Ang Malecare ay isang pambansang organisasyon para sa suporta at adbokasiya laban sa kanser na pinamumunuan ni Darryl Mitteldorf, isang oncologist at social worker na naglaan ng maraming dekada sa pagtulong sa mga pasyente na mabuhay nang mas mahaba at mas masaya. Ang nagsimula 30 taon na ang nakalipas bilang tugon sa diagnosis ng prostate cancer ng kanyang ama ay lumago na ngayon bilang isa sa pinakamalalaking organisasyon para sa kanser sa Estados Unidos. “Nakita ko ito bilang isang pagkakataon para makaganti laban sa sakit,” sabi ni Darryl.
Nasa puso ng gawain ng Malecare ang Cancer Academy, isang digital education platform na ginawa para magbigay sa mga pasyente ng kanser at sa kanilang mga mahal sa buhay ng malinaw at praktikal na gabay. “Ang Cancer Academy ay isang platform para sa lahat ng pasyente ng kanser at para sa lahat ng nagmamahal sa mga pasyente ng kanser,” sabi ni Darryl. Sa pamamagitan ng maiikli at nakatutok na mga video, layunin ng platform na maibalik ang kumpiyansa, mabawasan ang takot, at matulungan ang mga tao na mas mahusay na makapag-navigate sa paggamot, mga sintomas, at mga hamon sa araw‑araw na buhay.
Kalaunan, napagtanto ng Malecare na nangangailangan ang kanilang edukasyonal na layunin ng libu-libong video, bawat isa ay maingat na binuo, nagbibigay ng emosyonal na suporta, at medikal na eksakto. Ngunit dahil ang kanilang koponan ay binubuo lamang ng mga social worker at psychologist, tila imposibleng makagawa ng ganoong karaming de-kalidad na content.
“Ang Cancer Academy platform ng Malecare ay nangangailangan ng libu-libong video,” sabi ni Darryl. “Bago ang HeyGen, ang hamon ay kung paano makakagawa ng libu-libong video sa malaking sukat ng isang team na anim lang na tao, na lahat ay social workers o psychologists at wala ni isa ang may background sa video production.”
Nagbago ang lahat nang madiskubre ng team ang HeyGen. Pinayagan sila ng platform na gumawa ng maraming makatao at tumpak na educational videos nang mabilis at malawakan, kahit wala silang espesyal na kaalaman sa pagfi-film o mamahaling production resources.
Pagtagumpayan ang mga hadlang sa produksyon upang maabot ang milyun-milyong pasyente
Bago ang HeyGen, nahirapan ang Malecare na maabot ang buong komunidad ng mga pasyenteng nangangailangan ng impormasyon. “Mayroon kaming 120,000 na dumadalo sa aming mga support group. Milyun-milyon ang na-diagnose na may kanser, kaya napakarami pa ring hindi namin naaabot,” sabi ni Darryl.
Para maabot ang mga pasyenteng iyon, kailangan ng antas ng video production na hindi talaga kayang gawin ng team. Kailangan nila ng mga presenter na puwedeng ulit-ulitin, malinaw na pag-deliver, at mataas na volume ng output, pero mabagal, magastos, at nakaasa sa mga panlabas na contributor ang live recording. “Hindi na namin kailangang maghintay ng studio time o hintayin pang dumating ang mga orihinal na tagapagsalita. Hindi na rin namin kailangang mag-hire ng mga taong sobrang bihasa,” sabi ni Darryl. “Isa akong social worker, at gumagawa ako ng mga video na kapantay, o halos kapantay, ng mga propesyonal na may 20 o 30 taon nang karanasan.”
Dahil wala silang kakayahang gumawa nang tuloy-tuloy at mabilis, maraming pasyente ang walang maaasahang mga sagot. Madalas makatanggap ang team ng mensahe mula sa mga taong nanonood ng mga video sa kalagitnaan ng gabi, takot at hindi sigurado kung normal ba ang kanilang mga sintomas.
“Kapag pinagpapawisan sila sa gabi at nag-iisip, ano ba ang sasabihin ko sa doktor ko? O aabutin ko pa ba ang umaga? Maaari silang manood ng HeyGen-generated na video at malaman na ang gamot na iniinom nila ay mayroon talagang side effect. Malalampasan mo ang gabing ito, at mae-enjoy mo ang bukas.”
Para sa Malecare, ang pagtulong sa mga pasyente na makaramdam ng kapanatagan sa mga sandaling iyon ang naging sentro ng kanilang misyon at siyang dahilan kung bakit nila kinailangang magkaroon ng isang nasusukat at maaasahang solusyon.
Pagtanggap sa AI upang mapalawak ang edukasyon nang may linaw, kumpiyansa, at malasakit
Ang unang karanasan ng team sa HeyGen ay ang tinatawag ni Darryl na isang “magic moment.” Sa loob lamang ng isang araw, habang nasa sala lang siya ng bahay, nagawa nila ang isang bagay na dati ay tila imposibleng mangyari.
