Bumuo ng nasusukat na video infrastructure gamit ang HeyGen API
Bawasan ang gastos at oras sa produksyon ng hanggang 95%; gumawa, magsalin, at mag-scale ng mga video sa higit 175 na wika at diyalekto.
Enterprise-level na video intelligence
Bumuo ng makapangyarihang video infrastructure gamit ang enterprise API at AI capabilities na idinisenyo para sa malakihang paggamit, awtomasyon, at pandaigdigang abot.
Bago isalin ang iyong video, mabilis na suriin at i-edit ang transcript para maging tama at malinaw ang iyong mensahe.
I-localize ang mga training at paglulunsad ng produkto sa mahigit 175 wika at diyalekto na may 99% na katumpakan sa lip-sync.
Gawing mga kaakit-akit at ekspresibong video ang iyong internal wiki o knowledge base gamit ang AI-powered na text-to-video.
I-automate ang paggawa ng mga onboarding at L&D na video na pinangungunahan ng avatar, nang hindi na kailangan ng mga camera, studio, o production team.
Pinakamodernong text-to-speech API na may pinakamahusay na konsistensi, mababang latency, at kontrol sa emosyon.
Simple para sa mga developer. Mabilis para sa mga team maglabas ng produkto
Gumawa ng video sa loob ng ilang minuto gamit ang aming madaling gamitin na REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Gumawa ng multilingual na mga training video nang mas mabilis at panatilihing pare-pareho ang content sa buong mundo.
Gumawa ng naka-personalize na outreach at account-based na mga video sa malakihang antas.
Seguridad, pagiging maaasahan, at kontrol sa Enterprise API
Nagbibigay ang HeyGen sa mga enterprise ng ligtas at maaasahang video infrastructure na idinisenyo para i-scale ang AI video, na may seguridad, uptime, at mga kontrol na kailangan ng mga global team.
Ang seguridad ng iyong data ang aming pangunahing prioridad. Ang HeyGen ay sumasailalim sa independent na audit at sertipikasyon para sa SOC 2 Type II at pagsunod sa GDPR, para matiyak na nananatiling protektado ang iyong impormasyon ayon sa pinakamataas na pamantayan.
Ang HeyGen ay ginawa para sa maaasahang performance na may 99.8% API uptime, tinitiyak na laging available ang iyong video infrastructure at tuloy-tuloy ang iyong automated video workflows nang walang aberya.
Ang mga enterprise na customer ay may direktang access sa mga dedikadong support engineer na tumutulong magpanatili ng maayos na deployment, mabilis na pagresolba ng mga isyu, at maaasahang video operations sa malakihang saklaw.
Pamahalaan ang mga pahintulot gamit ang role-based access control (RBAC), na nagbibigay sa mga team ng kakayahang magtalaga ng access nang ligtas, mapanatili ang tamang pamamahala, at kontrolin kung paano nililikha at pinamamahalaan ang mga video workflow.
Ang enterprise API integration namin ay direktang nagdadala ng mga benepisyo ng AI video sa iyong creator workflows, para ma-enjoy mo ang madaling pagbuo ng de-kalidad na mga video nang mabilis at episyente, nang hindi na kailangang magpalipat-lipat ng iba’t ibang tools.
Certified to meet global security and compliance standards
Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa balanse sa pagitan ng awtomasyon at mas detalyadong kontrol.
Ang Video Agent API ay tumatanggap ng isang text prompt at awtomatikong nag-o-orchestrate ng paggawa ng avatar, pagsulat ng script, at paglikha at pag-layout ng mga visual asset. Nag-aalok ito ng kumpletong hanay ng eksaktong kontrol habang pinapayagan pa rin ang ganap na malikhaing kalayaan. Napakahusay nito para sa malawakang pag-explore ng content, panloob na paggawa ng video, at automation. Isa itong tunay na natatanging alok sa buong industriya.
Kung ikukumpara, ang mga Standard Video Generation APIs ay may 2 pangunahing bahagi: 1) Avatar Video Generation at 2) Template Video Generation. Gumagawa ang mga developer ng Avatars at Video Templates gamit ang HeyGen’s Web platform na maaari nang gamitin ng API. Kahit na mas maraming setup ang kailangan, nagbibigay ang mga API na ito ng eksaktong kontrol na kailangan para sa mga asset na tugma sa brand at may mataas na production value. Nakagawa na ang mga enterprise customers ng milyun-milyong video gamit ang mga ito upang i-automate ang kanilang content pipelines.
