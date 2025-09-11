Coursera ay isa sa mga nangungunang online learning platform sa mundo, na nakatuon sa pagbibigay ng unibersal na access sa de-kalidad at pandaigdigang edukasyon. Sa mahigit 100 milyong mag-aaral, 7,000+ na kurso, at pakikipagtulungan sa higit 300 nangungunang unibersidad at kumpanya, binago ng Coursera kung paano natututo ang mga tao sa digital na panahon.
Ngunit habang patuloy na lumalawak ang platform sa buong mundo, lumitaw ang isang mahalagang hamon: paano makapagbibigay ng tunay na lokal at emosyonal na tumatagos na karanasan sa pagkatuto para sa mga estudyante sa iba’t ibang wika at kultura, nang hindi isinasakripisyo ang pagiging totoo o nagkakaroon ng hindi kayang sustentuhing gastos sa produksyon.
Si Mustafa Furniturewala, ang CTO ng Coursera, ang namumuno sa engineering team at AI initiatives ng Coursera. Nakatuon ang kanyang trabaho sa pagbuo ng mga generative AI tool (gaya ng AI dubbing, voice cloning, lip-sync, at iba pa) at sa pagtiyak na ang mga teknolohikal na pag-unlad ay nagsisilbi sa pangunahing misyon na lumikha ng personalisado, accessible, at epektibong edukasyon para sa lahat, saanman.
“Ang misyon ng Coursera ay maghatid ng mga karanasan sa pagkatuto sa buong mundo at sa malakihang antas,” sabi ni Mustafa. “At para magawa iyon nang epektibo, kailangan nating alisin ang mga hadlang sa wika, gawing mas personal ang pagkatuto, at mapanatili ang kalidad at layunin ng orihinal na pagtuturo. Doon naging tunay na makabago ang generative AI, at partikular na ang HeyGen.”
Paghatid ng nakaka-engganyong mga karanasang pinangungunahan ng instruktor
Before using HeyGen, Coursera had successfully deployed AI to scale text and audio translations. But video localization remained a formidable obstacle.
“Nagsimula kami sa text,” sabi ni Mustafa. “Kaya pa namin ‘yon, pero nang umabot na sa pagsasalin ng video content na kailangan pa ring tumugma ang boses, emosyon, at galaw ng labi ng instructor sa bagong wika, hindi na talaga posible. Masyado itong magastos at masyadong komplikado para gawin sa malakihang antas.”
Nangyari ang malaking pagbabago nang madiskubre nina Mustafa at ng kanyang team ang HeyGen, partikular ang voice cloning at lip sync. Ipinatupad ng Coursera ang HeyGen para gumawa ng mga lokal na bersyon ng mga video na pinangungunahan ng mga instructor sa French, Spanish, German, at iba pang mga wika, na pinapanatili hindi lang kung ano ang sinasabi, kundi pati kung paano ito sinasabi.
“Ang pinakanakakagulat ay kung gaano ito kapresko at natural pakinggan,” sabi ni Mustafa. “Nagawa naming kunin ang isang video ng isang instruktor na nagsasalita sa English at magmukha itong para bang nagsasalita siya sa Spanish, habang nananatili ang kanyang tono, ritmo, at emosyonal na pagpapahayag.”
That authenticity was non-negotiable for Coursera. The team had always been wary of AI-generated content that felt robotic or disconnected. “We’re not just delivering information. We’re creating immersive, instructor-led experiences,” Mustafa explained. “If the emotion gets lost, the learning suffers.”
Ang kakayahan ng HeyGen na maghatid ng de-kalidad na content sa malakihang antas nang hindi isinusuko ang emosyon o presensya ng instruktor ang siyang hinihintay ng Coursera.
Pagdanas ng “magic moment” kasama ang HeyGen
Napagtanto ni Mustafa na ang mga bagay na dati’y nangangailangan ng malalaking puhunan at mahabang oras ay nagagawa na ngayon nang mas mabilis at mas magaan. “Palagi naming inakala na ang pag-translate ng video sa malakihang antas ay mangangailangan ng napakalaking puhunan sa produksyon o teknolohiya,” sabi niya. “Kaya nang nagawa ito ng team sa loob lang ng ilang sprint o linggo, nagulat kami kung gaano kabilis naming naabot ang ganitong antas ng scale.”
Para sa mga instruktor, napakalakas ng dating na makita na nananatili ang kanilang boses at emosyon sa mga isinaling video. “Parang sila pa rin,” sabi ni Mustafa. “Ang mga isinaling video ay mukha at tunog pa ring mga guro namin, iba lang ang wika.”
The technical achievement was matched by the emotional response. “The magic moment for us was when we saw a dubbed video with perfect lip sync and preserved emotion,” Mustafa recalled. “That’s when we realized this isn’t just a tool, it’s a platform for scaling learning without losing what makes it human.”
Hindi lang pinahusay ng HeyGen ang logistics, nagbukas din ito ng mga bagong malikhaing at operasyonal na posibilidad. Ngayon, puwede nang sabihin ng mga engineer at content creator ng Coursera na, “Ako ang gumawa nito,” hindi lang dahil sila ang lumikha ng educational material, kundi dahil sila mismo ang nag-translate at nag-localize nito, nang hindi umaasa sa tulong ng third-party.
“Nakakagulat iyon,” sabi ni Mustafa. “Nasa ibang-ibang wika na ang video, pero dala pa rin nito ang konteksto, emosyon, at linaw ng pagtuturo ng orihinal. Pakiramdam ko natural pa rin ito.”
Improving watch times and completion rates
Since implementing HeyGen, Coursera has achieved measurable gains in learner engagement, platform accessibility, and educational outcomes.
Mahahalagang resulta:
- 40% na pagtaas sa oras ng panonood ng video – Sa mga rehiyon tulad ng Latin America, ang nilokal na video content ay malaki ang itinaas ng kabuuang oras ng panonood.
- 25% pagtaas sa course completion rates – Mas malamang na tapusin ng mga estudyante ang mga kurso kapag ang video content ay ibinibigay sa kanilang sariling wika.
- Nasa malaking sukat at tunay ang lokal na pag-angkop – Nagbibigay na ngayon ang Coursera ng isinaling video content sa iba’t ibang format at wika nang hindi na kailangan ng magastos na muling pag-shoot.
Hinihikayat ni Mustafa ang ibang mga team na magsimula sa maliit. “Nagsimula kami sa isang video. Sapat na ’yon para makita ang epekto,” sabi niya. “Kapag naranasan mo na ito, malinaw kung ano ang puwedeng mabuksan nito.”
He also emphasized how fast AI technology, and HeyGen in particular, is evolving. “This space moves quickly. If you’re not experimenting now, you’ll be behind later. HeyGen has become a critical part of our infrastructure.”