Gumawa ng Mga Internal Training Video na Magpapalawak sa L&D Team Mo

Ang L&D team ninyong tatlo lang ang miyembro ang nagsisilbi sa 2,000 empleyado. Lahat ng departamento ay may gustong ipatupad na training: leadership development, onboarding para sa mga bagong manager, systems training, mga update sa proseso, at communication skills. Palawakin ang kapasidad ng inyong training nang hindi kinakailangang palakihin ang laki ng inyong team.

Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Ang Hamon sa Kapasidad ng Pagsasanay

Ihatid ang safety, compliance, onboarding, at operational training sa mga wikang tunay na naiintindihan ng mga empleyado. Matugunan ang mga language requirement ng OSHA, pagandahin ang pag-unawa, at bawasan ang panganib sa pamamagitan ng pag-deploy ng training sa English, Spanish, Mandarin, Vietnamese, at iba pa. Ginagamit ng mga global team ang multilingual programs, kabilang ang mga employee onboarding video, para mapanatiling pare-pareho ang training sa iba’t ibang rehiyon nang hindi kailangan ng hiwalay na produksyon. Nagra-report ang mga organisasyon ng higit sa 85% na mas mataas na comprehension at mas kaunting safety incident kapag ang training ay ibinibigay sa mga katutubong wika ng mga empleyado.

Ginagawang makapangyarihang production team sa training ng HeyGen ang maliit mong L&D team. I-convert ang mga existing na PowerPoint, dokumentasyon, at kaalaman ng mga subject matter expert sa propesyonal na video training. I-upload ang mga slide mula sa leadership workshop noong nakaraang taon. I-paste ang mga script mula sa iyong process manuals. I-record ang iyong mga top performer habang ipinapaliwanag ang best practices. Gumawa ng broadcast-quality na mga training video sa loob lamang ng ilang minuto.

I-clone ang iyong mga subject matter expert bilang mga AI avatar. Isang beses lang magre-record ang iyong communications director, pero makakapagsanay siya ng walang limitasyong empleyado sa presentation skills. Ang expertise ng iyong operations manager ay nagiging reusable na process training. Ang iyong IT lead ay nakakapag-deliver ng systems training nang hindi umaalis sa kanilang desk. Lumalawak ang SME knowledge nang hindi kinakain ang oras ng SME.

I-update agad ang training kapag may nagbago. May na-improve na proseso? I-edit ang script, i-regenerate ang video sa loob ng limang minuto. May bagong system na na-launch? I-update ang training sa parehong araw. Ang iyong training library ay nananatiling napapanahon nang hindi muling ginagawa ang lahat mula sa simula

Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat

Gawing Video ang Umiiral na Nilalaman

Mayroon na talagang training content ang inyong organisasyon na nakatago sa mga PowerPoint, PDF, Word document, at kaalaman ng mga SME. I-upload ang mga presentation at gagawin itong propesyonal na video training ng HeyGen. I-paste ang mga script mula sa mga manual at gumawa ng narrated training. Ang mga nagawa ninyong materyales ay magiging kaakit-akit na video content.

Mag-import ng PowerPoint, Google Slides, PDF

Gawing video training ang iyong dokumentasyon

Magdagdag ng propesyonal na avatar na tagapagsalita

I-brand gamit ang mga kulay at logo ng kumpanya

I-clone ang mga Eksperto sa Paksa

Ang compliance officer mo lang ang tunay na nakakaintindi ng mga polisiya ninyo. Ang pinakamagaling mong salesperson ay may mga teknik na dapat ibahagi. Alam ng operations director mo ang pinaka-epektibong proseso. I-clone sila bilang mga AI avatar. I-record mo sila isang beses, at i-deploy ang kanilang expertise nang walang limitasyon, nang hindi na kailangang paulit-ulit mag-schedule.

I-record ang SME nang isang beses para sa walang limitasyong pagsasanay

Digital na eksperto na available 24/7

Palaging pare-pareho ang kalidad ng serbisyo sa bawat pagkakataon

Palayain ang mga SME mula sa paulit-ulit na mga session

Propesyonal na Kalidad Kahit Walang Produksyon na Ekspertis

Dapat kasing propesyonal ng iyong kumpanya ang itsura ng iyong training. Hindi mo kailangan ng mga camera, ilaw, studio, o skills sa video editing. Pumili mula sa 120+ professional avatars o gumawa ng sarili mong custom clones. Pumili ng mga background. Magdagdag ng branding. Gumawa ng broadcast-quality na training na magpapakita ng magandang imahe ng iyong organisasyon.

