیپ ویڈیوز کے ساتھ مزید مؤثر بنائیں۔ اہم نکات کا خلاصہ پیش کریں، مخصوص سوالات کے جوابات دیں، اور بغیر کوئی اضافی کال شیڈول کیے پورے ڈیل سائیکل میں رفتار برقرار رکھیں۔
استعمال کی مثال: اسی دن کی ڈیمو فالو اَپ ویڈیوز بھیجیں جو میٹنگ میں زیرِ بحث آنے والے ممکنہ گاہک کے مخصوص مسائل کا حوالہ دیں۔
ڈیل روم مواد
اپنی ٹیم کے اہم حامیوں کو وہ مواد دیں جس کی انہیں اندرونی طور پر فروخت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ پروڈکٹ کی وضاحتیں، ROI کا خلاصہ، اور ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے مخصوص میسجنگ جو آپ کے رابطے کو اپنی جانب سے ڈیل مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
استعمال کی مثال: پیچیدہ انٹرپرائز ڈیل میں ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے ایگزیکٹو سمری ویڈیوز بنائیں۔
سیلز اینیبلمنٹ
اپنی ٹیم کو تازہ ترین اور یکساں مواد سے لیس کریں۔ پروڈکٹ اپ ڈیٹس، مسابقتی معلومات، اعتراضات سے نمٹنے کی حکمتِ عملیاں—ایک ایسی اینیبلمنٹ لائبریری جو آپ کی پروڈکٹ اور مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہے۔
استعمال کی مثال: نئے پروڈکٹ کا میسجنگ پورے سیلز ٹیم تک پہنچائیں، اور ٹریننگ ویڈیوز پروڈکٹ ریلیز والے دن ہی بھیج دیں۔
نئے سیلز نمائندے کی آن بورڈنگ
منظم آن بورڈنگ مواد کے ساتھ ramp time کم کریں۔ طریقہ کار کی ٹریننگ، پروڈکٹ کی گہری وضاحتیں، اور ٹاک ٹریک کی مثالیں جو نئے سیلز ریپس کو تیزی سے زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔
استعمال کی مثال: 30 دن کا آن بورڈنگ نصاب تیار کریں جسے نئے نمائندے اپنی رفتار کے مطابق مکمل کریں، اور معیار ہر جگہ یکساں رہے۔
گلوبل سیلز ٹیمیں
ہر مارکیٹ میں بغیر ہر ریجن کے لیے الگ مواد بنائے فروخت کریں۔ اپنی سیلز میٹیریلز کو فوراً EMEA، APAC اور LATAM کی ٹیموں کے لیے مقامی بنائیں۔
استعمال کی مثال: عالمی سیلز کِک آف کے لیے سیلز اینیبلمنٹ لائبریری کا ترجمہ کر کے اسے 10 زبانوں میں دستیاب بنائیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار اور بڑے پیمانے پر ویڈیو مواد بنانے کے قابل بناتا ہے۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیو کیا ہوتی ہے؟
ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیو ایسا آؤٹ ریچ مواد ہوتی ہے جس میں ہر ممکنہ کسٹمر کے لیے مخصوص تفصیلات شامل ہوں — جیسے ان کا نام، کمپنی، انڈسٹری کے چیلنجز، اور متعلقہ گفتگو کے نکات — تاکہ ہر ویڈیو اس وصول کنندہ کے لیے الگ سے ریکارڈ کی گئی محسوس ہو۔ HeyGen بڑے پیمانے پر پرسنلائزڈ ویڈیو بنانے کی سہولت دیتا ہے: ایک ہی ٹیمپلیٹ میں ڈائنامک ویری ایبلز شامل کریں، پھر بغیر ہر ویڈیو کو الگ سے ریکارڈ کیے اپنی پوری پائپ لائن کے لیے ہزاروں منفرد ورژنز تخلیق کریں۔
میں سیلز آؤٹ ریچ کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنی اسکرپٹ خود لکھیں یا HeyGen کا AI اسکرپٹ جنریٹر استعمال کریں جو آپ کے بریف سے اسکرپٹ بنا دے گا۔ اسکرین پر پریزنٹر کے طور پر ایک AI اواتار منتخب کریں، آواز اور ویژول اسٹائل چنیں، اور اپنی ویڈیو بنائیں۔ پورا عمل چند منٹ لیتا ہے اور کسی پروڈکشن مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے اپنے ترجمان کی آواز کی کاپی بنائیں تاکہ ان کا ڈیجیٹل ٹوِن آپ کے تمام کنٹینٹ میں آپ کے برانڈ کی نمائندگی کر سکے۔
کیا HeyGen میرے CRM کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے؟
جی ہاں — HeyGen ایک ہی پروجیکٹ سے متعدد اسپییکٹ ریشوز میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایک بار ویڈیو بنائیں، پھر اسے YouTube کے لیے 16:9، TikTok اور Instagram Reels کے لیے 9:16، اور Instagram فیڈ پوسٹس کے لیے 1:1 میں ایکسپورٹ کریں۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے الگ سے مواد دوبارہ بنانے یا متعدد پروڈکشن ورک فلو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں۔
ذاتی نوعیت کی ویڈیو جواب دینے کی شرح کیسے بہتر بناتی ہے؟
اپنی بنیادی زبان میں اپنی مارکیٹنگ ویڈیو بنائیں، پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں اس کی مختلف ورژنز بنائیں۔ ترجمہ میں آواز کی کاپی (تاکہ ہر زبان میں آپ کی برانڈ وائس قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ترجمہ شدہ آڈیو سے میل کھائیں) شامل ہے۔ ایک ہی سورس ویڈیو سے عالمی مہمات لانچ کریں۔
