Advantive ay isang SaaS company na nagbibigay ng purpose-driven na software para sa mga specialty manufacturer at distributor, na tumutulong sa kanila na mag-scale nang mahusay at mag-operate nang mas kumikita. Bilang Director of Learning and Development, pinangungunahan ni Bob Bednarz ang mga global enablement initiative na nakatuon sa pagpapabilis ng paglago ng mga empleyado at pag-unlock ng kanilang potensyal sa buong organisasyon.
Para kay Bob, ang pagkatuto ay hindi lang basta paghatid ng impormasyon; tungkol ito sa pagtulong sa mga tao na makabuo ng mga kasanayan at mas mabilis na maalala at magamit ang kanilang natutunan. Layunin niyang paikliin ang oras na kailangan ng mga empleyado para maabot ang mahahalagang milestone, pinipiga ang dating inaabot ng dalawa hanggang tatlong taon tungo sa anim hanggang labindalawang buwan, o mas maikli pa. Para magawa iyon sa malakihang antas, kasama ang isang maliit na L&D team, kinailangan nila ng bagong paraan sa paglikha ng content at pagpapalakas ng engagement.
Pagpapanatili ng engagement habang nagpapatakbo nang may payat na kapasidad
Ang L&D team ng Advantive ay sadyang pinalalakad nang payat at episyente. Maraming ginagampanang tungkulin si Bob—pinagsasabay ang facilitation, paggawa ng content, at pagdisenyo ng mga programa—habang sinusuportahan ang mahigit 600 empleyado sa buong mundo, bukod pa sa pagsasanay para sa mga customer.
Mahalaga na ang video sa learning strategy ng Advantive, lalo na para sa self-paced at on-demand na content. Mahirap gumawa ng video na nananatiling relevant at engaging habang tumatagal.
“Isa sa pinakamalalaking hamon sa tradisyunal na video ay mabilis itong naluluma,” sabi ni Bob. “Maaaring mag-record ka ng isang oras na training, at pagkalipas ng 30 o 40 araw, hindi na ito tama o napapanahon. Kailangan mo na namang i-record muli ang buong video.”
Isa pang malaking hadlang ang pagdepende sa mga subject matter expert. Madalas na nakaharap sa mga customer ang mga technical expert ng Advantive, at napakahirap maglaan ng oras para sa kanila upang mag-record ng training, lalo na para gumawa pa ng isang engaging na video.
“Hindi naman palagi nila taglay ang kasanayan para mag-record ng nakakaengganyong training,” paliwanag ni Bob. “At hindi rin namin palaging may oras para hilahin sila palayo sa mga customer.”
Ang naging resulta ay mabagal na production cycles, luma at hindi na napapanahong content, at limitadong kakayahang palawakin ang mga learning program nang hindi nadaragdagan ang workload.
Paghahanap ng mas mabilis na paraan para lumikha ng nakakaengganyong learning content
Ang unang impresyon ni Bob sa HeyGen ay hinubog ng pangangailangan. Dahil isa ito sa pinakamaliit na L&D teams na kanyang napagtrabahuhan, kailangan niya ng paraan para makagawa ng content nang mas mabilis nang hindi isinusuko ang kalidad o engagement.
“Kailangan kong makagawa ng content nang mas mabilis,” sabi niya. “Noong panahong iyon, ako lang talaga at isa pang tao ang sumusuporta sa daan-daang empleyado.”
Ang agad na tumatak sa kanya ay ang kakayahan ng HeyGen na gawing nakakaengganyong video ang text-based na training, habang dinaragdagan ito ng human element sa pamamagitan ng mga avatar. “Isa sa pinakamalalaking hamon sa self-paced learning ay ang engagement,” sabi ni Bob. “Kailangan ng mga tao ng emosyonal na koneksyon para mas maaalala nila ang impormasyon.”
Sa paggamit ng studio avatar, na madalas na ginagaya ang sarili niyang anyo, nagagawa ni Bob na lumikha ng pakiramdam ng presensya at pagiging pamilyar, kahit sa asynchronous na pag-aaral. “Kapag may nakikitang tao ang mga learner, kahit avatar na bersyon ko lang, mas malaki ang posibilidad na maalala nila ang kanilang pinag-aaralan,” sabi niya.
Nagbibigay-daan sa makatotohanang role-play kahit walang live na coaching
Isa sa pinakamalalaking tagumpay ang nangyari nang sinimulan ni Bob gamitin ang interactive avatar capabilities ng HeyGen.
“Ang mahiwagang sandali para sa amin ay nang makita naming mabuhay ang avatar,” sabi niya. “Pero mas mahalaga, iyon ay ang LiveAvatar at ang kakayahang makipag-role-play.”