Propesyonal na mga tagapagsalita para sa anumang paksa

Pare-parehong de‑kalidad sa lahat ng training

Hindi kailangan ng karanasan sa paggawa ng video

Studio-quality na hindi kailangan ng studio

I-update ang Pagsasanay sa loob ng Ilang Minuto

Nagbabago ang mga kumpanya. Umaayos ang mga proseso. Ina-upgrade ang mga sistema. Binabago ang mga patakaran. Nagrereorganisa ang mga organisasyon. Kapag kailangan nang i-update ang training mo, i-edit lang ang script at i-regenerate ang video. Limang minuto kumpara sa limang linggo. Nanatiling kasabay ng takbo ng negosyo mo ang iyong training library.

Ang mga pagbabago sa script ay naipapatupad kaagad

Hindi na kailangang mag-re-shoot

Kontrol ng bersyon para sa mga audit trail

Panatilihing tumpak at naaangkop ang pagsasanay

I-deploy sa Lahat ng Lokasyon

Limang opisina. Tatlong shift. Mga remote na empleyado. Mga internasyonal na team. Pare-pareho ang training na kailangan ng lahat pero iba-iba ang paraan ng pag-access. Gawin nang isang beses, i-deploy kahit saan. Ang on-demand na access ay nangangahulugang napapanood ito ng night shift sa ganap na 2am, naa-access ng mga remote na team mula sa bahay, at nakakatanggap ng training ang mga internasyonal na opisina sa sarili nilang timezone.

24/7 on-demand na access

Pag-deploy sa maraming lokasyon

Gumagana sa lahat ng shift

Pagkatutong akma sa mobile

Multilingual para sa mga Pandaigdigang Koponan

Kailangan ng mga international office ng training sa sarili nilang wika. Gumawa sa English, at isalin sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning. Ang opisina sa Germany ay makakakuha ng training sa German, ang team sa Shanghai ay makakakuha ng training sa Mandarin, at ang São Paulo ay makakatanggap ng training sa Portuguese. Lahat ito mula sa iisang source na content mo.

Higit sa 175 wika mula sa iisang video

Natural na pagkopya ng boses sa bawat wika

Ang lip sync ay tumutugma sa galaw ng bibig

Pandaigdigang pagsasanay para sa mga empleyado

Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang

Hakbang 1

Magsimula sa Kung Ano ang Meron Ka

I-upload ang mga kasalukuyang training materials. Mga PowerPoint presentation mula sa mga workshop. Mga PDF handbook. Dokumentasyon ng proseso. Mga script mula sa mga live training session. O mag-record ng mga subject matter expert habang ipinapaliwanag nila ang mga paksang paulit-ulit nilang itinuturo. Umiiral na ang iyong training content sa iba’t ibang anyo. Ginagawang propesyonal na video ng HeyGen ang mga ito.


Hakbang 2

Gumawa ng Propesyonal na Mga Training Video

Pumili ng AI avatar presenter na akma sa paksa mo. Mga propesyonal na presenter para sa leadership training. Mga magiliw na mukha para sa soft skills. Mga teknikal na eksperto para sa systems training. I-customize ayon sa iyong branding. Idagdag ang logo ng kumpanya, mga kulay, at mga aprubadong font. Gumawa ng mga video na parang galing sa isang propesyonal na production studio.


Hakbang 3

I-deploy sa Iyong Organisasyon

I-export sa iyong LMS gamit ang SCORM packaging. I-download para sa intranet o knowledge base. I-embed sa employee portals. Ibahagi gamit ang mga link. Aabot ang iyong training sa mga empleyado saanman sila natututo. Subaybayan ang completion, i-monitor ang progreso, at sukatin ang bisa gamit ang kasalukuyan mong mga sistema.


Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay

Pamumuno at Pamamahala

Pagsasanay Paunlarin ang mga lider sa bawat antas sa pamamagitan ng pagsasanay para sa mga unang beses na manager, coaching, paggawa ng desisyon, at change management. Nagra-ulat ang mga organisasyon ng hanggang 40% na pagbuti sa pagiging epektibo ng pamamahala matapos ang mga estrukturadong programa sa leadership.

Mga Programa sa Pagpapaunlad ng Kasanayan

Bumuo ng mahahalagang propesyonal na kasanayan tulad ng komunikasyon, paglutas ng problema, negosasyon, at pamamahala ng oras. Ang self-paced na pagsasanay ay nagpapahusay sa kakayahan ng workforce at nagdudulot ng nasusukat na pagtaas sa kasiyahan ng mga kliyente.

Pagsasanay sa Proseso at Pamamaraan

I-standardize ang mga workflow at best practices gamit ang pare-parehong SOP training. Ang mga team na sumusunod sa video-based na process training ay nakakabawas ng mga pagkakamali at nakakapagpahusay ng kalidad ng higit sa 30%.

Pagsasanay sa mga Sistema at Kasangkapan

Pabilisin ang paggamit ng mga internal system tulad ng CRM, ERP, at mga productivity tool. Ang video training ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkatuto at mas mataas na paggamit kumpara sa dokumentasyon lang.

