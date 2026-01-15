اندرونی کمیونیکیشن ویڈیوز جو ہر ملازم واقعی دیکھتا ہے
CEO کی اپ ڈیٹس، کمپنی کے اعلانات، تبدیلی سے متعلق کمیونی کیشنز—پروفیشنل ویڈیوز بنائیں جو آپ کی پوری ورک فورس تک ان کی اپنی زبان میں پہنچیں، بغیر اس کے کہ آپ کو ایگزیکٹو شیڈولز کو ہم آہنگ کرنا پڑے یا پروڈکشن ٹیمیں بُک کرنی پڑیں۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- 175+ زبانوں کی سپورٹ
اندرونی مواصلات کا مسئلہ
دیکھیں کہ آپ جیسی اندرونی ٹیمیں کس طرح ایک جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی کمیونی کیشن کو وسعت دیتی ہیں اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔
اندرونی مواصلات کا چیلنج
آپ کی ورک فورس عالمی ہے، بکھری ہوئی ہے، اور ای میل کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اہم پیغامات گم ہو جاتے ہیں۔ ٹاؤن ہال میٹنگز آپ کے آدھے ملازمین کے لیے رات 3 بجے ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹوز کے پاس میٹنگز کے درمیان صرف 15 منٹ ہوتے ہیں، ویڈیو شوٹس کے لیے دو دن نہیں۔ اور جب آپ ویڈیو بناتے بھی ہیں تو وہ صرف ایک زبان میں ہوتی ہے، جبکہ آپ کی ورک فورس درجنوں زبانیں بولتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہم کمیونی کیشنز مؤثر نہیں ہوتیں، تبدیلی کے منصوبے رک جاتے ہیں، اور ملازمین خود کو لیڈرشپ سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ صرف ٹیکسٹ میمو اب کافی نہیں رہے، لیکن جس رفتار اور جس پیمانے پر آپ کی تنظیم کو ویڈیو پروڈکشن کی ضرورت ہے، وہ ناممکن سا لگتا ہے۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی اندرونی کمیونیکیشنز ٹیم کو ایک ویڈیو پروڈکشن انجن میں بدل دیتا ہے۔ اپنا پیغام لکھیں — یا AI سے ڈرافٹ کروائیں — ایک AI اواتار منتخب کریں یا اپنے ایگزیکٹو کی آواز کی کاپی بنائیں، اور چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیو تیار کریں۔ نہ شیڈولنگ کے مسائل، نہ پروڈکشن میں تاخیر۔ CEO آفس سے باہر ہے؟ ان کا ڈیجیٹل جڑواں پھر بھی سہ ماہی اپ ڈیٹ دے سکتا ہے۔ عالمی ورک فورس ہے؟ وائس کلوننگ اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں تاکہ ہر ملازم کو پیغام اپنی زبان میں سنائی دے۔ اپنی تنظیم کی رفتار کے مطابق کمیونیکیشنز بھیجیں۔
ہر ملازم تک مؤثر طور پر پہنچنے کے لیے اندرونی کمیونیکیشنز ٹیموں کو درکار ہر چیز
ایگزیکٹو ڈیجیٹل ٹوئنز
آپ کے CEO ہر اپ ڈیٹ خود ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی لیڈرشپ ٹیم کے اواتار بنائیں ایک بار، پھر ان کی موجودگی کو لامحدود کمیونی کیشنز میں استعمال کریں۔ مستقل آواز، مستند اندازِ پیشکش، شیڈولنگ کے کوئی مسائل نہیں۔ لیڈرشپ اس وقت بھی نمایاں رہتی ہے جب وہ دستیاب نہ ہوں۔
• مختصر ریکارڈنگز سے ایگزیکٹو اواتار بنائیں
• مستند آواز اور موجودگی برقرار رکھیں
• دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر اسکرپٹس اپ ڈیٹ کریں
گلوبل ورک فورس لوکلائزیشن
ایک پیغام، ہر وہ زبان جس میں آپ کے ملازمین بات کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ ایگزیکٹو کمیونی کیشنز کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ 175+ زبانوں میں مقامی بناتا ہے۔ آپ کے CEO کا پیغام ہسپانوی، مینڈیرن، جرمن، ہندی میں بالکل مقامی لگتا ہے — ڈبنگ جیسا نہیں۔
