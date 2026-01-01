Home Academy Bjud in medlemmar till din arbetsyta

Bjud in medlemmar till din arbetsyta

Välkommen till HeyGen Academy. Den här modulen, ”Bjuda in och hantera teammedlemmar”, handlar om att få in ditt team i din arbetsyta så att ni kan samarbeta och börja skapa direkt. När du är redo att lägga till teammedlemmar, se först till att du är inne i din delade arbetsyta och inte i ditt personliga konto. I panelen Hantera arbetsyta ser du alla som har bjudits in, deras aktuella roller och om de har accepterat eller fortfarande väntar. HeyGen ger också förslag på kollegor som redan har registrerat sig med din företagsdomän för e‑post, vilket gör det enkelt att lägga till dem med ett enda klick. Du kan bjuda in teammedlemmar direkt via e‑post eller kopiera en delningslänk som du kan skicka vidare bredare. Så snart en inbjudan skickas visas användaren i din medlemslista med statusen Inbjudan skickad. Om din arbetsyta är konfigurerad för begäran om att gå med visas nya förfrågningar också i samma panel. När de godkänns flyttas teammedlemmen till statusen Aktiv, går formellt med i din arbetsyta och upptar en plats i din plan. Varje medlem i HeyGen tilldelas en roll som avgör deras åtkomstnivå: - Superadministratörer har full kontroll över fakturering, säkerhet, behörigheter och inställningar för arbetsytan. - Utvecklare kan skapa innehåll och även använda HeyGens API för integrationer som CRM-system eller e‑postplattformar. - Kreatörer fokuserar på att producera videor, avatarer och röster men hanterar inte behörigheter eller fakturering. - Granskare är godkännare och reviewers som kan ta del av innehåll utan att göra ändringar. Den här rollbaserade strukturen hjälper dig att balansera kreativitet med kontroll, så att teammedlemmar har de verktyg de behöver – utan onödig åtkomst. Om du har aktiverat begäran om åtkomst kan du granska och hantera förfrågningar om att gå med på två ställen: i notifikationspanelen och på fliken Medlemmar & arbetsytor. När du godkänner en förfrågan blir användaren omedelbart aktiv och synlig i din medlemslista; om du nekar den förblir din arbetsyta skyddad. Utöver medlemsroller ger HeyGen dig detaljerad kontroll över hur innehåll delas inom arbetsytan. På projekt-, mapp- eller videonivå kan du justera behörigheter för att begränsa åtkomst, tillåta redigeringar eller dela länkar med endast visningsrättigheter. Även i delade projekt förblir en Granskare-roll alltid begränsad till visning, vilket bevarar dina åtkomstregler. När en video publiceras skapas en delningssida där kreatörer kan lägga till undertexter, konfigurera behörigheter, lägga till lösenordsskydd eller göra videon offentligt visningsbar utan inloggning. De här alternativen ger team flexibilitet att styra hur och var innehåll distribueras. När du har gått igenom den här modulen kommer du att förstå hur du bjuder in teammedlemmar, tilldelar roller och styr åtkomst till innehåll. Med de här stegen på plats är din arbetsyta redo för säker, skalbar samverkan i hela organisationen.