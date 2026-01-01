En videokreatör för fastigheter är en AI-driven plattform som gör om information om objekt till professionella fastighetsvideor. Lägg till fakta om din annons eller en kort prompt, så sköter verktyget för manus-till-video hela videoproduktionen med scener, speakerröst och visuellt innehåll. Din video är klar på några minuter, så att du kan skapa professionella fastighetsvideor utan att filma.