• وائس کلوننگ ایگزیکٹو کی اصل آواز اور انداز کو برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ہی سورس ویڈیو سے دنیا بھر میں تعینات کریں
تیز پروڈکشن ٹرن اَراؤنڈ
اعلانات پروڈکشن شیڈولز کا انتظار نہیں کر سکتے۔ روایتی پروڈکشن کو جن ہفتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بجائے چند منٹوں میں اندرونی ویڈیوز بنائیں۔ تازہ ترین خبریں، ہنگامی اپ ڈیٹس، وقت کے حساس تبدیلیاں — جب وقت اہم ہو تو فوراً بات چیت کریں۔
• چند منٹ میں ویڈیوز بنائیں
• اسٹوڈیو کی بکنگ کی ضرورت نہیں
• حقیقی وقت میں ایونٹس پر ردعمل دیں
PowerPoint سے ویڈیو
موجودہ پریزنٹیشنز کو دلکش ویڈیو کنٹینٹ میں تبدیل کریں۔ اپنی ٹاؤن ہال ڈیک یا آل ہینڈز سلائیڈز اپ لوڈ کریں اور HeyGen اواتار نیریشن، ٹرانزیشنز اور پروفیشنل فنش خود شامل کر دیتا ہے۔ آپ کی کنٹینٹ لائبریری بغیر شروع سے محنت کیے ویڈیو لائبریری بن جاتی ہے۔
• موجودہ پریزنٹیشنز امپورٹ کریں
• اواتار پریزنٹر خودکار طور پر شامل کریں
• ساخت اور پیغام رسانی کو برقرار رکھیں
برانڈ اور پیغام میں یکسانیت
Brand Kit کے ساتھ منظور شدہ میسجنگ، بصری شناخت، اور اصطلاحات کو مستقل بنائیں۔ Brand Glossary اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کمپنیوں کے نام، پروڈکٹ کی اصطلاحات، اور ایگزیکٹو کے نام ہر بار، ہر زبان میں درست طور پر ادا کیے جائیں۔
• مرکزی برانڈ اثاثے
• اہم اصطلاحات کے لیے تلفظ پر کنٹرول
• تمام مواصلات میں یکساں آؤٹ پٹ
آسان رسائی والی کمیونی کیشنز
ہر ملازم تک پہنچیں، چاہے وہ مواد کسی بھی طرح استعمال کریں۔ خودکار طور پر بننے والے کیپشنز، متعدد زبانوں کے ٹریکس، اور ڈاؤن لوڈ کے قابل فارمیٹس یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچے، چاہے ملازمین ڈیسک ٹاپ، موبائل پر دیکھیں یا آف لائن۔
• خودکار طور پر بننے والے کیپشنز
• متعدد زبانوں کے ورژن
• لچکدار ڈسٹری بیوشن فارمیٹس
پیغام سے عالمی سطح پر ترسیل تک صرف 3 مراحل میں
اپنی کمیونی کیشن کا مسودہ تیار کریں
اپنی اسکرپٹ خود لکھیں، کوئی موجودہ میمو اپ لوڈ کریں، یا AI اسکرپٹ جنریٹر کو اپنا پیغام تیار کرنے میں مدد کرنے دیں۔ بات کرنے کے نکات، پریزنٹیشن نوٹس یا اسٹریٹجک بریف سے شروع کریں—شروع سے سب کچھ بنانے کی ضرورت نہیں۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
اپنی تنظیم کی نمائندگی کے لیے کوئی AI اواتار منتخب کریں، یا مستند لیڈرشپ موجودگی کے لیے اپنے ایگزیکٹو کا ڈیجیٹل ٹوئن استعمال کریں۔ آواز، لہجے اور بصری انداز کو اپنے برانڈ اور کمیونی کیشن کی قسم کے مطابق ہم آہنگ بنائیں۔
تخلیق کریں اور تقسیم کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل اندرونی ویڈیو ہوگی۔ صرف ایک کلک سے اسے آپ کی ورک فورس کی ہر زبان میں ترجمہ کریں۔ اپنی انٹرانیٹ، Slack، ای میل یا اندرونی ویڈیو پلیٹ فارم کے ذریعے تقسیم کریں۔
ہر قسم کی اندرونی کمیونی کیشن کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
ایگزیکٹو کمیونی کیشنز
لیڈرشپ کو نمایاں رکھیں، بغیر اس کے کہ ان کے کیلنڈر پر بوجھ بڑھے۔ CEO کی اپ ڈیٹس، بورڈ کے اعلانات، اسٹریٹیجک سمت—ایگزیکٹو ویڈیوجو ہر قسم کی کمیونیکیشن میں ان کی مستند موجودگی برقرار رکھتی ہے۔
استعمال کی مثال: ہر سہ ماہی CEO کی اپ ڈیٹس 12 زبانوں میں عالمی ورک فورس تک پہنچائیں، وہ بھی ایک بھی ریکارڈنگ سیشن شیڈول کیے بغیر۔
