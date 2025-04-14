En begravningsvideomakare är ett webbaserat verktyg som gör om dina foton, videoklipp och musik till en minnesvideo som du kan visa på ceremonin eller dela online. Med den här begravningsbildspeletjänsten laddar du upp dina minnen, väljer en mall, lägger till bildtexter och en låt och exporterar en färdig video – utan att behöva några kunskaper i videoredigering. Du kan skapa en minnesvideo online på några minuter, direkt i webbläsaren.