Mga Compliance Training Video sa Malakihang Sukatan
Gawing nasusubaybayang video content ang mandatory training gamit ang SCORM export para sa iyong LMS. I-update agad kapag may pagbabago sa mga regulasyon. I-deploy sa mahigit 175 na wika. Panatilihin ang audit trails na nagpapatunay na natapos ng bawat empleyado ang kinakailangang training.
- Hindi kailangan ng credit card
- Kasama ang SCORM export
Ang L&D Content Bottleneck
Ang Hamon sa Pagsasanay sa Pagsunod
Ang compliance training ay legal na kinakailangan, may mahigpit na oras, at mahirap pamahalaan kapag malakihan na ang saklaw. Daang-daang empleyado ang hindi nakakatapos sa takdang oras, mas mabilis magbago ang mga regulasyon kaysa sa pag-update ng mga materyales, at ang mga audit ay madalas magpakita ng kakulangan sa completion records. Hindi nagwo-work ang live sessions sa iba’t ibang shift at lokasyon, ang English-only na training ay naiiwan ang mga global na team, at mababa ang completion rate ng mga PowerPoint deck. Gumagastos ng libo-libong piso kada taon sa external trainers, habang ang manual na pag-track ay kumakain ng maraming oras at nagpapataas ng audit risk, pananagutan, at posibilidad ng mga parusa.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang mga kinakailangan sa pagsunod ng HeyGen angpropesyonal na mga training videona may built-in na SCORM tracking para sa audit-ready na dokumentasyon. I-upload ang iyong content, pumili ng propesyonal na AI avatar, at gumawa ng mga video na direktang mai-e-export sa iyong LMS na may completion data, timestamps, at version control. Kapag nagbago ang mga regulasyon, i-update lang ang script at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto, at ang bagong bersyon ay awtomatikong ihahatid sa mga learner. Kailangan mo ba ng multilingual na compliance training? Isalin ang harassment prevention, OSHA, o HIPAA na content sa mahigit 175 wika gamit ang natural na voice cloning at lip sync, para makapaghatid ng legal na sumusunod na training gamit ang iisang, pare-parehong audit trail.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train nang Malawakan
SCORM Export at Audit Trails
I-export ang mga compliance video bilang SCORM 1.2 o 2004 packages na madaling i-integrate sa anumang LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, o anumang learning platform. Awtomatikong tina-track ng iyong LMS ang completion, oras na ginugol, assessment scores, at mga petsa ng completion. Kapag humingi ang mga auditor ng dokumentasyon, kunin lang ang completion reports direkta mula sa iyong system.
Sumusunod sa pamantayan ng SCORM 1.2 at 2004
Awtomatikong pagsubaybay ng pagkumpleto
Mga tala ng audit na may oras na selyo
Dokumentasyon ng kontrol sa bersyon
Agarang Mga Update sa Regulasyon
Hindi naghihintay ang mga regulasyon sa production schedule mo. Nag-a-update ang OSHA ng isang standard. May kasong korte na nagbabago sa mga requirement para sa harassment training. I-edit ang training script mo ayon sa mga bagong requirement at i-regenerate ang video sa loob ng limang minuto. I-upload ito sa LMS mo at awtomatiko nitong papalitan ang lumang bersyon. Mananatiling tama at napapanahon ang compliance training mo nang hindi na kailangan ng ilang linggong production delays.
Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob ng ilang minuto
Hindi na kailangang mag-re-shoot
Pagsubaybay ng mga bersyon para sa pagsunod sa mga patakaran
I-update ang lahat ng wika nang sabay-sabay
Pagsasanay sa Pagsunod na Multilingguwal
Sa maraming hurisdiksyon, legal na kinakailangan ang pagsasanay sa mga wikang naiintindihan ng mga empleyado. Isang compliance video lang ang kailangan para magkaroon ng walang limitasyong bersyon sa iba’t ibang wika. Isalin ang OSHA training sa Spanish para sa iyong pasilidad sa Texas, sa Portuguese para sa mga manggagawang Brazilian, at sa Vietnamese para sa iyong team sa California. Tinitiyak ng voice cloning ang natural na pagbigkas, hindi parang robotic na text-to-speech. Pare-pareho ang SCORM tracking sa bawat bersyon ng wika.
Mahigit 175 na wika ang available
Natural na pagkopya ng boses sa bawat wika
Tugma ang lip sync sa galaw ng bibig
SCORM tracking sa bawat bersyon ng wika
Propesyonal na Nilalaman para sa Pagsunod sa Mga Alituntunin
Halos walang nakakatapos ng 40-slide na PowerPoint tungkol sa harassment prevention. Mas mataas nang 3x ang completion rate ng video kumpara sa document-based na training. Ang mga propesyonal na avatar presenter ay naghahatid ng kinakailangang content sa isang engaging at madaling panooring format. Mas naiintindihan ng mga empleyado ang mga requirements at mas tumatagal sa kanila ang natutunan sa training.
