Для STUDIO 47, провідного регіонального новинного мовника в Німеччині, безперервне висвітлення подій у землі Північний Рейн-Вестфалія, найгустонаселенішому регіоні країни, — непросте завдання. Щоб залишатися в курсі останніх новин, розслідувальної журналістики та інноваційних історій, STUDIO 47 потрібно, щоб ньюзрум працював із високою продуктивністю та швидкістю, водночас зберігаючи високі стандарти якості й точності під час підготовки матеріалів. Відтоді як STUDIO 47 інтегрувала AI-аватари HeyGen, щоб оптимізувати створення відео, компанія не лише розповідає про інновації в регіоні — вона сама стає новиною.
«Наша головна мета — звільнити журналістів для завдань з більшою цінністю, використовуючи ШІ як своєрідну “журналістську посудомийну машину”, яка бере на себе рутинну роботу, щоб редактори могли зосередитися на розслідувальній та глибокій журналістиці», — сказав Саша Девіньє, головний редактор STUDIO 47.
Як подолати обмежені ресурси в ньюзрумі
За понад 650 000 глядачів і новинний канал, що працює 24/7, обмежені кадрові та технічні ресурси стримували обсяги контенту, який редактори й ведучі новин могли створювати на STUDIO 47. У ширшому контексті локальної журналістики STUDIO 47 стикається з тими самими викликами, що й інші медіакомпанії: скорочення бюджету, зміна вподобань авдиторії та зростання витрат на виробництво. Водночас важливість місцевих новинних станцій і їхня роль у доставленні релевантного контенту своїй авдиторії залишаються критичними. На Сашчу покладено завдання допомогти своїй компанії та іншим медіакомпаніям у Німеччині подолати ці виклики.
У нещодавній публікації в блозі, він ділиться думкою: «Економічна ситуація впливає на багато регіональних і локальних медіакомпаній, які шукають способи оптимізації витрат. І оскільки ШІ та автоматизація можуть бути чудовим способом скорочення витрат без втрати якості, нам не варто їх боятися. Нам слід прийняти ці технології й максимально ефективно використовувати їх у нашій редакційній роботі».
Використання технологій ШІ HeyGen для масштабування високоякісного контенту
Коли STUDIO 47 почала активно використовувати ШІ для модернізації робочих процесів, вона звернулася до HeyGen, щоб забезпечити роботу NewsHub, своєї новинної платформи. Завдяки можливостям HeyGen команда може використовувати ШІ для створення сценаріїв, автоматизації виробництва озвучування, створення AI-аватарів для своїх ведучих новин і адаптації контенту для багатоканального розповсюдження на телебаченні, у вебі та соціальних мережах. HeyGen забезпечує безшовну озвучку, розширює охоплення завдяки локалізації на основі ШІ, пришвидшує доставку новин і дає змогу суттєво заощаджувати кошти. Крім того, інтеграція HeyGen через API бездоганно працює в наявному наборі інструментів ШІ для ньюзруму STUDIO 47, включно з NewsHub, BotCast і ClipSense.
З огляду на залежність цієї індустрії від телеведучих і репортерів, найпереконливішою перевагою для STUDIO 47 є масштабовані та високоякісні AI-аватари від HeyGen.
До HeyGen створення щоденних і термінових новин вимагало значних ресурсів і коштів: потрібен був окремий час у студії, усе залежало від обмеженої доступності ведучих, а також залучалося дороге постпродакшн-опрацювання. Завдяки HeyGen команда створила цифрові аватари улюблених телеведучих, які стали знайомими обличчями для багатьох глядачів.
Високоякісні AI-аватари HeyGen трансформували робочий процес STUDIO 47, усунувши потребу в студійних записах і плануванні розкладу репортерів. AI-аватари дали змогу цілодобового (24/7) виробництва контенту, розширили багатомовні пропозиції та зменшили витрати на виробництво на 60% — у підсумку це дозволило STUDIO 47 масштабувати випуск новин.
«HeyGen докорінно змінив те, як STUDIO 47 створює новини. Інтегрувавши AI-аватарів у нашу ньюзрум, ми переосмислили регіональну журналістику, зробивши її масштабованою, економічно ефективною та готовою до майбутнього», — сказав Саша.
Розширення трансляційних рішень для ширшої індустрії
Окрім висвітлення регіональних новин для найбільш населеної федеральної землі Німеччини, STUDIO 47 надає послуги з медіавиробництва клієнтам по всій Німеччині, Австрії та Нідерландах, зокрема регіональним і локальним медіаорганізаціям, онлайн-платформам та цифровим ньюзрумам. Ці послуги з медіавиробництва охоплюють рішення на базі ШІ, які вони розробили, щоб посилити роботу інших ньюзрумів і медіакомпаній. Завдяки HeyGen STUDIO 47 досягли на 80% швидшого виробництва новин і 60% скорочення витрат на студійне та поствиробництво.
Саме завдяки цьому партнерству STUDIO 47 може переписати правила журналістики — зрештою убезпечивши індустрію на майбутнє завдяки скороченню витрат і створенню безперервного «двигуна» контенту.