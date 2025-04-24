ارجنٹینا کے صدر نے World Economic Forum میں تقریر کا ترجمہ کرنے کے لیے HeyGen کا استعمال کیسے کیا

ورلڈ اکنامک فورم عوامی اور نجی شعبوں کے باہمی تعاون کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بامعنی روابط کے لیے ایک عالمی، غیر جانب دار اور غیر منافع بخش پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم میں ارجنٹینا کے صدر Javier Milei نے اپنی تقریر کو اسپینش سے متعدد زبانوں، جن میں English، French، Mandarin اور Arabic شامل ہیں، میں ریئل ٹائم میں ترجمہ کرنے کے لیے HeyGen کی Video Translation استعمال کی۔

HeyGen کے ساتھ، Javier Milei نے اپنا پورا خطاب اپنی ہی آواز اور لہجے میں، بغیر ڈبنگ کے، عالمی ناظرین تک پہنچایا، جس سے جغرافیائی سرحدیں اور زبان کی رکاوٹیں مؤثر طور پر ختم ہو گئیں۔ ڈبنگ کے برعکس، HeyGen 175 سے زائد زبانوں میں بغیر کسی تاخیر کے آوازوں کی درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کر سکتا ہے اور مقرر کے لہجے، آواز اور ٹون سے بالکل مطابقت پیدا کرتا ہے۔

