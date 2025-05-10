Ang Würth Group ang nangunguna sa buong mundo sa pagde-develop, paggawa, at pagbebenta ng mga materyales para sa pag-fastening at pag-assemble. Mahigit 400 kumpanya na may higit sa 2,800 sangay at tindahan ang bahagi ng pandaigdigang pamilyang negosyong ito, na nagmula sa bayan ng Künzelsau sa Germany. Ang kultura ng kumpanya ng Würth ay hinuhubog ng mga pagpapahalagang tulad ng pagiging bukas, pasasalamat, paggalang, pagkamausisa, pananagutan, pagpapakumbaba, at kasimplehan. Ang mga pagpapahalagang ito ang nagsisilbing pundasyon ng tagumpay ng Würth at batayan ng lahat ng pakikipagtulungan.
Sa 88,000 empleyado na nakakalat sa mahigit 80 bansa, may mga multilingguwal na team na may iba-ibang pangangailangang operasyonal. Para mapunan ang puwang sa komunikasyon at pagsasanay, kinailangan ni Würth ng solusyon na makapagpapasimple sa kanilang mga proseso ng komunikasyon habang matipid sa gastos at mahusay. Ito ang nagdala kay Würth sa HeyGen.
Pakikipag-ugnayan sa isang pandaigdigang lakas-paggawa
Bilang isang pamilyang pagmamay-ari na global na negosyo, hinarap ni Würth ang hamon ng pagpapanatili ng pare-pareho at epektibong komunikasyon sa kanilang multinasyunal na workforce. Kinailangang magbahagi ang mga executive—kabilang ang CEO at ang mga board—ng mga update at estratehikong inisyatiba sa iba’t ibang wika upang maabot ang mga empleyado sa mga rehiyon tulad ng APAC, Europe, at Americas. Umaasa ang mga kasalukuyang proseso sa magastos na studio-produced na mga voiceover o hindi perpektong mga solusyon sa subtitle, na hindi naman nasusukat at hindi rin matipid sa gastos.
“Malaki talaga ang pangangailangan namin para sa isang tool tulad ng HeyGen dahil kung ikaw ay isang executive vice president, halimbawa sa Asia Pacific region, magiging responsable ka para sa mga kumpanya namin sa Japan, Malaysia, Indonesia, at Cambodia,” sabi ni Andreas Henschel, Group Leader sa Corporate Communications ng Würth.
Pinalala pa ng mga hamong ito ang problema sa gastos at oras. Ang tradisyonal na paggawa ng video—kabilang ang transcription, translation, at subtitling—ay nangangailangan ng maraming resources. Ang paggawa ng mga voiceover sa mga external na studio ay nagkakahalaga ng €800 hanggang €1,200 para sa 10 minutong audio, depende sa kinakailangang wika.
“Kapag masyadong mahal ang mga voice artist para sa isang partikular na proyekto, sinusubukan na lang naming magdagdag ng subtitles sa iba’t ibang wika mula sa English na bersyon,” sabi ni Andreas. “Hindi iyon sapat na solusyon at medyo magastos pa rin dahil ang mga taong hindi nakakaintindi ng English ay mahihirapan pa rin sa panonood ng English na video na may mga subtitle lang sa kanilang wika.”
Pagpapatupad ng HeyGen at pagpapalawak ng mga use case
Pinadali ng HeyGen para sa Würth ang paggawa ng mga multilingual na video. Ginagamit ng mga regional executive vice presidents ang HeyGen para gumawa ng buwanang update sa hanggang 10 wika, para matiyak na ang mga team sa Asia-Pacific, Europe, at Americas ay nakakatanggap ng napapanahon at lokal na mensahe. Ibinabahagi ang mga video na ito sa mga intranet system ng Würth, na awtomatikong inaayon ang content sa paboritong language settings ng mga user, na nagpapahusay sa accessibility at engagement.
“Napakaganda ng feature para sa video translation at ng pagiging madali gamitin ng interface kumpara sa mga kakompetensya. Walang kapalit ang HeyGen,” sabi ni Andreas.
