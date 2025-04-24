Reply.io نے HeyGen کی مدد سے اپنے CEO کی TikTok موجودگی کو کیسے بہتر بنایا
Reply.io، جس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی، ایک ملٹی چینل سیلز انگیجمنٹ پلیٹ فارم ہے جو اِن ہاؤس سیلز ٹیموں اور ایجنسیوں کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں ممکنہ گاہکوں تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔
2023 میں، بانی اور CEO اولیگ کیمبل اپنی سوشل میڈیا موجودگی کو بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ان کا سارا وقت سیلز انگیجمنٹ پلیٹ فارم کی بلا رکاوٹ کارکردگی کو یقینی بنانے میں صرف ہو رہا تھا۔ Reply.io کی ساکھ مضبوط کرنے اور ان کی انڈسٹری مہارت کو نمایاں کرنے کے لیے، اولیگ کی سوشل میڈیا ٹیم نے HeyGen کا استعمال شروع کیا تاکہ وہ ان کی بصیرت اور Reply.io کی ٹیکنالوجیکل جدتوں کو اجاگر کرنے والا دل چسپ مواد بنا کر ان کی سوشل موجودگی کو مزید بلند کر سکیں۔
ہم نے Anastasiia Nak سے بات کی، جو Reply.io کی سوشل میڈیا مینیجر ہیں اور Oleg کے سوشل چینلز کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے بعد سے، ان کی ٹیم نے HeyGen کے حقیقت سے قریب اواتارز استعمال کرتے ہوئے Oleg کی TikTok موجودگی کو کامیابی کے ساتھ بہتر بنایا ہے۔
چیلنج
شروع میں، اپنے CEO کے لیے سوشل میڈیا پلان لانچ کرنا مشکل اور مہنگا لگ رہا تھا۔ Oleg کے مصروف شیڈول میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ اور پروڈکشن ٹیموں کے ساتھ ہر ہفتے کئی بار مل کر سوشل کنٹینٹ بنانے کے لیے وقت نکالنا تقریباً ناممکن تھا۔ کسی منظم، آسان ورک فلو کے بغیر، ٹیم کو خدشہ تھا کہ آن لائن Oleg کی تھوٹ لیڈرشپ دکھانے سے بہت کم نتائج ملیں گے، جس کی وجہ سے مستقل اور دل چسپ کنٹینٹ برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔
تاہم، HeyGen کے متعارف ہونے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس پلیٹ فارم نے ٹیم کو ایسے ٹولز فراہم کیے جن کی مدد سے وہ بہت کم وقت میں Oleg کی منظوری کے ساتھ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز مؤثر طریقے سے بنا سکے، اور وہ بھی لاگت کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔
حل
Oleg ایک ایسا ٹول نافذ کرنا چاہتا تھا جو اس کی ٹیم کو سوشل میڈیا مواد بنانے میں وقت بچانے میں مدد دے اور یہ بھی دکھائے کہ AI کس طرح عالمی روابط کو بدل رہی ہے۔
HeyGen بہت تیزی سے Anastasiia اور ان کی ٹیم کے لیے Oleg کی ذاتی TikTok ویڈیوز بنانے کا سب سے کم لاگت اور وقت بچانے والا حل بن گیا۔ HeyGen انہیں یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ تخلیقی مواد بنائیں اور ساتھ ہی Oleg کے سوشل میڈیا فالوورز میں نمایاں اضافہ کریں، وہ بھی اس کی براہِ راست شمولیت کے بغیر۔
متعدد جنریٹو AI ویڈیو پلیٹ فارمز آزمانے کے بعد، ٹیم نے HeyGen کا انتخاب کیا کیونکہ اس نے سب سے زیادہ حقیقی نظر آنے والے اواتار اور آسانی سے استعمال ہونے والا ویڈیو بنانے کا عمل فراہم کیا۔
HeyGen کے ساتھ، Reply.io کی سوشل ٹیم اب ہر ہفتے 10 سے 14 ویڈیوز بنا سکتی ہے، جس سے روزانہ ریکارڈنگ کے دباؤ میں کمی آتی ہے اور وہ Oleg کے ناظرین سے بہتر طور پر جڑ سکتے ہیں۔ مختلف اواتارز اپ لوڈ کرکے، وہ اپنی ویڈیوز کو بآسانی بہتر بنا لیتے ہیں، اکثر اس طرح کہ ناظرین کو فرق بھی محسوس نہیں ہوتا۔
Anastasiia کی ٹیم کو اب ویڈیوز ریکارڈ کرنے میں گھنٹوں لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بجائے، وہ اب اپنا اصل کام کر سکتے ہیں — دل چسپ اور مؤثر مواد تیار کرنا۔
نتائج
HeyGen کو 10 ماہ تک استعمال کرنے کے بعد، اولیگ کی سوشل میڈیا ٹیم نے شاندار نتائج دیکھے ہیں۔ HeyGen کے استعمال سے نہ صرف ٹیم نے فی ویڈیو تقریباً تین گھنٹے تک کا وقت بچایا ہے، بلکہ TikTok پر یہ نتائج بھی حاصل کیے ہیں:
- شاندار انگیجمنٹ: ان کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی TikTok ویڈیو نے 5.7 ملین ویوز HeyGen کے ذریعے حاصل کیے، جبکہ باقی ویڈیوز بھی مستقل طور پر 8,000 سے 30,000 ویوز لا رہی ہیں۔
- فالوور میں اضافہ: 10 مہینوں میں، Oleg کے TikTok فالوورز کی تعداد بڑھ کر 200,000 فالوورز تک پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 نئے فالوورز HeyGen استعمال کرنے کے پہلے چھ مہینوں میں ہی شامل ہوئے۔
- بڑھی ہوئی ٹریفک:بائیو میں موجود لنک کے ساتھ، اب وہ TikTok سے کسی بھی دوسری سوشل پلیٹ فارم کے مقابلے میں زیادہ ٹریفک لا سکتے ہیں، جس سے ان کے بزنس پر مثبت اثر پڑتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ان کی ویب سائٹ پر آتے ہیں اور مجموعی طور پر Reply.io پر زیادہ توجہ جاتی ہے۔
“HeyGen ہمارے لیے بے حد مددگار ثابت ہوا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ ہم سب کے لیے بالکل نیا میدان تھا۔ میرا نہیں خیال کہ بہت سے کریئیٹرز روزانہ ایک یا دو ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں جو AI پر بھی فوکس کرتی ہوں اور اسی کو استعمال بھی کرتی ہوں۔ شروع میں ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم کتنے کامیاب ہوں گے۔ جب تک ہم نے HeyGen استعمال کرنا شروع نہیں کیا، ہماری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اسے استعمال کرنا شروع کیا، سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے فالوورز کی تعداد بڑھی اور ہمارا آڈینس ہمارے کنٹینٹ کے ساتھ کہیں زیادہ جڑ گیا۔”
اناتاسیا نک
سوشل میڈیا مینیجر، Reply.io