Oo, narito ang mga hakbang para gamitin ang Photo Avatar API
Kung gusto mong gamitin ang Avatar Video Generation, maaari mong gamitin/ikabit ang avatar sa pamamagitan ng pagsunod sa gabay.
Oo, sinusuportahan ng API ang purong text-to-avatar generation gamit ang isang organisadong descriptive framework na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga external na image asset. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tiyak na mga parameter sa walong kinakailangang field—kabilang ang edad, kasarian, etnisidad, at istilo—nagsi-synthesize ang AI ng isang natatangi at high-resolution na persona. Halimbawa, ang pagpili ng etnisidad na “East Asian” na may “Professional” na istilo at “Cinematic” na ilaw ay mag-uutos sa engine na magbalik ng isang pagpipilian ng mga natatanging Avatar at Look, na epektibong nagbibigay-daan sa mga enterprise na mag-scale ng magkakaibang cast libraries na hindi umiiral sa totoong mundo.
Maaari mong sundin ang gabay dito para sa prompt-to-avatar.
Ang template system ay idinisenyo para sa mataas na kahusayan sa paggawa ng mga video na parang “mail-merge,” kung saan ang isang master layout ang nagsisilbing lalagyan ng dynamic na data. Gumagawa o pumipili muna ang mga user ng template sa pamamagitan ng Dashboard o API, pagkatapos ay tinutukoy nila ang mga partikular na placeholder para sa text, mga larawan, o audio. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang POST request sa generate endpoint ng template na may kasamang JSON payload ng mga variable, awtomatikong nagre-render ang system ng natatanging video file para sa bawat tatanggap, kaya ito ang nagiging industry standard para sa personalized na sales outreach at naka-customize na customer onboarding sa malakihang antas.
Para matiyak ang pinakamataas na antas ng realism at eksaktong lip-sync, ang inirerekomendang "Golden Path" ay ang programmatic na pagkuha at paggamit ng default_voice_id na naka‑ugnay sa isang partikular na avatar. Tinitiyak ng paraang ito na ang mga katangian ng boses—gaya ng kasarian, tono, at rehiyonal na accent—ay naka‑optimize na para sa visual na personalidad ng avatar, na malaking nakababawas sa panganib ng mga "uncanny valley" na epekto. Kung kailangan ng custom na boses, dapat laging i‑filter ng mga developer ang listahan ng v2/voices upang tumugma sa metadata ng avatar para mapanatili ang pagkakakonsistent ng audio at visual.
Dahil ang high-fidelity na AI video rendering ay isang resource-intensive na proseso na maaaring tumagal ng ilang minuto, idinisenyo ang API para gamitin sa isang asynchronous, event-driven na arkitektura gamit ang Webhooks. Sa halip na magpanatili ng bukas na koneksyon (na nagdudulot ng timeouts), dapat magrehistro ang iyong application ng isang webhook URL para makatanggap ng awtomatikong "push" notification kapag na-trigger ang avatar_video.success event. Sa ganitong paraan, nananatiling mabilis ang performance ng iyong backend at ipo-proseso lamang nito ang video—gamit ang ibinigay na video_url—sa sandaling maging available ito.
Nagbibigay ang API ng napakalawak na global reach, na sumusuporta sa mahigit 40 wika at isang library na may higit sa 300 iba’t ibang boses, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na komunikasyon kahit lampas sa mga hangganan. Higit pa sa simpleng text-to-speech sa iba’t ibang wika, nag-aalok ang platform ng mga tampok na "Video Translation" na kayang kumuha ng umiiral na video at isalin ang audio habang sabay na muling inaayon ang galaw ng labi ng avatar sa bagong wika. Tinitiyak nito na ang visual na performance ay nananatiling kasing-authentic sa Spanish o Japanese gaya ng sa orihinal na English na recording.
Kayang suportahan ng HeyGen Video Translation ang 175 na wika at diyalekto (ayon dito).
