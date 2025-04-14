Skapa minnesvideo för en personlig hyllningsvideo

Vårt verktyg för begravningsvideor hjälper dig att skapa personliga minnesvideor, där foton, hemmavideoklipp och favoritsånger blir till en färdig hyllningsvideo på några minuter. Inga kameror och inget videoredigeringsprogram behövs. Hedra din närstående med ett minne som kan spelas upp på ceremonin, delas online eller bevaras som ett personligt minne.

147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
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Stiliserad vit bilikon på blå bakgrund.Viktiga funktioner

Funktioner i verktyget för begravningsvideo

Minnesbildspel med foto och video

Ladda upp foton och videoklipp du har samlat in, så kan du med den här verktyget för hyllningsvideor skapa ett minnesspel bildspel till en låt du väljer. Dra och släpp bilder i den webbaserade videoredigeraren som bygger på HeyGens AI-videogenerator, utan tidslinje att krångla med och utan programvara att installera.

Kom igång gratis →
A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

Färdiga mallar för minnesvideor

Välj en mall från ett bibliotek med minnes- och begravningsdesigner i stället för att börja från en tom skärm. Varje mall för hyllningsvideo ställer in bakgrund, övergångar, titeldia och tempo åt dig. Anpassa färger, typsnitt och text för att göra videon personlig och skapa en känslosam hyllning medan du kan fokusera på att välja rätt foton.

Kom igång gratis →
A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

Namn, datum och citat på skärmen

Lägg till text som namn, datum och citat som hjälper alla gäster att följa berättelsen. undertextgeneratorn håller texter läsbara på en stor skärm, och du kan lägga till text på vilken bild som helst och visa den tillräckligt länge för att alla i rummet ska hinna läsa varje ord.

Kom igång gratis →
A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

Passande musik, synkad med varje bildruta

Gör din hyllning personlig med en låt som betydde något för dem, eller ladda upp en från familjen, så får du en video med musik som passar stunden. Du styr hur länge varje foto visas, så att bildspelet aldrig känns stressigt och tonen förblir jämn, mjuk och lätt att bevara i minnet.

Kom igång gratis →
A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Dela hyllningen på över 175 språk

När släktingar är utspridda i olika länder, AI-videotranslatorn återskapar hela videohyllningen på över 175 språk med naturlig läppsynkad röst, inte bara med undertexter. Dela din video så att en och samma minnesvideo från hjärtat når en mormor utomlands och kusiner på andra håll i världen – på det språk som var och en talar hemma.

Kom igång gratis →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Grön presentaskikon.Användningsområden

Användningsområden

Ett färdigt bildspel för begravningsceremonin, skapat av familjefoton och klart att visas under ceremonin.

Bildspel till begravningsceremonin

Tidigare brukade familjer lämna en låda med pappersfoton till begravningsbyrån. Lägg enkelt till bilder själv, väck ett särskilt kärt foto till liv med bild till video och hedra minnet med en färdig video, redo för en stämningsfull begravningsceremoni.

En varm minnesceremoni som samlar ljusare foton i kapitel ur ett väl levt liv.

Minnesstunder

En minnesstund ska kännas varm, inte dyster. Välj ett vackert bildspel, samla ljusare foton i kapitel som familj, resor och arbete, och skapa en personlig hyllning som hedrar ett liv som levts fullt ut.

En skriven minnestext framförd som en varm, stadig berättarröst till ett bildspel vid en minnesstund.

En berättad lovtals- eller livshistoria

Att läsa upp en minnestext högt är svårt den dagen. Klistra in orden så levererar röstgeneratorn med AI dem som en varm, stadig berättarröst till ett bildspel för minnesstunden som berättar deras historia – så att den blir hörd även när det är för tungt att tala.

En fin minnesvideo för husdjur som samlar varsamma foton och klipp av en älskad följeslagare.

Minnesvideor för husdjur

Ett husdjur är också familj. Samla mobilbilder och korta klipp på din hund eller katt, lägg till en stillsam låt och skapa ett minne du kan återvända till långt efter förlusten – en fin hyllning till en följeslagare du håller kär.

Ett sparat röstmeddelande förvandlat till ett delbart minnesklipp tillsammans med älskade familjefoton.

Ett minne från sparade röstmeddelanden

Det där sparade röstmeddelandet är värdefullt och lätt att tappa bort. Gör om det till ett delbart klipp med ljud till video, para ihop inspelningen med foton och bevara minnet av personen med ett minnesspel bildspel som hela familjen kan spara.

