Gawing mas mabilis, mas matalino, at mas abot-kaya ang safety training

Mahalaga ang epektibong mga safety training video para sa bawat organisasyon. Kung nagtuturo man tungkol sa mga panganib sa lugar ng trabaho, pagresponde sa mga emerhensiya, o mga safety protocol na partikular sa isang industriya, binibigyan ng HeyGen ang mga team ng kakayahang gumawa ng propesyonal na mga safety training video nang mabilis, nang hindi nangangailangan ng magastos na production resources.

Mga benepisyo at halaga

Pagandahin ang kritikal na kaligtasan sa trabaho gamit ang mga nakakaengganyong training video

Streamline safety training videos with no production delays

Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.

safety training video with stewardess

Deliver clear and consistent safety instructions with AI avatars

Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.

safety training rules and general guidelines with different scenes

Easily update, adapt, and translate safety training videos

With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.

translate safety training videos in any language

Alamin kung paano pinapalawak ng L&D teams ang safety training

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.

“Sa HeyGen, nagiging mas simple at mas intuitive ang mga bagay. Kahit nakakatakot gamitin ang AI, pinapadali ng daloy sa HeyGen ang pag-navigate at nagbibigay-daan sa aming team na makatipid ng oras at pera habang pinananatiling ligtas ang mga empleyado ng Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager sa Sibelco

Paano gumawa ng mga safety training video gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Mag-log in sa HeyGen at simulan ang paglikha ng mga propesyonal na AI-generated na safety training video sa loob lamang ng ilang minuto.

  1. Hanapin ang perpektong video template
  1. Magdagdag ng mga talk track, avatar, at background
  1. I-customize ang iyong AI video
  1. Pagandahin gamit ang mas malikhaing mga elemento
  1. I-export ang iyong pinal na video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen, at paano ito magagamit para sa safety training?

Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na tumutulong sa mga organisasyon na gumawa ng mataas na kalidad na mga safety training video nang mas episyente. Sinusuportahan nito ang mga team sa pag‑eduka sa mga empleyado tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho, paghahanda sa mga emerhensiya, at mga protocol na partikular sa kanilang industriya.

Paano pinapahusay ng HeyGen ang paggawa ng mga safety training video kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan?

Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan para sa mga on‑camera presenter, magastos na video crew, at mahahabang production cycle. Ang mga AI avatar ay naghahatid ng mga tagubilin sa kaligtasan nang propesyonal at pare‑pareho, kaya mas nagiging scalable at mas madaling ma-access ang mga safety training video.

Maaari ko bang i-customize ang mga AI avatar para tumugma sa istilo ng safety training ng aming organisasyon?

Oo naman. Nag-aalok ang HeyGen ng nako-customize na AI avatars na akma sa safety culture at training objectives ng iyong kumpanya. Maaari mong baguhin ang itsura, tono, at script para umayon sa iyong mga safety guidelines.

Magagamit ba ang HeyGen para sa safety training sa mga specialized o niche na industriya?

Oo. Ang HeyGen ay naaangkop sa iba’t ibang industriya—konstruksiyon, pagmamanupaktura, pangangalagang pangkalusugan, transportasyon, at marami pang iba. Madali kang makakagawa ng mga training video na nakaayon sa partikular na mga pamantayan sa kaligtasan.

Paano ko maa-update ang mga safety training video kapag may bagong mga protocol?

Sa HeyGen, mabilis at madali ang pag-update ng mga video. Maaari mong baguhin ang script, palitan ang mga visual, at gumawa ng panibagong bersyon sa loob lamang ng ilang minuto—walang kailangang magastos na reshoot.

Maaari bang gamitin ang HeyGen safety training videos sa iba’t ibang platform?

Oo, tiyak. Maaaring i-upload ang mga HeyGen video sa internal portals, e-learning platforms, onboarding modules, o kahit sa mga mobile app.

Gaano kabilis akong makakagawa ng safety training video gamit ang HeyGen?

Karaniwan, ilang oras lang ang kailangan para makagawa ng propesyonal na safety training videos, depende sa lalim ng content at sa antas ng customization na kailangan.

Kailangan ko ba ng video production skills para magamit ang HeyGen para sa safety training?

Hindi. Ang intuitive na interface ng HeyGen ay idinisenyo para sa mga HR team, safety manager, at trainer na may kaunti o walang karanasan sa video production.

Anong mga uri ng safety training content ang pinakanakikinabang sa HeyGen?

Ang HeyGen ay perpekto para sa pagsasanay sa kaligtasan sa lugar ng trabaho, mga compliance module, mga gabay sa pagtugon sa emerhensiya, mga pamamaraan ng paglikas, at mga espesyal na paksa sa kaligtasan para sa iba’t ibang industriya.

Paano ako makakapagsimula sa paggamit ng HeyGen para sa mga safety training video?

Mag-sign up para sa HeyGen, i-explore ang mga AI-powered na tool nito, at agad nang magsimulang gumawa ng mga kaakit-akit at epektibong safety training videos.

