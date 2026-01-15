Gumawa ng Mga Product Training Video na Nagpapabilis ng Sales Productivity
I-clone ang iyong mga product manager at sales engineer bilang mga AI avatar na makakapagsanay ng walang limitasyong bilang ng miyembro ng team. I-update agad ang product training kapag may nagbago sa mga feature. I-scale ang kaalaman sa produkto sa buong sales, support, at partner teams nang hindi na kailangang mag-iskedyul ng panibagong live session.
Ang L&D Content Bottleneck
Ang product team mo ay na-stuck sa paulit-ulit na training habang napag-iiwanan ang product knowledge. Gumugugol ang mga product manager ng maraming oras sa muling pagpapaliwanag ng mga feature, naghihintay ang mga bagong sales hire ng training, nahihirapan ang support at customer success na sumabay sa mga bagong release, at mali ang pagde-demo ng mga partner sa produkto. Sa dose-dosenang update na lumalabas bawat quarter, hindi kayang mag-scale ang live training, inaabot ng buwan bago makarampa ang mga sales rep, nag-iiba-iba ang kalidad ng demo depende sa tao, at nawawalan ng mahalagang oras sa pagbuo ang iyong pinakamahusay na product experts dahil sa training. Hindi nababasa ang documentation, mahirap i-update ang mabababang kalidad na Zoom recording, at natatalo ang sales team mo sa mga kakompetensiya na mas naiintindihan ng kanilang mga rep ang produkto.
Ang Solusyon ng HeyGen
HeyGen clones your subject matter experts into AI avatars that deliver unlimited product training without taking their time. Record your product manager, solutions engineer, or top sales performer once, and their digital twin trains every new hire, explains every feature, and demonstrates every use case. When products change, update the script and regenerate training in minutes so sales teams learn new features the same day they launch. Standardize your best-performing demo across the entire team, ensuring consistent, high-quality demos instead of results that vary by rep.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train nang Malawakan
Subject Matter Expert Cloning
Ang product manager mo ang nagiging bottleneck. I-clone sila bilang isang AI avatar. Ang kanilang digital na bersyon ang maghahatid ng mga product overview, malalalim na feature walkthrough, competitive positioning, at technical architecture. Isang beses lang sila magre-record, pero panghabambuhay na ang training. Masyadong abala ang sales engineer para sa partner training? I-clone sila. May top performer na may pinakamagandang demo? I-clone sila.
Record SME once for unlimited training
I-clone ang mga product manager, sales engineer, at mga top performer
Digital na eksperto na available 24/7
Free SMEs from repetitive training
Instant Feature Release Training
Ang mga SaaS company ay naglalabas ng mga update lingguhan o buwanan. Gumawa ng pagsasanay sa mga feature sa mismong araw na maglalabas ka. Magre-record ang iyong product manager ng 10-minutong update. Gumawa ng video. I-deploy agad sa sales, support, at success teams. Alam na ng lahat ang mga bagong feature bago pa magtanong ang mga customer. Release sa susunod na buwan? I-update ang script, i-regenerate.
Same-day feature release training
I-update ang pagsasanay sa loob ng ilang minuto
Sumabay sa bilis ng pagbabago ng produkto
Hindi na kailangang muling mag-record ng SMEs para sa mga update
Consistent Demo Quality
Your top rep closes 3x more deals than average. Their demo is why. Turn their demo into the standard everyone learns. Record their best demo flow, talk track, and objection handling. Every new hire learns this proven approach. Demo quality becomes your competitive advantage.
Irekord ang pinakamahusay na demo bilang pamantayang training
Consistent demo quality across team
Napatunayang mga script sa pag-uusap para sa lahat ng sales reps
Standardisadong mga tanong sa discovery
Mabilis na Panahon ng Pag-angat ng Benta
New hires take six months to become productive. Compress ramp time with comprehensive product training they complete on their schedule. Day one, they start watching training from your cloned experts. Week two, they understand core features. Month one, they can demo confidently. Average time to first deal drops from six months to three.
