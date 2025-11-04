ELB Learning är en heltäckande leverantör av professionella tjänster och lärandeteknik som hjälper organisationer att flytta lärande online och utveckla det vidare. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leder både ELB:s verksamhet i USA och Indien för tjänsteteamet och arbetar med skräddarsytt lärande, rådgivande strategier och implementering av lärandeteknik.

ELB:s kundlista omfattar ungefär 90 % av Fortune 100. De bygger allt från VR-utbildningsverktyg och resursbibliotek till AI‑drivna mikrolärandeplattformar. När video blir centralt för lärande behövde ELB ett smartare, snabbare sätt att skapa skalbart innehåll av hög kvalitet. Det var där HeyGen kom in i bilden.

Så undvinner du flaskhalsar i traditionella videoarbetsflöden

I över ett decennium skapade ELB Learnings team explainer-videor, talking head-segment och rörlig grafik med traditionella verktyg som Adobe After Effects och Camtasia. Som Rich uttryckte det: ”video är ett så viktigt medium för lärande”. Ändå var processen fortsatt arbetskrävande och stel.

Att skapa videor på det gamla sättet innebar manusarbete, inspelning, redigering och grafik, vilket är kostsamt både i tid och mänsklig arbetsinsats. Att översätta innehåll till flera språk krävde att stora delar av arbetsflödet gjordes om. Dessutom frågade kunderna allt oftare: ”Vilket verktyg använder du?” vilket satte press på ELB att ta i bruk mer moderna och transparenta arbetssätt.

Rich berättade hur ELB först testade Colossyan, men gick över till HeyGen när interna ingenjörer och kundernas krav drev dem i den riktningen. En kund insisterade på HeyGen, vilket påskyndade deras beslut. ”Den flexibilitet ni erbjöd oss var precis vad vi behövde”, sa Rich.

Det som tidigare tog månader för versionering, översättning och omarbetning höll på att bli en stor strategisk flaskhals. ELB behövde hitta en videolösning som möjliggjorde snabbhet, skala, lokalisering och lägre kostnader samtidigt som kvaliteten behölls.