کمپنی کے اعلانات
اہم خبریں، تنظیمی تبدیلیاں، پالیسی اپ ڈیٹس — جب وقت اہم ہو تو فوراً بات چیت کریں۔ پروڈکشن کی دستیابی یا ایگزیکٹو شیڈولز کا انتظار نہیں۔
استعمال کی مثال: منظوری کے چند گھنٹوں کے اندر کسی حصول یا بڑی کمپنی کی خبر کا اعلان کریں، اور ہر ملازم تک بیک وقت پہنچیں۔
چینج مینجمنٹ
بڑے اقدامات کے لیے ہر سطح اور ہر جگہ پر واضح اور یکساں کمیونی کیشن ضروری ہے۔ ویڈیو میموز کے مقابلے میں "کیوں" کو کہیں بہتر انداز میں سمجھاتی ہے، اور لوکلائزیشن یہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔
استعمال کی مثال: ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو سپورٹ کریں ایسی ویڈیوز کے ساتھ جو نئے سسٹمز، پروسیسز اور توقعات کو ہر ملازم کی اپنی زبان میں واضح طور پر سمجھائیں۔
ٹاؤن ہالز اور آل ہینڈز میٹنگز
ہر کوئی براہِ راست شامل نہیں ہو سکتا۔ اہم میٹنگز کی آن ڈیمانڈ ورژنز بنائیں جنہیں ملازمین اُس وقت دیکھ سکیں جب اُن کے لیے مناسب ہو—اُن کے ٹائم زون میں، اُن کی اپنی زبان میں۔
استعمال کی مثال: اپنی سہ ماہی آل ہینڈز میٹنگز کو آن ڈیمانڈ ویڈیو سیریز میں تبدیل کریں جو ہر شفٹ، ہر مقام اور ہر زبان کے گروپ کے لیے قابل رسائی ہو۔
تصدیق شدہ طریقہ کار: Workday ہر ویڈیو کے لیے 10-15 زبانوں میں اندرونی مواد تیار کرتا ہے، جس سے لوکلائزیشن کا وقت ہفتوں سے کم ہو کر چند منٹ رہ گیا ہے۔
ثقافت اور اقدار
ایسی ویڈیو کے ذریعے اپنی تنظیمی ثقافت کو مضبوط بنائیں جو ذاتی محسوس ہو، کارپوریٹ نہیں۔ خوش آمدیدی پیغامات، اقدار کو نمایاں کرنے والی ویڈیوز، تعریف اور شناخت کے اعلانات—ایسا مواد جو بکھری ہوئی ٹیموں کے درمیان تعلق اور جڑت پیدا کرے۔
استعمال کی مثال: ہر ماہ مختلف لیڈرز اور ٹیم ممبرز کو نمایاں کرتے ہوئے کلچر اسپاٹ لائٹس بنائیں، بغیر اس کے کہ فلم بندی کے شیڈولز کو آپس میں ہم آہنگ کرنا پڑے۔
بحران کے دوران مواصلات
جب ہنگامی صورتحال میں فوری اور واضح رابطے کی ضرورت ہو تو آپ پروڈکشن کا انتظار نہیں کر سکتے۔ چند منٹوں میں بحران کے جواب کی ویڈیوز بنائیں، فوراً ترجمہ کریں، اور انہیں تمام چینلز پر تقسیم کریں۔
استعمال کی مثال: کسی بھی ابھرتی ہوئی صورتحال میں چند گھنٹوں کے اندر پوری ورک فورس تک اہم حفاظتی یا آپریشنل اپ ڈیٹس پہنچائیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے
چاہے بات عالمی سطح کی ٹریننگ کی ہو یا ویڈیو اشتہارات کی، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو مواد تخلیق کر سکیں۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
اندرونی کمیونی کیشنز ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟
انٹرنل کمیونیکیشن ویڈیوز وہ ویڈیو مواد ہوتا ہے جو بیرونی مارکیٹنگ کے بجائے ملازمین کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں ایگزیکٹو اپ ڈیٹس، کمپنی کے اعلانات، چینج مینجمنٹ کمیونیکیشنز، ٹاؤن ہالز، ثقافتی مواد اور کرائسس کمیونیکیشنز شامل ہوتے ہیں۔ HeyGen انٹرنل کمیونیکیشن ٹیموں کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ AI اواتارز اور وائس سنتھیسِس کی مدد سے بڑے پیمانے پر پروفیشنل ویڈیوز تیار کریں، وہ بھی روایتی ویڈیو پروڈکشن کے اضافی خرچ اور جھنجھٹ کے بغیر۔