Reduce ramp time 40-60%
Self-paced learning for new hires
Kaalamang produkto na on-demand
Faster time to first deal
Multilingual Global Teams
Kailangan ng mga international na sales, support, at partner teams ang product training sa sarili nilang wika. Gumawa lang ng training isang beses sa English. Isalin ito sa German, Portuguese, Japanese, at Mandarin. Nagbibigay ang voice cloning ng natural na training sa lokal na wika, hindi yung parang pilit na dubbing. Nauunawaan ng mga global team ang mga produkto nang kasing-lalim ng nasa headquarters.
Higit sa 175 wika mula sa iisang pinagmulan
Natural na pagkopya ng boses sa bawat wika
Global team enablement
Same-day international training
Magpalawak Nang Hindi Nagha-hire
Ang maliit ninyong enablement team na binubuo ng dalawang tao ay nakakapaglingkod sa 200 katao na lalaki pa hanggang 400. I-clone ang inyong mga SME. Ang kanilang mga avatar ang bahala sa walang limitasyong dami ng training. Mga batch ng bagong hire na tig-50? Walang problema. Nagiging walang hanggan ang kapasidad ninyo sa training nang hindi kinakailangang magdagdag ng headcount.
Walang limitasyong kapasidad sa pagsasanay
Hindi na kailangan ng karagdagang tauhan
Paglingkuran ang lumalaking mga organisasyon
Mag-scale nang mas mabilis kaysa sa pag-hire
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nailathalang Kurso sa 3 Hakbang
Kunin ang Kaalaman sa Produkto
Magsimula sa mga eksperto sa produkto mo—mga product manager, solutions engineer, at nangungunang sales performers. I-record mo sila habang ipinapaliwanag ang produkto mo, ipinapakita ang mga feature, at nagde-demo. O i-upload ang mga existing na presentation. Nariyan na ang expertise. Ginagawang reusable ito ng HeyGen.
Gumawa ng SME Avatar
Turn recordings into AI avatars. Your product manager becomes a digital presenter delivering training on demand. Choose professional avatars or create custom clones from video. Your SME's expertise scales without their time.
Mag-deploy at Mag-update Nang Tuluy-tuloy
Deploy to sales, customer success, support, and partners. Host in your LMS, embed in knowledge bases, share via links. When products change, update scripts and regenerate in minutes. Your training evolves with your product.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Pagsasanay sa Produkto para sa Sales Team
Bigyan ng malalim na kaalaman sa produkto ang mga sales rep. Kasama rito ang mga overview ng features, competitive positioning, mga use case ayon sa industriya, pagpepresyo, technical requirements, at kung paano sagutin ang mga objection. Taposin muna ng mga bagong hire ang komprehensibong training bago ang kanilang unang tawag sa prospect.
Bigyan ang mga sales rep ng malalim na kaalaman sa produkto bago ang kanilang unang tawag sa prospect. Maraming team ang pinagsasama ito sa mga video para sa onboarding ng empleyado upang pabilisin ang kanilang maagang pag-ramp.
Pagpapalakas sa Tagumpay ng Customer
Sanayin ang mga CSM sa mga kakayahan ng produkto, pinakamahusay na mga gawi sa paggamit ng features, mga estratehiya sa adoption, at mga oportunidad para sa expansion. Nauunawaan ng mga CSM ang mga produkto nang sapat nang malalim para maghatid ng halaga sa customer at makilala ang mga pagkakataon para sa upsell.
Gamit na sitwasyon: CSM team na may 40 katao ang humahawak ng 2,000 account. Buwan-buwan ang paglabas ng mga bagong feature ng produkto. Gumagawa ang CSM manager ng training para sa mga feature sa mismong araw ng release. Tumaas ng 60% ang paggamit ng mga customer sa mga bagong feature.
Pagsasanay sa Teknikal na Suporta
Bigyan ng kakayahan ang support gamit ang teknikal na kaalaman sa produkto. Saklaw nito ang mga feature at kung paano gumagana ang mga ito, mga gabay sa pag-troubleshoot, mga kilalang isyu, detalye ng mga integration, at pagresolba ng error. Mas mabilis nakakapagtapos ng mga ticket ang mga support agent kapag may malalim silang pag-unawa sa produkto.
Use case: Global support team across three time zones. Product manager cloned as avatar delivers technical training. Support ticket resolution time decreased 35%.
Partner and Channel Enablement
Sanayin ang mga reseller at implementation partners tungkol sa iyong product portfolio. Gumawa ng partner training na madaling i-scale sa walang limitasyong partner organizations kahit wala kang dedikadong partner enablement team.
