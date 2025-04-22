Для STUDIO 47, провідного регіонального новинного мовника в Німеччині, безперервне висвітлення подій у землі Північний Рейн-Вестфалія, найгустонаселенішому регіоні країни, — непросте завдання. Щоб залишатися в курсі останніх новин, розслідувальної журналістики та інноваційних історій, STUDIO 47 потрібно, щоб ньюзрум працював із високою продуктивністю та швидкістю, водночас зберігаючи високі стандарти якості й точності під час підготовки матеріалів. Відтоді як STUDIO 47 інтегрувала AI-аватари HeyGen, щоб оптимізувати створення відео, компанія не лише розповідає про інновації в регіоні — вона сама стає новиною.

«Наша головна мета — звільнити журналістів для завдань з більшою цінністю, використовуючи ШІ як своєрідну “журналістську посудомийну машину”, яка бере на себе рутинну роботу, щоб редактори могли зосередитися на розслідувальній та глибокій журналістиці», — сказав Саша Девіньє, головний редактор STUDIO 47.

Як подолати обмежені ресурси в ньюзрумі

За понад 650 000 глядачів і новинний канал, що працює 24/7, обмежені кадрові та технічні ресурси стримували обсяги контенту, який редактори й ведучі новин могли створювати на STUDIO 47. У ширшому контексті локальної журналістики STUDIO 47 стикається з тими самими викликами, що й інші медіакомпанії: скорочення бюджету, зміна вподобань авдиторії та зростання витрат на виробництво. Водночас важливість місцевих новинних станцій і їхня роль у доставленні релевантного контенту своїй авдиторії залишаються критичними. На Сашчу покладено завдання допомогти своїй компанії та іншим медіакомпаніям у Німеччині подолати ці виклики.