Sa loob ng mahigit 150 taon, Sibelco ay isang pandaigdigang kumpanya sa mga solusyon sa materyales, na dalubhasa sa pagkuha at pagproseso ng mga industriyal na mineral. Ang punong-tanggapan nito ay nasa Belgium at may mga operasyon sa iba’t ibang panig ng mundo, kabilang ang Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, at Asya. Nakatuon ang Sibelco sa pagpapanatili at inobasyon, patuloy na pinauunlad ang mga proseso at produkto nito upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng mga customer habang pinapaliit ang epekto sa kapaligiran.
Ibinahagi ni Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager sa Sibelco, na ang tradisyunal na proseso ng paggawa ng internal training videos ay madalas umaabot ng ilang buwan ng produksyon. Gayunpaman, sa tulong ng HeyGen, malaki ang naitulong nito sa pagpapataas ng pagiging episyente ng kanilang team, na umaayon sa misyon ng kumpanya na maghatid ng ligtas at makabuluhang training materials na nagpapadali sa proseso ng kanilang supply chain production.
Ang Hamon
Noong nakaraan, malaking hamon para sa training team ng Sibelco ang paggawa ng video. Ang pagkuha ng mga aktor, pagbiyahe sa iba’t ibang lokasyon sa buong mundo para sa in-person na pag-shoot, at ang pag-edit at pag-customize ng bawat video para sa iba’t ibang wika ay kumakain ng mahalagang oras at resources. Ang tradisyunal na paraang ito ay hindi lamang nagpahirap sa kanilang budget kundi pumigil din sa kakayahan ng team na gumawa ng mga video nang mabilis at epektibo.
Naging interesado sa mga AI tool na makakabawas ng gastos at makakapagpabilis ng oras ng produksyon, natuklasan ng Learning & Development team ni Jean-Marie ang HeyGen, na tuluyang nagbago sa kanilang workflow. Hindi na kinailangang magdala ng mga aktor sa studio nang ilang oras o kahit ilang araw para gumawa ng mga video, kaya nakatipid sila ng oras at enerhiya. Sa HeyGen, mabilis na naipapatupad ang mga update sa kanilang content, kaya tinitiyak na ang mga training material ay nakaayon sa kasalukuyang mga polisiya at proseso.
Ang Solusyon
Ang pag-integrate ng mga makatotohanang AI avatar ng HeyGen at text-to-speech ay lubos na nagbago sa mga proseso ng pagsasanay ng Sibelco, na nagbawas sa kanilang pagdepende sa mga panlabas na vendor. Sa pamamagitan ng paglalathala ng mga video sa loob ng kumpanya, nagkaroon ang team ng mas malaking kontrol sa kanilang content, na nagresulta sa malaking pagtitipid sa gastos at nagbigay-kapangyarihan sa kanilang production team na gumawa ng mga video.
Ang bagong workflow na ito ay hindi lamang nagpaayos at nagpasimple sa mga proseso ng Sibelco, kundi nagbigay-daan din sa kanila na makagawa ng mga training video na may kalidad na parang galing sa studio at sa mas malaking sukat, na nagbibigay sa mga empleyado ng kaalaman at kasanayang kailangan upang magawa nang ligtas at mahusay ang kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng pag-streamline ng production process, ang L&D team ni Jean-Marie ay mabilis na makakabuo ng content na nakaayon sa partikular na pangangailangan sa training. Tinitiyak nito na ang mga empleyado ay tumatanggap ng pare-pareho at malinaw na mga tagubilin, na nagpapababa sa posibilidad ng mga pagkakamali at nagpapahusay sa kanilang pangkalahatang performance. Bilang resulta, hindi lamang nito natutugunan ang mga kinakailangan sa training, kundi pinauunlad din nito ang isang kultura ng kaligtasan at kahusayan sa buong organisasyon.
Ang Mga Resulta
Sa loob lamang ng wala pang anim na buwan, nabago ng Sibelco ang oras na kinakailangan para gumawa ng internal training videos. Malaki ang ibinaba ng gastos sa paggawa ng video, kaya nakakatipid na ngayon ang kanilang team ng 1,000 euros para sa bawat isang minutong training content. Bukod pa rito, ginamit din ng kanilang team ang HeyGen upang ipakita ang potensyal ng AI sa kanilang mga empleyado, na naging napakahalaga sa pagbibigay-diin sa mga makabagong posibilidad ng AI sa loob ng Sibelco.
Bukod pa rito, ang paggamit ng HeyGen ay nagbigay-daan sa kanila na malaki ang maging pagtaas sa dami ng mga video na kanilang ginagawa at inilalabas. Ang pagbabagong ito ay nagbigay-kapangyarihan sa mas malawak na hanay ng mga tao na mag-innovate at lumikha, kahit sa mga wala pang malawak na karanasan sa paggawa ng video. Ngayon, kaya na ng kanilang team na mabilis na i-update ang umiiral na content at gumawa ng de-kalidad na training materials nang hindi kinakailangang dagdagan ang kanilang budget.
“Sa HeyGen, nagiging mas simple at mas madali intindihin ang mga bagay. Kahit nakakatakot gamitin ang AI, ginagawa ng daloy sa HeyGen na madali itong i-navigate, at hinahayaan ang aming team na makatipid sa oras at pera habang pinapanatiling ligtas ang mga empleyado ng Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Digital Learning Manager sa Sibelco