Propesyonal na paghahatid ng tagapagsalita
Mas mataas ang pagtatapos kumpara sa mga dokumento
Mas mahusay na pag-alala at pagkatuto ng kaalaman
Mga halimbawa batay sa sitwasyon kapag kinakailangan
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
I-upload ang Iyong Compliance Content
Magsimula sa mga kasalukuyang materyales sa compliance. I-upload ang mga PowerPoint deck mula sa nakaraang training, i-paste ang mga script mula sa mga policy document, o gamitin ang content outline ng external trainer ninyo. Para sa mga karaniwang compliance topic, i-refer ang mga umiiral na requirement. Ang mga pamantayan ng OSHA ay pampubliko. Ang mga gabay ng EEOC para sa pag-iwas sa harassment ay nakadokumento. Ang mga requirement ng HIPAA ay malinaw na nakasaad.
Pumili ng Propesyonal na Tagapagsalita
Pumili mula sa 120+ propesyonal na AI avatar na angkop para sa seryosong compliance na mga paksa. Mga business professional na tagapagsalita para sa harassment training. Mga safety-focused na avatar para sa OSHA content. Mga healthcare professional para sa HIPAA training. Idagdag ang logo at branding ng inyong kumpanya. Isama ang mga kinakailangang legal na disclaimer.
I-deploy gamit ang SCORM Tracking
I-export bilang SCORM package. I-upload sa iyong LMS kasama ng iba pang kinakailangang training. Itakda ang mga requirement para sa completion. I-assign sa mga kinakailangang grupo ng empleyado. Ang iyong LMS ang bahala sa enrollment, tracking, mga paalala, at dokumentasyon. Kapag humingi ang mga auditor ng ebidensya, mag-generate ng completion reports.
Pagsasanay sa Pagsunod para sa Bawat Kinakailangang Regulasyon
Pagsasanay sa Kaligtasan ng OSHA
Paggawa, konstruksyon, warehousing, at anumang industriya na may mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Komunikasyon tungkol sa mga panganib, lockout tagout, proteksyon laban sa pagkahulog, pagpasok sa confined space, operasyon ng forklift, at mga kinakailangan sa PPE. Gumawa ng pagsasanay na sumusunod sa OSHA na may nakadokumentong pagkumpleto para sa mga inspeksyon.
Gamit na kaso: Isang kompanya sa pagmamanupaktura na may tatlong shift ang gumagawa ng OSHA lockout tagout na training video. Ipinapamahagi ito sa English at Spanish. Natatapos ng lahat ng shift ang training ayon sa kani-kanilang iskedyul. Humihingi ang OSHA inspector ng dokumentasyon. Gumagawa ang manager ng completion report na nagpapakitang 100% ang pagsunod sa loob ng wala pang dalawang minuto.
Pagsasanay sa Pagkapribado at Seguridad ng HIPAA
Mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, mga klinika at medikal na praktis, mga ospital, mga kompanya ng seguro, at anumang sakop na entidad na humahawak ng protektadong impormasyon pangkalusugan. HIPAA privacy rule, security rule, breach notification, mga karapatan ng pasyente. Natutugunan ang taunang kinakailangan sa HIPAA training sa pamamagitan ng nasusubaybayang video content.
Gamit na kaso: Isang multi-location na medical practice ang lumilikha ng HIPAA privacy training. Ipinapamahagi ito sa lahat ng clinical at administrative staff sa limang opisina. Tinutunton ng LMS ang pagkompleto bilang patunay na natapos ng lahat ng empleyado ang taunang mga kinakailangan sa HIPAA bago ang deadline.
Pagsasanay sa Pag-iwas sa Panliligalig
Kailangan sa karamihan ng mga estado para sa lahat ng employer. Seksuwal na panliligalig, diskriminasyon, paghihiganti, paglikha ng magalang na lugar ng trabaho, mga pamamaraan sa pag-uulat, mga responsibilidad ng manager. Natutugunan ang mga partikular na kinakailangan ng bawat estado gamit ang nako-customize na nilalaman.
Gamit na sitwasyon: Isang retail chain na may 50 lokasyon sa California at New York ang lumilikha ng harassment prevention training na tumutugon sa partikular na mga requirement ng parehong estado. Tinutunton nito ang completion upang mapatunayan na lahat ng supervisor ay nakatapos ng kinakailangang dalawang-oras na training sa California.
Pagsunod sa Data Privacy at Cybersecurity
Mga kinakailangan sa GDPR para sa mga operasyon sa Europa, mga patakaran sa proteksyon ng datos, kamalayan sa phishing, seguridad ng password, at pag-uulat ng mga insidente. Mga kumpanya sa teknolohiya, mga serbisyong pinansyal, at anumang organisasyon na humahawak ng datos ng customer.