میں ایگزیکٹو کو فلم کیے بغیر ایگزیکٹو کمیونی کیشنز کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنے ایگزیکٹو کا اواتار بنائیں صرف ایک مختصر ویڈیو ریکارڈنگ سے ایک بار ان کا ڈیجیٹل جڑواں بنائیں۔ اس کے بعد وہ لامحدود کمیونی کیشنز دے سکتے ہیں — سہ ماہی اپ ڈیٹس، اعلانات، ٹیم میسجز — اور انہیں دوبارہ ریکارڈنگ کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اسکرپٹ بدلے، تو بس اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ ایگزیکٹو صرف ایک بار ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کی اصل موجودگی ہر کمیونی کیشن میں بڑے پیمانے پر پہنچتی ہے۔
کیا میں اپنی عالمی ورک فورس کے لیے اندرونی ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں — یہ اندرونی کمیونیکیشن کے لیے HeyGen کی بنیادی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ آپ ایک زبان میں اپنا پیغام تیار کریں، پھر AI ویڈیو ترجمہ استعمال کر کے اسے 175 سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں ورژنز کی صورت میں بنائیں۔ ترجمہ میں آواز کی کاپی (تاکہ ایگزیکٹوز ہر زبان میں قدرتی لگیں) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ہم آہنگ ہوں) شامل ہے۔ Workday اسی طریقے سے ہر ویڈیو کو 10-15 زبانوں میں تیار کرتا ہے۔
میں اندرونی کمیونی کیشنز کی ویڈیوز کتنی تیزی سے بنا سکتا ہوں؟
زیادہ تر اندرونی ویڈیوز چند منٹ میں بن جاتی ہیں۔ Workday نے رپورٹ کیا کہ لوکلائزیشن کے لیے ان کا عمل ہفتوں سے منٹوں تک آ گیا۔ درست وقت ویڈیو کی لمبائی اور پیچیدگی پر منحصر ہوتا ہے، لیکن روایتی پروڈکشن ٹائم لائنز (چند دن سے چند ہفتے) سے اسی دن ڈیلیوری تک کا فرق اب معمول ہے۔ ہنگامی نوعیت کی کمیونی کیشن چند گھنٹوں میں تیار اور تقسیم کی جا سکتی ہے۔
کیا میں ہماری ٹاؤن ہال پریزنٹیشنز کو ویڈیو میں تبدیل کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اپنی PowerPoint، Google Slides یا PDF پریزنٹیشنز اپ لوڈ کریں اور HeyGen انہیں اواتار نیریشن کے ساتھ ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کی موجودہ ساخت اور مواد برقرار رہتا ہے جبکہ اس میں پروفیشنل ویڈیو کی جھلک شامل ہو جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب آپ لائیو ایونٹس کے آن ڈیمانڈ ورژنز بنانا چاہیں تاکہ مختلف ٹائم زونز میں موجود ملازمین انہیں باآسانی دیکھ سکیں۔
میں تمام کمیونی کیشنز میں یکساں پیغام رسانی کیسے برقرار رکھوں؟
HeyGen کا Brand Kit آپ کی بصری شناخت کو ایک جگہ منظم کرتا ہے — منظور شدہ رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب۔ Brand Glossary کمپنی کے ناموں، ایگزیکٹو کے ناموں، پروڈکٹ کے اصطلاحات اور تنظیمی اصطلاحات کی درست ادائیگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ چاہے آپ CEO کی اپ ڈیٹس بنا رہے ہوں یا ٹیم کے اعلانات، ہر ویڈیو میں برانڈ کے معیارات مستقل رہتے ہیں۔
کیا HeyGen حساس اندرونی مواصلات کے لیے کافی محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ حساس تنظیمی معلومات کے ساتھ کام کرنے والی انٹرپرائز اندرونی کمیونیکیشن ٹیموں کے لیے، HeyGen SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ کے ساتھ مخصوص ورک اسپیسز فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