Use case: Software vendor with 200 channel partners. Partner manager creates product training. Partners complete certification. Partner-sourced revenue increased 45%.
Napatunayang resulta: Nagra-ulat ang mga organisasyon ng 50% pagbawas sa oras ng sales ramp gamit ang video-based na product training kumpara sa mga paraang nakabatay lang sa dokumentasyon.
Feature Release Training
Sanayin ang mga team sa mga bagong feature sa mismong araw na ilulunsad ang mga ito. Gumagawa ang mga product manager ng mabilisang training para sa bawat release. Nanatiling updated ang sales, success, at support sa tuloy-tuloy na pag-evolve ng produkto.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: SaaS platform na naglalabas ng updates linggu-linggo. Ang product marketing ang gumagawa ng 5–10 minutong training para sa bawat release. Nagagamit na ng revenue teams ang mga bagong feature sa loob lang ng ilang araw, hindi na inaabot ng mga linggo.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
What is SME cloning for product training?
Ang SME cloning ay lumilikha ng mga AI avatar ng iyong mga eksperto sa produkto na naghahatid ng training gamit ang kanilang sariling boses at istilo. Maraming team ang gumagamit nito hindi lang para sa product education kundi pati na rin para sa tuloy-tuloy namga internal training videopara sa patuloy na enablement sa iba’t ibang role.
Paano ninyo pinananatiling napapanahon ang training kapag palaging may nagbabagong mga feature?
Edit the script with updated information and regenerate in minutes. Your SME avatar explains new features without re-recording the actual person. Training stays synchronized with product releases. Update training as fast as you ship code.
Can this replace live product training entirely?
For knowledge transfer and demo training, yes. Video excels at explaining features and teaching messaging. For interactive role play, combine video for knowledge with live sessions for practice. Most organizations use video for 80% of product training.
How long does it take to create comprehensive product training?
Para sa isang tipikal na SaaS na produkto, sapat na ang 2–4 na oras ng naitalang content para masaklaw ang mga pangunahing feature, use case, at positioning. I-record ang iyong SME habang ipinapaliwanag ang mga paksa. Pagkatapos, gumawa ng mga video. Kadalasan, natatapos ng karamihan sa mga organisasyon ang pangunahing training sa loob ng isang linggo.
Does video training actually improve sales ramp time?
Oo. Iniulat ng mga organisasyon ang 40–60% na pagbawas sa oras bago maging produktibo ang mga bagong empleyado. Dahil self-paced ang mga video, natututo ang mga bagong hire nang kasingbilis ng kaya nilang maka-absorb ng impormasyon, sa halip na maghintay pa sa naka-schedule na training. Ang kumpletong kaalaman sa produkto sa unang buwan ay nagpapabilis sa pag-abot nila sa kanilang unang deal.
How does this work for partner enablement?
Create partner certification training. Partners complete on their schedule. Track completion to verify knowledge. Many software vendors require partner certification before deal registration approval.
Gaano kahaba ang puwedeng maging mga training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na iba-iba ang haba. Pinaka-epektibo ang training kapag sumusunod ito sa microlearning principles—mga module na 3–10 minuto na nakatuon sa tiyak na learning objectives. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalawak na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata upang mapahusay ang engagement ng mga learner at tumaas ang completion rates.
Maaaring gumamit ng HeyGen ang maraming tao sa aking L&D team?
Yes. HeyGen for Business includes team workspaces where instructional designers, training managers, and content creators can collaborate. Shared asset libraries keep approved avatars, brand elements, and templates accessible to your entire team. Admin controls let you manage permissions and monitor usage.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyonal na paggawa ng video?
Traditional training video production requires scheduling presenters, booking studios, coordinating crews, and post-production editing—typically 2-3 months and $5,000-$15,000+ per finished video. HeyGen generates equivalent quality in minutes to hours, with unlimited revisions. Advantive reported 50% reduction in content creation time. Würth Group cut production time by 50% and translation costs by 80%.
Paano kung ayaw magpa-record ng product manager namin?
Use professional AI avatars instead of cloning. Your product knowledge delivered by professional presenter. The content expertise matters more than who delivers it.
