AI-відеоподкаст для відшліфованих епізодів, готових до публікації
Перетворіть будь-яку тему на відшліфований відеоепізод за допомогою HeyGen's AI Video Podcast engine. Надішліть URL або PDF, оберіть візуальний стиль — і за кілька хвилин отримаєте повністю змонтоване відео з двома спікерами, синхронізованими голосами, субтитрами та B-roll. Без камер, без студійного обладнання, без монтажної таймлайна. Підходить для сольних подкастерів, брендованих шоу та внутрішнього аудіоконтенту.
Можливості AI-відеоподкасту
Перетворення аудіо у відео
Перетворіть будь-яку тему на структуровану подкаст-бесіду двох ведучих, просто ввівши тему, URL або PDF. ШІ від HeyGen пише діалог, призначає ролі спікерів і створює повноцінне відео в стилі подкасту з природною живою розмовою. Готовий результат відтворює темп і динаміку професійного ток-шоу, де кожен ведучий додає власний, відмінний погляд.Text to Videoконвеєр, який дає Вам готовий до публікації подкаст без необхідності торкатися мікрофона чи запрошувати бодай одного гостя.
Багатоспікерне компонування та склейки
У кожному подкасті беруть участь два AI-спікери з різними голосами, манерою мовлення та темпом розмови. HeyGen синхронізує чергування реплік, паузи та реакції так, щоб діалог звучав природно, а не як завчений текст. Ведучі відповідають одне одному з реалістичною інтонацією та наголосами, що забезпечується передовою AI Lip Sync технологією, яка узгоджує кожне слово з точними рухами рота. У результаті Ви отримуєте подкаст-розмову, що утримує увагу так само, як живий запис, але без потреби комусь ставати перед камерою.
Автоматичні субтитри та розділи
Почніть з URL або PDF і дозвольте HeyGen створити повну розмову. Редагуйте автоматично створений сценарій рядок за рядком, щоб керувати діалогом, налаштовувати розподіл ролей між спікерами, уточнювати тон, ключові тези та перебудовувати структуру розмови за допомогою зручного інтерфейсу AI Video Editor. Додайте контекст — статистику, цитати або згадки про продукт — щоб спрямувати обговорення відповідно до Ваших цілей. Video Script Generator допомагає Вам створювати або вдосконалювати сценарії, які перетворюються на захопливий подкаст-діалог.
B-roll, титри та згенеровані візуальні елементи
Створюйте той самий епізод подкасту понад 175 мовами та діалектами без повторного запису чи переписування сценарію. HeyGen Video Translator зберігає унікальні голосові характеристики кожного ведучого, водночас адаптуючи діалоги новою мовою з точною синхронізацією губ. Охоплюйте глобальну авдиторію, локалізуючи один епізод для десятків ринків за одну сесію. Це особливо ефективно для команд, які публікують експертний контент для міжнародної авдиторії або створюють навчальні відео, що мають однаково добре сприйматися в різних регіонах.
Багатомовний дубляж і глобальне охоплення
Кожен AI Video Podcast створюється в HD з професійним освітленням, кадруванням і композицією. Фонові середовища, колірні теми та варіанти макета дають змогу узгодити відео з айдентикою Вашого бренду або категорією контенту. Аудіо має збалансовані рівні, чітке розділення голосів між спікерами та за бажанням — фонову музику. Якість продакшену не поступається повноцінній подкаст-студії, і все це забезпечується тим самим AI Video Generator рушієм, на якому працює корпоративна відеоплатформа HeyGen.
Сфери використання
Соло-подкастери, які масштабуються без зйомок
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI Video Podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Брендові корпоративні подкасти
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI Video Podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Інтерв'ю-шоу та багатогостьові епізоди
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI Video Podcast, convert internal documentation or PDF to Video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Короткі кліпи з подкастів для соцмереж
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI Video Podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's Course Builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Внутрішні загальні збори та навчальні аудіоматеріали
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI Video Podcast, generate full episodes and extract highlights using the Clip Generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Багатомовна дистрибуція подкастів
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI Video Podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Як це працює
Створіть свій відеоподкаст зі ШІ за чотири кроки — від теми чи сценарію до відшліфованого епізоду, готового до публікації.
Завантажте Ваш аудіофайл
Надішліть URL або завантажте PDF. Підтвердьте кількість спікерів, назву епізоду та шаблон стилю, який Ви хочете застосувати.
Призначте дикторів
Позначте кожен голос і виберіть оформлення на екрані, кадрування та титри. За потреби додайте аватар або фото гостя.
