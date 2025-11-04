ELB Learning är en heltäckande leverantör av professionella tjänster och lärandeteknik som hjälper organisationer att flytta lärande online och utveckla det vidare. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leder både ELB:s verksamhet i USA och Indien för tjänsteteamet och arbetar med skräddarsytt lärande, rådgivande strategier och implementering av lärandeteknik.
ELB:s kundlista omfattar ungefär 90 % av Fortune 100. De bygger allt från VR-utbildningsverktyg och resursbibliotek till AI‑drivna mikrolärandeplattformar. När video blir centralt för lärande behövde ELB ett smartare, snabbare sätt att skapa skalbart innehåll av hög kvalitet. Det var där HeyGen kom in i bilden.
Så undvinner du flaskhalsar i traditionella videoarbetsflöden
I över ett decennium skapade ELB Learnings team explainer-videor, talking head-segment och rörlig grafik med traditionella verktyg som Adobe After Effects och Camtasia. Som Rich uttryckte det: ”video är ett så viktigt medium för lärande”. Ändå var processen fortsatt arbetskrävande och stel.
Att skapa videor på det gamla sättet innebar manusarbete, inspelning, redigering och grafik, vilket är kostsamt både i tid och mänsklig arbetsinsats. Att översätta innehåll till flera språk krävde att stora delar av arbetsflödet gjordes om. Dessutom frågade kunderna allt oftare: ”Vilket verktyg använder du?” vilket satte press på ELB att ta i bruk mer moderna och transparenta arbetssätt.
Rich berättade hur ELB först testade Colossyan, men gick över till HeyGen när interna ingenjörer och kundernas krav drev dem i den riktningen. En kund insisterade på HeyGen, vilket påskyndade deras beslut. ”Den flexibilitet ni erbjöd oss var precis vad vi behövde”, sa Rich.
Det som tidigare tog månader för versionering, översättning och omarbetning höll på att bli en stor strategisk flaskhals. ELB behövde hitta en videolösning som möjliggjorde snabbhet, skala, lokalisering och lägre kostnader samtidigt som kvaliteten behölls.
Förändra produktion och försäljning genom att implementera HeyGen
När ELB började använda HeyGen blev det ett strategiskt verktyg inte bara i deras produktionsflöde, utan också i försäljning och lösningsarbete. Rich förklarar att AI-video nu är en del av deras standarderbjudande: ”Innan vi skriver under ett statement of work inkluderar vi video som en lösning. Kunder frågar vilket verktyg vi använder – vi säger HeyGen.”
För ett större mikrolärandeprojekt uppskattade ELB över 200 timmar för design, manusarbete, granskning och produktion. Med HeyGen slutförde de det på cirka 70 timmar, en minskning på nästan 65–75 %.
ELB:s säljteam presenterar nu HeyGen som en värdeskapare och inte bara som ett billigare sätt att göra video. Som Rich säger undviker de att kalla det en ”billig lösning” och positionerar det i stället som en ”kostnadseffektiv, värdebaserad” leverans.
HeyGen hjälpte också ELB att vinna nya affärer. Rich nämnde en innehållsaggregator som gav ELB ett uppdrag på hundratals mikrokurser, främst eftersom ELB kunde hålla snäva tidsramar med hjälp av HeyGen.
Till sist är ELB fortsatt transparenta mot kunderna om sin verktygsstack. ”De frågar vilket verktyg vi använder”, sa Rich. ”Vi öppnar koden och visar den. Att vi använder HeyGen ger dem förtroende för att vi använder lösningar i framkant.”
Stärker ELB:s konkurrensfördel med snabb, autentisk AI-video
Sedan ELB började använda HeyGen har de snabbat upp leveransen, utökat sina möjligheter och stärkt sin position på marknaden:
- 65–75 % minskning av utvecklingstimmar: För ett mikrolärandeprojekt inom SaaS-området gick ELB från cirka 200+ timmar till cirka 70 timmar med HeyGen.
- Hastighet blir en säljpunkt i offerter: ELB kan nu tryggt lova kortare tidsramar i både kommande projekt och säljofferter.
- Nya kundaffärer möjliggjorda av AI-kapacitet: HeyGen hjälpte ELB att vinna ett avtal om att skapa ”hundratals mikrokurser” genom att erbjuda korta leveranstider och lägre produktionskostnad.
Rich noterade att interna team och nyförvärvade teknikledare drev på förändringen: ”Ingenjörerna rekommenderade HeyGen och sa att ’det är bäst på marknaden’ och en viktig kund bad oss använda det, så då tog vi beslutet.” I dag är HeyGen en självklar del av ELB:s lösningspaket.
Utöver mätetal betonade Rich den mer svårfångade förändringen: kunder, interna intressenter och potentiella kunder ser nu ELB som en framåtblickande och kompetent partner inom AI-video. ”De kan tillräckligt mycket för att fråga vilket verktyg vi använder”, sa Rich. ”HeyGen är numera en del av hur vi särskiljer oss.”