Gamit na kaso: Isang SaaS na kumpanya ang gumagawa ng GDPR compliance training para sa mga empleyado sa Europa. Kasama rito ang mga prinsipyo ng proteksyon ng datos, mga karapatan ng indibidwal, at mga proseso para sa pag-abiso ng data breach. Tinutunton din ang pagkompleto ng training para sa dokumentasyon ng pagsunod sa regulasyon.
Pagsunod sa Regulasyon sa Serbisyong Pinansyal
Pag-iwas sa money laundering, Bank Secrecy Act, Kilalanin ang Iyong Customer (KYC), pagsunod sa SOX, mga regulasyon sa securities, pag-iwas sa insider trading. Mga bangko, credit union, kompanya sa pamumuhunan, at mga kompanya ng seguro na tumutupad sa mga kinakailangan sa regulasyon sa pananalapi.
Gamit na kaso: Isang rehiyonal na bangko ang gumagawa ng AML training para sa lahat ng teller at empleyadong humaharap sa kliyente. Ina-update ito kada quarter gamit ang mga bagong halimbawa ng kaso at mga pagbabago sa regulasyon. Ang SCORM tracking ay nagbibigay ng dokumentasyon ng pagsusulit para sa mga regulatory review.
Pagsasanay sa Pagsunod para sa mga Bagong Hired
Tiyaking natatapos ng bawat empleyado ang mga kinakailangang polisiya sa onboarding gamit ang mga onboarding video para sa empleyado na may awtomatikong compliance tracking.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Gamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot namin
Natutupad ba nito ang mga kinakailangan sa pagsasanay ng OSHA?
Oo. Iniaatas ng OSHA ang angkop na pagsasanay, pag-unawa sa wika, at dokumentasyon. Pagsasanay sa video na may SCORM tracking ay tumutupad sa mga kinakailangang ito. Marami ring organisasyon ang nagpapalawig ng kanilang compliance education sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na panloob na mga training video upang lalo pang mapatatag ang kamalayan sa kaligtasan at mga regulasyon.
Legal ba ang paggamit ng video training para sa pag-iwas sa harassment?
Karamihan sa mga batas ng estado tungkol sa harassment training ay nangangailangan ng interaktibong content pero hindi kinakailangang isagawa nang harapan. Ang video training na may mga halimbawa ng sitwasyon at mga knowledge check ay tumutugon sa mga interaktibong requirement. Tinatanggap ng California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, at Maine ang video-based na harassment training.
Paano gumagana ang SCORM tracking para sa compliance documentation?
Ang SCORM ay nagpapadala ng completion data sa iyong LMS, kabilang kung sino ang nakatapos, kailan, gaano katagal ang ginugol na oras, mga assessment score, at kung aling bersyon ang ginamit. Permanenteng iniimbak ito ng iyong LMS, na lumilikha ng audit trail na nagpapatunay na naganap ang kinakailangang training.
Maa-update ba ang mga video kapag nagbago ang mga regulasyon?
Kadalasang hinihingi ng mga batas pederal at pang-estado na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Gawin ang iyong compliance video sa English, tisalin sa Spanish, Vietnamese, Mandarin, o anumang wika na ginagamit ng iyong mga manggagawa. Bawat bersyon ng wika ay may sarili nitong SCORM tracking.
Paano naman ang mga empleyadong hindi marunong mag-Ingles?
Kadalasan, hinihingi ng mga batas pederal at pang-estado na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Gawin ang iyong compliance video sa English, at isalin ito sa Spanish, Vietnamese, Mandarin, o anumang wika na ginagamit ng iyong mga manggagawa. Bawat bersyon ng wika ay may sarili nitong SCORM tracking.
Gaano kahaba dapat ang mga compliance training video?
Depende ito sa mga hinihingi ng regulasyon. Sa California, kailangan ng dalawang oras para sa harassment training ng mga supervisor. Karamihan sa mga estado ay tumatanggap ng isang oras para sa training ng mga empleyado. Para sa pangkalahatang compliance, panatilihing mas mababa sa 20 minuto ang bawat module. Hatiin sa mga kabanata ang mas mahahabang requirements.
Anong mga LMS platform ang compatible dito?
Anumang LMS na sumusuporta sa SCORM 1.2 o 2004, na halos lahat ng LMS ngayon. Kabilang dito ang Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard, at daan-daan pang iba
Paano mo pinatutunayan ang training sa mga auditor?
Ang iyong LMS ang nag-iimbak ng lahat ng completion data. Kapag humingi ang mga auditor ng ebidensya, bumuo ng completion reports mula sa iyong LMS. Ipinapakita ng mga ito ang mga pangalan ng empleyado, petsa ng pagtatapos, oras na ginugol, assessment scores, at kung aling bersyon ng training ang natapos.
Magsimulang Gumawa ng Mga Training Video Ngayon
Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa content na luma na bago pa man ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team ng Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.
- Kanselahin anumang oras