En enda minnesvideo återskapad på varje anhörigs språk för en familj spridd över hela världen.

En hyllningsvideo för en familj var som helst i världen

Sorg känner inga gränser och det borde inte hyllningen göra heller. Skapa en minnesvideo och gör sedan en version på varje släktings språk, så att ingen som tittar från ett annat land känner sig utanför avskedet – och dagen blir till en gemensam arvsvideo.

Suddig vit dokumentikon med en uppspelningsknapp på ljusblå bakgrund.Så fungerar det

Så fungerar vår videomakare för begravningar

Den här enkla processen för att skapa video visar hur du skapar en hyllningsvideo – från en mapp med foton till en färdig hyllningsvideo i fyra steg, redo att spelas upp på ceremonin samma dag.

Börja skapa →
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Steg 1: Ladda upp dina foton

Lägg till foton, hemvideor och alla videoklipp från familjen, i vanliga format, från vilken enhet som helst.

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Steg 2: Välj en mall

Välj en respektfull design som automatiskt sätter bakgrund, övergångar och tempo, och anpassa den sedan efter smak.

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Steg 3: Lägg till musik och text

Lägg till en betydelsefull låt, skriv in text som namn, datum och citat, och ställ in hur länge varje bildruta visas.

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Steg 4: Exportera och dela

Ladda ner din hyllningsvideo i HD, spara den på ett USB-minne till lokalen eller skicka en privat länk till familjen var de än är.

Funeral video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

Vad är en begravningsvideomakare och hur fungerar den?

En begravningsvideomakare är ett webbaserat verktyg som gör om dina foton, videoklipp och musik till en minnesvideo som du kan visa på ceremonin eller dela online. Med den här begravningsbildspeletjänsten laddar du upp dina minnen, väljer en mall, lägger till bildtexter och en låt och exporterar en färdig video – utan att behöva några kunskaper i videoredigering. Du kan skapa en minnesvideo online på några minuter, direkt i webbläsaren.

Hur lång bör ett bildspel till en begravning vara, och hur många foton behöver jag?

De flesta bildspel vid begravningar är fem till åtta minuter långa, vilket motsvarar ungefär 40 till 80 foton som visas i fyra till fem sekunder vardera, till en eller två låtar. Om du bara har ett fåtal äldre bilder kan du visa varje bild längre och blanda in foton på betydelsefulla platser, så hjälper ett verktyg för minnesbildspel dig att skapa ett minnesbildspel som ändå känns innehållsrikt.

Kan jag lägga till min närståendes favoritsång?

Ja. Lägg till en låt från biblioteket eller ladda upp en MP3 som betydde något för dem, och anpassa tidslinjen så att bilderna följer musiken. Om videon ska spelas upp i en offentlig ceremoni, kontrollera att du har rätt att använda låten, eftersom platser kan ha särskilda licensregler.

Kommer den färdiga videon att kunna spelas upp på skärmen i begravningsbyrån?

Exportera i HD som en vanlig MP4 som fungerar på projektorer, tv-apparater och bärbara datorer på platsen. Spara en kopia på ett USB-minne och mejla en reservlänk till begravningsentreprenören i förväg. Att testa uppspelningen dagen innan är det säkraste sättet att undvika överraskningar med en minnesvideo till begravningen.

The service is in two days. Can I still make a tribute video in time?

Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.

Hur skiljer sig HeyGen från andra verktyg för minnesvideor?

Beyond building the slideshow, HeyGen turns a written eulogy into a spoken narration and can create memorial videos in 175+ languages with lip-synced voice. Other tools stop at photos and music, so relatives who speak another language get subtitles at best when they should feel part of the goodbye.

Kan jag skapa en fin hyllningsvideo utan erfarenhet av videoredigering?

Ja. Personer utan erfarenhet av videoproduktion får studiokvalitet i HeyGen, och utbildaren Anton Voroniuk minskade produktionskostnaderna med cirka 40 gånger och sparade 15,5 timmar i veckan efter bytet. En sörjande familj kan skapa en fin hyllningsvideo vid ett och samma tillfälle, i stället för under flera dagar.

How do I share the tribute with people who couldn't attend?

Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.

Is there a free funeral video maker, and what does HeyGen cost?

You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.

Kan jag redigera hyllningsvideon när fler foton kommer in?

Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.

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