Nakatuklas si Würth ng isa pang paraan ng paggamit ng HeyGen para sanayin ang mga team nito sa mga kumplikadong produkto. Dahil sa malawak nitong portfolio na kinabibilangan ng mga industrial tool at electronic components, kinailangan ni Würth ng multilingual na mga training material para sa parehong internal na mga team at mga customer. Gayunpaman, humadlang ang mga hadlang sa wika sa pagiging epektibo ng mga training session, maging remote man o on-site.
“Dahil mayroon kaming pandaigdigang sales force na kailangang turuan tungkol sa mga selling point at kung paano gumagana ang karamihan sa aming mga produkto, nagkaroon ng problema sa paglipat ng kaalaman mula sa aming mga departamento ng R&D papunta sa aming product management at pagkatapos ay sa aming global sales force,” sabi ni Andreas.
Ngayon, puwedeng mag-record ang mga team ng mga workshop sa sarili nilang wika, at ang HeyGen ang bahalang magsalin at gumawa ng mga pinakintab na video sa iba’t ibang wika. Dahil sa kakayahang ito, nagawa ng mga team na i-update ang mga partikular na segment nang tuluy-tuloy nang hindi na kailangang mag-re-shoot ng buong video, na malaki ang ibinawas sa oras at resources na kailangan habang tinitiyak ang katumpakan ng content.
“Ang pinakamagandang bagay dito ay kahit magkamali ka, tulad ng mabubulol sa isang salita, madali mo itong maiwawasto sa HeyGen,” sabi ni Andreas. “Kapag may product update, maaari mo itong baguhin nang hindi nire-reshoot ang buong video. Iyon ang isang bagay na natutuklasan ng aming mga trainer na napakalaking asset.”
Pagiging isang kumpanyang inuuna ang video
Binabago ng paggamit ng HeyGen kung paano nakikipag-ugnayan at nagsasanay ang Würth Group sa kanilang pandaigdigang workforce, na inilipat ang kumpanya mula sa nakasulat tungo sa video-based na komunikasyon.
- Pagtipid sa gastos: Sa pamamagitan ng pagpapalit ng tradisyonal na studio voiceovers gamit ang AI translation capabilities ng HeyGen, nakamit ng Würth ang 80% na pagtitipid sa gastos. Mas mababa na ngayon ang gastos sa paggawa ng executive presentations, na nagbibigay-daan sa kumpanya na maglaan ng mga resources nang mas estratehiko.
- Pagiging episyente sa oras: Pinababa ng HeyGen sa kalahati ang oras na kinakailangan para sa paggawa ng video. Ang isang kamakailang 65-minutong presentasyon mula sa CEO at may-ari ng kumpanya, na isinalin sa walong wika, ay natapos sa loob lamang ng apat na araw ng trabaho—isang prosesong karaniwang aabutin ng hindi bababa sa walong araw.
- Mas pinahusay na accessibility: Sa pagkakaroon ng mga video sa hanggang 10 wika, naging mas inklusibo at mas epektibo ang komunikasyon ng Würth. Maaaring ma-access ng mga empleyado ang content na nakaayon sa kanilang paboritong wika, na nagpapataas ng kanilang engagement at pag-unawa.
- Pinahusay na pagiging magamit: Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen ay nagpaikli ng oras ng onboarding kumpara sa karaniwang e-learning o mga tool sa pag-edit ng video. Matututuhan ng mga empleyado kung paano gamitin ang tool sa loob lamang ng 45 minuto, na nagbibigay‑kapangyarihan sa mga koponan sa iba’t ibang opisina ng Würth sa buong mundo na yakapin ang teknolohiya nang walang aberya.
“Binago ng HeyGen ang paraan namin sa paggawa ng video content at tinulungan kaming gamitin ang video bilang isang anyo ng komunikasyon,” sabi ni Andreas. “Ginawa nitong mas madaling maabot at mas personal ang komunikasyon.”