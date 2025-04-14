Skapa sociala medier-videor som fångar uppmärksamheten

HeyGens videomakare för sociala medier gör om ett skrivet manus till högkvalitativa videor som är klara att publicera – utan filmning och utan att du behöver någon erfarenhet av videoredigering. Skapa Reels, TikTok-videor, Shorts och LinkedIn-inlägg från ett och samma ställe.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stiliserad vit bilikon på blå bakgrund.Viktiga funktioner

Funktioner i HeyGens videomakare för sociala medier

Sociala medievideor från ett manus

Skriv en kort idé i bildtextlängd eller klistra in ett helt manus, så bygger text till video-motorn scener, berättarröst och tempo runt det. Du skapar en video för sociala medier på några minuter i stället för att lägga en hel kväll i en tidslinje, och varje scen förblir redigerbar som text.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Anpassade format för alla sociala medieplattformar

Skapa samma videoklipp i 9:16 för TikTok och Reels, 1:1 för flöden och 16:9 för YouTube. Ändra storlek på din video så att den passar alla sociala medieplattformar utan manuell beskärning, så att motivet förblir centrerat och dina undertexter är läsbara på varje mobilskärm.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Automatiska undertexter för tittande utan ljud

De flesta användare på sociala medier tittar utan ljud, så den inbyggda textningsgeneratorn lägger automatiskt till korrekta, formgivna undertexter till varje videoklipp. Inlägg med textning håller kvar uppmärksamheten längre och får fler videovisningar från tittare som scrollar förbi med ljudet avstängt.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

En konsekvent presentatör, ingen kamera

Spela in ett 15 sekunder långt klipp så skapar HeyGen en naturtrogen digital tvilling som presenterar varje inlägg med din röst och stil. Skapa professionella videor varje dag utan att rigga ljus, spela in omtagningar eller vara framför kameran de dagar du inte känner för det.

Kom igång gratis →
A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-till-video med Video Agent

Ge AI-videogeneratorn ett ämne, en länk eller en kort beskrivning, så skriver Video Agent manuset, väljer animerade videoscener och AI-B-roll i stället för generisk stockvideo och renderar ett färdigt inlägg. Granska den kreativa planen innan något renderas och skapa sedan flera videor i följd.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Grön presentaskikon.Användningsområden

Användningsområden för verktyget för sociala medier-video

En Instagram Reel som skapas från en skriven hook till vertikala scener med hjälp av anpassningsbara videomallar.

Instagram Reels- och Story-videor

Trendcykler rör sig snabbare än filminspelningar. Skriv in din hook, låt reel-generatorn bygga vertikala scener från anpassningsbara videomallar och skapa engagerande videor samma eftermiddag som trenden dyker upp.

Utforska verktyg
En rad korta vertikala TikTok-klipp med hooks, bildtexter och snabba klipp planerade över en vecka, utan kamera i sikte.

TikTok-videor utan daglig inspelning

För att mata TikToks algoritm behöver du posta flera gånger i veckan. Gör om dina pratpunkter till korta, vertikala klipp med hooks, undertexter och snabba klipp, och skapa videor enligt schema utan att någonsin öppna en kameraapp.

Ett långt blogginlägg på ena sidan som delas upp i flera YouTube Shorts med högt tempo och tydliga, fetstilta bildtexter på den andra.

YouTube Shorts från långformatidéer

Långa manus döljer dussintals korta hooks. Återanvänd blogginlägg, poddar eller webbinarieanteckningar till YouTube Shorts med tajt tempo och tydliga texter, och gör om ett videoprojekt till en veckas aktivitet på kanalen.

Utforska verktyg
En programledarledd LinkedIn-video med talarens namn och titel i en lower-third-overlay i ett professionellt flöde.

LinkedIn-videor som bygger auktoritet

Skrivna inlägg försvinner lätt i flödet. Presentera din ståndpunkt som en presenterledd video med ditt namn och din titel på skärmen, och ge potentiella kunder ett ansikte att minnas redan före första samtalet.

Ett reklammanus som skapar en Facebook-video, en Instagram-annons och en LinkedIn-version, redo som annonsvarianter för lanseringsdagen.

Videoreklam och kampanjinlägg

Lanseringsannonser brukade vänta på produktionsteam. Skriv erbjudandet, skapa versioner av dina annonser i sociala medier för varje kanal och gör en Facebook-video, en Instagram-promo och en LinkedIn-version från ett och samma manus på lanseringsdagen.

Ett färdigt inlägg för sociala medier duplicerat till flera språkversioner med matchad läppsynk och flaggor som markerar 175+ språk.

