Ölçeklenebilir reklam kreatifleri için UGC video oluşturma uygulaması
HeyGen'in ugc video generator aracıyla yalnızca metin kullanarak dikkat çeken UGC tarzı video reklamlar oluşturun. İçerik üreticileriyle çalışmaya veya çekim organize etmeye gerek kalmadan, gerçek kullanıcı deneyimi hissi veren referans videoları, ürün incelemeleri ve sosyal kanıt videoları hazırlayın. Metninizi yazın, içerik üreticisi tarzında bir sunucu seçin ve her platformda organik görünen, profesyonelce hazırlanmış UGC reklamlar oluşturun.
UGC video oluşturucu özellikleri
Gerçek hissettiren içerik üretici tarzı sunucular
1.100+ YZ UGC videosu sunucusu arasından seçim yapın; bunlar kurumsal sözcüler gibi değil, günlük içerik üreticileri gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Her sunucu, metninizi doğal mimiklerle, rahat jestlerle ve UGC içeriklerden beklenen doğal, samimi tarza uygun bir anlatımla aktarır. Herhangi bir sunucuyu YZ ses klonlama ile eşleştirerek, tek bir kayıt bile almadan onlarca reklam varyasyonu arasında tutarlı bir marka sesi koruyun.
Anında ve ölçeklenebilir reklam varyasyonu testleri
Tek bir metinden haftalar yerine dakikalar içinde onlarca UGC reklam varyasyonu oluşturun. Sunucuları, arka planları, açılış cümlelerini ve harekete geçirici mesajları değiştirerek farklı platformlarda kreatiflerinizi A/B test edin. HeyGen'in Text to Video altyapısı, performans pazarlamacılarının kazanan konseptler üzerinde hızlıca iterasyon yapmasını ve kitle yorgunluğu oluşmadan önce yeni kreatifler üretmesini sağlar; hem de tek bir içerik üreticisini bile yeniden brieflemeden.
Yeniden çekim yapmadan çok dilli UGC reklamları
En yüksek performanslı UGC reklamlarınızı anında yeni pazarlara taşıyın. HeyGen'in YZ Video Çevirmeni her türlü videoyu 175+ dile doğru YZ Dudak Senkronizasyonu ve korunmuş ses tonu ile yerelleştirir; böylece çevrilmiş reklamlarınız her hedef kitle için ana dili gibi duyulur. Aynı kazandıran kreatifi tek bir orijinalden İspanyolca, Japonca, Portekizce ve onlarca farklı dilde yayınlayın.
Tam kontrolle senaryo odaklı prodüksiyon
Reklam metninizi yazın veya yapıştırın, gerisini HeyGen halletsin. AI Video Generator ile metninizden doğrudan tempo, ton, sahne geçişleri ve görsel vurguyu kontrol edin. AI Product Placement ile ürünleri kadrajın içinde doğal bir şekilde konumlandırın, markalı arka planlar ekleyin ve sosyal medya akışlarında sessiz izleme için Subtitle Generator çıktısını dahil edin.
Tüm reklam kanalları için platforma hazır dışa aktarma
Her platformun gerektirdiği tam formatta UGC video reklamları oluşturun. TikTok ve Reels için dikey, akış reklamları için kare, YouTube pre-roll için yatay formatta dışa aktarın. HeyGen, gömülü altyazılar, temiz ses ve optimize edilmiş dosya boyutlarıyla HD ve 4K çıktı üretir; böylece kreatifleriniz ek post-prodüksiyon veya format dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan reklam yöneticilerine yüklemeye hazır olur.
Kullanım alanları
E-ticaret için ürün inceleme videoları
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Ücretli kampanyalar için sosyal kanıt reklamları
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
TikTok ve Reels reklam kreatifi
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
Uygulama ve SaaS onboarding tanıtımları
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Influencer tarzı marka içeriği
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Küresel pazarlar için yerelleştirilmiş reklam içerikleri
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Nasıl çalışır
Reklam fikrinden platforma hazır yaratıcı içeriğe dakikalar içinde ulaşmanızı sağlayan UGC tarzı video reklamları dört adımda oluşturun.
Formatınızı seçin
Bir UGC reklam şablonu seçin veya sıfırdan başlayın. En-boy oranını, görsel stili ve üretmek istediğiniz reklam türünü yapılandırın. Sistem, samimi kadrajlama, doğal ışıklandırma ve içerik üreticisi tarzında sunum ayarlarını sizin için hazırlar.
Metninizi yazın
Reklam metninizi yazın veya yapıştırın. Dikkat çekici açılışı, temel faydaları ve harekete geçirici mesajı oluşturun. HeyGen, UGC tarzı doğallığı en üst düzeye çıkarmak için metninizi ton, tempo ve sahne kurgusu açısından analiz eder.
Sunum yapacak kişiyi seçin
1.100'den fazla içerik üreticisi tarzındaki sunucuya göz atın ve hedef kitlenize en uygun olanı seçin. Reklamın doğal ve samimi hissettirmesi için sesi, anlatım tarzını ve arka planı dilediğiniz gibi ayarlayın.
Oluşturun ve dışa aktarın
Son UGC video reklamını oluşturun. HeyGen, sunucunun anlatımını, görselleri, altyazıları ve geçişleri senkronize eder, ardından TikTok, Instagram, Facebook, YouTube veya herhangi bir reklam yöneticisi için platforma hazır bir dosya olarak dışa aktarır.
Sıkça sorulan sorular
UGC video oluşturucu nedir ve reklamları nasıl oluşturur?
