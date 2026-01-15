Gumawa ng Corporate Training Videos na Talagang Papanoorin ng Iyong Team
Transform PowerPoints, PDFs, and tribal knowledge into engaging video training that scales across every team, location, and language—without studios, film crews, or waiting on SMEs.
The L&D Content Bottleneck
Ang L&D Content Bottleneck
Your training backlog keeps growing. New hires need onboarding. Product updates require enablement. Leadership wants skills development programs. But creating video training means coordinating SMEs who never have time, booking studios, hiring production crews, and waiting months for content that's outdated before it launches. Meanwhile, your global workforce needs everything in multiple languages—and your budget doesn't include dubbing costs for every market. Static slides don't engage learners. Live sessions don't scale. And your team of two can't serve an organization of thousands.
The HeyGen Solution
Ginagawang propesyonal na video content ni HeyGen ang mga kasalukuyan mong training materials na talagang tinatapos ng mga learner mo. Mag-upload ng PowerPoint, i-paste ang isang script, o hayaang gumawa ang AI ng content mula sa iyong documentation. Pumili ng isang AI avatar—o i-clone ang iyong subject matter expert—at gumawa ng pulidong training videos sa loob lang ng ilang minuto. Kailangan mong maabot ang iyong global workforce? Isang click lang at maisasalin ang iyong video sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Agad ang mga update: i-edit ang script, i-regenerate, at ang iyong LMS ay nananatiling napapanahon nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Everything L&D Teams Need to Train at Scale
PowerPoint to Video
Huwag mo nang pilitin ang mga learner na magbasa lang ng slides. I-upload ang mga existing deck mo at gagawin itong HeyGen na mga avatar-led na video module na may narration, transitions, at propesyonal na dating. Ang content library mo ay nagiging video library—nang hindi nagsisimula mula sa umpisa.
• I-import ang PowerPoint, Google Slides, o PDF
• Panatilihin ang kasalukuyan mong istruktura at daloy
• Add avatar presenter automatically
Pag-clone ng Eksperto sa Paksa
Hindi kayang maging nasa lahat ng lugar ng iyong pinakamahusay na mga tagapagsanay. Gumawa ng mga digital twin mula sa isang maikling video recording, tapos i-deploy ang kanilang expertise sa walang limitasyong training modules. Pare-pareho ang delivery, walang conflict sa schedule, at wala nang mga delay na tipong “naghihintay pa kami sa SME.”
• Clone SMEs from a brief recording
• Gamitin muli sa walang limitasyong mga module
• Update scripts without re-recording
Pandaigdigang Lokalasyon ng Pagsasanay
Isang training video, sa bawat wika na ginagamit ng iyong mga empleyado. AI na pagsasalin ng video na may voice cloning para ang onboarding mo ay tunog natural sa Spanish, Mandarin, German, at 175+ pang ibang wika—hindi parang dubbed na content. Sanayin ang lahat sa paborito nilang wika mula sa iisang source.
• Ang voice cloning ay nagpapanatili ng pagiging totoo ng tagapagsalita
• Lip-sync matches facial movements
• Deploy globally from one master video
LMS Integration
I-export nang direkta ang mga training module sa iyong learning management system. Gumagana ang SCORM 1.2 at 2004 packaging sa Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, at iba pa. Subaybayan ang mga completion, magtakda ng passing thresholds, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong learning ecosystem.
• Pag-export ng SCORM 1.2 at SCORM 2004
• Naaangkop na mga threshold para sa pagkumpleto
• Direktang suporta sa pag-upload sa LMS
Rapid Content Updates
Nagbabago ang mga produkto. Umuunlad ang mga proseso. Naii-update ang mga polisiya. Kapag kailangan nang i-refresh ang training content mo, i-edit lang ang script at i-regenerate—sa loob ng ilang minuto, hindi buwan. Walang reshoot, walang oras sa studio, walang production backlog. Mananatiling kasabay ng takbo ng negosyo mo ang training mo.