“Tatlo kaming nakaupo sa sala ko, at sa pagtatapos ng araw, nakagawa kami ng 15 na video. Para kaming, ‘paano natin nagawa ’yon?’” sabi ni Darryl. “Labinlimang talagang de-kalidad at handang i-publish na mga video.”
Ipinakita ng sandaling iyon sa kanila kung ano ang posible. Pinayagan sila ng HeyGen na palawakin ang produksyon lampas sa iilang contributors lang at bigyan ng kapangyarihan ang bawat miyembro ng team na gumawa ng malakas at pare-parehong video content. “Ibinahagi na namin ang workflow na iyon sa bawat isa,” paliwanag ni Darryl. “Kaya na ng mga psychologist na gumawa nang kumportable ng 5 hanggang 10 video sa isang araw.”
Mahalaga rin ang paghahanap ng tamang boses at tono. Napansin ng Malecare na mas maganda ang naging tugon ng mga pasyenteng may kanser sa mga tagapagsalitang madaling lapitan, lalo na iyong parang mga guro sa high school na nagtuturo ng agham. Pagkatapos subukan ang dose-dosenang totoong tagapagsalita, nagawa ng HeyGen na tulungan ang team na maulit nang digital ang mga boses na mainit at nakaaaliw.
“Maaari talaga nating bigyan ng personalidad ang bawat avatar,” sabi ni Darryl. “Maaari nating tularan ang parehong mga guro sa high school na science na ginagamit natin bilang mga totoong tagapagsalita.”
Madalas, hindi matukoy ng mga pasyente kung aling mga video ang may totoong tagapagsalita at alin ang gumagamit ng avatars, at sa maraming pagkakataon, mas malalim pa nga ang nagiging koneksyon nila sa mga digital na bersyon. Isang kalahok sa focus group ang nagbahagi ng isang pananaw na tumatak kay Darryl mula noon:
“Alam kong avatar iyon. Sinabi mo na sa akin na avatar iyon, pero pakiramdam ko mas makakapalalim ako ng usapan sa kanila tungkol mismo sa paksang ipinapaliwanag nila sa akin. At hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin na naiiyak ako kapag iniisip ko kung paano namin nalalaman na nagtagumpay kami sa pagkonekta sa mga tao at sa pagpapagaan ng pakiramdam nila, pagbawas ng kanilang pag-aalala, at pagtulong sa kanila na talagang marinig at tanggapin ang napakahirap na impormasyon.”
Para kay Darryl, ipinakita ng emosyonal na reaksiyong ito na ang HeyGen ay hindi lang basta nagpapalawak ng saklaw, kundi pinahuhusay din ang empatiya. “Kung may iisa mang bagay na masasabi tungkol sa HeyGen, ito ay na hindi ka lang magkakaroon ng kontrol, kundi magkakaroon ka rin ng kakayahang gamitin ang iyong pagkamalikhain at ang iyong puso sa paglikha ng mga pag-uusap para sa mga taong hindi mo pa nakikilala.”
Pagtamo ng nasusukat na epekto at pagbabalik ng tiwala ng mga pasyente
Ang HeyGen ay naging pundamental na bahagi ng workflow ng Malecare, na nagbibigay-daan sa team na lumikha ng content nang may eksaktong katumpakan at liksi.
“May kakayahan akong gumawa ng digital na edukasyon na maaari naming sukatin, alamin kung aling bahagi ng video ang kailangang baguhin, at saka ito muling i-edit. Magagawa mo lang iyon kapag may digital na kontrol ka sa performance ng avatar,” sabi ni Darryl.
Ginagawa rin ng HeyGen na emosyonal at malikhaing napapanatili ang trabaho. Sa halip na ma-overwhelm sa ideya ng pag-e-edit, inilalarawan ni Darryl ang isang pakiramdam ng gaan. “Pinapadali ng editing studio na hindi ko na kailangang pag-isipan ang mismong proseso ng pag-e-edit. Hindi ako nag-e-edit, lumilikha ako,” sabi ni Darryl. “Napakagandang pakiramdam niyon.”
Higit sa lahat, bumubuti ang mga kinalabasan para sa mga pasyente. Umaasa ang Malecare sa mga napatunayang instrumento upang sukatin ang mga pagbabago sa kaalaman, kahandaan, at aktibasyon ng mga pasyente. “Lahat ng numero namin ay lumampas sa inaasahan namin,” sabi ni Darryl. “Napakakaunting bagay ang masasabi mong nakakamit iyon nang kasing bilis ng naipakita namin.”
Para kay Darryl at sa kanyang team, higit pa sa isang tool ang HeyGen; ito ay isang paraan para salubungin ang mga pasyente nang may linaw, ginhawa, at pag-asa sa mga sandaling pinakakailangan nila ito. “Parang may anghel na bumaba sa pamamagitan ng kanilang iPhone at pumasok sa isip nila,” sabi ni Darryl. “At talagang kahanga-hanga iyon.”