ทุกคำพูด
ทุกท่าทาง
ในแบบของคุณ
ตัวแก้ไขแบบข้อความทำให้การใช้ตัวสร้างวิดีโอ AI ง่ายเหมือนพิมพ์เอกสาร คุณควบคุมโทน น้ำเสียง ท่าทาง และอารมณ์ได้ครบในแพลตฟอร์มเดียวแบบไร้รอยต่อ ทั้งหมดคือโซลูชันวิดีโอจาก AI ที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์เล่าเรื่องที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ต้องเลือกระหว่างความเร็วกับคุณภาพอีกต่อไป
ความคิดเห็น
เพิ่มคอมเมนต์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น มั่นใจว่าข้อเสนอแนะทุกอย่างถูกบันทึกและนำไปใช้แบบเรียลไทม์
การแท็ก
แท็กผู้ใช้ในวิดีโอ AI เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นและทำให้สมาชิกทีมรับรู้และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัปเดตสำคัญและฟีดแบ็ก
การแก้ไขร่วมกันหลายผู้ใช้
การแก้ไขร่วมกันหลายผู้ใช้ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน แบ่งปันไอเดีย ปรับแก้ และพัฒนาวิดีโอ AI ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI แห่งเดียวที่ให้คุณควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่
มอบพลังของ HeyGen แบบครบเครื่องให้ทีมของคุณ พร้อมความเป็นส่วนตัว การกำกับดูแล และความปลอดภัยในตัว ขยายการใช้งานทั้งองค์กรได้ง่ายด้วยที่นั่งใช้งาน เครดิต และการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบที่ยืดหยุ่น
สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
กำหนดรายละเอียดการถ่ายทอดสคริปต์ของคุณได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีโคลนเสียง AI คุณควบคุมน้ำหนักและจังหวะเสียงของแต่ละคำและวลีได้เอง ช่วยให้คุณสร้างการแสดงเสียงที่โดดเด่นและทรงพลังให้กับอวตาร AI ของคุณได้ในแบบที่เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI อื่นไม่สามารถเทียบได้
เพิ่มความสมจริงให้วิดีโอ AI ของคุณด้วยการสะท้อนเสียง (speech-to-speech) เพียงอัปโหลดเสียงพูดของตัวเองเพื่อควบคุมจังหวะ อารมณ์ และโทนเสียงของดิจิทัลทวิน ให้ฟังเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับตัวตนของคุณ
ทำให้อวตารดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของเรา อวตารที่ไร้อารมณ์และไม่มีชีวิตชีวาไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ด้วย Gesture Control สามารถแมปท่าทางการเคลื่อนไหวตามสคริปต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ท่าทางมือไปจนถึงสีหน้า ช่วยให้วิดีโอที่สร้างจาก AI ของคุณมีความเคลื่อนไหวและน่าติดตาม
มั่นใจก่อนกดส่ง หนึ่งในปัญหาใหญ่ของการสร้างวิดีโอ AI คือไม่รู้ว่าวิดีโอสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรก่อนสร้างเสร็จ พรีวิวแบบสมจริงช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการแสดงการเคลื่อนไหวของอวตารในหน้าพรีวิว ให้ปรับแต่งได้จนกว่าจะพร้อมเรนเดอร์
ทุกความต้องการด้านวิดีโอของคุณครบจบในที่เดียว
ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อสร้างวิดีโอเทรนนิงที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์มนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI
คำบรรยายอัตโนมัติ
เพิ่มคำบรรยายสไตล์โดดเด่นแบบอัตโนมัติ ปรับแต่งฟอนต์ ขนาด และสีได้เองเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม คำบรรยายดึงตรงจากสคริปต์ของคุณใน AI Studio ทำให้ควบคุมเวลาและความแม่นยำของข้อความได้เต็มที่
ชุดแบรนด์
อัปโหลดองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ เช่น โลโก้ สี ฟอนต์ รูปภาพ และวิดีโอ รักษาความสม่ำเสมอให้ทุกโปรเจกต์ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้ในบัญชีสามารถนำแบรนด์ของคุณไปใช้กับวิดีโอ AI ได้อย่างง่ายดาย
องค์ประกอบ B-Roll
เติมความพรีเมียมให้วิดีโอของคุณด้วย b-roll ที่มีให้ในตัว สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ครบตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายเครื่องมือ เอดิเตอร์ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์อย่างทรานซิชันระหว่างซีน รูปภาพสต็อกจาก Getty เพลงประกอบ และอื่นๆ อีกมากมาย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Studio
AI Studio มีฟีเจอร์อะไรบ้างสำหรับการสร้างวิดีโอ?
AI Studio มาพร้อมฟีเจอร์อย่างการขยับอวตาร การควบคุมท่าทาง และการปรับแต่งเสียงพูดให้เป็นธรรมชาติ เพื่อประสบการณ์สร้างวิดีโอที่ใช้งานง่ายและทรงพลัง สำรวจฟีเจอร์เหล่านี้และอื่นๆ เพื่อดูว่า AI Studio สามารถยกระดับโปรเจกต์วิดีโอของคุณได้อย่างไร
จะทำอย่างไรให้วิดีโอที่สร้างด้วย AI ฟังดูเหมือนเสียงของตัวเองมากที่สุด?
ด้วยฟีเจอร์ Voice Mirroring คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเองเพื่อให้ดิจิทัลทวินของคุณมีจังหวะ อารมณ์ และโทนเสียงใกล้เคียงกับเสียงจริงของคุณมากที่สุด
Gesture Control ใน AI Studio คืออะไร?
Gesture Control ช่วยให้คุณแมปการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น ท่าทางมือและการแสดงสีหน้าบนใบหน้า เข้ากับสคริปต์ของคุณเพื่อให้วิดีโอมีความเป็นธรรมชาติและสื่ออารมณ์ได้มากขึ้น
AI Studio ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างไร?
AI Studio ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมราบรื่นด้วยฟีเจอร์อย่างคอมเมนต์ การแท็ก และการแก้ไขร่วมกันหลายผู้ใช้ เพื่อการสื่อสารและรับฟีดแบ็กอย่างไร้รอยต่อ ค้นพบว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมในสื่อดิจิทัลเหล่านี้สามารถยกระดับประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
สามารถปรับแต่งคำบรรยายในวิดีโอได้ไหม
ได้ คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมปรับแต่งฟอนต์ ขนาด และสีได้โดยตรงจากสคริปต์ของคุณใน AI Studio ช่วยให้สร้างวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นและสร้างสรรค์
