HeyGens videomakare för sociala medier gör om ett skrivet manus till högkvalitativa videor som är klara att publicera – utan filmning och utan att du behöver någon erfarenhet av videoredigering. Skapa Reels, TikTok-videor, Shorts och LinkedIn-inlägg från ett och samma ställe.
Funktioner i HeyGens videomakare för sociala medier
Sociala medievideor från ett manus
Skriv en kort idé i bildtextlängd eller klistra in ett helt manus, så bygger text till video-motorn scener, berättarröst och tempo runt det. Du skapar en video för sociala medier på några minuter i stället för att lägga en hel kväll i en tidslinje, och varje scen förblir redigerbar som text.
Anpassade format för alla sociala medieplattformar
Skapa samma videoklipp i 9:16 för TikTok och Reels, 1:1 för flöden och 16:9 för YouTube. Ändra storlek på din video så att den passar alla sociala medieplattformar utan manuell beskärning, så att motivet förblir centrerat och dina undertexter är läsbara på varje mobilskärm.
Automatiska undertexter för tittande utan ljud
De flesta användare på sociala medier tittar utan ljud, så den inbyggda textningsgeneratorn lägger automatiskt till korrekta, formgivna undertexter till varje videoklipp. Inlägg med textning håller kvar uppmärksamheten längre och får fler videovisningar från tittare som scrollar förbi med ljudet avstängt.
En konsekvent presentatör, ingen kamera
Spela in ett 15 sekunder långt klipp så skapar HeyGen en naturtrogen digital tvilling som presenterar varje inlägg med din röst och stil. Skapa professionella videor varje dag utan att rigga ljus, spela in omtagningar eller vara framför kameran de dagar du inte känner för det.
Prompt-till-video med Video Agent
Ge AI-videogeneratorn ett ämne, en länk eller en kort beskrivning, så skriver Video Agent manuset, väljer animerade videoscener och AI-B-roll i stället för generisk stockvideo och renderar ett färdigt inlägg. Granska den kreativa planen innan något renderas och skapa sedan flera videor i följd.
Trendcykler rör sig snabbare än filminspelningar. Skriv in din hook, låt reel-generatorn bygga vertikala scener från anpassningsbara videomallar och skapa engagerande videor samma eftermiddag som trenden dyker upp.Utforska verktyg
För att mata TikToks algoritm behöver du posta flera gånger i veckan. Gör om dina pratpunkter till korta, vertikala klipp med hooks, undertexter och snabba klipp, och skapa videor enligt schema utan att någonsin öppna en kameraapp.
Långa manus döljer dussintals korta hooks. Återanvänd blogginlägg, poddar eller webbinarieanteckningar till YouTube Shorts med tajt tempo och tydliga texter, och gör om ett videoprojekt till en veckas aktivitet på kanalen.Utforska verktyg
Skrivna inlägg försvinner lätt i flödet. Presentera din ståndpunkt som en presenterledd video med ditt namn och din titel på skärmen, och ge potentiella kunder ett ansikte att minnas redan före första samtalet.
Lanseringsannonser brukade vänta på produktionsteam. Skriv erbjudandet, skapa versioner av dina annonser i sociala medier för varje kanal och gör en Facebook-video, en Instagram-promo och en LinkedIn-version från ett och samma manus på lanseringsdagen.
Template editors stop at one language. HeyGen translates your finished video content for social media into 175+ languages with matched lip movement and your cloned voice, so the same social content reaches every market you sell in.Utforska verktyg
How social media video maker works
Skapa en video för sociala medier online i fyra steg, med start från kostnadsfria mallar eller ett tomt manus. De flesta skapar och publicerar sina videor inom femton minuter.
Bläddra bland videomallar för sociala medier och välj sedan rätt storlek för din specifika plattform.
Beskriv videon du vill skapa, eller klistra in din hook och dina pratpunkter och låt AI skriva resten.
Lägg till undertexter, musik, profilfärger och en presentatör. Editorn är enkel att använda: redigera din video genom att redigera texten.
Ladda ner som MP4 upp till 4K, eller ändra storlek på samma video för alla andra kanaler först.
En AI-baserad videomakare för sociala medier är ett verktyg som skapar färdiga videor för sociala medier utifrån text. Du skriver ett manus, den webbaserade videomakaren bygger scener, berättarröst och undertexter, och du exporterar klipp som är klara för Reels, Shorts och LinkedIn, plus förklarande videor och utbildningsvideor – utan att behöva lära dig några videoredigeringsverktyg.
Inte om de bär din identitet. HeyGens Avatar V‑modell skapar din digitala tvilling från ett 15 sekunder långt klipp och håller ditt ansikte, din röst och ditt uttryck konsekvent i varje inlägg. G2 rankar den som den mest realistiska på marknaden, så att du kan publicera träffsäkra videor i sociala medier som ser ut som du.
Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.
HeyGens kostnadsfria plan för att skapa videor till sociala medier inkluderar tre gratis videoexporter per månad med vattenstämpel, tillräckligt för att testa kvaliteten i riktiga inlägg. Den kostnadsfria planen innehåller hela editorn, så den fungerar också som en gratis videoredigerare medan du utvärderar. Betalda planer tar bort vattenstämpeln – den begränsning som kreatörer i alla onlinecommunities lyfter fram – och exporterar rena MP4-filer i HD eller 4K.
Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.
Batcha din videoproduktion. Skriv fem manus vid ett och samma tillfälle, skapa sociala medier-videor med samma digitala presentatör och varumärkesanpassade videomall, och schemalägg exporterna till alla dina sociala kanaler. Ingenting är beroende av inspelning, så du kan planera din innehållskalender för sociala medier oberoende av dagar framför kameran.
För team som publicerar dagligen utan att filma – HeyGen. En videoredigerare för sociala medier behöver fortfarande material som du har filmat, och det gör även många videotjänster som bygger på stockvideoklipp som ser ut som just stock. HeyGen skapar själva videon utifrån text, presenterar den med en naturtrogen digital tvilling och lokaliserar den till över 175 språk, och du kan fortfarande redigera videor scen för scen utan videoredigeringsprogram.
Yes, and at volume most teams never reach manually. Agency Vision Creative Labs used HeyGen as their social media video creator and took clients from one or two videos a year to 50-60 brilliant videos per day, filling channels that previously sat empty. Read the Vision Creative Labs story for the exact workflow they run.
Plans start free so you can test output quality before paying. Paid creator plans begin at $24 per month and remove the watermark, less than hiring a professional video maker for an hour, and they cover every format and every social media network you post to.
Ja. Kör vilket färdigt inlägg som helst genom AI-videotranslatorn så skapas lokala versioner på över 175 språk med synkroniserade läpprörelser och din egen klonade röst, så att globala konton kan publicera lokalt anpassat innehåll för sociala medier från en enda huvudvideo i stället för att spela in på nytt.
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