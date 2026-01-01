Förvandla en bostadsbeskrivning till en proffsig annonsvideo på några minuter. Den här videomakaren för fastigheter sköter manus, röst och visuellt innehåll, så att du kan marknadsföra hem, dela marknadsuppdateringar och bygga ditt varumärke utan att filma.
Funktioner som gör marknadsföring av fastigheter enkel
Gör fastighetsinformation till video
Klistra in en bostadsbeskrivning, viktiga funktioner och pris. Det här AI-drivna text-till-video-arbetsflödet sköter videoproduktionen från början till slut, skriver manuset och tempot och lägger till visuellt innehåll, så att du kan skapa bostadsvideor och publicera nya objekt samma dag.
Väck dina bostadsbilder till liv med animation
Ladda upp dina bostadsbilder och förvandla dem till rörliga videoturer med filmiska panoreringar, zoomar och animationer. Bild‑till‑video‑motorn lägger automatiskt till rörelse, övergångar och berättarröst, så att en snabb bildserie blir en genomarbetad visning som visar bostadens bästa vinklar för potentiella köpare.
Ren videoredigering med Speech Cleanup
Spela in din tagning en gång och låt Speech Cleanup sköta videoredigeringen åt dig. Det använder AI-funktioner som automatisk trimning för att ta bort utfyllnadsord, långa pauser och omtagningar. I stället för ryckiga klipp klipper den inbyggda AI-videoeditorn ihop dina bästa klipp med osynliga övergångar, så att du slipper spela in igen.
Naturliga röstspår på över 175 språk
Lägg till naturligt klingande voiceovers i alla bostadsvideor utan att anlita röstskådespelare eller spela in ljud själv. AI-röstgeneratorn läser upp ditt manus på över 175 språk och dialekter, så att du kan anpassa objektbeskrivningar för både lokala och internationella köpare på språket de använder hemma.
Färdiga videomallar för fastigheter
Börja med ett brett urval av professionellt utformade mallar för att skapa snygga, välgjorda videor, inklusive layouter för Just Listed, Open House och agentpresentationer som är framtagna specifikt för fastighetsbranschen. Välj en stil, fyll i dina uppgifter och låt AI-videogeneratorn skapa strukturen, så att varje objekt ser enhetligt ut och följer din varumärkesprofil.
Idéer och användningsområden för videor inom fastigheter
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Så fungerar en videomakare för fastigheter
Skapa en fastighetsvideo i fyra steg som tar dig från objektsbeskrivning till en färdig, delningsklar annonsvideo.
Välj en layout för din bostad, ställ in bildformatet och välj en stil som passar din annons.
Klistra in dina fastighetsdetaljer eller dina pratpunkter och justera sedan ton och tempo för tydlighet.
Lägg till röstpålägg, foton, bildtexter, musik och varumärke, och justera sedan scenerna tills allt ser bra ut.
HeyGen skapar en ren, högkvalitativ video som är redo att publiceras i din annons och på dina sociala kanaler.
En videokreatör för fastigheter är en AI-driven plattform som gör om information om objekt till professionella fastighetsvideor. Lägg till fakta om din annons eller en kort prompt, så sköter verktyget för manus-till-video hela videoproduktionen med scener, speakerröst och visuellt innehåll. Din video är klar på några minuter, så att du kan skapa professionella fastighetsvideor utan att filma.
Ja. Skapa pratande huvud-videor där en presentatör levererar ditt manus, eller gör en ansiktslös video med foton och speakerröst. Du kan skapa videoturer, virtuella visningar och onlinevideo för dina MLS-listningar, så att fastighetsmäklare kan publicera utan att någonsin ställa upp en kamera.
Ladda upp dina foton, välj en layout så ordnar bildspelsverktyget dem till en rörlig virtuell rundtur med animationer och övergångar. Dra bilder för att ändra ordning, öppna det inbyggda mediebiblioteket för att lägga till musik och stockmedia och exportera sedan en färdig genomgång.
Ja. Du kan skapa högkvalitativa videor som renderas i HD eller 4K med filmisk rytm och berättarröst i studiokvalitet. Berätta med din egen röst med AI-baserad röstkloning, anpassa detaljerna för varje hem och producera videor i batchar för att lyfta varje objekt i din portfölj.
Båda erbjuder användarvänlig videoredigering med dra-och-släpp, men den här videoredigeraren för bostäder är byggd för marknadsföring av fastigheter. I stället för en allmän editor får du mallar för bostadsannonser, automatiska röstpålägg och översättning, så att du kan lägga mindre tid på redigering och mer tid på att sälja bostäder.
Med HeyGen kan du skapa videor online gratis utan att ange kreditkort, men gratisexporter har en liten vattenstämpel. Ett betalt abonnemang tar bort vattenstämpeln och låser upp hela uppsättningen AI-verktyg, med abonnemangsplaner som börjar på $24 per månad för längre videor och röstkloning.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
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