Ett inlägg, versioner på över 175 språk

Template editors stop at one language. HeyGen translates your finished video content for social media into 175+ languages with matched lip movement and your cloned voice, so the same social content reaches every market you sell in.

Utforska verktyg
Suddig vit dokumentikon med en uppspelningsknapp på en ljusblå bakgrund.Så fungerar det

How social media video maker works

Skapa en video för sociala medier online i fyra steg, med start från kostnadsfria mallar eller ett tomt manus. De flesta skapar och publicerar sina videor inom femton minuter.

Start Creating →
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Step 1: Pick your template

Bläddra bland videomallar för sociala medier och välj sedan rätt storlek för din specifika plattform.

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Steg 2: Klistra in ditt manus

Beskriv videon du vill skapa, eller klistra in din hook och dina pratpunkter och låt AI skriva resten.

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Steg 3: Ge din video rätt stil

Lägg till undertexter, musik, profilfärger och en presentatör. Editorn är enkel att använda: redigera din video genom att redigera texten.

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Step 4: Export and post

Ladda ner som MP4 upp till 4K, eller ändra storlek på samma video för alla andra kanaler först.

Vanliga frågor om videomakare för sociala medier (FAQ)

Vad är en AI-videoskapare för sociala medier och hur fungerar den?

En AI-baserad videomakare för sociala medier är ett verktyg som skapar färdiga videor för sociala medier utifrån text. Du skriver ett manus, den webbaserade videomakaren bygger scener, berättarröst och undertexter, och du exporterar klipp som är klara för Reels, Shorts och LinkedIn, plus förklarande videor och utbildningsvideor – utan att behöva lära dig några videoredigeringsverktyg.

Kommer AI-skapade videor att se för generiska ut i mitt flöde?

Inte om de bär din identitet. HeyGens Avatar V‑modell skapar din digitala tvilling från ett 15 sekunder långt klipp och håller ditt ansikte, din röst och ditt uttryck konsekvent i varje inlägg. G2 rankar den som den mest realistiska på marknaden, så att du kan publicera träffsäkra videor i sociala medier som ser ut som du.

Hur gör jag om ett manus till videor för TikTok, Reels och Shorts?

Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.

Finns det en gratis online-videoskapare för sociala medier utan vattenstämpel?

HeyGens kostnadsfria plan för att skapa videor till sociala medier inkluderar tre gratis videoexporter per månad med vattenstämpel, tillräckligt för att testa kvaliteten i riktiga inlägg. Den kostnadsfria planen innehåller hela editorn, så den fungerar också som en gratis videoredigerare medan du utvärderar. Betalda planer tar bort vattenstämpeln – den begränsning som kreatörer i alla onlinecommunities lyfter fram – och exporterar rena MP4-filer i HD eller 4K.

Vilka videomått och vilken längd fungerar bäst på varje sociala medieplattform?

Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.

How do I create engaging social media videos consistently without filming?

Batcha din videoproduktion. Skriv fem manus vid ett och samma tillfälle, skapa sociala medier-videor med samma digitala presentatör och varumärkesanpassade videomall, och schemalägg exporterna till alla dina sociala kanaler. Ingenting är beroende av inspelning, så du kan planera din innehållskalender för sociala medier oberoende av dagar framför kameran.

What is the best video maker for social media content?

För team som publicerar dagligen utan att filma – HeyGen. En videoredigerare för sociala medier behöver fortfarande material som du har filmat, och det gör även många videotjänster som bygger på stockvideoklipp som ser ut som just stock. HeyGen skapar själva videon utifrån text, presenterar den med en naturtrogen digital tvilling och lokaliserar den till över 175 språk, och du kan fortfarande redigera videor scen för scen utan videoredigeringsprogram.

Kan AI-video hänga med i ett riktigt schema för inlägg i sociala medier?

Yes, and at volume most teams never reach manually. Agency Vision Creative Labs used HeyGen as their social media video creator and took clients from one or two videos a year to 50-60 brilliant videos per day, filling channels that previously sat empty. Read the Vision Creative Labs story for the exact workflow they run.

Hur mycket kostar HeyGen för skapare av innehåll i sociala medier?

Plans start free so you can test output quality before paying. Paid creator plans begin at $24 per month and remove the watermark, less than hiring a professional video maker for an hour, and they cover every format and every social media network you post to.

Kan jag publicera samma video i sociala medier på flera språk?

Ja. Kör vilket färdigt inlägg som helst genom AI-videotranslatorn så skapas lokala versioner på över 175 språk med synkroniserade läpprörelser och din egen klonade röst, så att globala konton kan publicera lokalt anpassat innehåll för sociala medier från en enda huvudvideo i stället för att spela in på nytt.

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