UGC video oluşturucu, gerçek içerik üreticilerinin oluşturduğu kullanıcı kaynaklı içeriklere benzeyen video reklamlar üretmek için yapay zeka kullanır. HeyGen'in çözümü, bir metin yazmanıza, 1.100'den fazla içerik üreticisi tarzı sunucu arasından seçim yapmanıza ve kimseyi işe almadan veya çekim yapmadan, gerçekçi görünen referanslar, yorumlar ve sosyal kanıt reklamları oluşturmanıza olanak tanır.
UGC reklamları, sosyal medyada iyi performans gösterecek kadar gerçekçi görünecek mi?
Evet. HeyGen'in sunucuları, gündelik jestler, doğal mimikler ve gerçek içerik üreticilerinin kamera karşısında konuşma tarzını yansıtan samimi bir anlatımla özellikle UGC formatı için tasarlanmıştır. Gündelik arka planlar ve sohbet havasındaki metin yazımıyla birleştiğinde, ortaya çıkan içerik TikTok, Instagram ve Facebook'ta kitlelerin etkileşime girdiği organik estetikle birebir uyum sağlar.
Tek bir metinden kaç farklı reklam versiyonu oluşturabilirim?
Sabit bir sınır yok. Sunucuları, arka planları, giriş cümlelerini ve harekete geçirici mesajları değiştirerek test stratejinizin gerektirdiği kadar çok varyasyon oluşturabilirsiniz. Çoğu ekip, tek bir oturumda her konsept için 10 ila 50 varyasyon üretiyor ve bunların her biri, geleneksel UGC prodüksiyonunun haftalar aldığı yerde, dakikalar içinde reklam platformlarında A/B testine hazır oluyor.
UGC video reklamına kendi ürünümü ekleyebilir miyim?
Evet. HeyGen, ürününüzü video karesi içinde doğal bir şekilde öne çıkarmanızı sağlayan AI Product Placement özelliğini destekler. Ayrıca marka katmanları, logolar ve özel arka planlar ekleyerek, içerik üreticisi odaklı özgün hissi korurken ürün görünürlüğünü yüksek tutabilirsiniz.
UGC video oluşturma, gerçek içerik üreticileriyle çalışmaya kıyasla nasıldır?
İçerik üreticileriyle çalışmak genellikle video başına 200 ila 2.000+ USD maliyete, sözleşmelere, ürün gönderimine, revizyon turlarına ve 2 ila 4 haftalık teslim sürelerine yol açar. HeyGen, benzer UGC tarzı içeriği dakikalar içinde, maliyetin çok küçük bir kısmına, sınırsız revizyon hakkıyla ve anında onlarca varyasyona ölçeklenebilme imkânıyla sunar. Harici ilişkileri yönetmek zorunda kalmadan yaratıcı sürecin tamamı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.
En iyi performans gösteren UGC reklamlarımı diğer dillere çevirebilir miyim?
Kesinlikle. HeyGen'in Video Translator aracı, doğal ses klonlama ve senkronize dudak hareketleriyle her türlü UGC reklamını 175’ten fazla dile yerelleştirir. En iyi performans gösteren İngilizce reklamınız, her pazar için yeniden çekim yapmadan veya yerel içerik üreticileri tutmadan İspanyolca, Almanca, Japonca, Portekizce ve daha birçok dilde yayınlanabilir.
UGC video oluşturucu hangi reklam platformlarını ve formatlarını destekliyor?
HeyGen, tüm büyük formatlarda UGC reklamları dışa aktarır: TikTok ve Instagram Reels için dikey 9:16, akış yerleşimleri için kare 1:1 ve YouTube ile display için yatay 16:9. Çıktılar, gömülü altyazılar, temiz ses ve Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads ve diğer platformlara doğrudan yüklemeye hazır, optimize edilmiş dosya boyutlarıyla HD ve 4K olarak sunulur.
UGC video reklamları oluşturmak için HeyGen'i ücretsiz kullanabilir miyiz?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ve UGC video reklamları oluşturmanıza, temel özellikleri keşfetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunar. Aylık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, ek içerik üretici tarzı sunucuların kilidini açar, daha uzun video süreleri, YZ ses klonlama ve tam UGC şablon kütüphanesine ve özelleştirme seçeneklerine erişim sağlar.
Gerçek müşteriler olmadan referans reklamları için UGC video oluşturucu kullanabilir miyim?
Evet. Ürününüzün değer önermelerine dayalı referans metinleri yazabilir ve bunları farklı içerik üreticisi tarzındaki sunucularla eşleştirerek sosyal kanıt reklamları oluşturabilirsiniz. Birçok performans pazarlama ekibi, çekimli müşteri referanslarına yatırım yapmadan önce mesajlaşma açılarını test etmek için bu yaklaşımı kullanır, ardından kazanan konseptleri kampanyalar genelinde ölçeklendirir.
YZ ile oluşturulan UGC reklamlarımı rakiplerinkinden nasıl farklılaştırabilirim?
İlk iki saniyede güçlü bir girişe odaklanın, gerçek müşterilerinizin ürününüz hakkında nasıl konuştuğunu yansıtan metinler kullanın ve hedef kitlenize göre farklı sunucu stillerini test edin. HeyGen'in AI Video Editor aracıyla ritmi ince ayarlayabilir, trend ses stilleri ekleyebilir ve görsel öğeleri düzenleyerek her reklamın yayınlandığı platforma özgü, doğal hissettirmesini sağlayabilirsiniz.
