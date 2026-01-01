Home Academy Röster Åtkomst till röstbibliotek

Åtkomst till röstbibliotek

I HeyGen är en röst det AI-genererade tal som används i dina videor. Röster kan paras ihop med avatarer eller användas som fristående ljud, vilket ger ditt innehåll ton, personlighet och känslomässigt omfång på ett brett urval av språk, dialekter och talstilar.

Röster hjälper dig att anpassa hur din video levereras efter din målgrupp och användningsområde.

Röstbiblioteket

Alla röster i HeyGen hanteras via Voice Library. Här kan du granska dina egna röstkloner, utforska offentliga AI-röster och hålla allt organiserat på ett och samma ställe.

Du kan komma åt Voice Library från tre huvudområden:

AI Studio

Sidan Avatars

Korrekturläs

Voice Library innehåller kraftfulla filtreringsverktyg som hjälper dig att snabbt hitta rätt röst. Du kan filtrera efter region, accent, ålder, känsla, användningsområde och mer. Du kan också markera röster som favoriter så att dina mest använda alternativ är lätta att komma åt.

Använd röster i AI Studio

I AI Studio, varje gång du väljer en röst för en avatarvideo har du tillgång till hela röstbiblioteket. Här kan du förhandslyssna på röster och snabbt använda den som passar bäst för ditt projekt.

Du kan också skapa röster direkt i AI Studio utan att först skapa en avatar. I Voice Library väljer du New Voice och väljer sedan om du vill klona en röst direkt, integrera en tredjepartsröst eller skapa en helt ny röst med Voice Design. När rösten är skapad blir den tillgänglig i alla dina projekt.

Hantera röster från sidan Avatars

Röster kan också hanteras från sidan Avatars. Genom att välja en avatar och öppna röstmenyn kan du ange en primär röst eller öppna Voice Library.

Att ställa in en primär röst innebär att den rösten automatiskt används varje gång du väljer den avataren i framtida videor.

Använd röster i Proofread

Röster är också tillgängliga i Proofread. Från valfri manusruta kan du öppna fliken Track Voice för att granska alla röster som används i videon. Därifrån kan du växla mellan röster eller skapa nya samtidigt som du finslipar ditt manus.