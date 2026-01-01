Gusto mo bang i-personalize ang mga video mo nang higit pa kaysa dati? Sa Digital Twins ng HeyGen, makakagawa ka ng avatar na kamukha at kapareho ng dating mo—mula sa istilo, mga ekspresyon, hanggang sa boses mo. Ito ang pinaka-personal na paraan para magpakita sa iyong mga video, nang hindi mo kailangang laging humarap sa camera.
Magsimula sa tab na Avatars
Mag-log in sa iyong HeyGen account at buksan ang Avatars tab mula sa iyong dashboard. Mula rito, maaari kang pumili ng umiiral na Digital Twin o gumawa ng panibago.
I-click ang Create Avatar, tapos piliin ang Get Started. Basahin ang mga recording tips para masiguro ang pinakamagandang kalidad. Tatanungin ka rin kung gusto mong i-enable ang gesture detection, na kumukuha ng mas malalaking galaw sa iyong footage at sine-save ang mga ito bilang reusable gestures para sa iyong mga video.
Sunod, piliin kung paano mo gustong ibigay ang iyong footage. Maaari kang mag-upload ng video, mag-record direkta gamit ang iyong webcam, o mag-record gamit ang iyong telepono.
Mga pinakamainam na gawi sa pagre-record ng footage
Para sa pinakamagandang resulta, mag-upload o mag-record ng video na humigit-kumulang dalawang minuto ang haba. Panatilihing natural ang iyong mga galaw at iwasan ang sobrang eksaheradong kilos para hindi magmukhang sobrang animated ang iyong avatar.
Gumamit ng high-resolution na camera o smartphone kapag posible. Kung nagte-test ka lang, sapat na ang 30-segundong clip. Maaari mong i-upload ang iyong footage o i-record ito direkta sa browser.
I-upload at isumite ang iyong footage
Pagkatapos mong i-upload ang iyong video, makakapili ka ng karagdagang mga opsyon, tulad ng pagpapanatili ng ambient sound, pag-normalize ng lakas ng audio, pag-alis ng background, at pag-export ng iyong avatar sa 4K resolution.
Pagkatapos, hihingan ka na mag-record ng maikling webcam verification video, na maaari mong gawin pagkatapos mong likhain ang iyong avatar. Sinusuri ng HeyGen ang iyong footage at itinatampok ang anumang bahagi na maaaring kailangan pang pagandahin.
Kapag maayos na ang lahat, i-click ang Submit. Gagawa ang HeyGen ng iyong Digital Twin at idadagdag ito sa iyong asset library.
I-edit ang iyong Digital Twin
Kapag nagawa na ang iyong avatar, maaari mo itong baguhin anumang oras. Piliin ang iyong avatar at i-click ang Edit Avatar.
Mula rito, maaari mong alisin o ayusin ang background, baguhin ang resolution, at pumili o mag-update ng boses. Kapag tapos ka na, i-click ang Save Changes.
Gumawa ng karagdagang mga Avatar Look
Maaari ka ring gumawa ng mga Avatar Look para magdagdag ng iba’t ibang estilo sa iyong mga video. Ang mga Look ay mga bersyon ng iyong Digital Twin na may iba’t ibang kasuotan, posisyon, o background.
Para gumawa ng Look, mag-upload ng isang minutong video o isang set ng custom na mga larawan. Para sa photo uploads, maglagay ng halo ng close-up at full-body shots na may iba’t ibang anggulo at ekspresyon. Pagkatapos ng beripikasyon, magagamit mo na ang mga bagong Look sa kahit anong proyekto.
Mayroon ka na ngayong sarili mong Digital Twin na handa nang gamitin sa HeyGen. Sa tulong ng custom na Looks at mga expressive na kakayahan, makakagawa ka ng mga nakakaengganyo at personalisadong video nang madali.