Перегляньте та вдоскональте
Перегляньте автоматично створені нарізки, субтитри та розділи. Відкоригуйте темп, додайте B-roll і затвердіть структуру епізоду.
Рендерте та публікуйте
Рендерте готовий епізод у форматі 16:9 з двома спікерами. Експортуйте його на YouTube, свій вебсайт або у внутрішню бібліотеку в один крок.
Поширені запитання
Що таке відеоподкаст зі ШІ і хто насправді отримує з нього користь?
AI Video Podcast — це повністю створене відео у форматі подкасту, де два AI-ведучі обговорюють тему, яку Ви задаєте. Ви надсилаєте URL або PDF як джерело, а HeyGen пише діалоги, призначає ролі спікерів, синхронізує візуальні елементи та голоси й створює повноцінний відеоепізод. Жодних реальних ведучих, жодних записів і жодного програмного забезпечення для монтажу не потрібно.
Чи можу я використати наявний аудіозапис подкасту, чи потрібно перезаписувати його?
Так. HeyGen створює природну зміну реплік, різноманітну інтонацію та реалістичні паузи між спікерами, тож діалог звучить як жива розмова. Кожен ведучий має унікальний голос і манеру подачі, а система використовує передову технологію lip-sync, щоб узгодити кожне слово з точними рухами обличчя, уникаючи роботизованого звучання, притаманного синтезованому мовленню.
Наскільки реалістично виглядають багатоголосі відеоподкасти?
Ви маєте повний контроль. Надішліть URL або PDF, і HeyGen створить діалог; потім скористайтеся редактором, щоб відкоригувати репліки окремих спікерів, змінити порядок фрагментів, налаштувати тон і додати конкретні тези чи дані перед фінальним рендерингом.
Чи можу Я автоматично створювати короткі кліпи з повного епізоду?
Тривалість епізоду залежить від Вашого тарифу. Безкоштовні акаунти можуть створювати коротші фрагменти подкасту, щоб протестувати формат. Платні тарифи відкривають доступ до довших епізодів, придатних для повноцінного подкаст-контенту, при цьому час рендерингу обчислюється хвилинами незалежно від тривалості.
Скільки часу потрібно, щоб створити повний епізод?
Так, звісно. HeyGen підтримує понад 175 мов і діалектів. Ви можете створити подкаст однією мовою, а потім локалізувати його іншими мовами, зберігаючи тембр голосу кожного ведучого та точність синхронізації губ. Це дає змогу публікувати той самий епізод на глобальних ринках без повторного запису.
Чи можу я перекласти свій подкаст іншими мовами?
Традиційні подкасти вимагають узгодження графіка з гостями, бронювання часу в студії, купівлі аудіо- та відеообладнання й годин монтажу на постпродакшні. Відеоподкаст зі ШІ усуває кожен із цих кроків. Ви переходите від теми до готового епізоду за лічені хвилини й за частку вартості, зберігаючи якість продакшну на рівні професійної студії.
Чи можу я використати власне фото або аватар у подкасті?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф, який дає змогу створювати контент AI Video Podcast і ознайомлюватися з основними можливостями без потреби в банківській картці. Платні тарифи, починаючи від $24 на місяць, відкривають доступ до довших епізодів, додаткових варіантів голосу, експорту у вищій роздільній здатності та повної бібліотеки AI-ведучих і візуальних стилів.
Скільки коштує AI Video Podcast у HeyGen?
Так. Результат — це стандартний відеофайл, який Ви можете безпосередньо завантажити на YouTube, вбудувати на свій вебсайт або поширити в соціальних мережах.
Як зберегти послідовний візуальний стиль у багатьох епізодах?
Будь-яка тема, якій підходить розмовний формат, працює чудово: галузеві тренди, покрокові огляди продукту, коментарі до новин, інструкції «як зробити», інтерв’ю у форматі запитань і відповідей та поглиблені освітні матеріали. Формат із двома спікерами робить насичені або технічні теми доступнішими, розбиваючи інформацію на природний діалог у форматі обміну репліками.
Чи можу я публікувати відео безпосередньо на YouTube або в соціальні мережі?
Так. Ви можете налаштовувати фони, колірні схеми та візуальні макети, щоб вони відповідали брендбуку Вашої компанії. У поєднанні з послідовним вибором ведучих і стилем голосу Ви зможете створити брендований подкаст-серіал, який зберігатиме візуальну й тональну цілісність у кожному епізоді.