• Script changes deploy in minutes
• No re-filming required
• Kontrol ng bersyon para sa mga audit trail
Pagkakapare-pareho ng Brand
Siguraduhin ang visual identity ng iyong organisasyon gamit ang Brand Kit. Ang mga aprubadong kulay, font, logo, at avatar ang nagsisiguro na bawat training video ay mukhang gawa ng iisang propesyonal na team—kahit iba-ibang tao ang lumikha ng mga ito. Brand Glossary ang nagsisiguro na tama ang pagbigkas ng mga pangalan ng produkto at mga terminolohiya sa bawat pagkakataon.
• Enforce brand standards across all videos
• Control pronunciation of key terms
• Approved avatar library for your team
From Training Need to Published Course in 3 Steps
Magsimula sa Kung Ano ang Meron Ka
Mag-upload ng mga umiiral na PowerPoint, i-paste ang mga script mula sa iyong dokumentasyon, o hayaang gumawa ang AI script generator ng content batay sa iyong learning objectives. Wala nang problema sa blankong pahina—magsimula mula sa kaalaman na mayroon ka na.
Choose Your Presenter
Select from 200+ diverse AI avatars or create a digital twin of your trainer. Pick a voice that matches your brand, or clone your SME's voice for authenticity. Customize the look and feel to match your organization.
Choose Your Presenter
Select from 200+ diverse AI avatars or create a digital twin of your trainer. Pick a voice that matches your brand, or clone your SME's voice for authenticity. Customize the look and feel to match your organization.
Built for Every Training Need
Onboarding ng Bagong Empleyado
Get new hires productive faster with consistent onboarding that doesn't depend on trainer availability. Onboarding videos cover company culture, systems training, and role expectations—delivered the same way every time, in every location.
Use case: Standardize new hire orientation across all offices with video modules that replace live sessions.
Skills Development Training
Build capabilities across your workforce with skills training that scales. Leadership development, communication skills, technical training—create once, deliver to thousands.
Use case: Deploy management training to every new supervisor without scheduling live workshops.
Pagsasanay sa Produkto at mga Sistema
Panatilihing napapanahon ang mga team sa mga update ng produkto, pagbabago sa software, at mga bagong tool. Mga tutorial na video ang eksaktong nagpapakita kung paano gumagana ang mga sistema—at agad na naa-update kapag nagbago ang interface.
Use case: Create CRM training videos that update automatically when new features launch.
Global Workforce Training
Train your international teams in their native languages without separate production for each market. Same content, same quality, 175+ languages.
Use case: Deliver warehouse safety training in 12 languages across global distribution centers.
Verified result: Würth Group produced a 65-minute training presentation in 8 languages in just 4 days, cutting translation costs by 80%.
Pagsasanay sa Pagsunod at Kaligtasan
Meet regulatory requirements with compliance training that's consistent and trackable. SCORM export means your LMS captures completions for audit documentation.
Use case: Distribute annual compliance certifications with tracked completions across all departments.
Partner and Channel Enablement
Palawakin ang pagsasanay lampas sa mga empleyado at isama ang mga partner, distributor, at mga channel team. Tiyakin ang pare-parehong mensahe sa malawakang saklaw, nang hindi kinakailangang magpadala ng mga trainer sa bawat lokasyon.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Bigyan ng kakayahan ang sales teams ng mga distributor para sa mga bagong product launch gamit ang video training na maaari nilang tapusin sa sarili nilang oras.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may dahilan kung bakit
Mula sa global na training hanggang sa mga video ad, binibigyan ng HeyGen ang sinuman (oo, ikaw) ng kapangyarihan na gumawa ng de-kalidad at nasusukat na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka‑gustong‑gusto ng aming mga customer:
Used by 100,000+ teams that value quality, ease, and speed
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot namin
Ano ang training video software?
Ang training video software ay tumutulong sa mga L&D team na gumawa, mag-manage, at mag-distribute ng video-based na learning content. Ginagamit ng HeyGen ang AI avatars at voice synthesis para gumawa ng mga propesyonal na training video mula sa scripts, slides, o documents—nang hindi kailangan ng cameras, studios, o production crews. Ang resulta ay scalable na video training na madaling i-update at maisasalin sa kahit anong wika.
