BI Studio of Emotional Intelligence створена Лізою Ануґвом Нар, оповідачкою історій, авторкою та YouTube-креаторкою, яка стоїть за The 2 a.m. Code. Через свою студію та канал Ліза досліджує емоційний інтелект, типи особистості та самосвідомість, щоб допомогти людям встановити зв’язок зі своїм автентичним «я». Її сторітелінг зосереджений на спільноті INFJ — одному з найрідкісніших типів особистості в системі Майєрс–Бріґґс, що становить лише від одного до двох відсотків населення.

Місія Лізи — використовувати історії, щоб відкривати розум і серце, допомагаючи людям побачити власний досвід у новому світлі. «Я вважаю, що в історії можна знайти стільки знань і мудрості», — сказала вона. Однак, попри чітке творче бачення, процес створення професійного відеоконтенту був повільним, дорогим і виснажливим сам по собі.

Усе змінилося, коли Ліза відкрила для себе HeyGen. Платформа відео зі ШІ дала їй змогу перетворювати ідеї на професійні, емоційно залучальні відео будь-коли й з будь-якого місця. Вона стала містком між її творчістю та авдиторією, дозволивши Лізі ділитися змістовним контентом швидше й послідовніше, ніж будь-коли раніше.

Подолання обмежень виробництва для досягнення стабільності

До HeyGen Ліза робила все сама. Вона була сценаристкою, оповідачкою, редакторкою та креативною директоркою, часто поєднуючи створення контенту зі своєю основною роботою інспекторки з комплаєнсу в окрузі Лос-Анджелес. Кожне відео вимагало годин підготовки, налаштування та прибирання ще до того, як творчий процес узагалі починався.

«Для цього мені доводилося вмикати різні свої “особистості” в різний час доби», — сказала вона. «Я була і айті-фахівчинею, і світлотехнікинею, і редакторкою водночас». Створення контенту означало повністю переставляти меблі вдома, налаштовувати обладнання й забезпечувати тишу. «Мені доводилося рухати меблі, стежити, щоб діти не були вдома, заряджати мікрофони й камери та переконуватися, що все виглядає бездоганно», — сказала Ліза.

Ці постійні зусилля призводили до затримок і розчарування. «Якщо я була недостатньо відпочила або не почувалася впевнено перед камерою, я відкладала зйомку», — сказала вона. «Було стільки приводів, які сповільнювали процес». Навіть коли їй вдавалося записати відео, етапи монтажу та постпродакшену забирали ще більше часу й енергії.

У результаті все було непослідовно. Її здатність розширювати свою авдиторію обмежувалася тим часом, який вона могла присвятити створенню контенту. «Було складно знайти час і потрібні умови, щоб створювати контент так, як я хотіла», — сказала вона. «А коли працюєш сам, це може дуже демотивувати».

Використання ШІ, щоб масштабувати сторітелінг без обмежень

Перший досвід Лізи з HeyGen був сповнений здивування й полегшення. «HeyGen повністю перевернув усе, чим я займалася раніше, — сказала вона. — Тепер мені потрібна лише ідея, і вона оживає будь-якої пори дня».

Вперше вона могла створювати відео без камер, освітлення чи ідеальних умов. Використовуючи аватари та голосові можливості HeyGen, Ліза змогла створювати й публікувати відео з будь-якого місця. «Я навіть робила відео на своєму телефоні. Це я, але розумніша версія мене, яка доносить моє повідомлення краще, ніж я будь-коли могла», — сказала вона.

HeyGen також допоміг їй знову відчути творчу впевненість. «Коли опиняєшся перед камерою, завжди є трохи хвилювання», — сказала Ліза. «Але з HeyGen цей страх зник. Якщо в мене була добре опрацьована й автентична ідея, я почувалася спокійно й упевнено, презентуючи її світові».

Її «магічний момент» настав, коли вона створила свій перший цифровий двійник. «Коли я натиснула “створити” й побачила, як мій аватар говорить моїм голосом і в моїй манері, це був найавтентичніший досвід у моєму житті», — сказала вона. «Я майже перестала дихати. Я подумала: “Цього не може бути”. Але це було насправді».

Відтоді Ліза сприймала HeyGen як щось більше, ніж просто інструмент. Він став творчим партнером, який дозволив їй оживляти історії швидше, розумніше й з більшою емоційною глибиною. «Уперше я відчула, що маю бренд, який по-справжньому належить мені», — сказала вона. «HeyGen допоміг мені знайти свій голос і поділитися ним зі світом».

Трансформація взаємодії та спільноти за допомогою аватарів

Найнеочікуваніший ефект від використання HeyGen виявився в реакції авдиторії Лізи. «Найбільшим шоком був зворотний зв’язок, — сказала вона. — Люди відчувають мене через мій аватар. Вони емоційно з ним взаємодіють і діляться ним з іншими. Вони ніколи не ставлять під сумнів, чи це справжнє».

Її цифровий двійник став містком між її посланням і глядачами. «Це я. Це мій голос. Це моє послання. І воно змінює ситуацію», — сказала вона. Завдяки аватарам вона змогла вводити персонажів у свої історії, надаючи своїй авдиторії більше глибини та різноманіття. «Люди з нетерпінням чекають на появу цих персонажів щотижня. Вони здаються живими».

Ця трансформація також дала Лізі свободу від перфекціонізму та страху. «Я більше не відкладаю відео через те, як виглядаю або наскільки втомленою себе почуваю», — сказала вона. «Я можу зосередитися на тому, що справді важливо: на історії та посланні».

Досягнення вимірюваного зростання та творчої свободи з HeyGen

Результати впровадження HeyGen у роботі Лізи виявилися справді трансформаційними. Її канал на YouTube показав зростання показів на 43,8% і збільшення залученості до довгих відео на 70%. Тепер вона отримує понад 10 000 нових підписників щомісяця, водночас поєднуючи повну зайнятість і самостійне створення контенту.

«Я можу створювати відео менш ніж за дві години, з усіма переходами та музикою», — сказала Ліза. «Я перейшла від постійної боротьби, щоб усе встигати, до стабільного публікування контенту, який відгукується авдиторії».

HeyGen дав Лізі змогу масштабувати її послання та глибше взаємодіяти зі своєю авдиторією. «До HeyGen я постійно боролася з браком часу, простору й енергії», — сказала вона. «Після HeyGen я знайшла свій ритм, свою авдиторію та свій голос».

Її порада іншим креаторам проста: «Клікніть. Не бійтеся досліджувати кожну функцію. Ви будете вражені тим, що зможете зробити. Почніть із безкоштовної версії. Ви лише за кілька кліків від свободи.»

Для Лізи HeyGen зробив набагато більше, ніж просто спростив продакшн. Він знову розпалив її креативність і допоміг їй побудувати зростаючу, залучену спільноту. «Це не просто платформа, — сказала вона. — Це мій творчий партнер. Він допоміг мені оживити мої історії й з’являтися перед моєю авдиторією якнайавтентичніше».