کیا میں HeyGen کو سیلز اینیبلمنٹ کنٹینٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ صرف پروسپیکٹنگ ہی نہیں، HeyGen مکمل سیلز انیبلمنٹ لائبریریز کو بھی پاور دیتا ہے۔ بنائیں product demos، مسابقتی پوزیشننگ ویڈیوز، اعتراضات کے جواب کی گائیڈز، اور کسٹمر اسٹوری کے خلاصے۔ جب بھی پروڈکٹس یا میسجنگ میں تبدیلی آئے، بس اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں — آپ کی لائبریری بغیر دوبارہ شوٹنگ کے ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ ٹیمیں روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں مواد کو کہیں زیادہ تیزی سے اپ ڈیٹ ہونے کی رپورٹ کرتی ہیں۔
میں HeyGen کے ساتھ نئے سیلز نمائندوں کو کیسے ٹرین کروں؟
منظم آن بورڈنگ مواد تیار کریں جو آپ کی میتھڈولوجی، پروڈکٹ، مارکیٹ اور ٹاک ٹریکس کو مکمل طور پر کور کرے۔ نئے سیلز ریپس اپنی رفتار سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، جبکہ انہیں ہر صورت میں ایک جیسی، معیاری رہنمائی ملتی ہے، چاہے انہیں کوئی بھی ٹرین کرے یا وہ کسی بھی وقت شامل ہوں۔ جب بھی آپ کے پروسیس بدلیں، ٹریننگ مواد فوراً اپ ڈیٹ کریں—پرانا مواد اور غیر مستقل آن بورڈنگ تجربات ختم کریں۔
کیا میں بین الاقوامی ممکنہ گاہکوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچ سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اپنا سیلز کنٹینٹ اپنی بنیادی زبان میں بنائیں، پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے اسے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں ورژنز کی صورت میں بنائیں۔ ترجمہ میں آواز کی کاپی (تاکہ آپ کا پیغام ہر زبان میں قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ترجمہ شدہ آڈیو سے میل کھائیں) شامل ہے۔ EMEA، APAC، اور LATAM کے ممکنہ گاہکوں تک ہر ریجن کے لیے الگ پروڈکشن کیے بغیر پہنچیں۔
میں کتنی تیزی سے ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen آپ کے ٹریننگ ڈیزائن کے مطابق مختلف دورانیے کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر کمپلائنس ماڈیولز مائیکرو لرننگ کے لیے 3-10 منٹ کے درمیان بہترین کام کرتے ہیں، لیکن آپ جامع موضوعات کے لیے اس سے زیادہ طویل کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر لرنر انگیجمنٹ اور ٹریکنگ حاصل کرنے کی خاطر کنٹینٹ کو ابواب یا ماڈیولز میں تقسیم کرنے پر غور کریں۔
کیا میں یہ ٹریک کر سکتا ہوں کہ میری سیلز ویڈیوز کون دیکھتا ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen ویو ٹریکنگ اور انگیجمنٹ اینالیٹکس فراہم کرتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کن پراسپیکٹس نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کتنی دیر تک دیکھی ہیں، اور کب دیکھی ہیں۔ اس نیت پر مبنی ڈیٹا کو فالو اپ کی ترجیح طے کرنے کے لیے استعمال کریں — جو پراسپیکٹس آپ کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو اسے کھولتے ہی نہیں۔ آپ کے CRM کے ساتھ انٹیگریشن اس ڈیٹا کو آپ کے ڈیل ریکارڈز کے ساتھ منسلک رکھتی ہے۔
میں اپنی سیلز ٹیم میں پیغام رسانی کو مستقل اور ہم آہنگ کیسے رکھوں؟
HeyGen کا ٹیمپلیٹ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر سیلز ریپ منظور شدہ میسجنگ ہی استعمال کرے۔ مختلف آؤٹ ریچ سیناریوز، اعتراضات کے جوابات، اور پروڈکٹ کی وضاحتوں کے لیے ٹیمپلیٹس بنائیں۔ ریپس اپنے پروسپیکٹس کے لیے میسجز کو ذاتی بنا سکتے ہیں جبکہ پیغام وہی رہتا ہے۔ برانڈ کِٹ آپ کی بصری شناخت کو لاک کر دیتی ہے، اور مرکزی لائبریریاں سب کو پرانا سلائیڈ ڈیک یا ٹاک ٹریک استعمال کرنے کے بجائے تازہ ترین کنٹینٹ پر رکھتی ہیں۔
میں کس قسم کی سیلز ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر قسم کی سیلز ویڈیو فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے: پروسپیکٹنگ آؤٹ ریچ، ڈیمو فالو اپس، ڈیل روم کنٹینٹ، پروپوزل واک تھروز، ایگزیکٹو سمریز، کیس اسٹڈی پریزنٹیشنز، مسابقتی پوزیشننگ، اعتراضات کو ہینڈل کرنا، نئے نمائندوں کی ٹریننگ، میتھڈولوجی کی وضاحتیں، اور بہت کچھ۔ اگر آپ کی سیلز ٹیم کو ویڈیو کنٹینٹ کی ضرورت ہے، تو HeyGen اسے بڑے پیمانے پر تیار کر سکتا ہے۔
کیا میرا سیلز کنٹینٹ محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ وہ سیلز ٹیمیں جو حساس ڈیل انفارمیشن یا مسابقتی مواد کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے لیے HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی فیچرز فراہم کرتا ہے جن میں SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ شامل ہیں۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