Ipinakita ni Bob ang isang simulated na senaryo ng panayam para sa lider na kanyang nirereportan, na nagpapakita kung paano makakapagsanay ang mga empleyado ng mga totoong kasanayan sa trabaho, gaya ng pag-iinterbyu o pagharap sa performance conversations, nang hindi na kinakailangang may presensiya ng isang live na coach.
“Doon namin napagtanto na matutulungan pala namin ang mga tao na mag‑develop ng kanilang mga kasanayan nang hindi na kailangan ng coach na uupo kasama nila nang ilang oras,” sabi niya.
Binuksan nito ang pinto para sa nasusukat na praktis na direktang nakapaloob sa self-paced na pag-aaral. Sa halip na umasa sa 90-minutong workshops o one-on-one na role-play sessions, maaari na ngayong magpraktis ang mga empleyado sa makatotohanang mga sitwasyon ayon sa sarili nilang iskedyul.
“Akala ko hindi pa tayo umaabot sa ganitong level ng AI,” sabi ni Bob. “Pero dahil dito, naging posible na.”
Pagpapadali ng pag-update ng content at multilingguwal na paghahatid
Binago rin ng HeyGen kung paano pinangangasiwaan ng Advantive ang pag-update ng content at lokalizasyon.
Sa halip na i-rerecord muli ang buong video para lang sa maliliit na pagbabago, mabilis na naia-update ni Bob ang mga script at muling nagagawa ang content. “Kung kailangan naming mag-update, mas mabilis ito kaysa magrerecord ulit ng tatlo o limang minutong video,” sabi niya.
Sinimulan din ng team na mag-eksperimento sa generative video creation, kung saan ginagawang makikinis at propesyonal na mga video ang mga prompt o PowerPoint-style na content sa loob lamang ng ilang araw imbes na ilang linggo.
“Madalas marami kaming ideya, pero dati inaabot ng ilang linggo bago namin sila maipakita nang visual,” sabi ni Bob. “Ngayon nagagawa na namin iyon sa loob lang ng ilang araw.”
Para sa pagsasanay ng mga customer, naging mas madali nang husto ang pagsasalin. Pangunahing gumagamit ng English ang Advantive, ngunit kailangan ng mga global na customer ang pagsasanay sa iba’t ibang wika. “Napakalaking bagay ang kakayahang mag-upload ng isang video at mabilis itong maging available sa maraming wika,” sabi ni Bob.
Pagbuo ng pundasyon para sa mas mabilis at nasusukat na pagkatuto
Mula nang gamitin ang HeyGen, nakakita ang Advantive ng malinaw at nasusukat na mga pag-unlad.
Tinatayang ni Bob na nabawasan ng 50% ang oras na kailangan para gumawa ng self-paced na learning content. Sa isang kamakailang halimbawa, ang isang voice-over PowerPoint training na dati’y aabutin ng ilang araw ay natapos na lang sa dalawa hanggang tatlong oras. “’Yung natitipid naming oras ang pinakamahalagang sukatan para sa amin,” sabi ni Bob.
Higit pa sa pagiging mas episyente, nagbibigay-daan ang nabawing oras kay Bob na magpokus sa mas mataas na impact na gawain, tulad ng pagfa-facilitate ng mga session, pakikipag-ugnayan sa mga empleyado, at pagsuporta sa mga lider, sa halip na gumugol ng maraming oras sa paggawa ng content.
“Kung nakakatipid ako ng oras, nakakatipid din ako ng pera,” sabi niya. “At mas marami pa akong oras na maibibigay sa harap ng mga tao, na sa huli ay nagpapataas ng engagement at retention.”
Ang pinakamahalagang pinahahalagahan ni Bob tungkol sa HeyGen ay patuloy itong umuunlad. Patuloy na pinalalawak ng mga bagong feature ang mga posibilidad para sa mga learning at development team. “Nagsisimula pa lang talaga tayo,” sabi niya,
Ang payo niya sa mga nagsisimula pa lang ay simple: sumubok kaagad at mag-eksperimento. “Habang mas ginagamit mo ito, mas natututuhan mo kung paano ito gamitin,” sabi ni Bob. “At maglaan ng oras sa pagbuo ng iyong studio avatar. Kapag mas pinaghusayan mo ito, mas nagiging makatotohanan at kaengganyo ang karanasan.”
Para kina Bob at ang Advantive L&D team, naging pundasyon na ang HeyGen para sa mas mabilis, mas nakakaengganyo, at mas nasusukat na pagkatuto.
“Kung gusto mong makatipid ng oras, makagawa ng content nang mas mabilis, at lumikha ng mga learning experience na talagang nakakakonekta at naaalala ng mga tao,” sabi ni Bob, “talagang sulit subukan ang HeyGen.”