کیا میں ویڈیوز کو ہمارے موجودہ اندرونی چینلز کے ذریعے تقسیم کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen معیاری MP4 ویڈیو فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے جو ہر قسم کے ڈسٹری بیوشن چینل کے ساتھ کام کرتی ہیں — جیسے آپ کا انٹرانیٹ، SharePoint، Slack، Microsoft Teams، ای میل، اندرونی ویڈیو پلیٹ فارمز یا ڈیجیٹل سائن ایج۔ آپ ویڈیوز کو براہِ راست ایمبیڈ بھی کر سکتے ہیں یا لنک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ فارمیٹ وہاں بھی کام کرتا ہے جہاں آپ کے ملازمین پہلے ہی مواد دیکھتے ہیں۔
میں مختلف ٹائم زونز اور کام کے شیڈولز کو کیسے منظم کروں؟
جی ہاں۔ HeyGen ویو ٹریکنگ اور انگیجمنٹ اینالیٹکس فراہم کرتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کن پراسپیکٹس نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کتنی دیر تک دیکھی ہیں، اور کب دیکھی ہیں۔ اس نیت پر مبنی ڈیٹا کو فالو اپس کی ترجیح طے کرنے کے لیے استعمال کریں — جو پراسپیکٹس آپ کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو اسے کھولتے ہی نہیں۔ آپ کے CRM کے ساتھ انٹیگریشن اس ڈیٹا کو آپ کے ڈیل ریکارڈز کے ساتھ منسلک رکھتی ہے۔
کیا ہماری کمیونیکیشنز ٹیم کے متعدد افراد HeyGen استعمال کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen برائے بزنس میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں کمیونیکیشن مینیجرز، کنٹینٹ کریئیٹرز اور ریجنل لیڈز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریز منظور شدہ ایگزیکٹو اواتارز، برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو سب کے لیے دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں اور پیغام رسانی میں یکسانیت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
میں کس قسم کی اندرونی کمیونی کیشنز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر قسم کی اندرونی کمیونی کیشن کو سپورٹ کرتا ہے: ایگزیکٹو اپ ڈیٹس، کمپنی اعلانات، چینج مینجمنٹ ویڈیوز، ٹاؤن ہال خلاصے، آن بورڈنگ مواد، پالیسی کی وضاحتیں، ثقافت اور اقدار سے متعلق مواد، تعریفی اعلانات، بحران کے دوران کمیونی کیشن، اور بہت کچھ۔ اگر آپ پیغام لکھ سکتے ہیں تو HeyGen کسی بھی زبان میں ویڈیو بنا سکتا ہے۔
یہ روایتی اندرونی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں کیسا ہے؟
روایتی اندرونی ویڈیو پروڈکشن کے لیے ایگزیکٹو شیڈولنگ، اسٹوڈیو بُکنگ، فلم بندی اور ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر صرف ایک ویڈیو کے لیے کم از کم 2-4 ہفتے لگتے ہیں۔ پھر یہ وقت ہر اُس زبان کے لیے ضرب دیں جس میں آپ کو پیغام پہنچانا ہے۔ HeyGen چند منٹوں میں اسی معیار کی ویڈیو تیار کرتا ہے، کسی بھی زبان میں فوری ترجمے کے ساتھ۔ اندرونی کمیونیکیشنز کی ٹیمیں بتاتی ہیں کہ وہ بغیر اضافی پروڈکشن ریسورسز یا ہیڈکاؤنٹ بڑھائے ویڈیو آؤٹ پٹ میں نمایاں اضافہ دیکھ رہی ہیں۔
مزید حل دریافت کریں
Use Cases
Tools
آج ہی اپنی اندرونی کمیونیکیشنز کی ویڈیوز بنانا شروع کریں
اب اہم پیغامات پہنچانے کے لیے ہفتوں کا انتظار مت کریں۔ چند منٹوں میں پروفیشنل اندرونی ویڈیو بنائیں، اپنی عالمی ورک فورس تک ان کی اپنی زبان میں فوراً پہنچیں، اور ایگزیکٹو کیلنڈرز کو اوورلوڈ کیے بغیر لیڈرشپ کو نمایاں رکھیں۔ Workday، Miro، اور دنیا بھر کی انٹرپرائز کمپنیوں کی انٹرنل کمیونیکیشن ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی بات چیت کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- 175+ زبانوں کی سپورٹ
- کسی بھی وقت منسوخ کریں