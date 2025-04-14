Vårt verktyg för begravningsvideor hjälper dig att skapa personliga minnesvideor, där foton, hemmavideoklipp och favoritsånger blir till en färdig hyllningsvideo på några minuter. Inga kameror och inget videoredigeringsprogram behövs. Hedra din närstående med ett minne som kan spelas upp på ceremonin, delas online eller bevaras som ett personligt minne.
Funktioner i verktyget för begravningsvideo
Minnesbildspel med foto och video
Ladda upp foton och videoklipp du har samlat in, så kan du med den här verktyget för hyllningsvideor skapa ett minnesspel bildspel till en låt du väljer. Dra och släpp bilder i den webbaserade videoredigeraren som bygger på HeyGens AI-videogenerator, utan tidslinje att krångla med och utan programvara att installera.
Färdiga mallar för minnesvideor
Välj en mall från ett bibliotek med minnes- och begravningsdesigner i stället för att börja från en tom skärm. Varje mall för hyllningsvideo ställer in bakgrund, övergångar, titeldia och tempo åt dig. Anpassa färger, typsnitt och text för att göra videon personlig och skapa en känslosam hyllning medan du kan fokusera på att välja rätt foton.
Namn, datum och citat på skärmen
Lägg till text som namn, datum och citat som hjälper alla gäster att följa berättelsen. undertextgeneratorn håller texter läsbara på en stor skärm, och du kan lägga till text på vilken bild som helst och visa den tillräckligt länge för att alla i rummet ska hinna läsa varje ord.
Passande musik, synkad med varje bildruta
Gör din hyllning personlig med en låt som betydde något för dem, eller ladda upp en från familjen, så får du en video med musik som passar stunden. Du styr hur länge varje foto visas, så att bildspelet aldrig känns stressigt och tonen förblir jämn, mjuk och lätt att bevara i minnet.
Dela hyllningen på över 175 språk
När släktingar är utspridda i olika länder, AI-videotranslatorn återskapar hela videohyllningen på över 175 språk med naturlig läppsynkad röst, inte bara med undertexter. Dela din video så att en och samma minnesvideo från hjärtat når en mormor utomlands och kusiner på andra håll i världen – på det språk som var och en talar hemma.
Tidigare brukade familjer lämna en låda med pappersfoton till begravningsbyrån. Lägg enkelt till bilder själv, väck ett särskilt kärt foto till liv med bild till video och hedra minnet med en färdig video, redo för en stämningsfull begravningsceremoni.
En minnesstund ska kännas varm, inte dyster. Välj ett vackert bildspel, samla ljusare foton i kapitel som familj, resor och arbete, och skapa en personlig hyllning som hedrar ett liv som levts fullt ut.
Att läsa upp en minnestext högt är svårt den dagen. Klistra in orden så levererar röstgeneratorn med AI dem som en varm, stadig berättarröst till ett bildspel för minnesstunden som berättar deras historia – så att den blir hörd även när det är för tungt att tala.
Ett husdjur är också familj. Samla mobilbilder och korta klipp på din hund eller katt, lägg till en stillsam låt och skapa ett minne du kan återvända till långt efter förlusten – en fin hyllning till en följeslagare du håller kär.
Det där sparade röstmeddelandet är värdefullt och lätt att tappa bort. Gör om det till ett delbart klipp med ljud till video, para ihop inspelningen med foton och bevara minnet av personen med ett minnesspel bildspel som hela familjen kan spara.
Sorg känner inga gränser och det borde inte hyllningen göra heller. Skapa en minnesvideo och gör sedan en version på varje släktings språk, så att ingen som tittar från ett annat land känner sig utanför avskedet – och dagen blir till en gemensam arvsvideo.
Så fungerar vår videomakare för begravningar
Den här enkla processen för att skapa video visar hur du skapar en hyllningsvideo – från en mapp med foton till en färdig hyllningsvideo i fyra steg, redo att spelas upp på ceremonin samma dag.
Lägg till foton, hemvideor och alla videoklipp från familjen, i vanliga format, från vilken enhet som helst.
Välj en respektfull design som automatiskt sätter bakgrund, övergångar och tempo, och anpassa den sedan efter smak.
Lägg till en betydelsefull låt, skriv in text som namn, datum och citat, och ställ in hur länge varje bildruta visas.
Ladda ner din hyllningsvideo i HD, spara den på ett USB-minne till lokalen eller skicka en privat länk till familjen var de än är.
En begravningsvideomakare är ett webbaserat verktyg som gör om dina foton, videoklipp och musik till en minnesvideo som du kan visa på ceremonin eller dela online. Med den här begravningsbildspeletjänsten laddar du upp dina minnen, väljer en mall, lägger till bildtexter och en låt och exporterar en färdig video – utan att behöva några kunskaper i videoredigering. Du kan skapa en minnesvideo online på några minuter, direkt i webbläsaren.
De flesta bildspel vid begravningar är fem till åtta minuter långa, vilket motsvarar ungefär 40 till 80 foton som visas i fyra till fem sekunder vardera, till en eller två låtar. Om du bara har ett fåtal äldre bilder kan du visa varje bild längre och blanda in foton på betydelsefulla platser, så hjälper ett verktyg för minnesbildspel dig att skapa ett minnesbildspel som ändå känns innehållsrikt.
Ja. Lägg till en låt från biblioteket eller ladda upp en MP3 som betydde något för dem, och anpassa tidslinjen så att bilderna följer musiken. Om videon ska spelas upp i en offentlig ceremoni, kontrollera att du har rätt att använda låten, eftersom platser kan ha särskilda licensregler.
Exportera i HD som en vanlig MP4 som fungerar på projektorer, tv-apparater och bärbara datorer på platsen. Spara en kopia på ett USB-minne och mejla en reservlänk till begravningsentreprenören i förväg. Att testa uppspelningen dagen innan är det säkraste sättet att undvika överraskningar med en minnesvideo till begravningen.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
Beyond building the slideshow, HeyGen turns a written eulogy into a spoken narration and can create memorial videos in 175+ languages with lip-synced voice. Other tools stop at photos and music, so relatives who speak another language get subtitles at best when they should feel part of the goodbye.
Ja. Personer utan erfarenhet av videoproduktion får studiokvalitet i HeyGen, och utbildaren Anton Voroniuk minskade produktionskostnaderna med cirka 40 gånger och sparade 15,5 timmar i veckan efter bytet. En sörjande familj kan skapa en fin hyllningsvideo vid ett och samma tillfälle, i stället för under flera dagar.
Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.
You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.
Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.
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