Paano ako makakagawa ng corporate training videos nang walang studio?
I-upload ang iyong kasalukuyang PowerPoint o training script sa HeyGen. Pumili ng AI avatar na magsisilbing on-screen presenter, pumili ng boses, at i-generate ang iyong video. Ilang minuto lang ang buong proseso, hindi buwan.i-clone ang iyong subject matter expert para ang kanilang digital twin ang mag-deliver ng training.
Maaari ko bang gawing mga training video ang mga kasalukuyan kong PowerPoint presentation?
Oo—isa ito sa pinakasikat na L&D workflows ng HeyGen. I-upload lang ang iyong PowerPoint o Google Slides deck, at gagawin ng HeyGen na video scene na may avatar narration ang bawat slide. Mananatili ang kasalukuyang structure, content, at flow. Maaari mong i-edit ang scripts, ayusin ang timing, at magdagdag ng transitions bago i-generate ang final na video.
Paano gumagana ang multilingual na pagsasanay?
Gawin mo lang ang iyong training video nang isang beses sa iyong pangunahing wika. Pagkatapos, gamitin ang translation feature ng HeyGen para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng iyong presenter sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Isang source video, abot ang buong mundo.
Does HeyGen integrate with our LMS?
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng SCORM 1.2 at SCORM 2004 packages na gumagana sa mga pangunahing learning management system kabilang ang Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb, at iba pa. Maaari kang magtakda ng completion thresholds, subaybayan ang progreso ng mga learner, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong learning ecosystem.
Paano ako makakagawa ng digital clone ng aming subject matter expert?
HeyGen's AI clone feature ay lumilikha ng digital twin mula sa isang maikling video recording. Ang iyong SME ay magre-record nang isang beses lang—susunod lang sa simpleng gabay para sa ilaw at framing—at pagkatapos ay magagamit na ang kanilang avatar para mag-deliver ng walang limitasyong training content. Kapag hindi sila available o umalis na sila sa organisasyon, mananatili pa rin sa iyo ang kanilang expertise na nakuhanan na sa video.
Gaano kahaba ang puwedeng maging mga training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na iba-iba ang haba. Pinaka-epektibo ang training kapag sumusunod sa microlearning principles—mga 3–10 minutong module na nakatuon sa tiyak na learning objectives. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalawak na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata upang mas mapahusay ang engagement ng learners at tumaas ang completion rates.
Maaaring gumamit ng HeyGen ang maraming tao sa aking L&D team?
Yes. HeyGen for Business includes team workspaces where instructional designers, training managers, and content creators can collaborate. Shared asset libraries keep approved avatars, brand elements, and templates accessible to your entire team. Admin controls let you manage permissions and monitor usage.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng training videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng studio, pag-coordinate ng crew, at post-production editing—karaniwan ay tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng $5,000–$15,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Ang Würth Group ay nakapagbawas ng oras ng produksyon ng 50% at gastos sa translation ng 80%.
Can I add quizzes or interactivity to my training videos?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga interaktibong elemento gaya ng quizzes, knowledge checks, at branching paths. Maaari kang magdagdag ng multiple choice questions, mag-embed ng mga link, at lumikha ng mga decision point na nagpapersonalisa sa learning experience. Kasama sa export ng interactive features ang iyong SCORM package para sa LMS tracking.
Is my training content secure?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga enterprise L&D team na humahawak ng sensitibong training materials, nag-aalok ang HeyGen ng mga dedikadong workspace na may SSO integration at sentralisadong pamamahala ng user. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Anong mga format at antas ng kalidad ng video ang sinusuportahan?
Nag-e-export ang HeyGen sa MP4 format hanggang 4K resolution. Karamihan sa mga L&D team ay gumagamit ng 1080p (Full HD) na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kalidad at laki ng file para sa LMS delivery at mga konsiderasyon sa bandwidth. Maaari ka ring mag-export sa 720p para sa mga mobile-first o may limitadong bandwidth na mga environment.