Pagsasanay para sa Bawat Departamento

Maghatid ng naka-target na pagsasanay para sa sales, marketing, operations, HR, at customer service. Nagagawa ng mga team na maglunsad ng mga update sa loob ng ilang araw imbes na ilang linggo, na may pare-pareho at nasusukat na paghahatid.

Na-verify na Resulta

Nakakamit ng mga organisasyon ang hanggang 10× na pagtaas sa dami ng nagagawang training gamit ang video-based training kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan

Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ang kahit sino (oo, ikaw) ng kapangyarihang gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
May mga tanong ka ba? May mga sagot kami

Anong mga uri ng internal training ang maaari ninyong gawin?

Anumang uri ng training para sa mga empleyado: leadership development, management skills, soft skills, technical training, mga proseso at pamamaraan, systems training, compliance refreshers, department-specific training, professional development, communication skills, project management, time management. Kung kailangan mong sanayin ang mga empleyado tungkol dito, kayang-kaya ito ng HeyGen.


Paano ito naiiba sa mga karaniwang training course na mabibili na agad?

Ang mga off-the-shelf na kurso ay masyadong generic. May sarili at natatanging mga proseso, sistema, kultura, at terminolohiya ang inyong organisasyon. Gumagawa ang HeyGen ng training na partikular para sa inyong kumpanya gamit ang sarili ninyong content, mga SME, at mga halimbawa. Natututuhan ng mga empleyado nang eksakto ang kailangan nila para sa inyong organisasyon.


Gaano katagal bago makagawa ng isang training course?

Pagsasanay para sa simpleng mga proseso: 30 minuto. Komprehensibong programa sa leadership: isang linggo. Mas mabilis nang malaki kumpara sa tradisyunal na produksyon (mga linggo hanggang buwan) o mga external vendor (mga buwan). Karamihan sa mga organisasyon ay nakabubuo ng buong training libraries sa kanilang unang quarter.


Paano kung kailangan naming i-update ang training content namin?

I-edit ang script at i-regenerate. Limang minuto lang kumpara sa pagkuha ng mga vendor o muling pag-shoot. Nagbago ang proseso? I-update ang training sa parehong araw. Na-upgrade ang system? I-refresh agad ang training.


Talaga bang nakakatulong ang video training para tumaas ang completion rate?

Oo. Palagi nang nire-report ng mga organisasyon na 2–3x mas mataas ang completion rate para sa video kumpara sa document-based na training. Mas nakaka-engganyo ang video, mas madaling panoorin at intindihin, at mas swak sa normal na workflow. Talagang natatapos ng mga empleyado ang video training.


Paano ito gumagana kasama ang aming LMS?

I-export ang mga video bilang mga SCORM package na compatible sa lahat ng pangunahing learning management system. Maaari ring mag-download ng MP4 para sa internal portals, knowledge bases, at intranets. Gumagana ito sa Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, o anumang LMS na sumusuporta sa SCORM.


Gaano kahaba ang puwedeng maging training videos?

Maaaring gamitin ba ng maraming tao sa aking L&D team ang HeyGen?

Oo. HeyGen for Business ay may kasamang team workspaces kung saan maaaring magtulungan ang mga instructional designer, training manager, at content creator. Tinitiyak ng mga shared asset library na madaling ma-access ng buong team ang mga aprubadong avatar, brand elements, at templates. Pinapayagan ka ng admin controls na pamahalaan ang mga permiso at subaybayan ang paggamit.

Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?

Ang tradisyonal na paggawa ng training videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng studio, pagko-coordinate ng production crew, at post-production editing—karaniwang tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng $5,000–$15,000+ para sa bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Nabawasan naman ng Würth Group ang oras ng produksyon ng 50% at ang gastos sa pagsasalin ng 80%.

Paano naman ang training para sa mga global na team?

Gumawa ng training sa iyong pangunahing wika, isalin sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip sync. Parehong training, natural na naihahatid sa bawat wika. Nakakatanggap ang global workforce ng pare-parehong training sa kanilang paboritong wika mula sa iisang L&D team mo.

Anong mga format at antas ng kalidad ng video ang sinusuportahan?

Nag-e-export ang HeyGen sa MP4 format hanggang 4K resolution. Karamihan sa mga L&D team ay gumagamit ng 1080p (Full HD) dahil balanse nito ang kalidad at laki ng file para sa LMS delivery at mga konsiderasyon sa bandwidth. Maaari ka ring mag-export sa 720p para sa mobile-first o mga kapaligirang limitado ang bandwidth.

Tuklasin ang Higit pang mga Solusyon

Mga Gamit

Mga Tool

Mga Kuwento ng Customer

Magsimulang Gumawa ng Mga Training Video Ngayon

Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa content na luma na bago pa man ito ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team sa Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.

