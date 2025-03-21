Palakasin ang engagement at retention sa training gamit ang AI

Epektibo lang ang training kung natatapos ito ng mga tao. Mahahabang slideshow at makakapal na manual na puro text ay mabilis na nakakabawas ng interes. Sa HeyGen, madaling makakagawa ang training at development teams ng AI training videos na nakakatulong magtaas ng completion rates, nagpapahusay ng knowledge retention, at nagpapabuti ng performance.

Mga benepisyo at halaga

Baguhin ang pagkatuto gamit ang nakakaengganyong video training

Make training videos more engaging and effective

Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.

Create compelling AI-driven training videos in minutes

Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.


Deliver consistent training videos in every region

Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.

Alamin kung paano pinapalawak ng L&D teams ang training content

Sibelco cut training video production costs by €1,000 per minute

Sibelco cut training video production costs by €1,000 per minute

Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.

“Sa HeyGen, nagiging mas simple at mas intuitive ang mga bagay. Kahit nakakatakot gamitin ang AI, pinapadali ng daloy sa HeyGen ang pag-navigate at nagbibigay-daan sa aming team na makatipid sa oras at pera, habang pinananatiling ligtas ang mga empleyado ng Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager sa Sibelco

Jean-Marie Petit

Paano gumawa ng mga training video gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Magsimulang gumawa ng mga propesyonal na training video sa loob lamang ng ilang minuto—hindi mo kailangan ng production team o kahit na editing skills.

  1. Pumili ng template o magsimula mula sa simula
  1. Idagdag ang iyong script at pumili ng avatar
  1. I-customize ang iyong video
  1. Isalin at i-localize para sa mga pandaigdigang team
  1. Isumite ang iyong video

Mga Madalas Itanong

Ano ang mga AI training video?

Ang mga AI training video ay maiikli at nakakaengganyong mga video na idinisenyo para magturo ng partikular na mga kasanayan, workflow, o pinakamahusay na mga praktis. Tinutulungan nila ang mga kumpanya na maiparating ang mahahalagang kaalaman, magpasimula ng engagement, at i-scale ang pagkatuto sa iba’t ibang team.

Bakit dapat gumamit ng video ang mga negosyo para sa training?

Ang video ay isang epektibong paraan para mapataas ang engagement at malinaw na pag-unawa ng mga learner kumpara sa static na content. Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng de-kalidad na AI training videos kahit walang buong production team, kaya mas mabilis ang pagbuo ng skills at mas pare-pareho ang pagbabahagi ng kaalaman.

Paano nakakatulong ang HeyGen sa paggawa ng AI training videos?

Gumagamit ang HeyGen ng mga AI-powered na tool para sa paggawa ng video, kabilang ang makatotohanang avatars, awtomatikong voiceovers, at mga pre-built na template. Maaaring gumawa ang mga marketer, L&D professionals, o sinumang content creator ng makinis at propesyonal na AI training videos nang mabilis, kahit walang advanced na technical skills.

Maaari ko bang i-customize ang aking AI training video para tumugma sa aking brand?

Oo. Sa HeyGen, maaari mong gamitin ang mga kulay, font, logo, at iba pang visual ng iyong brand para maging kaayon ng iyong pagkakakilanlan ang mga AI training video mo. Maaari mo ring iakma ang tono at istilo batay sa iyong audience.

Maaari ko bang gamitin ang HeyGen para gumawa ng AI training videos sa iba’t ibang wika?

Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang AI translation at lip-syncing sa iba’t ibang wika, para ma-scale mo ang training content sa buong mundo nang hindi nadaragdagan ang production costs.

Kailangan ko ba ng karanasan sa video editing para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga user sa lahat ng antas ng kasanayan. Ang intuitive na drag-and-drop tools at user-friendly na interface nito ay tumutulong sa iyong gumawa ng makinis at propesyonal na mga video nang hindi kinakailangang may background sa video editing.

Anong mga uri ng training ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Maaari kang gumawa ng mga onboarding video para sa empleyado, compliance training, leadership development modules, product tutorials, at iba pang uri ng training materials. Iayon lamang ang iyong video sa mga pangangailangan ng iyong mga tag-aaral.

Gaano kahaba dapat ang isang AI training video?

Karaniwan, ang 2–5 minuto ay ideal para sa isang nakatutok na piraso ng training content. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng mas mahahaba o mas maiikling video depende sa paksa at sa platform kung saan mo ito ibabahagi.

Saan ko puwedeng ibahagi ang aking AI training videos?

Maaari mong ipamahagi ang mga HeyGen video sa iba’t ibang channel: mga LMS platform, email campaign, internal knowledge base ng iyong kumpanya, o mga social network. Bigyan sila ng madaling paraan para makapanood sa oras na akma sa kanilang iskedyul.

Gaano kabilis akong makakagawa ng AI training video gamit ang HeyGen?

Sa tulong ng mga AI feature ng HeyGen, makakagawa ka ng propesyonal na training video sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pinasimpleng prosesong ito, madali mong mapapanatiling napapanahon ang iyong mga training material at matutugunan ang mahihigpit na deadline nang walang kahirap-hirap.

