Inte om de bär din identitet. HeyGens Avatar V‑modell skapar din digitala tvilling från ett 15 sekunder långt klipp och håller ditt ansikte, din röst och ditt uttryck konsekvent i varje inlägg. G2 rankar den som den mest realistiska på marknaden, så att du kan publicera träffsäkra videor i sociala medier som ser ut som du.