Steg 1: skapa eller öppna en porträttvideo

Börja i HeyGen genom att skapa en ny porträttvideo eller öppna en som du redan har gjort klar. Kontrollera att videon är komplett och redo för slutlig formatering.

Steg 2: tryck på redigera stilar

När din video är öppen väljer du redigera stilar. Då flyttas din video till stilvyn.

Steg 3: förhandsgranska de tillgängliga mallarna

Bläddra bland de tillgängliga mallarna och förhandsgranska hur varje mall ser ut i din video. Lägg märke till hur hooken visas, hur undertexterna presenteras och hur tempot känns.

Steg 4: välj en mall

Välj den mall som bäst passar din plattform och din innehållsstil. Använd den på din video.

Steg 5: justera färgen vid behov

Om mallen innehåller färgalternativ väljer du det som stämmer bäst med ditt varumärke eller din visuella preferens.

Steg 6: granska slutresultatet

Titta på den stylade versionen från början till slut. Se till att textning, hook och tempo känns rätt för din målgrupp.

Steg 7: publicera din video

När du är nöjd publicerar du din video direkt. Ingen extra redigering eller externa verktyg behövs.