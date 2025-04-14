Add clear, engaging text overlays and subtitles to your videos with HeyGen's AI-powered tools. Make your content accessible, boost viewer engagement, and improve search discoverability without complex editing.
Easily Add Text and Subtitles to Your Videos
With HeyGen's AI video tools, adding captions and subtitles to enhance your content is fast, simple, and affordable. This AI video maker allows you to create text-rich videos with ease. By incorporating these elements, you can make your videos stand out, reach wider audiences, and improve accessibility.
Sa paggamit ng captions at subtitles, tinitiyak ng HeyGen na malinaw pa rin ang mga video kahit naka-mute ang sound o pinapanood ng mga taong may problema sa pandinig. Dahil may subtitles sa iba’t ibang wika, maaari kang mag-abot sa pandaigdigang audience nang hindi gumagastos nang malaki sa produksyon—perpekto para sa iba’t ibang uri ng manonood at rehiyon.
Kayang basahin ng mga search engine ang teksto pero nahihirapan sila sa video content. Sa paglalagay ng captions at transcripts gamit ang HeyGen, ikaw aymas nagpapahusay sa discoverability ng iyong mga video. Mas nagiging accessible ang iyong mga video at mas lumalawak ang maaabot mong audience gamit ang aming AI video generator mula sa text na mga opsyon.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglalagay ng Teksto sa mga Video
Upang lubos na mapakinabangan ang bisa ng iyong mga text overlay, sundin ang mga sumusunod na pinakamahuhusay na gawain:
Pagpapataas ng Engagement gamit ang Mga Video na May Pinalakas na Teksto
Gamit ang aming AI text-to-video generator, ang pagdaragdag ng text ay maaaring makabuluhang magpataas ng engagement. Kapag nababasa ng mga manonood ang text habang nanonood sila, mas nakakakonekta sila sa materyal. Nagdudulot ito ng mas mataas na interaction rates at mas magandang viewer retention. Ang mga engaging na video na may multilingual subtitles ay lumilikha ng mas inklusibong karanasan para sa iba’t ibang pangkat-kultural, na nagpapahusay sa kanilang accessibility at kasiyahan.
Ang HeyGen ang nangunguna sa AI-powered na paggawa ng video at pinagkakatiwalaan ng mga negosyo sa buong mundo para pagandahin ang kanilang komunikasyon gamit ang mga personalized na video solution. Para man ito sa media, edukasyon, o corporate na komunikasyon, binibigyan ka ng aming AI video creator ng kakayahang gumawa ng mga kaakit-akit na content na tumatagos at umaabot sa mas malawak na audience.
Add Text and Captions to Your Video in 4 Easy Steps
Enhance your videos with styled text overlays, captions, and subtitles powered by AI.
Magsimula sa pag-paste ng iyong content, tulad ng blog post o anunsyo, sa editor para masimulan ang iyong paglalakbay gamit ang aming libreng text-to-video AI generator.
From our extensive library, select from over 300 avatars and voices to align with your tone and audience. This AI video maker removes the need for actors or studios.
Maglagay ng overlay na text o subtitles sa iyong video. Pumili mula sa iba’t ibang font, laki, kulay, at disenyo ng caption na babagay nang husto sa iyong mensahe at visual style. Sa tulong ng aming video AI generator, makakagawa ka ng mga propesyonal‑na‑quality na video nang madali.
Allow HeyGen to process your video with seamless text enhancements. Downloading and publishing your content takes just minutes—ready to increase your video's accessibility and engagement.
HeyGen’s Add Text to Video tool allows you to insert text, captions, and titles into your videos directly in your browser. It’s designed to be simple and effective, even if you have no video editing experience.
I-upload ang iyong video sa HeyGen platform, piliin ang text option, at i-customize ang font, kulay, laki, at pwesto. Maaari kang magdagdag ng maraming text elements, ayusin ang timing ng mga ito, at i-preview agad ang mga pagbabago.
Yes, HeyGen offers a wide selection of fonts, colors, and text styles. You can also animate your text, adjust alignment, and place it anywhere on the screen.
HeyGen offers both free and premium plans. Basic text editing features may be available in the free version, while more advanced tools and export options are included in paid plans.
Oo naman. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-preview ang pagkakalagay at istilo ng text nang real-time para makagawa ka ng mga adjustment bago mo i-finalize ang iyong video.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transform your ideas into professional videos with AI.